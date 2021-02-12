Дебби Азар: «Я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами»

Gemological Science International (GSI) - одна из крупнейших геммологических организаций в мире с 13 лабораториями по всему миру. Четыре принципа GSI - честность, инновации, профессиональные услуги, исследования и образование - служат основой ее бизнеса и обеспечивают защиту для своих клиентов.

Поскольку GSI использует передовые технологии, автоматизированные процессы и соответствующее программное обеспечение, она может предложить своим клиентам бескомпромиссную точность, надежность и единство подхода.

GSI предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая отчеты о классификации природных бриллиантов, отчеты о выращенных в лаборатории бриллиантах, отчеты об идентификации и происхождении драгоценных камней, образовательные курсы и многое другое.

В этом интервью, данном Rough&Polished, Дебби Азар (Debbie Azar), соучредитель GSI, делится своими мыслями о классификации бриллиантов и отрасли.

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о Gemological Science International.

Gemological Science International - одна из крупнейших геммологических организаций в мире, располагающая большим числом лабораторий в различных странах. Как лидер отрасли, GSI специализируется на исследованиях, обучении, оценке и сертификации природных и выращенных в лаборатории бриллиантов, а также на идентификации и происхождении цветных драгоценных камней. Основанная в 2005 году, GSI превратилась в одну из крупнейших геммологических организаций на планете. Мы стремимся продвигать геммологические исследования и предлагать образовательные программы для профессионалов отрасли на всех уровнях.

Что побудило основателей GSI начать этот бизнес? И какую нишу сейчас занимает GSI на рынке?

В начале 2005 года Марк Гершбург (Mark Gershburg) и я вместе основали GSI как новую инновационную лабораторию, нацеленную на использование новых технологий, повышение эффективности торговли, улучшение потребительского опыта и удовлетворение быстро меняющихся потребностей ювелирной отрасли в 21 веке. Мы заметили, что в отрасли существует значительный пробел в сертификации, тестировании, а также в исследованиях и образовании.

Сколько лабораторий у GSI по всему миру?

GSI, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, имеет 13 лабораторий, что делает нас одной из крупнейших независимых геммологических организаций в мире.

Иногда случается, что характеристики бриллианта, сообщенные одной лабораторией, отличаются от характеристик, сообщенных другой лабораторией. Почему это происходит?

Ваше наблюдение верно. В разных лабораториях камни оцениваются по-разному. Причин может быть много, в том числе разные лабораторные или организационные стандарты, разные типы собственности и разные акционеры, а также различия в географическом расположении.

Реальность такова, что не существует стандартизации, когда речь идет о геммологических лабораториях и классификации бриллиантов, и это проблема, вызывающая поляризацию в нашей отрасли по нескольким причинам.

В GSI есть процессы, обеспечивающие единообразную аттестацию во всех наших лабораториях по всему миру с протоколами контроля и обеспечения качества. Мы гарантируем, что все наши специалисты по классификации камней работают в соответствии с высокими стандартами GSI.

В ваших лабораториях проводится оценка природных и выращенных в лаборатории бриллиантов. Какие из них в целом лучше с точки зрения 4 C?

Природные и выращенные в лаборатории бриллианты оцениваются по одинаковой шкале в плане 4 C. Независимо от того, является ли бриллиант природным или выращенным в лаборатории, он одинаково оценивается по огранке, цвету, чистоте и весу в каратах. Каждый день мы сталкиваемся с природным и выращенными в лаборатории бриллиантами одного и того же класса. Основные отличия могут заключаться в тонких цветовых оттенках и разных типах включений. Как природные, так и выращенные в лаборатории бриллианты бывают всех размеров, форм, огранок, чистоты и цветов.





Лаборатория GSI Фото: GSI

В недавнем своем пресс-релизе GSI упомянула случаи, когда природные бриллианты подмешивались к выращенным в лаборатории бриллиантам. Как часто в ваших лабораториях встречаются подобные явления и как это можно объяснить?

Впервые мы увидели это в 2018 году, но в очень небольших масштабах. В последнее время в ходе нашего обычного процесса оценки ювелирных изделий с бриллиантами, выращенными в лаборатории, мы наблюдаем это гораздо чаще. Вот почему мы решили поделиться своими данными с ювелирной промышленностью - потому что важно знать, за чем следует следить, особенно если возникает такая, казалось бы, противоречащая здравому смыслу задача, как поиск необъявленных природных бриллиантов среди выращенных в лаборатории бриллиантов. Это означает растущую распространенность смешения природных и выращенных в лаборатории камней. Данное открытие подчеркивает важность надлежащего геммологического тестирования и раскрытия информации. И, конечно же, то, насколько нам необходимо продолжать наши исследования и быть в курсе новых разработок.

Должны ли быть отдельные рынки природных и выращенных в лаборатории бриллиантов или должен быть один рынок для тех и других?

Я в этом абсолютно беспристрастна, так как GSI выпускает отчеты об оценках для тех и других камней! И я верю, что у каждого из них есть свое место на рынке. Это похоже на положение дел с культивированным и природным жемчугом или драгоценными камнями природного цвета и драгоценными камнями искусственного цвета. На мой взгляд, выращенные в лаборатории бриллианты никуда не денутся, и лучшее, что мы можем сделать, это убедиться в прозрачности информации, чтобы они могли сосуществовать без путаницы. Это одна из причин, по которой GSI приняла решение раскрывать данные об улучшении характеристик камней в процессе и после выращивания в своих отчетах еще в марте 2020 года - мы были первой лабораторией, которая сделала это, и рады, что другие лаборатории недавно последовали нашему примеру.

Как, по вашему мнению, изменился рынок с тех пор, как De Beers начала производство выращенных в лаборатории бриллиантов, и как это повлияло на конкуренцию между природными и выращенными в лаборатории камнями?

De Beers запустила производство выращенных в лаборатории алмазов для промышленных целей с патентом в 1959 году и начала коммерческое производство в 1961 году. Выращенные в лаборатории алмазы ювелирного качества были впервые разработаны в 1970-х годах и не появлялись на ювелирном рынке примерно до 1980-х годов. Это означает, что выращенные в лаборатории бриллианты существуют уже давно. По мере развития технологий развиваются и методы производства выращенных в лаборатории камней, что улучшает их качество и делает их более рентабельными в изготовлении. По мере того, как доступность выращенных в лаборатории бриллиантов увеличивается, а их маркетинг вызывает к ним тягу у людей, неизбежно возникнет конкуренция.

При этом я считаю, что природные и выращенные в лаборатории бриллианты - это два отдельных продукта, которые могут дополнять друг друга своими уникальными характеристиками и преимуществами.

Оба продукта увеличивают спрос на бриллианты и украшения, и это хорошо! Может быть период корректировки цен, но я верю, что в конечном итоге они оба займут свое место на рынке.

Как геммолог, какие драгоценные камни вы предпочитаете - природные или выращенные в лаборатории?

Мне нравится работать с теми и другими. Можно узнавать или видеть что-то новое каждый день, встречаясь с природными и выращенными в лаборатории бриллиантами. Ежедневно проверяя все природные и выращенные в лаборатории камни, которые проходят через наши лаборатории по всему миру, мы постоянно выявляем новые нюансы и явления.

В GSI наши геммологи, ученые и исследователи ценят и изучают все драгоценные камни.

Прошедший год, отмеченный пандемией COVID-19, внес большие изменения во многих компаниях в предоставление услуг. Как это повлияло на ваш бизнес?

Вначале пандемия определенно была проблемой, прежде всего потому, что у нас есть лаборатории по всему миру. Некоторым пришлось на время закрыться, некоторым из нас пришлось работать из дома, а другие остались открытыми с ограниченным персоналом. У нас потрясающая команда, и в целом год прошел хорошо.

Мы использовали время «простоя», чтобы воспользоваться возможностью сосредоточиться на разработке вещей, на которых мы иначе не смогли бы сосредоточиться, работая в обычном режиме.

Мы смогли больше сосредоточиться на исследованиях и образовании. Мы разработали несколько новых образовательных инициатив, которые запустили в начале года, а также написали ряд исследовательских статей, которые планируем опубликовать в ближайшее время.

Расскажите о своих надеждах и взглядах на текущий 2021 год.

Мы надеемся, что мир выздоровеет, и мы сможем восстановить некоторое подобие «нормального состояния» и принять «новое нормальное состояние». У нас так много интересных проектов - от запуска нашего курса «Основные сведения о выращенных в лаборатории бриллиантах», дополняющего курс «Основные сведения о бриллиантах», до продолжения исследований и разработок и даже открытия новых представительств GSI за рубежом. Обращайтесь к нам за дополнительной информацией!

Для нас предел – только небо. Мы планируем продолжать поддерживать здоровье ювелирной отрасли и вносить в нее свой вклад посредством наших исследований и образования. Прежде всего, мы надеемся, что ювелирная промышленность будет процветать, и для нас большая честь быть ее частью.

Владимир Малахов, Rough&Polished