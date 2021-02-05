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Потребительские расходы на бриллианты превышают ожидания на фоне опережающего предложение спроса на алмазное сырье

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paul_zimnisky_xxcc.pngПо словам ведущего отраслевого эксперта, в четвертом квартале 2020 года потребительские расходы на бриллианты превысили ожидания и сохранились в начале 2021 года.

В интервью агентству Rough&Polished аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) высказал мнение, что многолетняя тенденция к сокращению избыточного предложения на рынке была усилена пандемией COVID-19 в силу сбоев в цепочке поставок и приостановки работы рудников.

Он прогнозирует волатильность на рынке в краткосрочной перспективе, хотя считает, что отрасль находится в лучшем за многие годы положении с точки зрения предложения.

Примечание: Зимниски публикует ежемесячный отчет по подписке Состояние алмазного рынка (State of the Diamond Market). В нем дается регулярный обзор мирового алмазного рынка, поскольку он охватывает наиболее важные тенденции в отрасли, а также обновленные данные, анализ и прогнозы, сделанные автором.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Алмазные компании считают, что с четвертого квартала 2020 года отрасль уверенно вернулась в нормальное русло после сильного удара, нанесенного пандемией COVID-19 во втором квартале прошлого года. Каковы ваши прогнозы относительно состояния отрасли в будущем?

В последние месяцы спрос на бриллианты превысил имевшийся объем предложения. Потребительские расходы на бриллианты оказались выше ожиданий в отношении календарного четвертого квартала 2020 года и сохранились в начале 2021 года, а многолетняя тенденция к сокращению избыточного объема предложения на рынке была усилена пандемией ввиду сбоев в цепочке поставок и приостановки работы на рудниках. В ближайшем будущем следует ожидать волатильности на рынке, но я думаю, что отрасль находится в лучшем за многие годы положении с точки зрения предложения, что должно и дальше поддерживать фундаментальные показатели. Что касается спроса, я вижу риски, связанные с глобальной макросредой, а на микроуровне - потенциальное возвращение к потреблению предметов роскоши и услуг класса «люкс», связанному больше с впечатлениями и опытом, например, к путешествиям, после нормализации последствий пандемии.

De Beers недавно пересмотрела свой план производства на 2021 год. Что вы думаете об этом, принимая во внимание восстановление рынка?

De Beers снизила план производства в декабре и снова в январе, причем в последний раз в большей степени это связано с производственными причинами. Я думаю, что алмазная отрасль, по крайней мере отчасти, извлекла уроки из ошибок, допущенных в недавнем прошлом, например, избыточного объема предложения в цепочке поставок, что можно увидеть в действиях, предпринятых как в верхнем (апстриме), так и в среднем (мидстриме) сегментах отрасли за последний год. Я думаю, что решения, связанные с предложениями и принятые в недавнем прошлом обоими лидерами отрасли, De Beers и АЛРОСА, должны быть хорошо восприняты отраслью.

Как вы прокомментируете недавние сообщения о том, что De Beers и АЛРОСА подняли цены на алмазное сырье?

На рынке наблюдается превышение спроса над предложением, что создает благоприятную среду для повышения цен. Крупные алмазодобывающие компании снизили цены в разгар режимов самоизоляции, вызванных пандемией, поэтому я считаю, что недавнее движение цен в большей степени изменило ситуацию по мере улучшения рыночных условий. Согласно моему индексу Зимниски мировых цен на алмазное сырье (Zimnisky Global Rough Diamond Price Index), цены на алмазное сырье в январе достигли последнего годового максимума, и, по моим оценкам, сейчас цены вернулись к допандемическому уровню, что обнадеживает.

Мы много слышим о том, что цены на алмазное сырье вернулись к допандемическому уровню. Как обстоят дела с ценами на бриллианты, они тоже восстановились?

В последние кварталы бриллианты демонстрировали опережающие показатели цен, и большую часть прошлого года они обгоняли алмазы. Согласно моему анализу, разрыв между ценами на алмазы и бриллианты в прошлом году расширился до многолетних уровней. Я думаю, что это согласуется с нежеланием ювелиров и других продавцов бриллиантов, работающих в формате B2C (business-to-consumer - взаимодействие бизнеса с потребителями), снижать цены на бриллианты, а также с отсутствием закупок алмазного сырья производителями бриллиантов и другими участниками мидстрима из-за опасений, связанных с накоплением избыточных складских запасов, а также просто с невозможностью покупать алмазное сырье из-за ограничений на поездки и закрытия границ. Однако в последние недели разрыв начал нормализоваться по мере того, как начала нормализоваться цепочка поставок. В будущем я ожидаю, что между алмазным сырьем и бриллиантами сохранятся более органические взаимосвязи при условии, что больше не будет серьезных сбоев в цепочке поставок. Чтобы более конкретно ответить на ваш вопрос, я скажу, что корзина бриллиантов, включая бриллианты весом от 0,5 до 3 каратов, в прошлом году выросла почти на 5% по сравнению с 2019 годом, что, как я думаю, превзошло большинство ожиданий, учитывая то, через что мы прошли.

Каков уровень запасов у ведущих алмазодобывающих компаний, учитывая всплеск спроса в четвертом квартале 2020 года?

На мой взгляд, перемещение складских запасов алмазов из мидстрима к алмазодобывающим компаниям в последние годы является одним из крупнейших и наиболее важных событий в цепочке поставок. В этом контексте, по моим оценкам, наземные складские запасы крупной алмазодобывающей компании увеличились с объема, оцениваемого примерно в $3 млрд в 2017 году до около $4,5 млрд на конец 2020 года; в то время как запасы мидстрима за это время снизились с объема, оцениваемого примерно в $40 млрд, до $30 млрд. Как упоминалось ранее, алмазодобывающие компании проявляли консерватизм в отношении планов по добыче, что, как я думаю, должно позволить им разгрузить эти складские запасы, не перегружая рынок в этом году. В долгосрочной перспективе, я думаю, можно утверждать, что предпочтительнее, чтобы избыточные запасы находились в руках крупных алмазодобывающих компаний, которые хорошо капитализированы, а не в руках более фрагментированного и независимого мидстрима алмазопровода.

Каково влияние избытка предложения на рынке алмазного сырья?

Я думаю, что цепочка поставок алмазов, имеющая избыточное предложение, была самой большой причиной низкой производительности отрасли на протяжении большей части последнего десятилетия. На мой взгляд, рекордно высокие цены на алмазы в 2011 году стали главным катализатором, приведшим к избыточному предложению. Сейчас мы фактически наблюдаем обратный эффект, когда десятилетие низких цен привело к сокращению предложения.

Каков ваш прогноз мирового объема добычи природных алмазов в этом году?

После пика в 2017 году мировая добыча алмазов впоследствии снижалась в 2018, 2019 и 2020 годах и, согласно прогнозам, в обозримом будущем останется ниже уровней 2017 года, поскольку многие устаревшие рудники истощаются и снижается минимальное новое замещение добычи. В 2020 году приостановка и сокращение производства в отрасли в связи с пандемией ускорила эту тенденцию к сокращению объема предложения, и глобальный объем производства, по моим оценкам, снизился более чем на 20%, примерно до 118 млн каратов, что в этой связи будет самым низким объемом производства с 1990-х годов. В 2021 году мой прогноз по добыче составляет около 115 млн каратов.

Каковы были показатели по бриллиантам в прошлом году по сравнению с другими предметами роскоши?

Я думаю, будет справедливо сказать, что реальные предметы роскоши превзошли услуги класса «люкс», связанные с впечатлениями и опытом, учитывая все ограничения на поездки и запрет во всем мире собираться большими группами в прошлом году. Что касается ювелирных изделий с бриллиантами по сравнению с другими материальными предметами роскоши, ювелирные изделия были второй по показателям категорией для LVMH в четвертом календарном квартале года, а она является крупнейшей компанией предметов класса «люкс» в мире. Ювелирные изделия были лучшей категорией для Richemont, второй крупнейшей в мире компании, занимающейся предметами роскоши. Есть и другие подобные случаи. Итак, в целом 2020 год был довольно хорошим для ювелирных изделий, и импульс ускорился в конце года и в праздничный сезон и, похоже, продолжится в 2021 году.

Как обстояли дела в секторе синтетических алмазов в прошлом году в разгар пандемии?

Основываясь на моих данных и анализе, разрыв между природными и синтетическими бриллиантами продолжал расширяться в прошлом году примерно такими же темпами, как и в последние годы. В этой связи, синтетический бриллиант весом в 1 карат чуть выше среднего качества продается примерно на 65-70% дешевле, чем его природный эквивалент; год назад он продавался примерно на 50% дешевле. Что касается других событий в этой области, возможно, самой большой новостью в этой категории в прошлом году стало начало производства на новом предприятии Lightbox в США и партнерство Lightbox с компанией Blue Nile, которая теперь продает этот товар по всему миру по цене $800 за карат. Возможно, еще стоит обратить внимание на то, что вертикально интегрированная ювелирная компания Charles & Colvard, известная синтетическим муассанитом - имитатором бриллиантов, в конце прошлого года представила фирменную линейку выращенных в лаборатории бриллиантов, что сделало ее первой публично торгуемой «компанией, занимающейся лабораторными бриллиантами». Текущая рыночная капитализация компании составляет около $50 млн. Я думаю, также стоит отметить, что всего несколько недель назад Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse), крупнейшая в мире алмазная биржа, одобрила торговлю синтетическими алмазами и бриллиантами на своей территории и ожидает разработки ряда руководств, направленных на практическое отделение этих товаров от природных.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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