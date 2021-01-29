Каждый кризис создает новые возможности

Правин Шах (Pravin Shah) занимается алмазным бизнесом уже четыре десятилетия, он обладает прекрасными техническими знаниями и глубоким знанием всего процесса производства бриллиантов.

Как директор, Правин Шах отвечает за все операции на двух предприятиях по производству бриллиантов - на одном в Сурате, и на другом в Намибии. Он известен своими лидерскими способностями, высокими этическими ценностями и принципами руководства.

Он является членом комитета Гуджаратской алмазной биржи (Gujarat Hira Bourse), заместителем председателя Джайнской международной торговой организации (Jain International Trade Organisation, JITO) в регионе Гуджарата, а также является доверенным лицом в различных социальных и религиозных фондах.

Правин Шах - проницательный человек, заядлый читатель и страстный диамантер.

В этом интервью Rough&Polished Правин Шах рассказывает о бизнесе своей компании и перспективах его расширения в будущем.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о вашей компании Ankit Gems, начиная с момента ее основания до настоящего времени. Расскажите подробнее также о вашем продукте, объеме производства, обороте и т. д., пожалуйста.

Ankit Gems, основанная в 1985 году, является быстрорастущей компанией по производству бриллиантов. Компания Ankit Gems, признанная правительством Индии как экспортный дом, импортирует алмазы, обрабатывает их и экспортирует бриллианты в различные регионы мира. В настоящее время в нашей компании работает около 1 500 человек по всему миру.

У нас есть два производственных предприятия - одно в Сурате, а другое в Намибии. Наш завод в Сурате был удостоен Платиновой награды корпорации Indian Green Building Corporation за «Лучшее зеленое (экологичное, энергоэффективное - прим. ред.) здание завода» (Best Green factory building) в стране. Мы занимаемся бриллиантами ювелирного качества весом в основном от 0,50 до 5 каратов, а вообще до 10 каратов. Наш товарооборот составляет около $300 млн.

Насколько широко представлен ваш бизнес по всему миру? Пожалуйста, скажите о количестве офисов продаж и в какой части мира они находятся. Каков спрос на рынках потребления, таких как США, Китай, Гонконг и т. д.?

Ankit Gems представлена ​​во всем мире с офисами в Антверпене, Австралии, Дубае, Гонконге, Намибии и США. Спрос на бриллианты недавно снова появился, особенно в последние три месяца, и восстановление после пандемии пошло на пользу рынку. США и Китай - основная движущая сила отрасли.

США, представляющие крупнейший в отрасли рынок конечных потребителей ювелирных изделий с бриллиантами, составляющий примерно 50%, продолжают извлекать выгоду из фондового рынка, который находится на рекордно высоких уровнях, что способствует поддержанию настроений потребителей, играющих в высшей степени важное значение. Министерство торговли США заявило, что объем розничных продаж (в целом, включая ювелирные изделия) будет расти в месячном выражении, а с начала года до настоящего времени розничные продажи в США увеличились на 3,4% в годовом выражении.

Позитивные изменения происходят и на других важных рынках мировой отрасли. Крупнейшая ювелирная компания Большого Китая открыла много новых магазинов в течение этого финансового года, достигнув наибольшего числа открытых магазинов за финансовый год. Расширение торговой площади свидетельствует об уверенности компании в росте потребления ювелирных изделий в Китае в ближайшие годы.





Фото: Ankit Gems

Не могли бы вы подробнее рассказать о вашем проекте в Намибии? Предназначен ли он для производства бриллиантов или также и ювелирных изделий? И почему Намибия? Какие существуют преимущества для нового проекта помимо доступности алмазного сырья? Расскажите подробнее, пожалуйста.

Мы начали свою деятельность в Виндхуке, Намибия, в 2009 году, и она связана с производством бриллиантов. Намибия - очень мирная и безопасная страна, и в ней отмечается стабильная доступность необходимых нам алмазов. Правительство и люди оказывают большую помощь отрасли и поддерживают ее. Кроме того, мы видим прекрасные возможности в ближайшие годы.

Откуда вы получаете алмазное сырье для своей фабрики? Как обстоят дела у Ankit Gems в этой обстановке, когда большинство фабрик работают не на полную мощность? Какие меры вы принимаете, чтобы ваше оборудование работало в обычном режиме?

Мы как сайтхолдер закупаем алмазы у DTC Namibia, DTC Botswana и АЛРОСА, а также на других крупных рудниках через свой офис в Антверпене.

Фабрика Ankit Gems находится на окраине Сурата. Мы приняли множество мер предосторожности и безопасности для обеспечения нашим работникам здоровой и безопасной обстановки. Наши заводы смогли работать в полном объеме и без каких-либо препятствий благодаря строгим мерам, которые мы соблюдаем.

Принятые нами меры:

- Ежедневная дезинфекция

- Измерение температуры

- Стратегия «один станок - один человек»

- Размещение всех сотрудников в шахматном порядке

- Обязательное ношение маски

- Социальное дистанцирование

Работает ли Ankit Gems только на экспорт или вы также обслуживаете внутренний рынок, поскольку с точки зрения бизнеса имеет смысл обслуживать любые рынки, где есть спрос? В любом случае, прогнозируете ли вы рост спроса на внутреннем рынке в будущем?

Ankit Gems в основном ориентирована на экспорт. Мы также обслуживаем потребности внутреннего рынка. Наш онлайн-портал помог нам дойти до клиентов во всех частях мира, включая Индию.

Благодаря нашему глобальному присутствию мы можем связаться со многими клиентами и поддерживать с ними устойчивые отношения.

Индия является огромной и быстрорастущей экономикой. Мы с оптимизмом смотрим в будущее компании и на спрос, который оно принесет нашей отрасли. У нас сильные позиции на местном рынке, и наш отдел продаж обслуживает также и индийский рынок. Мы участвуем в различных выставках в разных уголках страны и стараемся быть ближе к покупателю.

Считаете ли вы, что индийская алмазная отрасль сейчас переживает серьезный кризис? Полагаете ли вы, что в периоды дефицита ликвидности осторожная торговля и уменьшение кредита вернут отрасль к прежнему состоянию? Каково ваше мнение?

Каждый кризис создает новые возможности. Мы считаем, что недавнее ужесточение мер хорошо помогло нам и другим в отрасли. Да, мы действительно думаем, что отрасль будет расти и скоро вернется в норму. Мы верим в наших сотрудников отрасли, что они очень способные и скоро выйдут из кризиса.

Снижается ли в некоторой степени фактор «доверия», существовавший в недавнем прошлом в индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий? Является ли это ценой, которую платит любая «компактная» отрасль по мере роста? Как вы считаете?

Взлеты и падения - это часть бизнеса в любой отрасли. Индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий всегда оправлялась от своих спадов на протяжении всей своей истории. Мы считаем, что фактор доверия - это временная проблема, и наша отрасль достаточно зрелая, чтобы с ней справиться.

Наконец, каковы планы Ankit Gems на будущее? Будет ли она продолжать консолидировать существующие проекты или у нее есть на горизонте планы по расширению?

Нашим основным видом деятельности является производство бриллиантов, и мы планируем постепенно расти таким же естественным путем. Однако рост и развитие наших сотрудников является приоритетом нашей концепции развития. Недавно мы расширили свой офис в Мумбаи и сделали его одним из лучших.

Наша фабрика в Сурате стремится стать экологически чистой, сертифицированной как фабрика Green Building (Зеленое здание) без вредных выбросов в атмосферу, что будет первым случаем в ювелирной отрасли.

У нас есть планы по расширению нашего офиса в Гонконге и фабрики в Намибии, чтобы увеличить ее вдвое к концу следующего года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished