«Благодаря технологиям вся информация остается неизменной, и блокчейн не может быть скомпрометирован», - заверяет Эрик Йенс, генеральный директор LuxuryFintech

Когда Эрик А. Йенс (Erik A. Jens) покинул пост генерального директора отделения по работе с клиентами в алмазной и ювелирной отрасли банка ABN AMRO, он основал свою компанию под названием LuxuryFintech, которая предоставляет такие услуги, как коммерческие и корпоративные банковские решения для сектора произведений искусства и ювелирных изделий, а также финансовые решения с обеспечением активами для сектора произведений искусства и ювелирного сектора, используя блокчейн, и многие другие услуги.

В качестве основателя и генерального директора LuxuryFintech Эрик Йенс участвует в различных проектах и ​​инициативах, связанных с вопросами финансирования и происхождения в ювелирном секторе, а также в секторе произведений искусства. Он обладает профессиональным опытом в банковской сфере, финансах и инвестициях и специализируется на решениях по управлению частным капиталом, на инвестициях в хедж-фонды, на вопросах частного капитала и недвижимости.

В этом интервью Rough&Polished, помимо разъяснения нюансов финансово-технологического бизнеса, Эрик предоставляет некоторые очень важные новости о некоторых из самых последних достижений в финансово-технологической сфере сектора предметов роскоши.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Что изменилось с тех пор, как в прошлом году в нашей публикации в Rough&Polished вы рассказали о влиянии технологий на ювелирный сектор? Почему вы сосредоточиваете свое внимание как на ювелирном секторе, так и на секторе произведений искусства?

Что ж, это совершенно очевидно. Оба сектора сталкиваются с такими проблемами, как происхождение и подлинность. Это произведение искусства подлинное или подделка? Что такое справедливая стоимость, кто принимает решение о такой «стоимости». Каково происхождение произведения искусства? Как найти подходящую торговую площадку? На какую сумму я должен застраховать вещь? Есть ли другие произведения искусства того же или похожего художника и так далее…

То же самое и с ювелирными украшениями. Как узнать, что бриллиант или цветной драгоценный камень не связан с конфликтами? Что мы знаем о золоте или платине? Как продать и купить? Какова стоимость и почему она разумна? В конце концов, готовое ювелирное украшение - это тоже произведение искусства.

Итак, уверены ли вы, что технологии - единственный способ найти решение всех этих проблем? Какие самые последние разработки существуют в этой области? Прошу пролить свет на это для конечных потребителей и инвесторов.

Я считаю, что современные технологии, такие как блокчейн и, конечно же, другие технологии, также могут предоставить решения для всех этих проблем. Например, можно увидеть и проследить происхождение произведения искусства и его путь. То же самое для источника золота или бриллианта, можно точно увидеть, откуда эти товары получены. То есть, с помощью технологий вся информация остается неизменной. Другими словами, такие технологии, как блокчейн, не могут быть скомпрометированы.

Еще одна новая инициатива - это, например, YourDiamonds, которая предоставит несколько приложений исключительно для торговли ювелирными изделиями по вопросам ценообразования, торговли, страхования и т. д., то есть, по всему спектру. Например, обратите внимание на новую платформу в отрасли цветных драгоценных камней под названием Gemcloud. Они создали первую в мире цифровую торговую площадку «бизнес для бизнеса». Уникальный для отрасли способ, с помощью которого люди и компании могут покупать и продавать прозрачным, эффективным, быстрым и безопасным путем, а также это способ объединения сторон.

Каждая часть информации о произведении искусства или ювелирном изделии фиксируется в блоке, и эти блоки связаны в одну цепочку информации. Это создает открытый распределенный реестр, в котором регистрируются транзакции. При распределении блокчейн обычно управляется равноранговой сетью, работающей одновременно вместе с подтверждением правильности новых блоков.

Мы знаем, что блокчейн - это новая перспективная технология. Но в реальных условиях, насколько быстро развивается сектор произведений искусства и ювелирных изделий благодаря этим трендам?

Честно скажу, довольно быстро. Четыре года назад почти одновременно было запущено несколько инициатив. Вспомните инициативу Tracr De Beers Group, например, по отслеживанию бриллиантов размером 0,5 карата от рудника до рынка.

То же самое и с TrustChain с Richline, которые в основном способны отслеживать все компоненты в одном ювелирном изделии от рудника до рынка, например, драгоценные камни, а также и золото. Не будем забывать и об уникальной системе ProvenanceProof компании Gübelin Labs для сектора цветных драгоценных камней.

Такие компании, как IBM, Everledger, вкладывают большие средства в эти инициативы. Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America) также является пионером в области новых технологий. Все они были направлены на повышение уверенности в происхождении и подлинности, а также на повышение доверия потребителей к тому, что они покупают. Мы знаем, что в настоящее время потребители хотят знать, чтό они покупают и является ли это товаром, сертифицированным в рамках добросовестной торговли. Знать, что он каким-то образом вносит вклад в общество, а не наносит какой-либо вред обществу.

В секторе произведений искусства мы видим удивительные новые компании, такие как Artory, ведущий мировой реестр произведений искусства с наиболее полной и неизменяемой защищенной базой данных для произведений и предметов искусства. Они гарантируют, что в цепочку блоков добавляется только самая надежная доступная информация. Нейтральный независимый сторонний эксперт-партнер проверяет достоверность данных и происхождения произведения искусства. Еще одна замечательная инициатива - это Overstone Art Services. Они предоставляют оценки риска, которые помогают определить финансовый риск и возможности произведения искусства или коллекции. Таким образом, произведение искусства становится инвестиционным активом благодаря комплексной проверке и программным инструментам на основе данных.

Помимо упомянутых вами тенденций, где вы видите новейшие тенденции в сфере финансовых технологий по сравнению с сектором предметов роскоши?

Что ж, по этой теме проведено огромное количество исследований. Но я бы сосредоточился на искусственном интеллекте (ИИ) и машинном обучении.

ИИ поддерживает чат-боты, которые действуют как личные цифровые помощники, помогая потребителю в простых сделках. Благодаря машинному обучению эти чат-боты становятся умнее с каждым днем ​​и намного лучше удовлетворяют потребности клиентов, а со временем будут решать даже более сложные задачи и сделают поддержку клиентов более легкой, быстрой и эффективной.

Еще одной сферой, на которой стоит сосредоточиться, являются платежи. Мы знаем, что в алмазной отрасли некоторые центры имеют трудности с финансированием, но и открытие банковских счетов для платежей становится все более и более проблематичным. Кроме того, прямой доступ к банковскому счету может быть дорогостоящим или, как уже говорилось, невозможным.

Следовательно, мы видим развитие криптовалют, использующих технологию блокчейн. Таким образом, компании отправляют и получают цифровые деньги за небольшую плату или бесплатно с минимальным надзором со стороны регулирующих органов. Блокчейн и криптовалюты становятся все более безопасными способами выполнения цифровых транзакций. Хорошим примером является, например, Diamante Blockchain, стартап из США и Индии, который успешно управляет платежами по всему миру с помощью своей экосистемы блокчейнов. Подумайте также о том, как Facebook внедряет цифровую валюту Diem (ранее: Libra), охватывая миллиарды пользователей. Я уверен, что Amazon тоже следит за этими трендами!

Все это ведет к модели банковского обслуживания, ориентированной на клиента, обеспечивая уход от модели, ориентированной на продукт. Что касается ювелирного сектора, я вижу, что такие организации, как Всемирная ювелирная конфедерация (CIBJO) и Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) тесно сотрудничают с технологическими компаниями, поскольку технологии будут решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished