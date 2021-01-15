Бриллианты сквозь время

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Не так давно мировая библиотека профессиональных изданий о драгоценных камнях пополнилась уникальной книгой о редких бриллиантах и украшениях с ними, выпущенной Всемирным алмазным музеем. Об истории ее создания, концепции и будущих проектах в алмазной индустрии Rough&Polished рассказал основатель и руководитель музея Алекс Попов.

Вашу деятельность в международной алмазной индустрии можно назвать насыщенной значимыми событиями: создание Московской алмазной биржи, Индийского фонда, Всемирной алмазной марки, организация выставок, консалтинг, интерес к выращенным в лаборатории алмазам и дизайну украшений, организация Всемирного алмазного музея и издательский бизнес. С чего все началось?

Это началось 20 лет назад. В 90-е годы я часто приезжал в Женеву, где у меня было много знакомых и друзей. Однажды мой брат ювелир попросил оказать помощь своему другу из алмазного бизнеса. С этой услуги все и началось. Мне очень повезло – я был принят в мир высоких брендов, лучших ритейлеров, авторитетных производителей и дилеров. Опыт, который я получили, изучив эту индустрию с разных сторон, мне очень пригодился. В этот закрытый для посторонних круг семейно-ориентированного бизнеса очень нелегко попасть, я оказался в нем благодаря семейным связям.

Чем для вас являются бриллианты?

За много лет работы с производителями, поставщиками и покупателями алмазов я так и не научился относиться к этим красивым камням как к товару. Я всегда стремился мыслить нестандартно, мое отношение к бриллиантам нельзя назвать утилитарным. Алмазы и бриллианты для меня – это часть ювелирного мира, который в свою очередь является неотъемлемой частью мира искусства, истории и культуры. Это – мои любимые темы. Я воспринимаю камни с точки зрения исторического и культурного наследия, несмотря на усилия некоторых представителей алмазной индустрии превратить их в объект биржевой торговли. Я считаю, что ни искусство, ни какая-либо другая форма выражения не могут существовать без людей. Бриллиантовые украшения, подобно произведениям искусства, не имеют самостоятельной ценности, если не вызывают восхищения, не дарят людям радость. Таким образом, все, что я делаю, можно отнести к области взаимодействия с людьми. Это организация контактов между российскими и международными представителями алмазной индустрии, работа над проектами Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), поддержка ювелирных выставок. Еще две области моей деятельности, несколько разные на первый взгляд, но органично согласующиеся с бриллиантами и ювелирным делом, – это украшения с лабораторно-выращенными алмазами и Индия.

Как и в области природных алмазов, где можно выбирать между рынком и искусством, в секторе лабораторно-выращенных камней такая же ситуация. С той разницей, что выращенные минералы не столь редкие в отличие от природных алмазов. Я вижу в этом сегменте потенциал, хотя уверен, что в какой-то момент наступит насыщение рынка и цены пойдут вниз. Единственной возможностью создать добавочную стоимость станет ювелирный дизайн. Именно над этим я работаю с 2018 года. Пандемия, конечно, ударила и по этому бизнесу, но мы полны решимости достичь главной цели – стать самым успешным брендом высокой ювелирной моды, создающим коллекции с лабораторно-выращенными бриллиантами.

Как возникла в вашей жизни индийская тема?

Индия стала моей любимой страной с тех пор, как я впервые приехал на собрание президентов Всемирной федерации алмазных бирж. Это было 15 лет назад. Команда Московской алмазной биржи под руководством Ирины Литвиновой после этого стала успешно сотрудничать с Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и Индийской алмазной биржей (Bharat Diamond Bourse, BDB). В рамках партнерства в 2014 году мы организовали в Музеях Московского Кремля известную выставку «Индия. Драгоценности, покорившие мир», а чуть позже при моем участии в Дели прошла первая Всемирная алмазная конференция, организованная на самом высоком уровне – на этом мероприятии присутствовали главы государств Индии и России. Это были очень статусные и значимые события для индустрии в том числе и потому, что способствовали запуску и дальнейшему развитию видовой рекламы алмазов. Индия – не только родина алмазов и украшений, но и страна с богатой историей. Она всегда была точкой притяжения для всех ценителей прекрасного.

Я хорошо помню эту выставку. Планируются еще проекты, связанные с выставочной деятельностью?

Государственная Третьяковская галерея уже анонсировала экспозицию Индийского современного искусства, организованную при поддержке Музея искусств Киран Надар и моего Индийского фонда. Очень надеюсь, что проект состоится в 2021 году и ему не помешает пандемия.

Расскажите о деятельности Всемирного музея алмазов и об идее издания книги.

Всемирный алмазный музей (The World Diamond Museum) был создан в Лондоне 3 года назад командой единомышленников со всего мира. Этот проект представляет собой просветительскую площадку, где представлена самая современная информация об алмазах, украшениях с ними, будут проводиться исследования. Эта глобальная по своему масштабу задача требует усилий и инвестиций. Помимо организации нескольких конференций и консультационной работы, мы решили заняться издательской деятельностью, чтобы выйти на профессиональное сообщество и широкую публику. Книга «Бриллианты сквозь время» (Diamonds Across Time) стала первым изданием этого проекта.

Чем эта книга отличается от других на эту тему? В чем ее уникальность, кто ее авторы?

Мы сознательно не стали повторять структуру тематически похожих книг, пересказывающих в хронологическом порядке историю алмазов от добычи в Голконде до маркетинговой стратегии Де Бирс с историческим слоганом «Алмазы навсегда (A Diamond Is Forever™). Темой авторских исследований в этом издании стал человек и история его взаимодействий с камнем. Эта оригинальная концепция была реализована куратором нашего музея доктором Ушей Балакришнан (Dr Usha Balakrishnan) и креативной командой во главе с проживающим в Лондоне известным художником-иллюстратором Михаилом Аникстом. Книга состоит из 10 эссе, написанных экспертами из разных стран мира. Она содержит более 300 иллюстраций – фотографии редких бриллиантов и драгоценностей, архивные документы и даже реконструкции исторических алмазов, выполненные с помощью самых современных компьютерных технологий. В ней также использованы редкие фото из наших личных архивов. Я не хочу пересказывать содержание книги, оно есть на сайте музея. На мой взгляд, это очень выдающаяся и захватывающая книга об алмазах и бриллиантах. Ничего подобного ранее не издавалось. Я понимаю, что не могу быть объективным, поскольку являюсь ее издателем, но первые рецензии и отзывы – исключительно благоприятные.

В чем основная задача этого проекта? Планирует ли Всемирный музей алмазов дальнейшую издательскую деятельность?

Мы продолжим просвещение, будем рассказывать о выдающихся украшениях, камнях и драгоценностях в легкой и развлекательной форме. Нам повезло, что проект заинтересовал спонсоров, благодаря которым стоимость издания доступна всем. Следующим издательским проектом музея станет биографическая книга о творчестве моего друга, рано ушедшего из жизни фантастического ювелира Мунну Касливаля. Я хотел бы рассказать о его творческом наследии. Она выйдет в свет будущей весной. Успешный дебют книги «Бриллианты сквозь время» вдохновил нашу команду на создание серии изданий. Мы планируем продолжить поиски интересных тем для будущих публикаций.

Галина Семенова для Rough&Polished