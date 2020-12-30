Ильгиз Фазулзянов: «Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры»

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Ильгиз Фазулзянов – успешный и признанный в мире художник-ювелир. Получил академическое художественное образовании в Казани, c 90-х годов живет и работает в Москве. Его марка Ilgiz F. пользуется известностью у истинных ценителей ювелирного искусства, и среди его клиентов - многие знаменитости.

Побеждал в многочисленных престижных международных ювелирных конкурсах, работал с аукционными домами Christie's и Bonhams. Единственный автор-ювелир из современной России, удостоенный чести выставлять и продавать свои работы на лондонском аукционе Сhristie’s.

Работы Фазулзянова, по преимуществу в стиле «модерн» и «ар-деко», дважды выставлялись в Алмазном фонде Кремля, а в 2016 году в Музеях Кремля прошла его персональная выставка - от самых ранних работ до современных (на втором месте по посещаемости, после выставки Cartier). Его украшения закуплены в коллекцию Оружейной палаты Кремля, в музей компании Van Cleef, где он читал лекцию об эмалях.

В 2017 году в Art Residence на Ленинградском проспекте открыл собственную ювелирную галерею «Ilgiz F», где проводятся выставки работ современных ювелиров, в том числе ежегодные выставки украшений «Ювелирная зима», традиционно объединяющие сильнейших дизайнеров.

В ноябре прошла третья выставка «Ювелирная зима», о которой (и о многом другом) Ильгиз Фазулзянов рассказал корреспонденту Rough&Polished.

Ювелирные выставки стали редким явлением в последнее время. Чем примечательна «Ювелирная зима» и в чем ее отличие от других выставок ювелирных украшений?

В первую очередь эта выставка отличается от остальных тем, что она проводится в галерее Ilgiz F. Эта галерея существует с декабря 2017 года и каждый год делает проект для частных ювелиров и ювелирных компаний. Он нацелен на поддержку не только молодых начинающих мастеров, но и зрелых компаний. Учитывая, что ювелирных галерей в нашей стране не так много, этот формат пока не является массовым, но очень надеюсь, что в дальнейшем и другие города поддержат такой формат и будут объединять талантливых людей своего региона.

Как подбирались экспоненты мероприятия, столь разные по стилю - что-то их все же объединяет?

Главное условие - это высокое качество ювелирной работы. Именно это объединяет участников наших выставок, работающих в самых разных стилях – от биокосмического авангарда до этники. В остальном – это полет фантазии и сочетание материалов, которое может быть самым разным. Экспонентами в этом году стали ювелиры Владимир Маркин, Елена Окутова, Рем Султанов, Феликс Цирефман, Юлия Цветкова, Диана Джанелли, Захар Борисенко, а также эксперт по бриллиантам Сергей Изместьев, ювелирный дом Дениса Нестерова DOGUMA и гильдия мастеров «Русский калейдоскоп».

Расскажете немного об участниках – чем каждый из них примечателен?

Бренд EPIC Jewellery - один из немногих в мире работает, помимо привычных золота и платины, с такими редкими в ювелирном деле материалами, как титан, бронза или карбон.

Владимир Маркин (Markin Fine Jewellerly) - яркий представитель направления kinetic jewellery, производит изделия с подвижными частями и создает все виды украшений из разных материалов.

Елена Окутова сочетает в своих изделиях современный стиль, сказочное волшебство и оттенки средневековья. В ее «толкиеновских» коллекциях имеются роскошные массивные кольца с крупными камнями и замысловатой вязью.

Рэм Султанов создает по-настоящему мужские, суровые украшения из грубых материалов, полные символизма, с мистическими существами – такими, как драконы и вороны.

Феликс Цирефман – собрал в своих изделиях удивительную синергию этнических мотивов и древних ювелирных практик в модернистском переосмыслении.

Donna Yolka создает аутентичные сакральные украшения, философия которых основана на магических практиках и поверьях острова Бали.

Диана Джанелли (Dzhanelli Jewellery) имеет ярко выраженный «женский» голос, хотя и сильный пол не обделен вниманием – у бренда есть и мужская коллекция.

Компания Izmestiev Diamonds делает ставку на качество как самих украшений, так и используемых драгоценных камней и их огранке. Сергей Изместьев является потомственным ювелиром и лично отбирает только лучшие бриллианты, рубины, сапфиры, изумруды и другие природные камни для создания украшений бренда.

Марка DOGUMA создает украшения из черненого золота и паве из сапфиров, изумрудов, рубинов или цветных бриллиантов, сплетенных в каждой коллекции в свой особый характерный рисунок.

Гильдия мастеров «Русский Калейдоскоп» создает VIP-сувениры ручной работы для интерьера (калейдоскопы, сувенирные подзорные трубы) с корпусами, украшенными декоративной росписью (часто это златоустовские гравюры или федоскинские миниатюры) и драгоценными камнями.

Бренд Custom Dandy работает практически со всеми видами электронных гаджетов, украшая их на вкус и выбор заказчика в различных ювелирных техниках, с использованием как классических, так и редких, экзотических материалов. Например, одна из наших совместных работ – iPhone 12 PRO, обшитый карбоном и украшенный моим маком в стиле ар-деко из золота и красной шпинели.

Марку P.N. Jewellery отличают авторские ювелирные украшения, преимущественно для «городских перфекционисток», ищущих акцент для идеального образа - яркие, лаконичные и жизнерадостные, во всем многообразии по цвету, форме и настроению.

Компания «Цветная Радуга» предлагает готовые и создает эксклюзивные ювелирные изделия на заказ; их высокое качество и оригинальный дизайн не раз отмечалось дипломами российских ювелирных выставок.

Master Exclusive Jewellery создает украшения, центр композиции которых часто составляют эксклюзивные драгоценные камни (от бриллиантов до жемчуга и природных кварцев) крупных и средних размеров, самой разнообразной огранки, а источником вдохновения является изменчивая и неповторимая природа.

Архитектор и дизайнер Виктория Стрижак (Лаборатория Vertigo) стремится соединить архитектуру и ювелирное искусство, применяя методы дизайна, основанного на компьютерных алгоритмах. На выставке были представлены изделия из костяного фарфора и других удивительных материалов.

Ольга Шатрова, дипломированный геммолог и эксперт в ювелирном деле, создает изделия премиального класса из драгоценных металлов и натуральных камней, лаконичные, стильные и предполагающие вариативность исполнения: клиент может самостоятельно выбрать подходящие драгоценные камни и металл оправы.

Как вы – в качестве организатора выставки - оцениваете ее итоги: все ли цели достигнуты?

Главная цель нашей выставки - расширить аудиторию наших экспонентов, обменяться клиентами. Ведь все участники абсолютно разные, со своим почерком. Они друг другу - не конкуренты, скорее это сообщество талантливых и, по-здоровому, амбициозных мастеров и компаний. В этот раз, я могу сказать, что все задуманное- достигнуто!

Как отразился карантин, связанный с эпидемией, на работе, на творчестве художников-ювелиров?

Если человек мотивирован на работу, то он везде найдет плюсы. Карантин для мастера - это время нарабатывать будущие шедевры. А если вы дизайнер, то это прекрасное время для переосмысления идей и их воплощения в эскизах. Из плюсов - это то, что многие ювелиры стали вести теоретические курсы онлайн. И делиться практическими навыками. Также хочу отметить, один из плюсов карантина - несомненный рост интереса к отечественному производителю. Это и посещение мероприятий, когда почти все в Москве, и как результат - узнавание и приобретение работ в новых компаниях.

Вы как-то раз сказали, что у художника может быть только один кризис – творческий. Как справляются ювелиры с переменами в экономической жизни, что меняется в их работе, отношении с клиентами?

Сама по себе ювелирная сфера в России – это очень динамичная история. Постоянно меняются и цены на материалы, не стоит на месте законодательство. К сожалению, все эти факторы не облегчают, а скорее усложняют работу ювелиров. И я восхищаюсь нашими мастерами и компаниями. Заниматься творчеством в таких условиях, по моему мнению, практически героизм. К сожалению, мы постоянно слышим, что талантливые ювелиры покидают нашу страну, и это очень плохо.

Какие тенденции вы можете отметить в ювелирной сфере в последнее время? Что нового происходит в области ювелирного дизайна?

Сегодня, в том числе из-за карантина, покупатели с удовольствием покупают изделия универсальные, способные украсить будни работы онлайн, из дома. Поэтому спрос на индивидуальные, дизайнерские вещи очень вырос.

Над чем работает сейчас Ильгиз Фазулзянов, что нового происходит в творческой, галерейной, бизнес-деятельности?

Галерея готовится к выставке в конце февраля, которая нацелена на поддержку женщин в ювелирном бизнесе. Довольно строгое название «Женщина-дизайнер, женщина-ювелир» противопоставление мужской профессии.

Каково настроение, какие планы на будущее - личные и ювелирного сообщества?

Конечно, хочется надеяться на лучшее. Что государство к ювелирам будет в большей степени лояльно, а не карательно. Что заработок людей позволит им приобретать красивые вещи! Что проектов будет больше. В том числе ювелирных выставок, где можно будет достойно выставиться и обрести новых партнеров и покупателей.

Чем, по-вашему, отличается ювелирное искусство от остальных видов?

Тем, что в нем соединяются практически все виды искусства и существующие сегодня направления науки: живопись, скульптура, архитектура, а также химия, физика, математика, конструирование… Можно развиваться как механик, инженер-конструктор, расти как художник - заниматься живописью, создавать уникальные работы с эмалью, скульптурную пластику, вырезать из камня… Это самое нескучное занятие на свете.

Галина Семенова для Rough&Polished