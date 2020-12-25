Botswana Diamonds заинтересована в разработке кимберлита KX36, если он будет иметь промышленное запасы

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Компания Botswana Diamonds намеревается заниматься разработкой кимберлита KX36, который она недавно приобрела у Petra Diamonds, если он будет иметь промышленные запасы.

Кимберлитовая трубка KX36 с высоким содержанием алмазов является частью трех участков, входящих в лицензию на разведку в Заповеднике диких животных центральной части Калахари (Central Kalahari Game Reserve, CKGR) в Ботсване и принадлежащих компании Sekaka, которая проводила геологоразведочные работы в Ботсване для Petra Diamonds.

Управляющий директор компании, ведущей разведку алмазов, Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сообщил корреспонденту Rough&Polished Mэтью Няунгуа в эксклюзивном интервью, что Botswana Diamonds рассмотрит возможность партнерства с другой компанией, чтобы разделить риск.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Botswana Diamonds недавно завершила приобретение Sekaka Diamonds у Petra Diamonds. Насколько оптимистично вы смотрите в будущее, сделав это?

Мы с большим оптимизмом смотрим на это приобретение по трем основным причинам. Во-первых, оно включает в себя кимберлитовую трубку KX36 с высоким содержанием алмазов, а также усовершенствованную установку для отбора валовых проб. Petra уже выполнила предварительное технико-экономическое обоснование для KX36, работу над которым мы продолжим. Во-вторых, у Sekaka есть лицензии на разведку на смежных участках с несколькими приоритетными целевыми объектами для бурения. Поскольку кимберлиты встречаются кластерами, а KX36 в настоящее время находится отдельно, существует большая вероятность, что один или несколько из этих целевых объектов являются кимберлитами. И в-третьих, теперь у нас есть наиболее полная база данных, в которой хранятся сведения за 15 лет. Это вместе с нашей обширной базой данных проложит путь для будущих открытий в Ботсване, которая, как мы считаем, является весьма перспективной страной для геологоразведки алмазов.

Когда вы собираетесь проводить отбор валовых проб на кимберлите KX36?

Мы планируем в первую очередь точно определить, что нужно сделать. После этого нам нужно будет получить необходимые разрешения от регулирующих органов. Трудно указать точное время из-за пандемии COVID-19, и по-прежнему затруднены международные поездки.

Рассматриваете ли вы возможность разработки кимберлита, если на нем будут коммерческие запасы алмазов?

Обычно мы занимаемся разработкой, если найдем коммерчески целесообразное месторождение. Однако есть много вопросов, которые следует учитывать, например, партнерство (разделение рисков) с другой компанией; в мою бытность управляющим директором African Diamonds plc компании было сделано такое предложение, и в виду того, что у нее было богатое месторождение AK6 - теперь это рудник Карове (Karowe) - и это полностью отвечало интересам акционеров, оно было принято.

Как пандемия COVID-19 повлияла на вашу геологоразведочную деятельность на юге Африки?

Пандемия COVID-19 создала как проблемы, так и возможности. Что касается возможностей, то нам удалось заключить выгодную сделку для акционеров компании Botswana Diamonds по приобретению Sekaka Diamonds. В обычное время это могло быть невозможно. Мы также смогли проделать значительную работу по нашим лицензиям на месторождениях Торни Ривер (Thorny River) и Марсфонтейн (Marsfontein) в ЮАР, завершая год открытием небольшой кимберлитовой трубки на нашем участке Торни Ривер. К сожалению, в этом году мы не могли вести геологоразведку в Калахари в Ботсване из-за ограничений на международные поездки, но мы надеемся возобновить ее в 2021 году.

Какие меры вы приняли, чтобы ваши предприятия не пострадали от пандемии?

С точки зрения офисной работы, я всегда работал из дома, чтобы экономить деньги и время, и поэтому обычные меры были приняты дома. В своей работе в полевых условиях мы руководствовались подробными местными правилами, которые мы полностью соблюдали.

Компания Botswana Diamonds недавно обнаружила новую небольшую кимберлитовую трубку на проекте Торни Ривер в Южной Африке. Что будет сделано дальше по этой программе?

В настоящее время мы занимаемся трехмерным моделированием трубки с использованием всей имеющейся информации, полученной при бурении, и геофизических данных. После этого мы проведем оценку кимберлита и кимберлитовой брекчии на наличие алмазов и минералов-индикаторов кимберлита. Если получим положительные результаты, то перейдем к колонковому бурению, чтобы более точно определить геологию трубки и окружающей вмещающей породы.

Каковы ваши планы в отношении месторождения Марсфонтейн в связи с тем, что на объекте не обнаружено дополнительных расширений кимберлита M8?

Наше внимание к Марсфонтейну переместится на вторичные или гравийные отложения на этом месторождении, которые происходят из кимберлитовой трубки с высоким содержанием алмазов. В рамках недавней наземной геофизической съемки мы оценили участок с помощью магнитных и электромагнитных устройств, а также георадаров. Следующим шагом является отбор валовых проб для оценки содержания алмазов.

Когда ваши партнеры по месторождению Маранге (Marange) ожидают получить лицензию на добычу алмазов?

К сожалению, я не могу это комментировать, поскольку мы еще не получили официального уведомления от наших партнеров Vast Resources plc о статусе их заявки на получение лицензии на добычу алмазов.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished