Возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу

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Недавно на ювелирном рынке России появился первый маркетплейс оптовой торговли ювелирными изделиями - GOLDNET. MARKET.

Об этом новом эффективном инструменте для решения задач участников ювелирного рынка в новых условиях рассказал отраслевому информационному агентству Rough&Polished один из создателей GOLDNET.MARKET, главный редактор журнала «Русский Ювелир» Владимир Пилюшин.

Вы запустили новую, универсальную и очень удобно устроенную платформу. Как давно возникла ее идея, почему проект состоялся сейчас, связано ли это с пандемией?

Спасибо, что отметили универсальность нашей платформы. Чтобы добиться этого, нам пришлось пройти большой путь. На самом деле первый вариант - «Объединенный каталог ювелирных изделий и часов» - так он назывался, мы выпустили 16 лет назад. Но, как оказалось, для отрасли этот проект оказался слишком революционным, технологии и программирование были на совершенно другом уровне, а в большинстве регионов страны Интернет был не столь легкодоступен и дешев, как сегодня.

В силу разных обстоятельств мы положили его под сукно на неопределенное время. А три года назад, еще в доковидные времена поняли, что время настало. Собрали команду, доработали концепцию, провели масштабные исследования рынка (каждые полгода на выставках проводили глубокие интервью, в общей сложности более 500, с участниками рынка и корректировали платформу в соответствии с пожеланиями), разработали базовый функционал платформы и в сентябре 2020 представили уже в открытом эфире первый ювелирный маркетплейс оптовой торговли.

В чем отличие вашей платформы от других интернет-сайтов в ювелирной сфере, в чем ее новизна?

Не секрет, что сегодня практически все ювелирные компании имеют свои оптовые сайты, интернет-магазины, страницы в соцсетях. Есть несколько успешных универсальных маркетплейсов, предлагающих в числе прочих товаров ювелирные изделия. Мы же разработали универсальный инструмент делового общения для профессионалов отрасли и предлагаем ювелирам общую платформу для продвижения своей продукции в России и странах ЕврАзЭС. Мы стремимся расширить возможности средних и мелких ювелирных производств, с одной стороны, и сделать заключение сделок по покупкам ювелирных изделий более удобным для оптовиков, с другой, в режиме реального времени. GOLDNET.MARKET предоставляет каждому ювелиру возможность продемонстрировать свою продукцию и занять свою нишу.

Какие преимущества даёт GOLDNET.MARKET участникам рынка - вашим партнерам, поставщикам и покупателям? Какие планы связаны с развитием этого проекта - в зависимости от обстоятельств?

На данном этапе главное преимущество нашей платформы - универсальность. Поясню, в чем она заключается. Сегодня оптовики (представители торговли) зарегистрированы на десятках сайтов своих поставщиков и соответственно, хранят адреса сайтов и пароли, состоят в группах WhatsApp, Telegram, Facebook, VK… Получают разрозненную информацию о новинках, изменении условий поставок и прочее, прочее, прочее. Вынуждены связываться регулярно с множеством производителей для выяснения информации о новинках. Обработка всей этой информации отнимает много времени и сил. Зарегистрировавшись на нашем маркетплейсе, оптовик получает все это в одном месте. Более того, система заменяет работу менеджеров по рассылке предложений о новых коллекциях многим оптовикам. За них это делает GOLDNET, ритейлеры регулярно получают оповещения об обновлении ассортимента партнеров в свой личный кабинет и на электронную почту.

Каталог имеет удобную поисковую систему, включающую множество характеристик ювелирных изделий. Мы предоставляем товароведу возможность подписываться на новинки интересных ему поставщиков, собирать Списки, т. е. корзины отложенного спроса. К примеру, в процессе поиска товаровед нашел изделия, которые будут актуальны для магазина через несколько месяцев, он формирует списки, условно: «Хиты», «Новый год», «8 марта», и в преддверии праздников может вернуться к ним, отредактировать и одним нажатием кнопки отправить заказы нескольким поставщикам.

По результатам проведенных переговоров несколько производителей приняли решение об отказе от собственных оптовых сайтов в пользу GOLDNET - по сути, в рамках платформы они получают собственный веб-сайт, например, https://pomelnikova.goldnet.market.

На данном этапе своего развития на GOLDNET.MARKET работает базовый функционал. В ближайшем будущем мы планируем реализовать принцип «одного окна». То есть, зайдя в личный кабинет, пользователь сможет здесь отобрать товар, договориться об условиях поставки, обменятся документами, заключить договор, обмениваться сообщениями, заказать доставку транспортной компанией. У нас много задумок, все пока не стану озвучивать. Скажу лишь, что наш портал - удобный, простой и доступный для всех членов ювелирного сообщества.

Расскажите о ваших партнерах - как расширяется круг участников вашей платформы после запуска проектов, какие сделки состоялись?

Первыми в ряды GOLDNET вступили партнеры журнала «Русский ювелир». Мы отладили удобный для производителей механизм работы. Если у компаний имеются файлы выгрузки или любые другие структурированные данные по изделиям (форматов CSV, Excel, XML и т. п.), они связываются с нами, и мы импортируем эти данные в систему. Это самый эффективный способ быстро зарегистрировать большое количество изделий и облегчить ручной труд.

Другой способ ускорить заполнение коллекции - импортировать данные с сайта партнера (парсинг). Если компания предпочитает этот путь, то присылает нам запрос и свое письменное согласие любым доступным способом.

Таким образом мы максимально упростили вхождение в проект для поставщиков.

Регистрация на ресурсе идет постоянно, однако партнеры пока ведут себя скромно. :) Ведь отрасль весьма консервативна! Поставщики понемногу добавляют изделия в каталог, осваивают платформу. Оптовики потихоньку составляют списки, что-то складывают в корзину, особо смелые оформляют заказы! Что особенно отрадно, на площадке уже состоялись небольшие, пусть на 5-10 изделий, сделки. Также приятно, что интерес к нашему проекту проявила торговля из стран Евразийского экономического сообщества, в частности, из Казахстана. Надеемся, что в течение полугода-года заключение контрактов на GOLDNET станет обычной практикой. Тем более если ритейлер знает поставщика, у него нет необходимости ручной отборки товара.

Особо хочется отметить, что для небольших компаний наш портал - хорошая возможность попасть в поле зрения торговли, а у торговли найти свежие решения для пополнения ассортимента. Дело в том, что каждое загруженное изделие в режиме реального времени попадает в верхние ряды выдачи.

Не сомневаюсь, что, заслужив за двадцать четыре года работы статус надежного партнера, «Русский ювелир» станет таковым и в своем новом интернет-проекте.

Что вы думаете о перспективах интернет-платформ в продвижении ювелирной торговли?

Безусловно, Интернет не заменит офлайн-торговлю, но определенную долю рынка будет постепенно отбирать. К сожалению, ковид ускоряет эти процессы. А вот что касается трендов, приведу выдержку из интервью e-commerce-эксперта Евгения Горцева: «В России есть несколько универсальных маркетплейсов, доминирующих над всем рынком и делающих основную долю оборота e-commerce. Бесконечно это продолжаться не может, потому что это неудобно. Приходя на универсальный маркетплейс, ты не можешь получить профессиональную консультацию и специализированный фильтр при поиске товара. Нас ждет рост нишевых маркетплейсов, вероятно, мы пойдем по пути Китая. Там только в одной провинции работает 200 маркетплейсов с высокой экспертизой в своих категориях. Ко мне за этот год обратились несколько компаний с просьбой помочь запустить нишевые маркетплейсы по определенным категориям товаров. Раньше казалось странным говорить о маркетплейсе сухариков или радиоуправляемых игрушек, но сегодня это становится реальностью. Нишевые маркетплейсы отъедят часть аудитории у универсальных маркетплейсов, и за экспертизой покупатели пойдут к ним».

Приглашаем всех участников ювелирного бизнеса к сотрудничеству.

Удачи! И будьте здоровы!!!

Галина Семенова для Rough&Polished