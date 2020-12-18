«Мы собираемся полностью открыть биржу в первом квартале 2022 года», - заверяет Валлаббхай Патель, председатель SDB

Сегодня



Фото: Surat Diamond Bourse





Валлаббхай Патель (Vallabhbhai Patel), председатель Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse, SDB), мечтал построить в Сурате крупнейшее в мире коммерческое здание для индийской алмазной отрасли. Он разработал концепцию Суратской алмазной биржи, которая рассчитана на пересмотр потенциала индийской алмазной отрасли в будущем.

Валлаббхай надеется, что SDB сыграет важную роль в скорейшем превращении Сурата в крупнейший в мире центр производства и торговли бриллиантами.

Валлаббхай Патель пришел в отрасль более четырех десятилетий назад и является основателем компании Kiran Gems. Будучи дальновидным бизнесменом, он является движущей силой становления Kiran Gems как мирового лидера в производстве бриллиантов.

В эксклюзивном интервью Rough&Polished Валлаббхай Патель рассказывает о будущей SDB, которую с нетерпением ждет индийская алмазная отрасль.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Не могли бы вы сообщить о ходе строительства Суратской алмазной биржи с момента нашего последнего разговора с вами более двух лет назад? Близится ли сейчас строительство биржи к завершению, и как скоро она будет полностью открыта для бизнеса?

Работы по строительству Суратской алмазной биржи находятся на продвинутой стадии. В апреле или мае 2021 года управляющий комитет Суратской алмазной биржи планирует передать своим членам офисы для внутреннего обустройства. Мы ожидаем полностью открыть биржу для бизнеса в первом квартале 2022 года.

В целом, сколько офисов и бизнес-подразделений уже зарегистрировано или куплено на данный момент? Бронируют ли производители ювелирных изделий помещения в здании SDB? Ваши покупатели из алмазного сектора Сурата или также и из Мумбая? Можете ли вы назвать их количество? Кроме того, могут ли зарубежные покупатели бронировать помещения на SDB?

На алмазной бирже Сурата имеется около 4 700 офисов, из которых 97 процентов уже забронированы и закреплены за членами биржи. Производители ювелирных изделий также купили офисы на Суратской алмазной бирже.

Покупатели из Сурата, а также из Мумбая купили офисы на SDB. Основной состав покупателей связан с алмазным сектором Мумбая. Зарубежные покупатели также забронировали офисы на Суратской алмазной бирже.

Со временем будет ли SDB работать вместе с Индийской алмазной биржей (Bharat Diamond Bourse, BDB) в Мумбае или она будет работать самостоятельно? Существуют ли какие-либо ограничения для экспортеров на экспорт одновременно из Сурата и из Мумбая, если они владеют подразделениями, расположенными как на BDB, так и на SDB?

SDB и BDB совершенно разные организации, и SDB работает самостоятельно.

Нет, не будет никаких ограничений на экспорт для экспортеров, связанных как с SDB, так и с BDB.

Сколько компаний из Мумбая уже забронировали помещения на SDB? Поскольку сектор производства бриллиантов находится в Сурате, сообщается, что многие компании видят больше смысла работать, находясь на SDB. Каково ваше мнение?

Основной состав участников Суратской алмазной биржи связан с Мумбаем.

Сурат является крупнейшим в мире центром по производству бриллиантов, поэтому он станет более удобным, организованным и экономичным, если крупнейшая в мире торговая площадка в виде Суратской алмазной биржи будет расположена в Сурате.

Для алмазодобывающих компаний трудно было начинать прямые продажи алмазного сырья в Индии, несмотря на наличие специальной таможенной зоны (Special Notified Zone, SNZ) на Индийской алмазной бирже. Будет ли специальная таможенная зона на SDB использоваться только для «просмотров», как на BDB? Какие шаги были предприняты отраслью, чтобы обратиться к центральному правительству с просьбой реструктурировать налоговую систему?

SDB позаботилась обо всех аспектах бесперебойного ведения алмазного бизнеса, а также предприняла необходимые шаги для этого.

SDB как проект с высоким уровнем безопасности рассматривается как модель для будущих подобных инициатив. Какие новейшие технологии используются для обеспечения безопасности всего проекта с точки зрения охранных систем? Будут ли отдельные подразделения организовывать свои системы безопасности или это будет предоставляться им?

Безопасность имеет первостепенное значение для SDB. Системы безопасности на SDB разработаны в результате тщательного анализа существующих производственно-административных комплексов по всему миру, имеющих наилучшие системы безопасности. При разработке проекта были также учтены все возможные случайные угрозы для безопасности.

В помещениях общего пользования и в производственно-административном комплексе осуществляется строгий контроль, безопасность отдельных помещений также учитывалась при создании охранной системы.

Наконец, заслуживает похвалы то, что индийская алмазная отрасль с большой устойчивостью переживает этот трудный этап. По вашему мнению, что будет, скажем, еще через 10 лет, особенно с учетом того, что в последнее время не было открыто новых алмазных рудников, а поколение Z выбирает выращенные в лаборатории бриллианты?

Основными преимуществами индийской алмазной отрасли являются квалифицированная рабочая сила и качество работы.

Я верю, что в ближайшие годы индийский алмазный рынок вырастет еще больше и в ближайшем будущем сможет привлечь в Индию крупные алмазные компании с зарубежных рынков.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished