Пол Зимниски объясняет восстановление алмазного рынка праздничным спросом

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Алмазный рынок начал год на высокой ноте перед тем, как пандемия COVID-19 нанесла ущерб в начале марта.

Спрос на бриллианты восстанавливался с августа этого года, и это было связано со стабильным потребительским спросом на ювелирные изделия с бриллиантами на уровне ритейла в США и Китае.

Как заявил отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) в беседе с корреспондентом Rough&Polished Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa), эту положительную тенденцию можно также объяснить праздничным спросом, пробивавшимся через трудности в цепочке поставок, которые усугубила нехватка запасов у многих производителей бриллиантов из-за пандемии и связанных с ней проблем.

Он сказал, что, хотя пандемия наносила ущерб спросу на протяжении большей части 2020 года в плане праздничных покупок, тем не менее покупки бриллиантов, ювелирных украшений и других материальных предметов роскоши могут превзойти ожидания, поскольку люди не будут дарить много подарков, связанных с впечатлениями, как в последние годы.

Примечание: Пол Зимниски запустил подкаст с аналитическими материалами по алмазной отрасли - Paul Zimnisky Diamond Analytics Podcast, - в котором рассказывается о мировой алмазной индустрии, и в каждом выпуске присутствует особый гость.

Ниже приведены выдержки из интервью.

В каком состоянии находился рынок алмазного сырья в 2020 году?

После явно очень трудного первого полугодия наметилась положительная тенденция улучшения спроса на алмазное сырье, которая впервые была отмечена в августе и продолжалась до ноября. Например, у крупных алмазодобывающих компаний объем продаж алмазного сырья упал на 80-90% в годовом выражении в период с марта по июль, однако в период с августа по октябрь продажи АЛРОСА, например, заметно выросли, и за эти месяцы показатели увеличились на 20-30% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Совсем недавно, в ноябре, более чем на 10% по сравнению с прошлым годом выросли продажи De Beers. На мой взгляд, эту положительную тенденцию можно также объяснить праздничным спросом, пробивавшимся через трудности в цепочке поставок, которые усугубила нехватка запасов у многих производителей бриллиантов из-за пандемии и связанных с ней проблем.

Некоторые производители алмазов теперь сообщают о стабильном восстановлении рынка алмазного сырья после сбоев, вызванных пандемией COVID-19. Не слишком ли рано радоваться, учитывая вторую волну пандемии в некоторых крупных экономиках?

Я думаю, что у тех, кто работает в этой отрасли, а также у тех, кто следит за ней, ожидания сейчас гораздо более консервативные. В последние годы мы увидели, что могут сделать с этой отраслью излишне оптимистичные методы ведения бизнеса. Поэтому я думаю, что сейчас у отрасли гораздо более разумные ожидания. Было бы хорошо, если бы эта отрасль меньше обещала и больше делала для своих участников.

Каковы ваши ожидания как от рынка алмазов, так и от рынка бриллиантов по мере завершения года, учитывая вторую волну COVID-19?

В краткосрочной перспективе, я думаю, многое сведется к фактическому праздничному спросу, особенно к Рождеству и китайскому Новому году. Хотя пандемия, конечно, наносила ущерб спросу на протяжении большей части 2020 года в плане праздничных покупок, покупки бриллиантов, ювелирных украшений и других материальных предметов роскоши в действительности могут превзойти ожидания, поскольку люди не будут дарить много подарков, «связанных с впечатлениями», как в последние годы. В среднесрочной перспективе эта отрасль, как и многие другие, будет зависеть от доступности вакцины. Здесь, в США, похоже, что первые вакцины будут доступны до конца 2020 года. Сначала, вероятно, будет ограниченное количество вакцины, которая будет предоставлена только медицинским работникам и тем, кто подвергается наибольшему риску. Но это будет очень важный первый шаг, который вселит какую-то уверенность. Надеюсь, к этому времени в следующем году вакцины будут широко доступны во всем мире.

Каковы были показатели по синтетическим алмазам в этом году?

Насколько я понял, за последние несколько месяцев не отмечалось каких-либо серьезных изменений в спросе на синтетические алмазы. В этом году из-за пандемии произошли некоторые перебои в поставках, как мы уже видели в отношении многих других товаров. Но, если уж на то пошло, разговоры о синтетических алмазах, кажется, немного поутихли в этом году по сравнению с 2018 и 2019 годами. Совсем недавно, в конце октября, De Beers завершила строительство своей новой фабрики Lightbox в США по выпуску алмазов, что позволит им значительно увеличить производство и распространение своих синтетических бриллиантов. Они также недавно заключили сделку с ведущим онлайн-продавцом бриллиантов Blue Nile по продаже бриллиантов Lightbox исключительно как бижутерии. На мой взгляд, это самая большая новость в области синтетических бриллиантов в этом году.

Какова доля рынка синтетических бриллиантов по сравнению с природными?

Я считаю, что она все еще составляет менее 10% мирового рынка ювелирных изделий с бриллиантами. Тем не менее я по-прежнему ожидаю роста в этой сфере, но в первую очередь в области бижутерии, а не драгоценных ювелирных изделий.

В каких странах наблюдается рост спроса на синтетические бриллианты и что движет этим ростом?

Так же, как несколько лет назад, потребительским рынком для этого продукта почти полностью были США. Вероятно, потому что США являются крупнейшим в мире рынком ювелирных изделий с бриллиантами, занимающим до 50% этого рынка, поэтому компании, производящие синтетические бриллианты, начали продавать этот товар сначала в США. Сейчас этот продукт больше распространен в мире. Вышеупомянутая сделка Lightbox с Blue Nile расширит зону охвата для этого продукта, поскольку Blue Nile имеет очень широкую систему сбыта в мире - в более чем 40 странах.

Некоторые аналитики связывают сокращение закупок природных бриллиантов с окончанием исторической маркетинговой кампании De Beers. Что вы думаете об этом?

Я определенно считаю, что подобный видовой маркетинг оказал значительное влияние на мировой спрос на ювелирные изделия с бриллиантами, поэтому да, я полностью согласен с этим мнением. Так что, конечно, я считаю, что то, что сейчас делает Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council), имеет очень важное значение для отрасли. И, на мой взгляд, в этом году они добились значительного прогресса в кампании. Я бы хотел, чтобы у них был больший бюджет - если бы у них был бюджет вдвое или втрое больше, чем сейчас, я бы с бόльшим энтузиазмом смотрел на будущее отрасли природных алмазов.

Каков ожидаемый уровень спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в преддверии праздничного сезона и какой вид ювелирных изделий с бриллиантами движет рынком?

Судя по тому, что я вижу, покупатели хотят иметь уникальные украшения с бриллиантами. Это может быть связано с фактическим дизайном украшения или происхождением бриллианта, или с какой-то другой личной историей, связанной с ювелирным изделием. Они также хотят, чтобы оно было выполнено по заказу с учетом их требований «с нуля», и им нужна прозрачность. Тем не менее брендовые ювелирные украшения также продолжают преуспевать. Tiffany недавно отметила очень большой интерес к своей линии «T1», новой коллекции золота и бриллиантов, а Cartier сообщила, что ее линия бриллиантов и золота «Juste Un Clou» (браслет в форме загнутого гвоздя) также имеет довольно большой успех.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished