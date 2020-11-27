Поставки алмазного сырья в Индию через систему онлайн-тендеров помогают в ситуации, осложненной COVID-19

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Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, назначен президентом Торгово-промышленной палаты Южного Гуджарата (Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry, SGCCI). Он также является председателем правления Совета по профессиональной подготовке в области драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Skill Council of India, GJSCI) и председателем правления Индийского алмазного института (Indian Diamond Institute, IDI).

В течение 7 лет Навадия также был президентом Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association, SDA), представляя интересы отрасли в государственных органах и отстаивая интересы микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в штате Гуджарат.

Выпускник факультета экономики, Навадия также имеет степень магистра в области социальной работы, полученную в университете Гуджарат Видьяпит (Gujarat Vidyapith), Ахмедабад. Признанный диамантер, добившийся всего своим трудом, Навадия является партнером компании Tiku Gems.

В этом интервью агентству Rough&Polished, Динеш Навадия выражает уверенность в возрождении индийской алмазной отрасли благодаря преодолению существующих трудностей. Его обнадеживающее отношение к сектору огранки и полировки Сурата, устойчивому к потрясениям, вселяет надежду на возвращение былой славы индийской алмазной отрасли.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Можете ли вы описать нынешнее состояние сектора огранки бриллиантов в Сурате? Теперь, когда праздник Дивали закончился и все вернулись к работе, начали ли крупные гранильные фабрики работать в полную силу? Как обстоят дела у микро-, малых и средних предприятий с точки зрения потребности в сырье, а также производства бриллиантов?

Да, все основные предприятия по производству бриллиантов, включая ММСП, работают в полную силу.

Обеспечен ли сектор по производству бриллиантов в Сурате алмазами? Учитывая то, что Бельгия серьезно пострадала от пандемии COVID-19, как сектор справляется с поставками алмазного сырья? По вашему мнению, насколько полезна поддержка индийской отрасли в целом со стороны De Beers и АЛРОСА в течение последних нескольких месяцев?

Поставки алмазного сырья через систему онлайн-тендеров оказались полезными во время ситуации с COVID-19. Есть несколько проблем с поставками алмазов для солитеров из-за проведения просмотров. Алмазодобывающие компании оказали помощь, контролируя предложение и цены на алмазное сырье.

Растет спрос на бриллианты со стороны США, Китая, Европы и других потребительских рынков. Кроме того, внутренний спрос на бриллианты обязательно вырастет в связи с наступающим свадебным сезоном. Как вы думаете, производственный сектор Сурата сможет выполнить все заказы вовремя? Каков общий объем экспорта бриллиантов за последний месяц?

В настоящее время алмазная отрасль имеет большое количество заказов, и мастера по обработке алмазов взяли отпуск всего на пять дней во время праздника Дивали, чего никогда не было раньше. Указанные меры предприняты с целью обеспечения своевременных поставок в преддверии предстоящего свадебного сезона и заказов для рождественских праздников.

По имеющимся данным, индийский внутренний рынок во время Дивали в этом году в большей степени сосредоточился на золоте, и спрос на золотые ювелирные изделия вырос, несмотря на рост цен. Ожидаете ли вы повышения спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в следующем свадебном сезоне?

Да, мы отмечаем хороший спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Более 400 фабрик производят различные ювелирные изделия с бриллиантами, например, изделия с бриллиантами с оправой из золота, серебра и т. д. Кроме того, появились новинки в производстве в виде ювелирных изделий с бриллиантами с использованием дерева и оправ из стали. В настоящее время все работают в полную силу благодаря заказам со стороны как внутреннего, так и международного рынков.

Ваше назначение президентом Торгово-промышленной палаты Южного Гуджарата рассматривается как шаг, который может дать большой импульс развитию отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий в Индии. Какие действия вы планируете предпринять во время пребывания в должности для оказания помощи отрасли?

Торгово-промышленная палата Южного Гуджарата сейчас занимается организацией выставки «Sparkle» («Сияние»), которая состоится в декабре 2020 года и станет первой выставкой «бизнес для бизнеса» (B2B) после режима самоизоляции. Поступает хорошая информация о бронировании стендов.

Кроме того, начинает работу государственная корпорация промышленного развития State Industrial Development Corporation (SIDC), что предоставит большие возможности для поиска поставщиков для ММСП и облегчит им поставки алмазного сырья на местном уровне. Наконец, также раньше завершится строительство Суратской алмазной биржи (Surat Diamond Bourse), которая будет оказывать помощь торговле в будущем.

Сообщается, что Профсоюз работников алмазной отрасли Гуджарата (Gujarat Diamond Workers Union, GDWU) планирует выразить «протест» главе районной администрации Сурата, выдвигая требования рабочих. Видите ли вы какой-то путь для примирения, особенно в эти трудные времена, когда рабочие вернулись к работе после длительного перерыва?

Официальных подробностей по этому поводу пока не поступало.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished