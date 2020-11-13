Делянин и Симич: «Не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней»

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Эксперты в области драгоценных камней и ювелирной промышленности Бранко Делянин (Branko Deljanin) и Душан Симич (Dusan Simic) завершили работу над 3-м изданием своего бестселлера «Лабораторные бриллианты – информационный гид по бриллиантам, выращенным методами HPHT и CVD» (Laboratory-Grown Diamonds - Information guide to HPHT and CVD-grown diamonds).

Делянин и Симич – эксперты, имеющие на двоих более чем 50 лет опыта работы в отрасли. Они являются международно признанными авторитетами в области бриллиантов и специализируются на идентификации природных, облагороженных и выращенных в лабораторных условиях камней.

Эксперты совместно опубликовали более 100 журнальных статей и выступили на десятках конференций по всему миру.

В этом интервью Делянин и Симич отвечают на вопросы Rough&Polished, связанные с публикацией их книги и ситуацией в алмазно-бриллиантовой индустрии.

Расскажите, пожалуйста, какова цель переиздания «Библии» лабораторных бриллиантов?

Мы решили пересмотреть и переиздать второе издание, включив в него новые главы, посвященные многочисленным изменениям, новым тенденциям и динамике развития выращенных в лабораторных условиях алмазов за последнее десятилетие.

В разделе «Обновление 2020 года» доктор Борис Фейгельсон (Boris Feigelson) из Военно-морской исследовательской лаборатории США (Naval Research Laboratory, USA), который является пионером выращивания бесцветных синтетических алмазов в бывшем СССР, дает научный обзор производства кристаллов, выращенных термобарическим методом (High Temperature High Pressure, HPHT).

Существует много различных типов алмазных HPHT-прессов и технологий производства алмазов методом химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD), которые сегодня позволяют создавать более качественные и крупные алмазы, чем 13 лет назад.

У нас была возможность встретиться и проконсультироваться со многими из производителей синтетических алмазов в Китае, Индии, России, Европе, Израиле и США, а также изучить сложный процесс выращивания высококачественных крупных цветных и бесцветных кристаллов.

В нашем издании 2007 года были представлены четыре крупных производителя высококачественных лабораторных алмазов, выращенных по методам HPHT и CVD (из которых только Chatham Diamonds все еще находится в том же бизнесе). В то время они создавали алмазы весом до 1,5 карата.

В новом издании мы рассказываем о более чем 25 производителях с трех континентов, которые могут выращивать кристаллы, близкие по весу к 100 каратам. Мы представили также двух производителей/дистрибьюторов из России («Ultra C» и «Wonder Technologies»).

Кроме того, мы провели исследования 10-каратных бриллиантов, в то время как камни весом свыше 20 каратов проходили огранку.

Еще одна причина заключается в том, что в 2021 году состоится премьера 90-минутного документального фильма производства ShowTime production, снятого заслуженным режиссером Джейсоном Коном (Jason Kohn) и рассказывающего о его главном персонаже - Душане Симиче (Dusan Simic), одном из авторов книги.

Фильм – это история природных и выращенных в лаборатории бриллиантов, которые рассматриваются с разных точек зрения.

Свои мнения в этом уникальном фильме представляют Стивен Лусье (Steven Lousier) из De Beers и Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), Темасп Принтер (Tehmasp Printer) из IGI Mumbai и другие менее известные профессионалы.

В какой степени, по вашему мнению, лабораторные бриллианты могут угрожать рынку природного камня?

Мы не думаем, что лабораторные бриллианты представляют угрозу для природных камней. Это два различных продукта алмазной промышленности с различными преимуществами и недостатками. Мы надеемся, что читатели оценят наши усилия пролить немного больше света на эту тему, и, как и в нашем издании 2007 года, мы повторили в книге 2020 года его последнюю строку: «Мы надеемся, что смогли помочь вам рассматривать выращенные в лаборатории бриллианты как уникальную часть нашей ювелирной промышленности, а не угрозу ей».







Видите ли вы какие-то признаки восстановления на мировом алмазном рынке?

Не в полной мере для природных бриллиантов, но мы видим растущую активность на канадском и американском рынках в торговле лабораторными бриллиантами как на оптовом, так и на розничном уровне. Во время глобального кризиса потребители более открыты для приобретения доступных лабораторных бриллиантов, хотя качественные природные бриллианты все еще имеют рынок сбыта, особенно редкие цветные камни.

Каковы основные драйверы роста рынка на данный момент?

В этом году реального роста рынка ювелирной промышленности не наблюдается, растет только интернет-рынок.

Когда можно будет говорить о полном восстановлении алмазного рынка?

Только после окончания пандемии COVID-19, когда глобальная ситуация стабилизируется и возобновятся свободные перевозки людей и товаров.

Как вы относитесь к так называемому феномену Сваровски, когда бижутерийные украшения продаются по ценам, сопоставимым со стоимостью изделий из драгоценных металлов и камней, и при этом пользуются огромным спросом?

Мы ничего не знаем о «феномене Сваровски».

Видите ли вы необходимость для маркетологов разработать принципиально новую стратегию, направленную на популяризацию бриллиантов среди «поколения Интернета»?

Да, молодое поколение меньше интересуется природными бриллиантами, больше технологиями, и маркетологи должны найти новую стратегию для привлечения их внимания.

Молодые люди более открыты по отношению к выращенным в лаборатории бриллиантам как «технологическому достижению» человека и менее традиционному продукту.

Наблюдается ли приток «конфликтных» алмазов на мировой рынок в период кризиса?

Не уверены, что это все еще является большой проблемой.

Алекс Шишло для Rough&Polished