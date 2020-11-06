ЭПЛ Даймонд: наш бизнес - делать людей счастливыми

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Фото: ЭПЛ Даймонд





ЭПЛ Даймонд - одна из успешных компаний, которая даже в наши ковидные времена, несмотря на испытываемые ювелирами трудности, продолжает оставаться на плаву. Вывеску «ЭПЛ. Якутские бриллианты» можно встретить от Ванкувера и Майами до Улан-Батора и Алматы, во всех крупных торговых центрах Москвы - Европейский, Охотный ряд, Атриум … Список его салонов пополнился недавно еще одним - в Афимолле, Москва-Сити.

О том, как это удается ЭПЛ и что для этого делается, агентству Rough&Polished рассказал руководитель PR-отдела ЭПЛ Денис Турченков.

Cейчас, в связи с ковидом, ювелиры перешли на интернет-продажи. При этом многие салоны ювелирных домов закрываются, а у вас открываются новые?

Мы на самом деле встретили этот катаклизм во всеоружии. В ЭПЛ считают, что счастье - это преодоление препятствий на пути к ясной видимой цели. А с препятствиями компания уже встречалась: был 1998 год, и 2008, но благодаря им создавалась коллекция Must Have и другие нововведения. Здесь было так же. Были мощно задействованы интернет-продажи: создан глобальный интернет-магазин, позволивший каждому салону получить онлайн-команду по продаже ювелирных украшений в интернете. И даже в таких странах, как Казахстан, где ситуация по пандемии продолжает оставаться нестабильной до сих пор, салоны работают, хоть и с ограниченным графиком. И в Сургуте, где тоже все очень долго открывалось, планы онлайн-продаж перевыполнялись. Это было непросто: пришлось учиться на ходу, многое внедрять. Но при этом проявился и возрос командный дух: все почувствовали, что компания их не бросает - никто не уволен, ни один салон не закрылся. И тогда несмотря на то, что все находятся в разных местах, все осознали, что ЭПЛ – это команда. Стало понятно: когда вернутся офлайн-продажи, они станут дополнением к онлайн-продажам, выросшим до их уровня - и соответственно мы удвоимся. Так и произошло: когда открылись салоны, онлайн-команды сравнялись или начали перевыполнять планы офлайна. Уровень продаж в интернете вырос, и, к слову сказать, офлайн-продажи тоже радуют: мы видим, что уровень доверия к нашему бренду, к той атмосфере в салонах, которую так любят наши покупатели, довольно высок. То, что продаются дорогие эксклюзивные украшения, выполняются и даже перевыполняются планы продаж, возможно лишь благодаря доверию покупателей.

Что для этого предпринималось?

Сразу был сформирован штаб, принимавший чёткие правильные решения. Было организовано мощное обучение всего персонала - в соответствии с ситуацией. Люди, их энергия, время и другие ресурсы были мобилизованы и направлены на ощутимый результат. Были разработаны разные стратегии: доставка на дом, «боксы счастья», в которых можно было выбрать украшения и многое другое. Но главное, что во время самоизоляции все были заняты делом, и вся команда ЭПЛ работала эффективно и слаженно.

Здесь во многом заслуга основателя компании Петра Степановича Федорова. Благодаря ему и правлению ЭПЛ у нас очень сильная корпоративная культура: все понимают цель компании и вносят свой вклад в ее достижение. Знают свой продукт и основную задачу - это конкретно измеримый результат: выполненный, а лучше перевыполненный план продаж. И счастливые клиенты в итоге.

Мы сейчас больше говорим про розницу, но ЭПЛ – это группа компаний и большой коллектив, множество направлений: отдел франчайзинга, учета, контроля продукции, IT, реклама, маркетинг, бухгалтерия, отдел кадров и т.д. И в нашей компании любой сотрудник знает цель ЭПЛ, знает свой продукт и свой конкретный вклад в достижение этой цели. И если необходимо мобилизоваться, все понимают, зачем это надо.

Это прямо какой-то японский подход.

Теперь в каждом салоне есть онлайн-команда и свой интернет-магазин. Разработана технология привлечения туда покупателей, позволяющая отслеживать визит клиента – так понятно, кому оплачивать работу с покупателем. Поэтому когда я общался с коллегами, продавцами-консультантами в Новосибирске, Сургуте, Нурсултане, то услышал слова благодарности за то, что им дали возможность продолжить работу, их обучили всем технологиям… В Казахстане запустился интернет-магазин за три дня, что было очень непросто с таким ассортиментом, с такой спецификой товара, в таком масштабе, как у ЭПЛ, тем более за границей: юридические моменты, доставка и многое другое – все было сделано, чтобы люди получили полноценный инструмент для того, чтобы зарабатывать, содержать свои семьи. И коллектив начал мощно развиваться и вывел продажи (и свои доходы) на тот уровень, что был до пандемии. Конечно, в этой ситуации нет ничего хорошего, но благодаря трудностям командный дух вырос, и это подтвердит любой наш сотрудник. А бизнес – это командная игра, и если он высок – горы можно свернуть.

У нас есть группа, в которую входят все сотрудники компании, и где периодически руководство делится с нами своим опытом. И во время пандемии нам активно транслировали свое видение ситуации: счастье - это преодоление препятствий, и если мы их преодолеем, всё будет хорошо - будут рост и развитие. У нас развивается и международное направление: сейчас запускается интернет-магазин в Вильнюсе и в канадском Ванкувере, активно развивается Америка. В Майами у нас два собственных салона, запущенных еще до пандемии - и сейчас там идет рост продаж.

Я общаюсь с зарубежными партнерами, которые высоко отзываются о качестве нашего товара. Монгольские партнеры в Улан-Баторе после успешного начала в торговле нашей продукцией, полностью перешли на нее.



Фото: ЭПЛ Даймонд



Если говорить о зарубежных направлениях, то речь идет в основном о франшизе?

Да, Вильнюс, Канада, Улан-Батор – наша франчайзинговая сеть: мы много лет оттачивали бизнес-модель, чтобы она была успешна, и сознательно не торопились, чтобы дать людям качественный продукт, чтобы бизнес приносил реальный результат. И буквально через полтора года благодаря такому подходу было открыто более ста салонов. Сейчас франчайзинговая сеть составляет 116 салонов – по России и в других странах. Отдел франшизы предоставляет возможность партнерства предпринимателям, которые рассматривают ее и подают заявку. Хотя мы тщательно проводим оценку рисков, проверяем контрагентов даже на уровне бухгалтерии.

Я вот, например, слышала мнение, что ЭПЛ работает только по франшизе, а своего производства практически нет.

Наша продукция продается и в собственной розничной, и во франчайзинговой сети. У нас есть собственная розничная сеть, и в собственную розничную сеть входят такие города России, как Москва, Новосибирск, Якутск, Сургут, Казань, плюс два салона в торговых центрах в Майами. В них полностью обновился штат продавцов, там находятся лучшие наши предприниматели, идут продажи через интернет-магазин, и мы уделяем этому направлению серьёзные ресурсы… Ну и все ценности и правила команды ЭПЛ там внедрены, работают и приносят результат.

Не секрет, что многие якутские предприниматели-ювелиры работают с индийским товаром, отправляют якутские алмазы на огранку туда, где это дешевле; существуют разные схемы, без которых якутская огранка и ювелирка не может выжить – есть такое мнение. Но ваш пример говорит о том, что такая возможность имеется.

Благодаря важному моменту: в свое время Петр Степанович Федоров так поставил работу, что наши подрядчики – огранщики, закрепщики и другие специалисты - перешли на сдельную оплату, становясь как бы предпринимателями. Это очень важно, потому что бизнес либо эффективная машина, либо нет.

Какие еще антикризисные мероприятия вы используете?

Во-первых, мы всегда транслировали заботу о покупателях. И всегда смотрим, что работает эффективнее всего. Если это блогеры, то мы работаем с блогерами. Если это кадровая работа, то это кадры - они правда решают всё. Поэтому мы обучаем наших продавцов и подбираем людей, максимально релевантных нашей работе.



Фото: ЭПЛ Даймонд



Вы получаете алмазную продукцию от АЛРОСА. Где производится огранка, дизайн и все остальное?

В Якутии и в Москве. Дизайнеры у нас здесь, на Серпуховской, и производство тоже. Что касается отсутствия производства, то вы можете посмотреть наши гранильные цеха, у нас здесь полностью проходит весь цикл производства ювелирных украшений: сами граним, отливаем металл, вставляем. Соответственно, у нас усовершенствована и система отбора сырья, и система распределения готовой продукции.

И все это работает, продается благодаря все-таки бренду «якутские бриллианты», так?

Да, это работает благодаря бренду «якутские бриллианты», но я думаю, что ЭПЛ внес свою немалую личную лепту в то, чтобы бренд «якутские бриллианты» завоевал доверие.

Наши продавцы-консультанты гордятся тем, что могут брать спецзаказы по желанию клиента. Потому что у нас есть свое производство, где по вашему эскизу будет изготовлено любой сложности эксклюзивное украшение.

Не обязательно с бриллиантами?

До определенного момента мы были монобрендом, имеющим только бриллианты и украшения с бриллиантами в своей продуктовой линейке. Потом была создана коллекция с хромдиопсидами, которая получила название Blossom - хромдиопсид стал амбассадором этой коллекции. Производители ЭПЛ поставили себе такую амбициозную задачу – дарить красоту, которой обладает этот удивительный камень, и счастье всем женщинам. Для этого была проведена большая работа - и маркетинговая, и по закупке, и по обработке. Это более мягкий, чем изумруд, сложный камень, но мы видим, он завоевывает популярность у наших клиентов, и все больше продаж приходится на украшения с ним. В наших коллекциях есть и другие камни: гранаты, топазы и аметисты – cмотрятся роскошно, особенно в сочетании с бриллиантами.

И, наверное, еще стоит добавить про коллекцию Grace – тоже вызывающую интерес у покупателей. Это ведь с выращенными бриллиантами, насколько известно.

В общем-то мы живем в век, когда меняется все - благодаря технологиям и многим другим вещам. Подрастают новые поколения с новыми ценностями. И одна из них – это защита окружающей среды, сохранение планеты Земля. Компания ЭПЛ всегда идет в ногу со временем, и ответом стала коллекция с натурально выращенными бриллиантами, получившая название Grace. И здесь люди получили возможность приобрести украшения с бриллиантами фантазийных цветов - с голубыми, розовыми, желтыми, натурально выращенными. И нужно отметить, что характеристики бриллиантов натурально выращенных и добытых в природе идентичны. И огранка этих бриллиантов ведется точно так же, как и природных алмазов. Здесь много плюсов: во-первых, редкий цвет; во-вторых, доступность; в-третьих, сохранение окружающей среды. Люди понимают это, и продажи растут, причем продажи крупные.



Фото: ЭПЛ Даймонд



Известно, что цветные бриллианты стали выращивать хорошо и в большом количестве. ЭПЛ первыми начали их раскручивать у нас?

Практика показывает, что эти бриллианты и украшения с ними пользуются всё большей популярностью, и команда ЭПЛ гордится тем, что в числе первых начала внедрять их в свою продуктовую линейку. Для нас это свобода выбора для наших клиентов.

Для меня ЭПЛ - это школа бизнеса и жизни: ты попадаешь в среду предпринимателей, познаешь какие-то истины, принимаешь понятия и правила, структурирующие тебя, и чувствуешь, что реально можешь расти, достигать результатов. Одно из моих направлений здесь – написание статей о бриллиантах, об украшениях. Обратившись к истории, мы видим, что цари всегда носили знаки отличия - крупные алмазы, сапфиры, рубины... И оказывается, это привлекает внимание, позволяет человеку почувствовать другой уровень энергетики. Надев украшение и посмотрев на себя, вы увидите: у вас другой взгляд, улыбка, походка, самоощущение, подача – всё другое.

Бриллианты позволяют человеку достигать успеха в разных сферах своей жизни, даже найти свою вторую половину - это и карьерный рост, и успешный бизнес. Человек с бриллиантом имеет определенный статус успешного человека. Понятно, что успех измеряется не только деньгами, но мы работаем в бизнесе, делающем людей успешными и счастливыми.

Магические свойства камней тема отдельная. Вот взять хромдиопсид: благодаря зеленому цвету и дуальности, преломляющей свет и отдающей снопами искр, он успокаивающе действует на психику того, кто его носит, облегчает ему общение с людьми. Бриллианты же усиливают харизму, лидерские качества, возможность устанавливать контакт – а мы все живем общаясь, прежде всего. Но для многих покупка бриллианта недоступна, или это как будто лишняя, необязательная трата денег. И в компании ЭПЛ была создана коллекция Must Have, в которой цена за украшение с бриллиантом начинается от 2,5 тысяч рублей, грубо говоря - а это доступная цена для любого. Я даже четырехлетней дочке купил украшение - бабочку с бриллиантом, и она не снимает его. Я верю в то, что, когда человек приобретает ювелирное украшение с бриллиантами, он будто запускает процесс, позволяющий ему изменить жизнь к лучшему во всех сферах, достичь большего.

Год назад ЭПЛ победила в конкурсе «Сто лучших товаров России». Что явилось лучшим товаром?

В этом довольно престижном и непростом конкурсе были предоставлены серьги-трансформеры и еще ряд украшений. Конкурс проходил в два этапа: сначала мы победили в Якутске, а потом на федеральном уровне – в категории «Ювелирные украшения» и «Ювелирная компания». Нам вручили сертификат, позволяющий компании пользоваться товарным знаком Р-100, «Сто лучших товаров».

В прошлом году мы одержали победу в нескольких конкурсах, один из них был - «Сто лучших предприятий России» в номинации «Инновации и развитие». Это случилось благодаря технологии под названием «код ЭПЛ», разработанной нашими производителями. Это зашифрованный код, который наносится на каждое украшение. На официальном сайте был разработан специальный раздел, где вы вбиваете этот код и получаете сертификат достоверности с полной информацией об изделии. Если вы приобрели у нас украшение, где угодно, и хотите убедиться, что оно действительно создано нами, вы заходите на сайт, вбиваете код и получаете сертификат – в онлайне и в распечатке. За этим стоит много работы, но для наших клиентов это является дополнительной гарантией подлинности. А если нам доверяют, они и сами покупают, и другим рекомендуют.

ЭПЛ - это хороший пример того, как компания, заботясь о клиентах, получает рост продаж. Но делается это ради заботы о них. То же было и с палладиевым сплавом, когда ВОЗ провела исследование и выявила, что часы, пуговицы и прочее, в том числе украшения с никелевым сплавом, вызывают аллергию у аллергиков, беременных женщин и т. д. И была проведена очень сложная работа, чтобы перевести весь наш ассортимент украшений в белом золоте на производство с палладиевым сплавом - более дорогим, хрупким (с ним тяжелее работать).

По поводу доверия. Мы недавно продали одному клиенту два бриллианта на шесть с половиной миллионов рублей – что это, как не отражение доверия клиентов бренду ЭПЛ? Или люди, работавшие в компании, часто становятся ее партнерами-франчайзи, открывают свои ювелирные салоны, доверяют свой капитал, вкладывают энергию и ресурсы в то, чтобы развивать этот бизнес.

У компании ЭПЛ есть масштабная цель: 3000 салонов по всему миру.

Делать людей счастливыми, чтобы наши украшения стали доступны большему числу людей – вот основная концепция брэнда «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

И чтобы подвести итог нашего разговора: мы стремимся к тому, чтобы каждый житель мира, все наши покупатели, клиенты и партнеры были успешны и счастливы.

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Сергей Винокуров, продавец салона «ЭПЛ. Якутские бриллианты», ТЦ «Галерея Москва»: «Когда я пришел в компанию, без какого-либо опыта работы за прилавком, у меня был страх, который сразу улетучился, когда начались тренинги - постоянное обучение по видам золота, по характеристикам бриллиантов, по коллекциям. И это, конечно, придало мне уверенности. И с первого месяца у меня сразу пошли продажи - благодаря этим знаниям.

А во время пандемии, когда закрыли торговые центры, опять появилось беспокойство: чем я буду заниматься, как зарабатывать. Но в ЭПЛ, где большое внимание уделяется работе с продавцами, нам выплачивали оклад - мы были социально защищены. И нам тут же предложили переобучение в онлайн-продажи: вот вам учитель - занимайтесь, общайтесь. Так я начал торговать уже онлайн, и теперь я знаю, что это такое. Мои возможности стали шире.

По поводу бриллиантов хочу добавить: у меня есть постоянная клиентка, рассказавшая, что раньше она покупала изделия с фианитами, когда не могла себе многого позволить. Но перейдя на украшения с бриллиантами, она поняла, как это сказывается на поведении и общении. Так что бриллианты действительно многим придают уверенность в себе…».