Kapu Gems: ограничение производства бриллиантов ведет к росту спроса

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Фото: Kapu Gems

Получив степень бакалавра коммерции, Калпеш Д. Вагхани (Kalpesh D. Vaghani) занялся семейным бизнесом. Его понимание рынка бриллиантов и использование мировых технологических стандартов помогло компании Kapu Gems создать для себя нишу на этом рынке.

Теперь это предприниматель с 20-летним опытом руководства своей компанией, являющейся лидером продаж, способной формировать лояльное отношение со стороны клиентов, поставщиков и зарубежных деловых партнеров.

Не могли бы вы познакомить наших читателей с историей Kapu Gems, картиной ее роста, партнерами, производственными подразделениями и т. д.?

Компания Kapu Gems, основанная на прочном фундаменте здоровых принципов Диялбхаем Пателем (Diyalbhai Patel), сегодня идет вперед, не поступаясь своей идеологией этичного ведения бизнеса. Партнеры Kapu Gems, обладая конструктивным мышлением, имеют свыше 40 лет опыта производства бриллиантов в отрасли.

Kapu Gems является одним из крупнейших производителей бриллиантов весом от 0,3 до 15 каратов и выше круглой и фантазийной огранки и практически всех степеней чистоты (от Flawless до SI2) и цветов (от D до K). Kapu Gems располагает хорошо обученным и опытным персоналом численностью свыше 1 000 человек на своей современной фабрике площадью 3 600 кв. м в Сурате, штат Гуджарат, и в офисах продаж в Мумбае, Гонконге, Дубае и Бельгии.

Все камни, которые мы продаем, производятся на нашей фабрике, что неизменно обеспечивает оптимальное качество. Мы можем гарантировать регулярные поставки бриллиантов нашим клиентам. Благодаря широкому использованию информационных технологий (ИТ) во всех сферах бизнеса, Kapu Gems достигла полного управления ИТ, тем самым обеспечивая полную прозрачность, стандартизацию и интеграцию. Каждый аспект нашего бизнеса, начиная от сортировки, производства и ценообразования и заканчивая продажами, уникален и является отражением основных ценностей и принципов компании.

В Kapu Gems мы всегда поддерживали и продвигали онлайновые и технологически ориентированные бизнес-платформы. Мы взяли на себя инициативу использования вебсайта как одного из важных источников увеличения продаж. У нас есть очень современный и удобный для пользователей вебсайт и мобильное приложение (Android и iOS). Вебсайт www.kapugems.com прост в использовании и очень интерактивен. Вся информация, касающаяся запасов, услуг и различных других предложений, обновляется на сайте в режиме реального времени. Это помогло получить значительный доход и обеспечило значительный рост прибыли. Наше мобильное приложение, показывающее складские запасы в реальном времени, также укрепило бизнес.

Мы обслуживаем более 3 500 зарегистрированных клиентов, в том числе ведущих ритейлеров, производителей ювелирных изделий и дилеров, работающих по всей Индии и по всему миру. Нашим вебсайтом и сервисом мобильных приложений регулярно пользуются более 2 000 клиентов. Мы продолжаем обслуживать наших клиентов с помощью современных платформ электронной торговли, уделяя особое внимание следующим дополнительным услугам для улучшения и стимулирования качества обслуживания при покупках в Интернете:

Автономный режим в мобильном приложении: позволяет избегать проблем с подключением, клиенты могут просматривать и покупать выбранные товары даже в автономном режиме.

Высокоразвитый системный отчет: подготовлен с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и предлагает пользователю свежие товары в соответствии с его историей покупок и повышенным спросом.

Экспозиция бриллиантов: она помогает производителям ювелирных изделий и ритейлерам во всем мире разместить свои требования в соответствии с дизайном их ювелирных изделий и соответственно просмотреть наши складские запасы.

Электронные торги Kapu: на сайте и в мобильном приложении создан специальный раздел для онлайн-торгов свежими товарами.

Выбранные 24 камня Kapu: данная услуга является уникальной возможностью для пользователей, позволяющей делать ставки в рамках торгов «Выбранные 24 камня» компании Kapu Gems. Эта функция активна во время торговых мероприятий и выставок.

Выбор-Заявка-Покупка: эта услуга дает возможность пользователям выбирать камни и добавлять их к торгам, после чего отслеживать статус ставок в реальном времени.

Система лояльности Kapu - инициатива, в рамках которой все клиенты получают различные преимущества в зависимости от их уровня лояльности и прошлых покупок.

Интерфейс Kapu Gems – обеспечивает автоматическую синхронизацию работы с ведущими ритейлерами, когда они могут получить доступ к нашим складским запасам в реальном времени.

Текущий статус заказа – услуга информирует о предстоящей отправке продукции, обеспечивает отслеживание отправленной продукции и ее оплаты.



Фото: Kapu Gems

Мы стремимся предлагать лучшие бриллианты вместе с инновационными долгосрочными полезными услугами и обеспечивать высочайшее качество таких услуг, используя соответствующие технологии.

Kapu Gems была удостоена награды Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) за 2018 год в категории «Лучшая цифровая инициатива». Недавно компания Kapu Gems была удостоена награды «Интернет-поставщик года» по версии JNA Awards 2019.

Откуда вы получаете алмазное сырье для изделий, производимых Kapu Gems? Какие алмазодобывающие компании являются основными поставщиками алмазного сырья для вашей компании в настоящее время?

Kapu Gems имеет соглашения о поставках алмазов из лучших стран-поставщиков, включая Россию, Канаду, Африку (Ботсвана, Намибия). Kapu Gems получает прямые поставки от крупных алмазодобывающих компаний, включая АЛРОСА, Dominion Diamonds, Rio Tinto Diamonds, NamDia, Lucara Diamond, Gem Diamonds, и является крупнейшим производителем и поставщиком солитеров канадского происхождения. Мы можем гарантировать регулярные поставки бриллиантов нашим клиентам.

Какие зарубежные рынки вы обслуживаете как экспортеры? Какова структура спроса в разных странах и какие высококачественные товары пользуются наибольшим спросом?

Мы используем четко определенную глобальную модель продаж, ориентированную на клиентскую базу по всему миру. У нас широкий спектр продаж по всему миру, то есть на развивающихся рынках, а также в странах с развитой экономикой, что делает нас сильными и устойчивыми в трудные времена. Мы ведем продажи в более чем 35 странах. Мы обслуживаем более 3 500 зарегистрированных клиентов, в том числе ведущих ритейлеров, производителей ювелирных изделий и дилеров, работающих по всей Индии и по всему миру. Нашей службой электронной торговли регулярно пользуются более 2 000 покупателей.

Kapu Gems всегда поддерживала и продвигала онлайновые и технологически ориентированные бизнес-платформы. Наш вебсайт и мобильное приложение (Android и iOS) были спроектированы и разработаны так, чтобы предоставить наилучший удобный для пользователя интерфейс и расширенные функции, позволяющие клиентам получить доступ к нашим складским запасам бриллиантов в реальном времени из любого места и в любое время.

У нас действует хорошо организованная команда по развитию бизнеса, которая совершает командировки в разные страны. Эта инициатива помогает нам оставаться ближе к нашим клиентам, укрепляет наши отношения и держит нас в курсе относительно вкусов и предпочтений определенного региона. Наши маркетинговые офисы находятся в Индии, Гонконге, Дубае и Антверпене. Наш целевой рынок - Бельгия, Китай, Дубай, Гонконг, Индия, США и остальные страны мира. Мы обеспечиваем глобальный охват благодаря своему активному присутствию в Интернете. Веб-порталы и мероприятия - наши основные каналы для привлечения клиентов.

Спросом в основном пользуются бриллианты круглой и фантазийной огранки весом от 0,30 карата до 15 каратов и выше, чистоты от FL до SI, цвета от D до M с качеством изготовления EX-EX-EX.

Kapu Gems сосредоточивает свое внимание на коллекциях «Выполненные по заказу дизайнерские бриллиантовые экспозиции для ритейлеров». Это поможет производителям ювелирных изделий и ритейлерам во всем мире учесть свои потребности в соответствии с их дизайном ювелирных изделий и, соответственно, изучить наши складские запасы.



Фото: Kapu Gems

У нас есть программы для конкретных стран:

• Концепция трилогии/набора из трех бриллиантов и товаров канадского происхождения: рынки США и Канады.

• Идеальные бриллианты огранки Hearts (в форме сердечка) и Arrow (в форме стрелы): рынки Тайваня и Дальнего Востока.

• Продвижение товаров чистоты VVS и VS на рынки Ближнего Востока/ОАЭ.

• Частые рекламные кампании, объясняющие особенностей вебсайта и приложения.

Не могли бы вы подробнее рассказать нам об ассортименте продукции Kapu Gem, производстве и планах в отношении производственной линии? Не сократила ли Каpu производство во время режима самоизоляции? Как вы планировали потребности компании в алмазах?

Мы - одна из немногих индийских компаний, производящих бриллианты превосходного качества в сочетании с большим количеством предоставляемых услуг с добавленной стоимостью. Kapu Gems входит в пятерку лучших участников рынка, занимающихся высококачественными солитерами весом от 0,20 карата до 20 каратов и выше. Мы производим бриллианты размером от 0,20 карата до 15 каратов и выше, чистоты от FL до SI, цвета от D до M с качеством изготовления EX-EX-EX камней круглой огранки, огранок «принцесса», «груша», «сердечко», «овал», «маркиза», «изумруд», «квадратный изумруд», «радиант» (лучистый), «квадратный лучистый», треугольной формы, огранки «кушон» и многих других огранок.

Во время режима самоизоляции основное внимание уделялось охране здоровья, безопасности и благополучию сотрудников. Мы сократили производство на 60%. Между тем импорт алмазного сырья также был ограниченным, поэтому мы управляем производственным процессом с использованием имеющихся алмазов и ресурсов.

Вы обслуживаете также и внутренний сектор Индии? Если да, то каков сейчас объем бизнеса Kapu на внутреннем рынке?

Да, мы действительно обслуживаем внутренний сектор Индии. Около 15% нашего объема продаж приходится на внутренний рынок.

Из-за пандемии алмазодобывающие компании внесли много изменений в предложения и цены на алмазное сырье для индийских импортеров. Импортеры были предупреждены о том, что следует совершать покупки продуманно. Как повлияет избыточный запас алмазного сырья на цены? Какие изменения вы предвидите в этом году?

Крупные алмазодобывающие компании делают запасы алмазного сырья, поэтому такое ограниченное предложение алмазов является положительным знаком для алмазной отрасли Индии. Поскольку производство алмазов ограничено, то имеется меньше бриллиантов, следовательно, спрос будет расти, что пойдет на пользу производителям бриллиантов и индийской алмазной отрасли.

Пандемия COVID-19 оказывает огромное влияние на спрос на предметы роскоши. Это тяжелое время; однако, с другой стороны, есть положительный момент. По мере медленного выхода делового мира из пандемии COVID-19, рынок будет неуклонно улучшаться. Отрасль, будь то алмазодобывающие предприятия, производители бриллиантов, ритейлеры или оптовые торговцы, должна будет подготовиться существовать в мире, в котором старые нормы должны быть пересмотрены. В течение 5 лет алмазная отрасль будет в лучшем положении. Люди будут покупать дорогие ювелирные изделия вместо гаджетов. Бриллианты относятся к классу активов, и мы увидим их ценность в этом классе в ближайшие годы.



Фото: Kapu Gems

Новая нормальность - виртуальная, во всем мире отменяются торговые выставки из-за COVID-19. Как это повлияет на отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий в целом и на индийские драгоценные камни и ювелирные изделия в частности? Повлияло ли это каким-либо образом на бизнес Kapu Gems?

Kapu Gems выступила с инициативой сохранения вебсайта в качестве одного из важных источников увеличения продаж. У нас есть очень продвинутый удобный для пользователей вебсайт и мобильное приложение. Мы продолжаем обслуживать наших клиентов с помощью современных платформ электронной торговли, уделяя особое внимание различным дополнительным услугам для повышения и стимулирования покупок в Интернете.

Мы известны во всем мире благодаря продаже значительного количества бриллиантов через вебсайт и превосходным стандартам производства бриллиантов с проведением подробной сертификации.

В это время распространения COVID-19, со всеми ограничениями на встречи и поездки наша модель онлайн-бизнеса не только помогла нам поддерживать регулярные продажи, но и помогла нам расти дальше. Благодаря нашему вебсайту и мобильному приложению мы смогли выйти в неохваченный регион и начать бизнес с новыми клиентами.

Мы всегда стремимся предлагать лучшие бриллианты вместе с инновационными долгосрочными полезными услугами и стремимся обеспечить высочайшее качество за счет использования соответствующих технологий и отличного качества изготовления.

Многие ведущие индийские компании входят в сектор выращенных в лаборатории бриллиантов (ВЛБ). Как это повлияет на отрасль природных бриллиантов? Есть ли у Kapu Gems какие-либо планы по освоению производства ВЛБ в будущем?

Выращенные в лаборатории бриллианты - это совершенно другой рынок, и они никак не повлияют на отрасль природных бриллиантов как таковых. Природные бриллианты - это природные, и природные - это навсегда...

Kapu Gems занимается только природными бриллиантами, и у нас нет никаких планов по производству выращенных в лаборатории бриллиантов. Kapu Gems как торговая марка означает высшее качество, абсолютную прозрачность, точное ценообразование и бриллианты, произведенные в соответствии с высочайшими этическими стандартами и поступающие от широкого круга законных первичных поставщиков. Все камни, которые мы продаем, производятся на нашей фабрике, что обеспечивает неизменно оптимальное качество. Имея доступ ко всем ведущим рудникам, мы можем гарантировать нашим клиентам регулярные поставки природных бриллиантов.



Фото: Kapu Gems

После COVID-19 рабочие могут остаться без работы, возможно, сократится объем производства. И в связи с резким сокращением банковского финансирования, как обстоят дела у Kapu Gems в эти трудные времена? Как вы думаете, куда в целом движется индийская отрасль? Каково ваше мнение?

Нашему бизнесу повезло в течение многих лет пользоваться доверием, которое передается из поколения в поколение молодым руководителям. Это доверие помогло утвердить наше имя, что касается устойчивости.

Наш девиз - развитие человеческих ценностей; мы стремимся соблюдать стандарты охраны здоровья и безопасности. Kapu Gems всегда ставила заботу и благополучие своих сотрудников в качестве своего главного приоритета. Наши сотрудники являются нашим достоянием, а их лояльность - наградой для нас. Во время пандемии, когда работает ограниченное количество сотрудников и сокращается производство, мы ежемесячно выплачиваем зарплату нашим мастерам и сотрудникам.

За счет широкого использования информационных технологий во всех сферах бизнеса мы добились полного управления ИТ. Каждый аспект нашего бизнеса, начиная от сортировки, производства бриллиантов, ценообразования и кончая продажами, уникален и по-настоящему отражает наши основные ценности и принципы.

Мы разработали и внедрили маркетинговые программы для обеспечения широкого и эффективного проникновения на рынок. Проводя глубокий анализ структуры покупок клиентов и используя хорошо интегрированную технологию, мы можем понять текущий рыночный спрос и изменить свой производственный процесс для адаптации к жестким рыночным условиям.

Kapu Gems - это хорошо финансируемая группа с хорошими финансовыми показателями. Мы работаем за счет собственных средств и не зависим от банковского финансирования.

Все наши транзакции выполняются на законных основаниях, мы уделяем большое внимание соблюдению юридической чистоты и процедур. У нас есть документация по каждой транзакции, проводимой с соблюдением всех правовых норм и положений. Мы поддерживаем высочайший уровень честности и прозрачности в отношениях с нашими клиентами, следуя законной деловой практике и правилам, созданным и утвержденным правительством Индии. Kapu Gems действует в соответствии с требованиями стандартов Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council).

Индийские мастера работают очень эффективно, мы добиваемся превосходного качества работы с меньшими затратами на рабочую силу. Индия стремится стать основным рынком, и недалеко время, когда она станет глобальным центром алмазной отрасли.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished