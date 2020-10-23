Крис Дель Гатто: «Мы предоставляем капитал «умным» компаниям»

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Крис Дель Гатто (Chris Del Gatto), генеральный директор и соучредитель компании DELGATTO Diamond Finance Fund L. P., базирующейся в Нью-Йорке и являющейся небанковским кредитором алмазной и ювелирной отрасли, начал свою карьеру огранщиком бриллиантов, когда ему было всего 17 лет.

В свои 20 лет Крис сначала стал соучредителем фирмы по оптовой продаже драгоценных камней фантазийных цветов, а впоследствии, в 2001 году, соучредителем компании, покупавшей алмазы и бриллианты. Впоследствии, получив предложение от De Beers, он в 2010 году продал долю в своей компании частной инвестиционной фирме.

Именно тогда Крис начал внимательно изучать возможности, возникающие в связи с быстрым уходом коммерческих банков из алмазной отрасли.

DELGATTO Diamond Finance Fund (фонд финансирования алмазной отрасли DELGATTO, DDFF), основанный в 2018 году, является первым кредитным учреждением, деятельность которого сосредоточена исключительно на алмазной и ювелирной отрасли по всему миру. DDFF реализует стратегию, основанную на залоговом обеспечении, которая направлена на финансирование компаний в верхнем и нижнем сегментах цепочки поставок. В число клиентов компании входят алмазные рудники, контрактные покупатели компаний De Beers и АЛРОСА, торговцы бриллиантами, ювелирными украшениями или изделиями из частных коллекций, цветными камнями, а также оптовые продавцы дорогостоящих часов.

В этом интервью агентству Rough&Polished, Крис подробно рассказывает о работе своей компании, а также делится своим мнением о текущей ситуации в мировой отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий и о том, как в ней будут идти дела по прошествии пандемии коронавируса.

Расскажите нам о своем прошлом, в том числе о том, где, когда и как вы пришли в алмазную отрасль? Было ли это осознанным решением или вас побудил к этому семейный бизнес? Какова ваша история?

Я родился в Нью-Йорке. У меня был двоюродный брат, который владел ювелирным магазином, и я любил пропадать в подсобке магазина, когда был юнцом. Я почти сразу подпал под очарование бриллиантов, и с одобрения отца мы решили, что я пойду в Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) сразу после окончания школы. Обычно не принято отказываться от учебы в колледже, но он поддержал меня, и я ему бесконечно благодарен.

И что привело к образованию компании DELGATTO? Она ваша собственность или вы владеете ею на условиях партнерства? Пожалуйста, расскажите подробнее нашим читателям о компании и ее работе.

DELGATTO Diamond Finance Fund - это именно хеджевый фонд. Однако по мере роста мы создали структуру прямых инвестиций, что дает нам возможность привлекать средства из различных пулов капитала, поскольку объем финансирования, необходимый для отрасли, огромный.

Если возможно, назовите несколько ваших нынешних клиентов. Обслуживаете ли вы всех участников отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий по всему миру?

Мы очень серьезно относимся к проявлению осмотрительности и никогда не нарушим данное нашим клиентам обещание. Тем не менее я могу обсудить несколько вещей, которые были опубликованы. Мы заключили соглашение с Blue Rock Diamonds, устойчивой алмазодобывающей компанией; эта часть бизнеса (алмазное сырье) является для нас быстрорастущим сектором, и мы финансируем несколько рудников. АЛРОСА, которая является очень дальновидной компанией, включила доступ к нашему финансированию для своих клиентов в свою стратегию онлайн-продаж. Мы также финансируем напрямую с торговой платформы IDEX, и это касается сотен компаний из всех алмазных центров по всему миру. Таким образом, мы действительно обслуживаем всю цепочку поставок, от рудников до среднего сегмента алмазопровода, многих производителей ювелирных изделий, а также и растущее число ритейлеров.

Насколько, по вашему мнению, отличается обслуживание отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий вашей компанией по сравнению с обслуживанием нынешними кредитными банками? Принимая во внимание текущую ситуацию, могут ли финансовые компании и участники алмазопровода найти способы совместного управления изменяющимся экономическим и регуляторным состоянием алмазной отрасли с целью обеспечения ее постоянного роста? Каково ваше мнение?

Я думаю, самая большая разница в том, что мы - алмазники. Это означает, что мы хорошо разбираемся в бриллиантах, ювелирных изделиях и даже часах как в классе активов. Это самое главное для кредитора! Это означает, что при взаимодействии с нами не возникает проблем, мы работаем быстро и с огромной гибкостью, потому что понимаем бизнес наших клиентов. Если вы компания, у которой есть возможность очень быстро купить крупный алмаз, прежде чем такая возможность исчезнет, ​​или оптовик, который проводит огранку большого камня и хочет выставить его на аукционе, мы понимаем это и поможем вам выиграть сделку. Наши клиенты видят в нас партнера, но мы не влезаем в акционерный капитал, это гораздо более дешевое решение.

Полагаю, что корпоративная и прозрачная отрасль может повысить свои возможности в привлечении финансирования. Могут ли торговые организации, такие как алмазные биржи, протянуть руку помощи участникам отрасли в этом плане? Будет ли это дополнительной гарантией, которая поможет вам в принятии решения о предоставлении кредита компании?

Использование передового опыта и прозрачности в любом бизнесе дает множество преимуществ, в том числе, если вы работаете с нами. Тем не менее мы принимаем решения об одобрении кредитов, исходя из жизнеспособности бизнеса компании. Мы не кредитор последней инстанции, мы не выдаем ссуды для выплаты заработной платы и аренды. Мы финансируем стратегические приобретения, мы предоставляем капитал «умным» компаниям, у которых неожиданно появляются возможности, но которые либо не имеют, либо не хотят использовать весь свой собственный капитал. Мы отклоняем около 40% поступающих заявок. Я считаю, что наша ориентация на стратегическое финансирование является основной причиной, по которой на сегодняшний день у нас был только один случай невыполнения финансовых обязательств, учитывая работу с более чем 230 компаниями.

Не могли бы вы прокомментировать текущее состояние мировой отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий? Поскольку эта отрасль является сектором предметов роскоши, как вы думаете, как скоро она восстановится от последствий пандемии COVID-19? Как вы планируете развивать свой кредитный бизнес в будущем?

До COVID я чувствовал, что, хотя отрасль переживает тяжелый период, она начинает приходить в норму. Я чувствовал и до сих пор чувствую, что скрытой выгодой от ухода банков, особенно в Индии, был новый акцент на марже и прибыли! Я думаю, что отрасль все еще медленно движется в правильном направлении. Однако никто не предсказывал распространения COVID, он принес много страданий и, возможно, отбросил нас на год или два назад. Однако оборотная сторона заключается в том, что все кризисы ускоряют уже существующие тенденции, и мы убедились в этом, судя по повышенному вниманию к онлайн-продажам и их усовершенствованию, а также по эффективной удаленной работе. Нужда на выдумки богата, и я верю, что COVID в конечном итоге сделает отрасль сильнее. Если не будет каких-либо других негативных сюрпризов, я думаю, что в 2021 году отрасль уверенно вернется в нормальное состояние. Вся недавняя история показала нам, что в отрасли предметов роскоши бриллианты и ювелирные изделия всегда приходят в норму первыми. Правда, я вечный оптимист.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



