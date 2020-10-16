Новости

Mountain Province объявила производственные результаты за 3 квартал 2020 года

Компания Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные результаты на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2020 года.

Сегодня

Diamcor пропускает очередной срок для подачи аудированной финансовой отчетности

Diamcor Mining в очередной раз пропустила продленный срок для подачи аудированной финансовой отчетности, а также для соответствующего обсуждения и анализа руководства компанией за год, закончившийся 31 марта 2020 года.

Сегодня

Операционные результаты Группы АЛРОСА за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года

АЛРОСА сообщила, что добыча алмазов в 3 квартале 2020 года составила 9,2 млн каратов, продажи выросли по сравнению с предыдущим кварталом до 5 млн каратов. За 9 месяцев 2020 года объем добычи сократился до 22,9 млн каратов, продажи составили 15,1 млн...

16 октября 2020

В ноябре на аукционе в Гонконге Christie’s выставит на продажу ожерелье из колумбийских изумрудов

Christie’s представит двойное ожерелье из колумбийских изумрудов в сочетании с бриллиантами, которое изготовил Эдмонд Чин (Edmond Chin) для ювелирного дома Boghossian и которое возглавит флагманский аукцион «Великолепные драгоценности» (Magnificent...

16 октября 2020

Спрос на синтетические бриллианты растет, движимый розничными торговцами, а не потребителями – Bonas

По словам эксперта из Bonas Group, в течение ряда лет рынок синтетических бриллиантов рос в геометрической прогрессии, но остается относительно небольшим по сравнению с рынком природных бриллиантов.

16 октября 2020

Проект Лухинга: «В прогнозе на этот год указан объем производства около 100 тысяч каратов алмазов»

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aderito_gaspar_xx.pngВ обновленной информации, подготовленной Адерито Гаспаром (Adérito Gaspar), координатором Комитета по управлению проектом Лухинга (Lunhianga) компании Endiama, указывается на падение объема добычи из-за пандемии, но отмечаются хорошие перспективы, что касается потенциала кимберлита Камача (Camatchia), находящегося в разработке, и кимберлита Камажику (Camagico), оба из которых расположены в провинции Северная Лунда (Lunda-Norte) на востоке Анголы.

Каким вы видите будущее алмазной отрасли Анголы, столкнувшейся с COVID-19?

Наша продукция хранится на складе в пункте назначения, которым является SODIAM [ангольская компания по торговле алмазами], что позволяет сначала идентифицировать клиентов, являющихся покупателями этой продукции, а затем разгрузить проекты, на которых все еще ведется производство.

Как пандемия повлияла на работу проекта Лухинга?

В плане производства мы поддерживали основную деятельность, а именно добычу, хотя у нас были проблемы с логистикой и мобильностью персонала из-за ограничений, наложенных пандемией. Самым большим препятствием для проекта является финансовое, так как серьезно пострадали мировые алмазные рынки. Поскольку нет заказчиков на продукцию, проект испытывает трудности с денежными потоками. Однако мы верим, что наступят лучшие времена.

Какие меры были приняты для предотвращения нового распространения коронавируса?

На проекте реализованы профилактические мероприятия. Прежде всего был изолирован персонал. Мы работаем на основе ротации, и у нас есть ряд рабочих и сотрудников, которые обслуживают основные службы.

Гарантировано ли сохранение рабочих мест?

Сокращение персонала не входит в нашу повестку дня. Мы выступаем за сохранение занятости и поддержки экономического положения семей.

Сколько человек работает на проекте?

На проекте Лухинга работает 358 человек, большинство из которых пришли со старого проекта Луо (Luô). Мы проводим набор персонала на определенные участки работы.

Диас Франсиско, корреспондент Rough&Polished в Анголе

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