Бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира

Доктор Уша Р. Балакришнан (Usha R. Balakrishnan), выдающийся историк индийских ювелирных украшений, живущая в Мумбае, является главным хранителем Всемирного музея алмазов (World Diamond Museum). Будучи автором и соавтором нескольких томов “Diamonds Across Time” («Алмазы сквозь время»), новой книги и важного проекта Всемирного музея алмазов, она была куратором сопутствующих выставок: «Танец павлина: ювелирные традиции Индии» (1999), «Драгоценности низамов» (2001), «Иконы в золоте: ювелирные изделия Индии из коллекции музея Барбье-Мюллера») (2005), «Индия: драгоценности, очаровавшие мир» (2014), «Аламкара: красота орнаментов» (2015), «Бессмертное великолепие: ювелирные изделия пустыни Тар в Индии» (2017) и «Сокровища Декана: драгоценности низамов» (2018). В своем интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished, д-р Уша Р. Балакришнан делится своими взглядами на драгоценные камни и впечатлениями от погружения в эту работу в течение нескольких лет.

Судя по предисловию, эта книга - «Алмазы сквозь время» - объединила усилия более ста человек, и это само по себе делает ее выдающейся. Похоже, все они заново добывали алмазы из глубин истории человечества. Не могли бы Вы сказать несколько слов о том, как проходила эта работа?

Есть поговорка: «Нужна целая деревня, чтобы вырастить ребенка». То же самое можно сказать о создании хорошей книги. В создании книги «Алмазы сквозь время» участвовали люди со всего мира - всех нас объединяла любовь к алмазам и бриллиантам.

Мы пригласили десять писателей со всех концов света - из Азии, Европы и Америки, - каждый из которых является признанным и уважаемым историком, для того, чтобы раскрыть грань истории создания бриллиантов. Я сама из Индии, исконной страны алмазов и бриллиантов, страны, которая дала термин «Голконда» для обозначения самых чистых, безупречных, прозрачных и сияющих драгоценных камней.

У каждого бриллианта есть своя история, и эта книга действительно показывает, что бриллианты - одна из немногих вещей, которые во все времена привлекали внимание людей во всех уголках мира.

Эта работа была непохожа на все, что делалось раньше, и стала возможной благодаря технологиям, общению и увлеченности. Основатель Всемирного музея алмазов Алекс Попов задумал этот проект и использовал деловую репутацию, которой он обладает в промышленности драгоценных камней и ювелирных изделий, чтобы добиться результата; а я как главный хранитель Всемирного музея алмазов и редактор книги координировала ее воплощение в жизнь.





Страницы из книги «Алмазы сквозь время»: бриллиант «Шах», Индия, Голконда, конец 16 века, 88,7 карата

Многие из представленных в этом издании бриллиантов являются известными драгоценными камнями, которые, однако, в основном лежат в хранилищах и, как представляется, мало известны широкой публике. Как Вы думаете, данная книга откроет читателям глаза на эти камни?

Книга впервые рассказывает о скрытых историях некоторых «известных» человечеству драгоценных камней и впервые представляет исторические драгоценности, которые до сих пор были известны только по ссылкам в древних книгах и документах. Как я отметила во введении к книге, «биография бриллианта заключена в его светящейся глубине, раскрыта в сценах от сотворения Земли до этого самого момента». И только алмазы, добытые из недр земли, несут в себе эти легенды.

Например, бриллиант «Низам» (Nizam) до недавнего времени был известен только историкам как таинственный великий драгоценный камень, хранившийся в сокровищнице низама Хайдарабада, в свое время самого богатого человека в мире; об этом упоминалось в рассказах о путешествиях, хрониках и судебных документах, а также шептались в коридорах дворца низама в Хайдарабаде. Драгоценный камень во всей своей славе и красоте впервые раскрывается в моем вступительном эссе «Бриллиант «Низам»: маленький «Кохинур» в священном фонде низама Хайдарабада» (“The Nizam Diamond: Bala Koh-i-Noor, in the Sacred Trust of the Nizam of Hyderabad”).

Таким образом каждое эссе раскрывает какую-то грань истории великих бриллиантов, исторических коллекций ювелирных изделий, а также мужчин и женщин, для которых этот волшебный камень олицетворял силу, престиж и привилегию.

В этой книге мы попытались показать буквально и метафорически каждую грань бриллианта и отказались ограничивать себя, как это часто приходится делать в публикациях, временным периодом, местом или народами.

Бриллианты, находящиеся на вершине иерархии драгоценных камней, сочетают в себе красоту и ценность. Последнее качество часто основано на истории драгоценного камня. Какая из алмазных историй, содержащихся в этой книге, поразила Вас больше всего? Есть ли истории, которые добавляют новые аспекты к уже рассказанному о бриллиантах?

Каждый писатель пытался рассказать то, о чем раньше не говорил. Книга «Алмазы сквозь время» уникальна, потому что рассказывает истории с разных точек зрения.

С Франсуа Фаржем (François Farges) мы путешествуем по великолепному двору королей Франции, а Дерек Дж. Контент (Derek J. Content) представляет малоизвестную историю алмазов Борнео; Уго Мигель Креспо (Hugo Miguel Crespo) опирается на неопубликованные португальские отчеты и инвентарные ведомости, чтобы раскрыть увлекательную торговлю алмазами между Португалией и Индией, а Джек Огден (Jack Ogden) ведет хронику неисследованных бурных путешествий двух исторических алмазов «Пиго» (Pigot) и «Нассак» (Nassak); со Стефано Папи (Stefano Papi) мы получаем представление о великолепных и богатых сокровищах, которые составляли имперские драгоценности русских царей, а в эссе Дайаны Скарисбрик (Diana Scarisbrick) прослеживается приобретение великолепных бриллиантов и украшенных бриллиантами драгоценностей семьи маркизов Лондондерри (Londonderry); историк ювелирного искусства Рене Брус (René Brus) впервые раскрывает подробности о королевских регалиях династии Джокьякарта (Yogyakarta) в Индонезии, Рут Пельтасон (Ruth Peltason) представляет изысканные украшения, созданные великими ювелирными домами для группы женщин двадцатого века, которые прославляли эти драгоценности, и, наконец, завершает книгу очерк Джона М. Кинга (John M. King), исследующего волшебный мир цветных бриллиантов.

Я не хочу рассказывать слишком много - вы должны прочитать книгу, чтобы открыть для себя множество граней бриллиантов во времени.





Страницы из книги «Алмазы сквозь время»: «Графф Леседи Ла Рона», алмаз (1 109 каратов) и бриллиант (32,37 карата)

Книга богата великолепными фотографиями бриллиантов. Каковы источники этих снимков?

Старая пословица «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» верна для хорошо иллюстрированной книги в большей степени, чем для любой другой книги, которую я написала.

Книга «Алмазы сквозь время» насчитывает более трехсот изображений. Найти все эти чудесные фотографии, иллюстрирующие десять эссе, было непросто. На самом деле этот процесс занял больше всего времени, так как я тщательно исследовала каждое эссе и хотела, чтобы каждый аспект рассказываемой истории был проиллюстрирован изображением - таким образом, драгоценные камни и украшения показаны в контексте их исторической жизни и историй, которые сделали их великими. Этого не скажешь о большинстве иллюстрированных изданий, предназначенных для журнальных столиков. Но я чувствовала, что история и в самом деле не может жить без изображений, если мы говорим о великих бриллиантах, великолепных драгоценностях, королях, королевах и императорах, дворцах и географических регионах. По сути, каждое эссе разворачивается как кинематографический монтаж.

Мы тесно сотрудничали с авторами, фондами, музеями, фотографами, ювелирами и ювелирными домами, производителями бриллиантов и библиотеками, чтобы собрать самую интересную коллекцию изображений. Благодаря охвату связей и контактам Алекса Попова мы получили доступ к коллекциям по всему миру.

Фотографам Всемирного музея алмазов был предоставлен доступ к некоторым невероятным коллекциям. Под руководством отмеченного наградами дизайнера Миши Аникста (Misha Anikst) они сделали новые фотографии важных бриллиантов и ювелирных украшений с бриллиантами, таких как, например, бриллиант «Шах» (Shah) или «Ожерелье Патиалы» (Patiala Necklace), которые широко представлены во введении к этой книге.

Алмазы, представленные во Всемирном музее алмазов, известны своей высокой ценностью, которая зачастую очень близка к стоимости самых дорогих произведений искусства, и в настоящее время многие диамантеры выступают за то, чтобы относить бриллианты к сфере искусства. Что Вы думаете об этом?

Федор Достоевский хорошо сказал: «Красота спасет мир».

Я думаю, что все, что действительно красиво, является искусством, и, будучи историком изобразительного и ювелирного искусства, из всех прекрасных вещей, которые я видела, бриллианты, безусловно, самые красивые. В то время как знаменитые характеристики «4c» - вес в каратах, огранка, цвет и чистота - могут способствовать высокой стоимости бриллианта, именно эти обстоятельства вместе с историями, лежащими в их глубине, помещают бриллианты в сферу искусства. Точно так же драгоценности украшаются великолепными драгоценными камнями, но в них сочетаются дизайн, мастерство, замысловатость и человеческие истории, которые и превращают их в прекрасные произведения искусства.

В конце концов, вы сначала должны взглянуть на камень и на драгоценность, а затем заглянуть внутрь этого камня и этой драгоценности, чтобы обнаружить то таинственное, что в них скрывается. Все это отличает бриллианты от всех других драгоценных камней.





Страницы из книги «Алмазы сквозь время»: бриллиант «Низам» (120,8 карата)

На ваш взгляд, каково образовательное воздействие этого издания? Насколько это поможет привлечь молодое поколение в мир бриллиантов?

Каждый алмаз, добытый из недр земли, связан с тысячелетними историями, которые раскрываются, когда мы исследуем их глубины. Ничто в мире не может сравниться с этим. Надеемся, что все больше и больше представителей подрастающего поколения осознают и оценят это.

В будущих публикациях мы планируем представить еще много подобных историй и связать прошлое, настоящее и будущее в кристаллографической структуре, подобной алмазу. Бриллианты будут существовать всегда, они вечны, и человечество продолжает быть одержимым этим волшебным драгоценным камнем. Мы стремимся к тому, чтобы эта и будущие книги из серии «Грани человечества» (“The Facets of Mankind”) послужили хранилищем знаний об этом волшебном драгоценном камне, которые помогут нам понять бриллианты, насладиться их красотой и увидеть прославляющие их восхитительные украшения.

В настоящее время я работаю над своей книгой о Голконде и алмазах Голконды - документирую и рассказываю историю начала любви человечества к алмазам и к волшебной, гипнотической красоте индийских бриллиантов. Еще одна книга из серии «Грани человечества» - это необычная монография, рассказывающая о жизни и творчестве покойного Мунну Касливаля (Munnu Kasliwal), одного из самых значительных ювелиров ХХ века.

Каким образом Всемирный музей алмазов будет развивать свою дальнейшую деятельность?

Всемирный музей алмазов задуман как виртуальный музей, доступный для людей со всего мира. Книга «Алмазы сквозь время» - это первое, но ни в коем случае не последнее предприятие Всемирного музея алмазов. Планируется, что такие публикации станут центром алмазных знаний.

С момента своего открытия Всемирный музей алмазов занимается исследованиями, консультированием и получением рекомендаций от известных экспертов и готовится к распространению собранных данных по всему миру, добавляя новые названия изданий, создавая виртуальный музей и организуя выставки, конференции и лекции.

Владимир Малахов, Rough&Polished