Эдвард Ашер: Всемирный алмазный совет активно поддерживает инициативы от рудника до рынка и стремится поддержать старателей и малые алмазодобывающие компании

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Эдвард Ашер, член одной из самых известных семей Амстердама в алмазной отрасли, был избран в июне 2020 года президентом Всемирного алмазного совета (World Diamond Council) на двухлетний срок. Ашер второй раз занимает пост президента WDC и уже был руководителем этой организации с 2014 по 2016 год.

В настоящее время Ашер является также вице-президентом Европейского совета производителей бриллиантов (European Council of Diamond Manufacturers). Он бывший президент Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) и Международного алмазного совета (International Diamond Council, IDC), организации, устанавливающей стандарты в алмазной области и входящей в состав IDMA и Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB).

Ашер также занимал и другие посты за пределами алмазной отрасли. Будучи бывшим президентом Либеральной партии в Амстердаме, он был избран сенатором от этой партии в нидерландский парламент, работая в верхней палате с 2007 по 2011 год.

В этом интервью агентству Rough&Polished Эдвард Ашер подробно рассказывает о работе WDC по поиску решений многих проблем, существующих в мировой алмазной отрасли.

На сегодняшний день, похоже, не достигнут прогресс в работе WDC и Коалиции гражданского общества (Civil Society Coalition, CSC) по расширению определения «конфликтных алмазов». Как это может повлиять на стратегию WDC?

Хотя мы, безусловно, разочарованы тем, что определение конфликтных алмазов не удалось расширить в течение последнего периода обзора деятельности Кимберлийского процесса, я думаю, что было бы неправильно сводить всю нашу успешную работу к данному определению, исключая все остальное, чего мы достигли.

Кимберлийский процесс (Kimberley Process, KP) - масштабная организация, и бόльшая часть работы, которая выполняется из месяца в месяц, имеет огромное значение для отрасли и стран, принимающих в этом участие. Итак, поскольку изменение определения продолжает оставаться в повестке дня председателя KP, мы продолжим работать над включением в него универсальных принципов прав человека, но в то же время нам нужно работать над другими вопросами, в том числе над введением в КР Целей устойчивого развития (Sustainable Development Goals), сформулированных ООН.

Короче говоря, мы не сидим сложа руки, ожидая, когда вопрос об определении конфликтных алмазов снова будет поднят в КР. Активно поддерживая инициативы, от рудника до розничной торговли, мы эффективно избегаем разногласий по поводу определения, постоянно стремясь к большей прозрачности и оказанию поддержки, особенно старателям и малым алмазодобывающим компаниям.

Как WDC планирует поднять данную тему на этот раз в период работы под председательством России в КР?

В сложившейся обстановке, из-за ситуации с COVID-19, политический процесс внутри КР был отложен на второй план. Было решено, что до конца 2020 года Российская Федерация будет вице-председателем Кимберлийского процесса, а в следующем году - председателем. Это дает нам время рассмотреть все варианты определения. А пока мы активно участвуем в новых и самостоятельных проектах.

В последнее время Кимберлийский процесс в большей степени защищает старателей и малые алмазодобывающие компании, пытаясь привлечь их на легальный алмазный рынок. Как вы думаете это сделать?

В этом отношении предстоит еще очень многое сделать, и мы с членами нашей организации уже активно этим занимаемся. Мы повышаем потенциал добытчиков аллювиальных алмазов путем обучения методам оценки алмазного сырья и определения качества алмазов, а также вопросам формирования цен на алмазы.

Различные члены WDC разработали свои инициативы по наращиванию потенциала в поддержку целей устойчивого развития. К ним относятся Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Center, AWDC) и партнерство Origuinée в Гвинее; De Beers с проектом Gemfair в Сьерра-Леоне; инициатива АЛРОСА по обеспечению социальной ответственности “Diamonds that Care” («Бриллианты, которые приносят пользу»); Signet, крупнейший в мире розничный торговец ювелирными изделиями с бриллиантами, с их Протоколом ответственных источников поставок (Responsible Sourcing Protocol), а также другие частные инициативы.

Какие шаги предпринимаются, чтобы сделать инициативы КР более ориентированными на результат и эффективными, и как WDC поддерживает их?

Уже сейчас нам нужно меньше зацикливаться на политических аспектах КР и в большей мере сосредоточиться на положительных аспектах Схемы сертификации Кимберлийского процесса (KP Certification Scheme, KPCS), например, на региональном подходе, направленном на выполнение Минимальных требований КР (Minimum KP Requirements) через сотрудничество между странами, а также повышать осведомленность о Руководящих принципах комплексной проверки Организации экономического сотрудничества и развития (OECD Due Diligence Guidelines).

Эти процессы дополняются такими инициативами, как GemFair в Сьерра-Леоне, в рамках которой крупные алмазодобывающие компании помогают в наращивании производственного потенциала, разрабатывая и предоставляя передовые технологии, которые поддерживают старателей на местах, обеспечивая соблюдение Минимальных требований КР и в то же время предоставляя им доступ к цепочке распределения по справедливой рыночной стоимости.

Система гарантий (System of Warranties, SoW), введенная WDC, широко используется в отрасли для повышения эффективности Кимберлийского процесса, начиная от алмазов и по всей цепочке распределения, включая неоправленные бриллианты в среднем сегменте алмазопровода и готовые ювелирные изделия в розничной торговле. Вы занимаетесь сейчас обновлением системы. Что уже достигнуто?

Новая Система гарантий, которая представляет собой пересмотренный вариант SoW, введенной 18 лет назад, дает частным компаниям возможность соблюдения корпоративной социальной ответственности, соблюдения стандартов KP и укрепления методов работы, что касается прав человека и трудовых прав работников, противодействия легализации денег, полученных преступным путем, противодействия терроризму и борьбы с коррупцией.

После ее официального запуска она станет доступной для всех алмазных компаний, что поможет им оценивать свою работу и отчитываться о своей деятельности, а также изучать стандарты компаний, с которыми они имеют деловые отношения.

Вы говорите о том, что меньше уделяете внимания политическим аспектам КР, а больше достижению результатов. Как на практике работает WDC с правительствами и гражданским обществом по предотвращению торговли алмазами, поступающими из зон конфликтов, и по улучшению ситуации на местах в зонах воздействия?

Как мы все знаем, Система сертификации Кимберлийского процесса была очень успешной. Это связано с тесным сотрудничеством правительств и наблюдателей в КР, которые включают саму алмазную отрасль и неправительственные организации гражданского общества, играющие важную роль. Мы намерены и дальше развивать тесные отношения с гражданским обществом, поскольку у нас много общих целей, касающихся старательской добычи полезных ископаемых и ответственных методов ведения бизнеса.

WDC активно участвует в работе Группы мониторинга Кимберлийского процесса (Kimberley Process Monitoring Team), которая контролирует экспорт из Центральноафриканской Республики, сертифицированный КР. Стране разрешено экспортировать алмазы из нескольких разрешенных «зеленых» зон, находящихся под контролем правительства. В других частях страны отмечаются гражданские волнения, спровоцированные вооруженными группами. Мы внимательно следим за ситуацией и изучаем ее влияние на экспорт. Как выяснилось, в результате кризиса, вызванного распространением COVID-19, аэропорт в Банги был закрыт на долгое время, и в этом году пока был зафиксирован очень незначительный экспорт.

Были предприняты большие усилия для оказания поддержки ЦАР, и они все еще требуются со стороны стран-доноров, таких как США, Канада и члены Европейского cоюза; а также со стороны африканских стран, включая Южную Африку и особенно соседние страны. Помощь в разрешении конфликта в ЦАР и смягчение его последствий для торговли алмазами ЦАР - одна из основных проблем, с которой КР столкнется в ближайшие годы.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished