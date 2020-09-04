Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36

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Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000.

Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью 3,5 гектара, который был открыт в 2010 году.

Джеймс Кэмпбелл (James Campbell), управляющий директор Botswana Diamonds, сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа, что они скоро проведут отбор валовых проб на кимберлите KX36, а также рассмотрят инновационные способы ведения добычи на нем.

Компания видит потенциал этого кимберлита и двух смежных лицензионных участков, предназначенных для геологоразведки.

Кэмпбелл также прокомментировал свои деятельность в свете пандемии Covid-19.

Ниже приведены выдержки из интервью:

Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване, включая проект KX36. Каковы ваши планы на этот участок кимберлита площадью 3,5 га?

Сначала мы будем стремиться провести отбор проб на кимберлите для подтверждения содержания и стоимости алмазов, одновременно изучая инновационные способы ведения добычи на нем. Все это нужно спланировать, и мы уже начали эту работу.

Каков потенциал KX36?

Трубка KX36 является кимберлитом с самым высоким содержанием алмазов в Ботсване со времени открытия кластеров Жваненг (Jwaneng) и Орапа (Orapa). Мы считаем, что у него есть промышленный потенциал. Согласно требованиям Кода учета минеральных ресурсов и запасов ЮАР (SAMREC), Petra Diamonds определила исчисленный ресурс трубки через свою местную дочернюю компанию Sekaka Diamonds, а также разработала предварительное технико-экономическое обоснование.

Что известно о двух других лицензионных участках для геологоразведки, которые ранее принадлежали Petra через Sekaka?

Есть потенциал в плане дополнительных открытий кимберлитов, особенно с учетом того, что вынос минералов тяжелых фракций на KX36 обширный и, таким образом, потенциально может скрывать дополнительные кимберлиты.

Насколько оптимистично настроены вы в отношении получения разрешения регулирующих органов на эту сделку?

Настроение крайне оптимистичное, они должны быть чисто нормативно-правовыми. Botswana Diamonds plc - это компания, зарегистрированная на Фондовой бирже Ботсваны (Botswana Stock Exchange), и вместе со своей предшественницей African Diamonds plc имеет долгую, активную и успешную историю работы в Ботсване.

В какой степени пандемия Covid-19 повлияла на вашу деятельность по геологоразведке в Южной Африке?

Мы смогли завершить отбор валовых проб на кимберлите Марсфонтейн (Marsfontein), инициировать и заключить сделку с компанией Petra по Sekaka и продолжить внедрение новых технологий геологоразведки через британскую группу Subterrane на проектах Марсфонтейн и Торни Ривер (Thorny River).

Каково влияние коронавируса на финансирование геологоразведки алмазов?

Коронавирус оказал серьезное краткосрочное негативное влияние на алмазный рынок. Однако геологоразведка алмазов - это долгосрочный бизнес, финансирование которого становится все труднее, хотя для хороших проектов доступны средства по разумной цене.

Заинтересованы ли инвесторы в южной части Африки в финансировании геологоразведки алмазов на их территории?

К сожалению, бόльшая часть финансирования геологоразведочных работ в регионе поступает из офшоров, очень мало приходит из стран, где ведется геологоразведка.

Каким будет самый последний этап проекта Маранге (Marange), в котором вы будете участвовать в рамках соглашения с Vast Resources?

С начала пандемии по этому проекту ничего не делалось. Мы проявляем осторожный оптимизм в отношении того, что сможем возобновить работу после окончания пандемии.

Учитывая последние политические события в Зимбабве, убеждены ли вы, что страна остается идеальным местом для инвестиций?

Зимбабве остается привлекательной с точки зрения перспектив, хотя очевидно, что существуют краткосрочные проблемы, особенно с учетом того, что разрешено вести алмазный бизнес только через четыре ранее названные компании.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished