Новости

BlueRock продает алмазы по средней цене 330 долларов за карат

Компания BlueRock продала 3 805 каратов алмазов, извлеченных на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке, за 1,255 млн долларов или по средней цене 330 долларов за карат.

04 сентября 2020

GJEPC открыл двухдневную виртуальную встречу покупателей и продавцов

В четверг Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) торжественно открыл свою первую виртуальную встречу покупателей и продавцов неоправленных бриллиантов.

04 сентября 2020

Gem Diamonds сокращает чистый долг до 5,5 млн долларов

Компания Gem Diamonds сократила свой чистый долг на 4,7 млн долларов США до 5,5 млн долларов США в первой половине года в результате роста денежных средств.

04 сентября 2020

Rio Tinto представила эксклюзивным клиентам бриллианты с рудника Аргайл

В рамках одного из своих последних предложений эксклюзивной группе коллекционеров, ценителей бриллиантов и представителей ювелирных домов компания Rio Tinto организовала предварительный виртуальный показ редких розовых, красных, фиолетовых и синих бриллиантов...

04 сентября 2020

Российские ученые ищут способы обнаружения алмазных «трубок-невидимок»

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) работают над новыми методами обнаружения алмазоносных трубок, полагая, что традиционные способы поиска, включая магнито-, грави- и электроразведку...

03 сентября 2020

Botswana Diamonds видит промышленный потенциал кимберлита KX36

Сегодня
Эксклюзив

james_campbell_excl_xx.jpgBotswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване за $300 000.

Активы, которые принадлежали Petra через Sekaka Diamonds Exploration, находящуюся в полной ее собственности, включают проект KX36, кимберлит площадью 3,5 гектара, который был открыт в 2010 году.

Джеймс Кэмпбелл (James Campbell), управляющий директор Botswana Diamonds, сказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа, что они скоро проведут отбор валовых проб на кимберлите KX36, а также рассмотрят инновационные способы ведения добычи на нем.

Компания видит потенциал этого кимберлита и двух смежных лицензионных участков, предназначенных для геологоразведки.

Кэмпбелл также прокомментировал свои деятельность в свете пандемии Covid-19.

Ниже приведены выдержки из интервью:

Botswana Diamonds недавно приобрела геологоразведочные активы Petra Diamonds в Ботсване, включая проект KX36. Каковы ваши планы на этот участок кимберлита площадью 3,5 га?

Сначала мы будем стремиться провести отбор проб на кимберлите для подтверждения содержания и стоимости алмазов, одновременно изучая инновационные способы ведения добычи на нем. Все это нужно спланировать, и мы уже начали эту работу.

Каков потенциал KX36?

Трубка KX36 является кимберлитом с самым высоким содержанием алмазов в Ботсване со времени открытия кластеров Жваненг (Jwaneng) и Орапа (Orapa). Мы считаем, что у него есть промышленный потенциал. Согласно требованиям Кода учета минеральных ресурсов и запасов ЮАР (SAMREC), Petra Diamonds определила исчисленный ресурс трубки через свою местную дочернюю компанию Sekaka Diamonds, а также разработала предварительное технико-экономическое обоснование.

Что известно о двух других лицензионных участках для геологоразведки, которые ранее принадлежали Petra через Sekaka?

Есть потенциал в плане дополнительных открытий кимберлитов, особенно с учетом того, что вынос минералов тяжелых фракций на KX36 обширный и, таким образом, потенциально может скрывать дополнительные кимберлиты.

Насколько оптимистично настроены вы в отношении получения разрешения регулирующих органов на эту сделку?

Настроение крайне оптимистичное, они должны быть чисто нормативно-правовыми. Botswana Diamonds plc - это компания, зарегистрированная на Фондовой бирже Ботсваны (Botswana Stock Exchange), и вместе со своей предшественницей African Diamonds plc имеет долгую, активную и успешную историю работы в Ботсване.

В какой степени пандемия Covid-19 повлияла на вашу деятельность по геологоразведке в Южной Африке?

Мы смогли завершить отбор валовых проб на кимберлите Марсфонтейн (Marsfontein), инициировать и заключить сделку с компанией Petra по Sekaka и продолжить внедрение новых технологий геологоразведки через британскую группу Subterrane на проектах Марсфонтейн и Торни Ривер (Thorny River).

Каково влияние коронавируса на финансирование геологоразведки алмазов?

Коронавирус оказал серьезное краткосрочное негативное влияние на алмазный рынок. Однако геологоразведка алмазов - это долгосрочный бизнес, финансирование которого становится все труднее, хотя для хороших проектов доступны средства по разумной цене.

Заинтересованы ли инвесторы в южной части Африки в финансировании геологоразведки алмазов на их территории?

К сожалению, бόльшая часть финансирования геологоразведочных работ в регионе поступает из офшоров, очень мало приходит из стран, где ведется геологоразведка.

Каким будет самый последний этап проекта Маранге (Marange), в котором вы будете участвовать в рамках соглашения с Vast Resources?

С начала пандемии по этому проекту ничего не делалось. Мы проявляем осторожный оптимизм в отношении того, что сможем возобновить работу после окончания пандемии.

Учитывая последние политические события в Зимбабве, убеждены ли вы, что страна остается идеальным местом для инвестиций?

Зимбабве остается привлекательной с точки зрения перспектив, хотя очевидно, что существуют краткосрочные проблемы, особенно с учетом того, что разрешено вести алмазный бизнес только через четыре ранее названные компании.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished