Индийская алмазная отрасль ищет варианты восстановления

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Веб-семинары стали обычным явлением из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и 17 августа 2020 года Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии организовал виртуальную встречу в рамках серии вебинаров UNCUT 2020, предложив всем участникам отрасли обсудить возможные обусловленные спросом решения, которые помогли бы мировой алмазной промышленности положить конец месяцам затишья на рынке.

Отрасль добычи алмазов представляли Пол Роули (Paul Rowley), исполнительный вице-президент De Beers Group по вопросам торговли алмазным сырьем (Лондон), и Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА (Москва); Рупа Дaтта (Rupa Dutta), советник по экономическим вопросам министерства торговли и промышленности правительства Индии из Дели, а также Санджай Шах (Sanjay Shah), член оргкомитета, руководитель Алмазной комиссии GJEPC из Мумбаи, и Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, ставший модератором часовой дискуссии.

Время обсуждения было выбрано удачно, поскольку после нескольких месяцев сбоев из-за COVID-19 в алмазной отрасли Индии начали появляться признаки восстановления в центрах огранки бриллиантов и на ювелирных предприятиях в ОЭЗ (SEZ). В глобальном масштабе на потребительских рынках также постепенно увеличивался спрос. В устойчивую индийскую алмазную отрасль возвращается уверенность, и руководители отрасли поставили себе задачу вернуть отрасли ее прежнее положение мирового центра производства бриллиантов и торговли ими.

С целью коллективного поиска решений обсуждались многочисленные проблемы, с которыми столкнулась алмазная отрасль. Председатель GJEPC Колин Шах возглавил обсуждение и начал с поиска сотрудничества с крупными алмазодобывающими гигантами De Beers и АЛРОСА, которые являются основными поставщиками алмазного сырья в Индию.

Обращаясь к официальным лицам алмазодобывающих компаний, Полу Роули, исполнительному вице-президенту Diamond Trading De Beers Group, и Евгению Агурееву, заместителю генерального директора АЛРОСА, он спросил их, какие шаги намерены предпринять их компании для облегчения условий закупок для своих клиентов в нынешние трудные времена. Предлагая поддержку индийским клиентам, Пол Роули из De Beers выразил готовность своей компании оказать необходимую помощь. Пол Роули особо остановился на мерах De Beers по реорганизации своих рудников, расширению деятельности по производству ювелирных изделий и пересмотру схемы продаж.

Евгений Агуреев из АЛРОСА также подтвердил, что его компании хорошо известна ситуация и она сделает все возможное для оказания всяческой поддержки покупателям алмазного сырья. Говоря о многочисленных мерах, принятых АЛРОСА для сокращения расходов в 2020 году, Евгений Агуреев сказал: «АЛРОСА приняла решение гибко подойти к назначению даты торговли алмазным сырьем в июле и августе, чтобы помочь индийской отрасли, которая проводит огранку и полировку почти 85% алмазов нашей компании».

Колин Шах также обратился к г-же Рупе Датте, советнику по экономическим вопросам министерства торговли и промышленности правительства Индии, и попросил индийское правительство оказать поддержку, показав четкую картину нынешнего финансового бремени, которое испытывают диамантеры, особенно мелкие, малые и средние предприятия (ММСП) в связи с прекращением банковского финансирования. Он также указал на добровольное прекращение импорта алмазного сырья участниками отрасли с целью сбалансировать общие складские запасы алмазов и бриллиантов.

Колин Шах также попросил Рупу Датту изучить вопрос о текущей налоговой структуре, которая мешает алмазодобывающим компаниям осуществлять прямые поставки через специальную таможенную зону, а также вопрос сокращения банковского финансирования участников отрасли.

Рупа Датта высоко оценила и поощрила алмазодобывающие компании за их поддержку индийской отрасли в нынешние неспокойные времена. Пообещав всяческую помощь со стороны правительства Индии в поиске решения проблем, Рупа Датта, тем не менее, напомнила, что, поскольку алмазная отрасль и ее продукция относятся к сектору предметов роскоши, она должна работать честно, проявлять осмотрительность и придерживаться прозрачности в своей деятельности.

Затем Колин Шах спросил Санджая Шаха, член оргкомитета, руководителя Алмазной комиссии, высказать свое мнение об индийской алмазной отрасли. Санджай подробно рассказал о ситуации, сложившейся из-за низкого спроса, а также о структуре цен на рынке в настоящее время, добавив, что в предстоящий праздничный сезон в Индии падение спроса достигнет 30-40 процентов, поскольку спрос на золото в стране всегда выше, чем на бриллианты. Санджай Шах сказал: «Но индийская алмазная отрасль продемонстрировала зрелость во время пандемии, из-за которой она сильно пострадала. Общий экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из страны упал в июле из-за сбоев в доставке, вызванных режимом самоизоляции. Кроме того, во время пандемии резко упал спрос на бриллианты».

Тем не менее Совет по продвижению экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий заявил, что он доволен тем, что алмазная отрасль очень хорошо отреагировала по всему алмазопроводу в условиях кризиса. Рынки открываются, спрос немного повышается, а реальный рынок находится в гораздо лучшем положении, что позволяет всем вздохнуть с облегчением и работать в новой нормальности.

GJEPC приводит следующие выводы из обсуждения с участниками отрасли: АЛРОСА и De Beers позволили клиентам отложить покупку и избежать чрезмерного затоваривания, тем самым предоставив клиентам максимальную гибкость, что стало проявлением ответственного подхода; в 2021 году средняя часть алмазопровода будет значительно пополнять запасы, если спрос со стороны конечных потребителей продолжит восстанавливаться; ритейлерам придется начать пополнение запасов к концу года, хотя масштабы не будут значительными; в индийской отрасли наблюдается повышение спроса на определенные виды товаров из складских запасов, а в некоторых отдельных категориях наблюдается дефицит; в Китае может наблюдаться рост розничного спроса на 20%, а продажи бизнес-бизнесу (B2B) могут вырасти с сентября по январь, но оптовый бизнес в сезон рождественских продаж упадет на 30-40%; производство бриллиантов должно отражать истинный потребительский спрос, и отрасль должна быть зрелой для того, чтобы управлять своим собственным механизмом спроса и предложения; индийская отрасль оценивает всю гибкость, которую De Beers и АЛРОСА проявили в отношение своих клиентов; нет никаких гарантий, что снижение цен на сырье принесет прибыль средней части алмазопровода; COVID-19 улучшил соответствие компаний финансовым правилам, и задолженность перед банками сократилась до менее чем половины с $13-14 млрд, максимума за последнее десятилетие; а прямые продажи алмазного сырья из двух индийских специальных таможенных зон приведут к кардинальным изменениям в отрасли.

Колин Шах завершил дискуссию, сказав: «Хотя пандемия отрезала всех друг от друга физически, она только усилила связи между близкими друг другу людьми. Как только мир выйдет из этого необычного кризиса, внимание снова будет сосредоточено на личных отношениях, и бриллианты снова будут играть решающую роль не только как высшее выражение любви, но и для прославления самой жизни!»

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished