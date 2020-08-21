Импорт алмазного сырья в Индию восстановится через несколько месяцев

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Когда 23 июня 2020 года Колин Шах (Colin Shah) занял пост председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии, он уже имел опыт успешной работы в качестве заместителя председателя GJEPC. До этого, в период с 2012 по 2015 годы, он работал в составе Административного комитета (Committee of Administration, CoA).

Колин Шах является также управляющим директором компании Kama Schachter, одного из десяти ведущих производителей и экспортеров ювелирных изделий с бриллиантами в Азии.

Помимо Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, он играет руководящую роль во многих других отраслевых организациях, включая, в частности, Ассоциацию производителей драгоценных камней и ювелирных изделий в специальной экономической зоне «Сантакрус» (SEEPZ Gems & Jewellery Manufacturers Association), Организацию молодых президентов (Young President Organization) и Организацию предпринимателей (Entrepreneurs Organization).

В этом интервью агентству Rough&Polished Колин Шах говорит о сегодняшних трудностях и об усилиях, которые GJEPC намеревается предпринять для восстановления индийской ювелирной отрасли в будущем...

Вся индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий переживает тяжелые времена из-за пандемии, но какова ситуация сейчас, после постепенного открытия производственных предприятий, как в алмазном, так и в ювелирном секторе?

На алмазном рынке наблюдаются признаки улучшения, что дает участникам отрасли много оснований для оптимизма в отношении сезона праздничных продаж. По состоянию на начало августа на алмазном рынке наблюдаются некоторые признаки восстановления, причем спрос постепенно растет в США, Китае и некоторых странах Европы.

Индийские экспортеры ювелирных изделий с трудом выполняют заказы из-за нехватки квалифицированных рабочих, особенно в Мумбаи, в специальной экономической зоне «Сантакрус» (SEEPZ). Точно так же из 7 000 малых, средних и крупных предприятий по производству бриллиантов в Сурате работает только половина. Следуя рекомендациям правительства по пандемии Covid-19, фабрики работают на 50%.

Было ли поспешным решение возобновить производственную деятельность, учитывая, что в стране все еще сохранялся пик распространения COVID-19? Гранильный сектор Сурата, похоже, сейчас находится в тяжелом положении. Каково ваше мнение?

Решение о возобновлении производственной деятельности не было поспешным, это было продуманное решение при условии соблюдения предприятиями всех мер безопасности, установленных правительством. В настоящее время количество случаев заражения COVID-19 в Сурате, особенно в алмазном секторе, значительно сократилось, при этом некоторые предприятия не сообщают о новых случаях за последние пару месяцев. Также выросло число экспортных заказов из Гонконга, в то время как спрос на рынке США растет более медленными темпами.

Сообщается, что индийские импортеры алмазного сырья сталкиваются с финансовыми проблемами при закупке алмазов у алмазодобывающих компаний. Это заставило некоторых алмазодобытчиков снизить цены и даже изменить условия своих предложений? На ваш взгляд, как это повлияет на всю индийскую цепочку бриллиантов и ювелирных изделий… с точки зрения цен в будущем?

У Индии уже было достаточно запасов алмазного сырья, чтобы их хватило до конца 2020 года. Отрасль столкнулась с финансовой проблемой, поскольку на мировом рынке не было спроса на бриллианты, имеющиеся в складских запасах. В наших общих интересах было сохранение стоимости скопившихся бриллиантов, и это было основной причиной того, что все основные торговые организации попросили алмазную отрасль добровольно приостановить импорт алмазного сырья с 10 июля до конца месяца. Однако сейчас мы сняли добровольный запрет на импорт алмазов, но призвали производителей бриллиантов проявлять крайнюю осторожность, самодисциплину и осмотрительность, учитывая неопределенный и нестабильный характер пандемии.

Принесло ли частичное открытие ювелирных производств в Особых экономических зонах (SEZ), а также экспортно-ориентированных отделов (EOU) необходимый положительный эффект? Какая сейчас ситуация на этом фронте? Какие шаги предпринимаются для сдерживания распространения вируса COVID-19 в секторе производства бриллиантов и ювелирных изделий для обеспечения безопасности работников?

Частичное открытие ювелирных производств в SEZ помогло нам выполнить отложенные заказы, сделанные до распространения COVID. В SEZ наблюдается колоссальная нехватка рабочей силы, и на данный момент работа в 2-3 смены - единственный способ преодоления разрыва между увеличением числа заказов и нехваткой рабочих. В целях безопасности рабочих мы соблюдаем правила, установленные правительством, дезинфицируем помещения и следим за тем, чтобы работники соблюдали строгие требования по социальному дистанцированию.

Разработал ли GJEPC с помощью индийского правительства какие-либо инициативы по возрождению индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий после завершения этого трудного периода, чтобы вернуть ее славу и ее прочное положение?

Мы работаем с правительством над созданием благоприятных условий для работы торговли в период после пандемии COVID. Внедрение политики электронной торговли для сектора драгоценных камней и ювелирных изделий, придание приоритетного статуса сектору для достижения технологического эффекта, снижение импортных пошлин на бриллианты и внесение изменений в схему монетизации золота - вот некоторые из вопросов, которые мы обсуждаем с правительством.

Правительство оказало большую поддержку на этапе распространения COVID и разработало ряд реформ, чтобы отрасль могла справиться с текущей ситуацией. Недавно правительство объявило о продлении срока реимпорта сертифицированных бриллиантов на 3 месяца, что стало большим облегчением для трейдеров.

Когда вы ожидаете восстановления импорта алмазного сырья в Индию? Как вы думаете, когда индийские фабрики по производству бриллиантов выйдут на полную мощность?

Алмазное сырье будет импортироваться в обычном режиме после восстановления спроса на бриллианты во всем мире и, опять же, когда производители бриллиантов смогут запустить свои фабрики на полную мощность. Все это займет еще несколько месяцев.

Как сейчас работает Специальная таможенная зона (Special Notified Zone, SNZ) в Мумбае и каковы планы ее дальнейшего развития? Будет ли правительство обязано снизить импортные пошлины на бриллианты и разрешить прямые продажи алмазного сырья в SNZ? Как вы считаете?

В настоящее время из-за пандемии не проводится показ алмазов. В противном случае она работала успешно. На недавней встрече с министром финансов мы предложили прямую продажу алмазного сырья алмазодобывающими компаниями в Специальных таможенных зонах в Индии. Мы просили министра финансов, чтобы в случае подтверждения клиентами своих заказов в Индии, можно было бы выставлять счета-фактуры в SNZ. Алмазодобывающие компании могут платить «налог с оборота», не превышающий 0,16% (преобладающая ставка в Бельгии).

Какие еще реформы, по вашему мнению, следует провести индийскому правительству, чтобы помочь индийской отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий развиваться после пандемии COVID-19 и процветать в будущем? Как вы считаете?

Мы ожидаем, что правительство введет политику электронной торговли для отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, разрешит продажу алмазов в SNZ и снизит импортные пошлины на бриллианты.

GJPEC обратился к правительству Индии по поводу специального пакета в 9 млрд индийских рупий, которые будут использованы для множества проектов, осуществляемых Советом. Сюда входят Ювелирный парк (Jewellery Park) в Мумбае, Биржа драгоценных камней (Gem Bourse) в Джайпуре, создание модельной мастерской (Model workshop), Центров оборудования общего пользования (Common Facility Centrу) по всей Индии, усовершенствование образовательных программ по повышению квалификации, продвижению бренда и т. д.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



