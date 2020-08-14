Роман с камнями

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Фото: Selikhov Diamonds





Максим Селихов – ювелир, создатель бренда Selikhov Diamonds, созданного им в 2006 году и известного эксклюзивными ювелирными изделиями ручной работы, как правило, с уникальными драгоценными камнями высоких характеристик.

Селихов известен как страстный коллекционер редких ювелирных камней, которые считает также прекрасным инвестиционным инструментом.

Ювелир и коллекционер рассказал R&P о своем небанальном хобби, драгоценной коллекции и наиболее уникальных экземплярах, составляющих ее основную гордость.

Откуда взялось и как началось ваше увлечение?

Я работал в строительной сфере и до 2008 года был ведущим инженером, не помышляя ни о каких коллекциях. Но в 2006 году мне довелось побывать на выставке Фаберже в Санкт-Петербурге, и меня впервые поразили и увлекли красивые и редкие камни. Тогда в моде были, в основном, бриллианты, их всюду рекламировали, так что я решил заняться поиском бриллиантов моего любимого зеленого цвета. Первый зелёный бриллиант 0.60 карата был приобретён в Москве в 2008 году, а через год - зелёный бриллиант насыщенного цвета весом 18 каратов, добытый в Якутии. До огранки его вес был 61,18 карата. Таких крупных алмазов не находили последние сто лет. В 2017 году он был отправлен в лабораторию GIA, где была подтверждена натуральность цвета и отсутствие признаков воздействия на него. Тогда уже было можно просто купить сертифицированные бриллианты в магазине или у оптовиков.

Это тот самый бриллиант, украсивший кольцо, которое ваш ювелирный дом выставлял на всемирной выставке Jewellery Arabia в Бахрейне?

Да, в прошлом году мы приняли решение изготовить кольцо с этим бриллиантом, и в ноябре того же года оно было выставлено на Jewellery Arabia и привлекло большое внимание. Ведь цветные бриллианты – редкое явление и очень красивое.

В ноябре прошлого года Selikhov Diamonds принимала участие в ювелирном конкурсе и получила диплом за кольцо с уникальным турмалином из вашей коллекции. Не расскажете его историю?

В 2018 году я приобрел лот голубых турмалинов параиба с малым содержанием меди: владелец нескольких шахт в Африке собирал камни для этого лота около четырех лет. Лот из 17 камней был приобретен ради одного образца очень крупного и красивого камня весом 93 карата. Весной мы огранили этот камень, и у нас получился очень чистый, прекрасный турмалин весом 21,42 карата.

В июне мы получили приглашение принять участие в конкурсе «Современное наследие России», темой которого были «Любимые цветы императрицы». Мы с нашими дизайнерами разработали несколько вариантов дизайна кольца, работа по его изготовлению заняла около трёх месяцев. Кольцо «Секрет императрицы» выполнено из белого золота 750 пробы с использованием 354 природных бриллиантов, 16 природных необлагороженных сапфиров и центрального камня – турмалина. Он напоминает озеро, в окружении маленьких примул - любимых цветов Екатерины II. После выставки в Санкт-Петербурге это кольцо в ноябре 2019 года было также представлено на выставке Jewellery Arabia в столице Бахрейна Манаме.



Фото: Selikhov Diamonds





Что составляет основную гордость вашей сегодняшней коллекции?

Четыре года назад я был по служебной необходимости в Дубае, где на одной из встреч познакомился с коллекционером таджикского происхождения, который занимается редкими коллекционными камнями из Таджикистана. И там я впервые увидел невероятной красоты шпинель весом 46,31 карата. Я как любитель редких красивых камней не мог устоять и сразу решил, что она должна быть у меня в коллекции. Но на тот момент владелец не планировал ее продавать, и никакие уговоры не могли убедить его продать этот камень. Три года я постоянно был на связи с владельцем. Он мне рассказал историю этого камня: он был добыт в 1990 годах на Памире на месторождении шпинели «Кухилал» (в переводе «Рубиновая гора») и изначально в сырье весил 174 карата. Огранили шпинель в 2015 году в Дубае, причем для огранки камня специально были приглашены лучшие огранщики из России. Три месяца длилась огранка, результатом которой явилась шпинель грушевидной формы, где был очень правильно и красиво собран цвет камня. Даже просто увидеть эту редчайшую розовую памирскую шпинель – уже большая удача.

Все геммологи и знатоки драгоценных камней произносят название «Кухилал» с придыханием, вспоминая нежно-розовую искристую шпинель с Памира. Древние моголы использовали камни из Кухилала в качестве амулетов, гравируя на поверхности бусин свои имена. «Лалы» или «рубины-балэ» (как раньше называли эти самоцветы) из Таджикистана украшают Большую императорскую корону Российской империи, изготовленную для Екатерины II, а также некоторые другие короны европейских монархов. В наше время добыча этого драгоценного камня стала довольно проблематичной: качественные экземпляры очень редки. Стоимость чистых камней крупнее пяти каратов за последние десять лет увеличилась в разы, за ними охотятся коллекционеры и инвесторы со всего мира.

В феврале этого года мне наконец удалось договориться о покупке этой шпинели. Был получен сертификат в лаборатории GIA, где красота и размеры камня так всех поразили, что мне предложили выпустить о нем книгу. В сопроводительном письме они указали: шпинель демонстрирует сильную пурпурно-красную окраску, которая объясняется следовыми количествами элементов хрома и железа. Отпечатки пальцев, составленные из октаэдрических отрицательных кристаллов, доказывающих естественное образование камня, присутствуют в камне. Шпинель, описанная в этом письме, не имеет признаков лечения. Сочетание её размеров, сильного пурпурно-красного цвета и отсутствия признаков нагрева делают эту шпинель уникальной редкостью.

Теперь этот камень пополнил мою коллекцию и встал в один ряд с другими моими приобретениями, в том числе с зеленым бриллиантом весом 18,01 карата, о котором я рассказывал.

Каждый год цена на красную шпинель приближается к стоимости рубинов и достигает пятнадцати тысяч долларов за карат. При этом на аукционах наиболее редкие и красивые экземпляры могут оцениваться в многократно большие суммы. Иногда в кристаллах минерала встречаются помутнения, но этот факт отнюдь не считается дефектом и только повышает стоимость образца. Последнее десятилетие, находясь в топе самых востребованных минералов, шпинель не перестаёт бить исторические рекорды цен. Тренд на самоцветы задают известнейшие ювелирные дома мира, а их покупку рассматривают как одно из наиболее выгодных вложений денежных средств. В нашей стране этому камню до сих пор не присвоен титул «драгоценный», хотя он украшает главный символ власти всех российских монархов.



Фото: Selikhov Diamonds





Итак, это ваша «прелесть». Почему шпинель, а не бриллиант, изумруд, даже рубин?

Шпинель во многом равна рубину, хотя последний немного тверже (корунд с твердостью 9 по шкале Мооса). Шпинель содержит меньше включений, чем рубин, и имеет больший огонь и блеск. Она редко нагревается и не обрабатывается каким-либо образом. Если нагреть красную шпинель, то она слегка меняет цвет на сероватый, но после охлаждения возвращается к своему первоначальному цвету. Вероятно, шпинель, является одним из наименее обработанных драгоценных камней. И это прекрасный камень. По причине её несомненной и эффектной красоты цены на красную шпинель, на все её цвета, растут каждый год. В Австрии покупатели любят серую шпинель – у нее тоже очень интересный цвет: мне кажется, ее можно сравнить с жемчужиной. У нее серый «bodytone» и всегда более или менее сильный «обертон» фиолетовый, синий, розовый и т. д. Конечно, это не геммологический факт, а просто личное мнение.

Если кто-то был достаточно практичен и дальновиден, что купил шпинель несколько лет назад, он может увидеть значительную выгоду, даже как частное лицо.

Вот, например, геммологический и коммерческий факт, оценка, сделанная сегодня с Gemval, наглядно демонстрирующая денежную стоимость шпинели: вес – 5,00 каратов, цвет – средний, слегка пурпурно-красный, сильный; ясность VVS, чистота – 1, форма - подушка. Цена: 21 322,20 доллара США.

В рамках ежегодных мероприятий в этом году Национальная Геммологическая Ассоциация уже в третий раз выбирала символ геммологического камня, и большинство голосов завоевала красная шпинель, не очень популярная (пока) в нашей стране. Но нам, геммологам, хорошо известно, насколько высоко котируется красная шпинель на мировом рынке цветных камней

Будете так любоваться или используете «вашу прелесть» в ювелирном изделии?

Пока идут консультации ювелирного дома Selikhov Diamonds со многими ювелирами, анализируем рынок и тенденции моды, но на стадии обдумывания склоняемся к изготовлению трансформера кольца, колье и броши. Эта редчайшая шпинель должна стать главным камнем нашей новой коллекции, которая сейчас находится в работе, и мы планируем представить ее на выставке в Бахрейне. Если, конечно, будут открыты границы.



Фото: Selikhov Diamonds



При вашем увлечении редкими цветными камнями в изделиях вашего ювелирного дома используется много бриллиантов. В вашей новой коллекции эта линия продолжится?

В этом году при создании новой коллекции ювелирный дом Selikhov Diamonds решил уйти от традиционных правил использования бриллиантов в изделии: количество бриллиантов уменьшится и будет составлять не более 20 процентов от общего количества драгоценных камней, используемых в изделиях.

Это уже стало тенденцией для многих ювелирных домов мира. В 2019 году, создавая коллекцию для выставки в Бахрейне, мы уже начали использовать в наших украшениях разнообразные цветные драгоценные камни, обрамляющие центральные камни.

Действительно, инвестиции в редкие драгоценные камни набирают обороты. Так что вы в тренде.

Да, это связано, в том числе, с неустойчивостью мировых валют и акций мировых компаний. Как писала недавно Daily Telegraph, на топ-уровне рынка драгоценностей коллекционеры продолжают инвестировать в редкие драгоценные камни, рассматривая их в качестве наиболее безопасного вложения денег по сравнению с фондовым рынком или недвижимостью.

Очень ценятся цветные бриллианты – цена на них может достигать одного миллиона долларов за карат. Это подтвердили и покупки на Jewellery Arabia: год назад кольцо с розовым бриллиантом весом 22 карата было продано на ювелирной выставке в Бахрейне за 90 миллионов долларов США.

Это еще раз подтверждает то, что в условиях кризиса люди ищут альтернативные методы сохранения капиталов. А чтобы с годами они не только не уменьшались, а увеличивались, мы избираем сверхредкие драгоценные камни в качестве их безопасного вложения.

Галина Семенова для Rough&Polished