Кризис - это путь к развитию

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Мария Краснова - второе поколение петербургских ювелиров. Дочь Павла Соколова – основателя фирмы «Самоцветы от Соколова», ювелира и эксперта-геммолога, известного своей коллекцией уникальных драгоценных камней. Совладелец и управляющий партнер компании «Mousson Atelier», основанной в 2008 году в Санкт-Петербурге и создающей безупречного качества украшения в современной стилистике.

Вы продолжаете семейную традицию. Значит ли это, что ваш путь в ювелирный бизнес был естественным и легким?

Если говорить конкретно обо мне, то да. Мой путь точно был естественным. Был ли он легким? Оглядываясь, скажу да. Ателье родилось благодаря союзу профессионалов с более чем 20-летним опытом в создании ювелирных изделий и коллекций уникальных драгоценных камней. А опыт серьезное подспорье в развитии. Хотя и сложности, конечно, были, особенно в начале не все давалось просто. Но в нынешнее время всё гораздо сложнее.

Чего больше в вашей работе – искусства и эстетики или предпринимательства и производства?

Все, что вы перечислили, присутствует. Но я в команде отвечаю за направление коммерции и маркетинга, так что в моей работе больше предпринимательства и коммерции.

Откуда такое название компании «Муссон Ателье», как оно связано со спецификой вашей продукции?

Мы выбирали название для своей компании, чтобы оно одинаково лаконично звучало на русском и английском языках. Mousson Atelier с момента основания планировало выход на международный рынок, и название должно было стать международным. Вообще, как известно, муссоны - это устойчивые ветра, характеризующие смену сезонов. Мы создаем тренды, влияем на модные направления в ювелирной отрасли. При этом остаемся стабильными во всем, что касается качества продукта, отношений с партнерами, работы команды.

Расскажите, в чем, на ваш взгляд конкурентные преимущества вашей фирмы – в ассортименте и организации бизнеса?

Ключевые принципы компании - новаторство в дизайне и качество производства. Конкурентные преимущества – в качестве, внимании к мелочам, в команде профессионалов, в знании всеми сотрудниками – а их у нас в России более 45 человек и более 20 человек за рубежом - каждого этапа работы компании: производства, геммологии, рынка.

Как организовано ваше производство, что помогает вашей компании оставаться на плаву, несмотря на кризисы и форс-мажоры?

Mousson Atelier очень мобильная компания для своего сегмента. Мы располагаем серьезными ресурсами (один из них полный цикл производства) и ориентируемся на клиентов в высоком ценовом сегменте. Мы быстро реагируем на самые сложные запросы наших клиентов и партнеров. Такая мобильность в работе возможна благодаря подходу к производству, на котором строилась стратегия компании. Делать дизайнерские украшения с высокой детализацией и при этом конкурировать на мировом рынке и по дизайну, и по качеству, и по скорости производства. Максимальная автоматизация процессов, наличие материалов на складе в ассортименте, вовлеченность всей команды.

Какие антикризисные меры и маркетинговые стратегии принимаются у вас в связи с общим падением рынка?

Важный момент - сохранение команды. 90% людей работает у нас много лет. Прийти новичком и сразу начать делать украшения бренда Mousson Atelier просто невозможно! Даже специалист со стажем должен вникнуть в наш процесс работы, в наш подход, чтобы результат его труда был достоин носить имя бренда. Также мы усиливаем обучение наших партнеров, наших представителей в различных регионах. Развиваем свои онлайн ресурсы, готовим международную e-commerce платформу.

Вы перестраивали производство и торговлю в связи с эпидемией и карантинными мерами?

Мы не остановили ни один проект, который возможно вести удаленно. И как только стало возможным, производство возобновило и ускорило работу по выпуску заказов. Никогда не останавливаться! Я считаю, и жизнь то доказывает, что кризис - это путь к развитию: он дает возможность предпринять те важные меры, которые «откладываются на потом», когда все хорошо.

Какой объем и сегмент продукции реализуется через интернет, а какая часть вживую, знакомому кругу клиентов?

Mousson Atelier задействует все направления реализации: работа с сетями розничных ювелирных магазинов, работа с нишевыми ювелирными салонами, работа с частными клиентами, e-commerce платформы, выставки. В зависимости от ситуации на рынке начинает преобладать тот или иной канал коммуникации. В условиях карантина (апрель-май), конечно, наблюдался большой спад в работе с оффлайн магазинами и, конечно, никаких выставок. Сейчас, шаг за шагом, это направление начинает набирать обороты. Поэтому все зависит от отдельно взятого периода.

Расскажите о последних коллекциях: какие материалы и технологии у вас используются? Какие коллекции разрабатываются или планируются в ближайшей перспективе?

Для нас важнее всего создание украшений, драгоценных в первую очередь своей красотой, эстетикой. Но и материалы для них подбираются самого высокого качества: золото различных цветов 750 пробы, драгоценные камни разнообразных форм, цветов, размеров и огранок. В сочетании этих компонентов рождаются самые разнообразные творения, каждое из которых уникально.

Наша новая коллекция готова на 99%. Сейчас маркетинг готовит все материалы для анонса. Не буду раскрывать все карты, скажу лишь, что это, как всегда, будет «wow»-эффект. Комбинации фактур (одна из визитных карточек Mousson Atelier), высокая детализация, четкие, выверенные линии в каждом украшении. Качественное исполнение обеспечивается передовыми ювелирными технологиями, а также высококлассной ручной работой.

Вы используете только натуральные камни в своих изделиях. Рассматриваете ли вы возможность использования искусственных бриллиантов и других драгоценных камней в производстве?

На сегодняшний день мы не планируем работу с синтетическими камнями. Но тренды и мода меняются быстро и технологии не стоят на месте. Mousson Atelier быстро подхватывает новшества. Посмотрим, что будет дальше….

А как вообще относитесь к проблеме синтетических бриллиантов, драгоценных камней и самоцветов?

Я не вижу проблемы в работе с синтетическими камнями. Хорошо, когда есть выбор. Проблема есть лишь тогда, когда синтетические камни выдаются за натуральные – и, конечно, я отношусь к этому крайне негативно.

Что Вы считаете основной проблемой отрасли и что необходимо для успешной работы ювелирных предприятий в России?

Упрощение таможенного законодательства даст возможность прекрасным российским компаниям выйти на международный рынок. Уже есть подвижки, но очень постепенные и медленные.

Какие у вас личные ювелирные предпочтения, есть ли особенно любимый камень?

Мне многое нравится. Главное в ювелирном украшении – это, чтобы оно нравилось и подходило владельцу. У меня так же: если оно нравится и мне идет, то для меня неважно, бриллиант ли это, сапфир или другой натуральный камень.

У вас есть какая-нибудь личная, памятная история, связанная с ювелирным украшением или драгоценным камнем?

Конечно, и не одна. Несколько лет назад моя старшая дочь проходила практику по резьбе из камня у Михаэля Пойстера (Michael Peuster), известного немецкого камнереза. Одной из ее работ стали резные губы из сердолика. Чуть позже, ко дню моего рождения наша компания выполнила коктейльное кольцо с ее работой и учла в дизайне элемент подписи дочери. Это был очень знаковый подарок для меня.

Также у меня есть еще одно любимое кольцо с красной вьетнамской шпинелью, подаренное моим отцом. Эту шпинель он добыл сам, будучи в экспедиции во Вьетнаме. Ношу его аккуратно, очень боюсь потерять такую память.

Галина Семенова для Rough&Polished