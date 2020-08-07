Бриллианты: коктейль из оптимизма и пессимизма в разгар пандемии Covid-19

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Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Mэтью Няунгуа недавно принял участие в вебинаре, организованном CIBJO Communications, по изучению потребительского спроса во время пандемии Covid-19, важности данных, финансовых моделей и выращенных в лаборатории бриллиантов.

В вебинаре, проведенном под председательством Эдварда Джонсона (Edward Johnson) из CIBJO, в обсуждениях приняли участие отраслевые аналитики - Пол Зимниски (Paul Zimnisky), Пранай Наверкар (Pranay Naverkar), Эдан Голан (Edahn Golan) и Рассел Шор (Russel Shor).

Открывая вебинар, Джонсон сказал, что, хотя Covid-19 оказал разрушительное влияние на алмазную отрасль, однако еще предстоит определить его долгосрочное влияние.

Ниже приводятся выдержки из комментариев, сделанных участниками дискуссии.

Влияние Covid-19 на алмазную отрасль - Эдан Голан

Вся алмазная отрасль опирается на розничную торговлю, и из-за остановки работы, режима самоизоляции и социального дистанцирования по розничной торговле во всех отраслях нанесен серьезный удар, и алмазная отрасль не была защищена от этого. В результате этого скопились определенные складские запасы, ей не нужно покупать что-нибудь у оптовиков, а им не нужно ничего брать у производителей бриллиантов, поскольку у них скопились большие складские запасы, и так на протяжении всего алмазопровода. У некоторых из них скопились товары на миллиард долларов. Так что мы видим отрасль, терпеливо ожидающую, когда потребители вернутся в магазины и снова станут делать покупки. Ожидается, что это начнется бессистемно и потихоньку до ноября или декабря. В то же время денежный поток слабый, возможность платить сотрудникам ограничена, и это создает массу проблем для всех участников алмазопровода.

Сравнение кризиса Covid-19 с предыдущими кризисами - Рассел Шор

Еще до кризиса отрасль переживала серьезный спад. Если вернуться на 15 лет назад, Bain & Company предсказывала такой дефицит предложения, который должен был привести к росту цен и спроса со стороны Китая. Я думаю, что многие алмазодобывающие компании использовали эту модель для разработки новых алмазных рудников, таких как Снэп Лейк (Snap Lake) и Виктор (Victor), которые сейчас нежизнеспособны. Поэтому эти предприятия ушли, когда цены на алмазное сырье упали, и опять же, это все было до кризиса Covid-19. Итак, у вас была отрасль с реальными проблемами, и кризис Covid-19 создал складские запасы на всем протяжении алмазопровода, а банковское финансирование значительно сократилось до уровня, равного чуть более половины того, что существовал несколько лет назад. Я не думаю, что розничная торговля быстро справится с этим, поэтому думаю, что нам предстоит долгий путь к восстановлению. Отрадно, что розничная торговля в США оказалась не такой уж плохой. У независимых ювелиров все в порядке, и это видно из нескольких опросов... Итак, есть ювелиры, торгующие дорогостоящими изделиями, у которых дела идут хорошо и есть люди, торгующие бижутерией и изделиями по более низким ценам в $1 000, которые демонстрируют рост, а у людей в средней части рынка наблюдается относительный застой.

Проблемы в алмазопроводе во время Covid-19 - Пол Зимниски

Помимо физического закрытия ювелирных магазинов по всему миру, эта отрасль носит глобальный характер, а цепочка поставок довольно обширна. В этом году в отрасли произошло значительное сокращение поставок и закрытие предприятий. Мировое предложение алмазного сырья в этом году будет самым низким с 1990-х годов.

Как алмазная отрасль Индии справлялась с пандемией - Пранай Наверкар

Во время кризиса Covid-19 мы видели, что внезапно во всем мире произошла остановка работы, начиная от розничной торговли до производства бриллиантов, а также закрылись некоторые рудники. Наша отрасль в значительной степени представляет собой единый алмазопровод, поэтому, если у вас есть четкое представление о том, что происходит в розничной торговле, вы можете экстраполировать это обратно на то, что будет происходить в отрасли производства бриллиантов и вплоть до производства алмазов. При этом, я думаю, с точки зрения бизнеса, все было связано с управлением ликвидностью и управлением всем вашим бизнесом. Мы рекомендовали ввести трехмесячный мораторий на закупку алмазного сырья, и [он закончился 31 июля]. Идея состоит в том, что за первый квартал отрасль окрепла. Текущий цикл, по сути, начался в ноябре, когда отрасль начала накапливать запасы в надежде на хороший 2020 год, однако, когда разразился Covid-19, отрасль уже накопила большой объем алмазного сырья. Его необходимо было ликвидировать, и благодаря этой ликвидации давление ликвидности на отрасль также ослабло. Мораторий вводился ежемесячно. Мы с нетерпением ждем следующего шага.

Следующий шаг - Пранай Наверкар

Мое личное мнение таково, что еще один месяц не будет иметь никакого значения, потому что в отрасли в августе обычно затишье. Обычно у нас праздники в Бельгии и других местах, однако люди начнут наблюдать какое-то движение бриллиантов. Они хотели бы подготовиться к сезону, чтобы все могло сложиться по-другому.

Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами после кризисов в прошлом - Эдан Голан

Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами быстро восстанавливается всякий раз, когда возникает кризис, в основном это происходит за счет свадебных покупок. Социальным фоном для этого служит то, что люди чувствуют, что они находятся под угрозой, и что они должны серьезно относиться к жизни и двигаться вперед, не откладывая выражение своей любви, не откладывая предложение руки и сердца и свадьбы. Это стимулирует большую деловую активность. Очень быстро мы видим повышение цен, средняя цена обручального кольца в США составляет $3 200-3 500. Таким образом, алмазной отрасли есть к чему стремиться, ... если отрасль будет создавать маркетинговые материалы, соответствующие времени, оригинальные и адресованные правильному слою населения, тем, кто может и будет тратить, и фактически привлекут их вовремя, тогда нам следует ожидать очень хорошие продажи. Конечно, существует много нюансов, например, недавние исследования показывают, что люди опасаются посещать торговые центры, около 75% американцев заявили, что они без опасения ходят в небольшой магазин, а 50% взрослых американцев говорят, что опасаются посещать торговые центры, хотя в этих центрах продается много бриллиантов. Нам нужно учитывать это.

Любовь не посадишь на карантин - Эдвард Джонсон

Джонсон сказал, что он вспомнил то, что на одном из вебинаров в конце апреля сказал Джон Картер (John Carter), ювелир из Jack Lewis Jewelers. Он сказал, что любовь не находится на карантине, поскольку он по-прежнему видел, что люди хотели отметить отношения, несмотря на режим самоизоляции. Голан при этом добавил, что то же самое наблюдалось и во время тройной катастрофы 2013 года в Японии, которая произошла в начале марта. В марте того же года импорт бриллиантов достиг рекордного уровня. Около 250 000 семей все еще оставались без жилища, но они уже поняли, что нехорошо откладывать предложение руки и сердца, если знаете, что вы кого-то любите, не ждите, жизнь очень коротка. Такого рода события являются напоминанием о том, что жизнь очень коротка и настоящую любовь не посадить на карантин. «Это главный путь выхода из этого кризиса для ювелирной отрасли - отмечать особые моменты жизни, что и делают ювелирные изделия», - добавил Джонсон.

Выращенные в лаборатории бриллианты - Рассел Шор

Я думаю, что поезд ушел для кампании «Подлинное редко» (Real is rare). ... Нам нужно делать гораздо больше, чем соревноваться с выращенными в лаборатории бриллиантами или отмечать особые случаи. Нам нужно подчеркнуть, как алмазы соединяют нас с Землей, и я думаю, что этот посыл доходит до людей всех возрастов, и его можно легко передать через все социальные сети, но мы должны делать гораздо больше, чем конкурировать с выращенными в лаборатории бриллиантами. Мы также должны уделять внимание вопросам устойчивости при продвижении природных бриллиантов. Некоторые американские потребители действительно принимают во внимание экологичность и устойчивость при совершении определенных покупок, ... это важный вопрос для многих людей, которые приобретают украшения с бриллиантами.

Маркетинг природных алмазов - Эдан Голан

Нам нужен слоган, говорящий об эмоциональной ценности бриллиантов и покупке ювелирных изделий с бриллиантами, в этом отношении, если нам удастся завязать разговор об ювелирных изделиях с бриллиантами и их покупке, в центре которого будет идея эмоций, особенно если мы говорим о любви и т. д., то мы сделаем шаг в правильном направлении. Поэтому алмазная отрасль должна заботиться об алмазной отрасли, а правительства должны заботиться о своей экономике, и нам нужно, чтобы оба эти аспекта работали.

Продажи бриллиантов - Пранай Наверкар

Прогнозируется, что в этом году расходы на предметы роскоши упадут до 35%. Если посмотреть на историю вопроса, у нас дела обстоят хуже, чем у индустрии предметов роскоши. Наши продажи должны быть ниже. Тем не менее, многое у нас происходит в нашу пользу. Во-первых, одним из крупнейших конкурентов за нашу долю «кошелька» была индустрия туризма, которая в настоящее время не работает из-за ограничений на поездки по всему миру. Да, в конечном итоге она вернется, но до тех пор у нас есть прекрасная возможность увеличить нашу долю как отрасли. Другой вопрос, конечно, это эмоциональный аспект. Это хорошее время, когда люди имеют опасения, ... так что это хорошая возможность для отрасли извлечь из этого максимум пользы.

Алмазная отрасль, ориентированная на потребителей - Пол Зимниски

Думаю, сейчас больше, чем когда-либо прежде, мы видели, как в последние годы был закрыт ряд рудников из-за отсутствия прибыльности, вы знаете, что это в основном самостоятельные компании. Но несколько лет назад De Beers закрыла рудник Снэп Лейк, так что это не та ситуации, когда вы продолжаете добычу и надеетесь продать алмазы когда-то в будущем. Экономически выгодные месторождения алмазов довольно редки, и к тому же их очень мало.

Промышленность, управляемая данными - Эдан Голан

Каждый современный бизнес должен иметь возможность беспристрастно изучать информацию, … все успешные компании внимательно изучают аналитические данные с целью развития своего бизнеса. Одна из самых больших проблем алмазной отрасли заключается в том, что она основана на очень традиционном подходе: «Я веду бизнес так же, как вели его мои дед и отец, я разговариваю со своими покупателями, я разговариваю со своими клиентами и знаю, что мне нужно им дать». Возможность использовать бизнес-аналитику, точные данные, большие наборы данных дает много бизнес-инструментов для повышения способности конкурировать на рынке, иметь точные цены и предлагать то, что действительно хотят потребители.

Финансирование алмазной отрасли во время пандемии

Пол Зимниски

Финансирование, в частности, среднего сегмента алмазопровода, очевидно, было проблемой для отрасли, я бы сказал, что в этом сегменте отрасли за последние пару лет произошло значительное сокращение доли заемных средств, и я думаю, если посмотреть на среднюю часть алмазопровода и ее финансирование, то сейчас она намного более устойчива, чем была в начале этой пандемии. Именно сейчас я не считаю финансирование главной проблемой для этой отрасли, скорее наоборот, процентные ставки по всему миру находятся на довольно рекордно низком уровне, и мир наводнен ликвидностью.

Рассел Шор

Банковское финансирование всегда было ключом к быстрому восстановлению отрасли. Если посмотреть на 2008 и 2009 годы, отрасль довольно быстро оправилась от кризиса, потому что банки были щедрыми, или, можно сказать, чрезмерно щедрыми, и это способствовало восстановлению. Сейчас у нас нет этой подушки.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



