Как АО «Русские самоцветы» справляется с нынешним кризисом

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Ювелирный центр «Русские самоцветы» в Санкт-Петербурге





Одним из ключевых вопросов, стоящих сегодня перед большинством российских компаний, является необходимость объективной оценки масштабов нового кризиса потребления, возникшего в результате карантинных мер, а также построение прогнозов выхода из него. Согласно июньскому исследованию «РБК-Петербург», эффективность работы предпринимателей Санкт-Петербурга из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, снизилась на 40 %. По разным отраслям бизнеса эти оценки могут различаться, однако невозможно отрицать тот факт, что бизнесу и экономке страны нанесен реальный ущерб.

Осознавая, что в условиях вынужденных ограничений на производственную деятельность предприятие теряет гибкость, при отсутствии привычных управленческих решений, таких как эффективное ценообразование или оперативное управление дебиторской задолженностью, «Русские самоцветы» сделали основную ставку на новые механизмы коммуникации. В жизнь предприятия вошли инновационные формы удаленного взаимодействия: видео-совещания, общение по современным каналам связи, консультирование online.

Важным аспектом своей работы компания считает постоянное взаимодействие с партнерами в регионах, которое позволило получать оперативную информацию об этапах снятия карантинных мер и своевременно обсуждать возможные варианты выхода из кризиса.

Сергей Докучаев, генеральный директор ОАО «Русские самоцветы», рассказал Rough&Polished о том, какие задачи стоят сегодня перед руководимой им компанией, которая считается историческим правопреемником санкт-петербургской школы ювелирного и камнерезного искусства ее лучшей поры.

Какие антикризисные меры приходится принимать в АО «Русские самоцветы»?

В соответствии с постановлением Правительства РФ ювелирная отрасль не была включена в число наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей, поэтому все решения о действиях в существующих условиях пришлось принимать на своем локальном уровне и рассчитывать на собственные силы. Для производства был разработан ряд антикризисных мероприятий по жесткому бюджетированию и нормированию всех расходов, развитию отношений с существующими партнерами, стимулированию продаж, подготовлены предложения по системе возможных скидок и льгот для последующей работы с дебиторами.

Направление фирменной розничной торговли «Русских самоцветов» получило дополнительные налоговые льготы от государства. В настоящее время проводится оптимизация товарных остатков и запланирован ряд стимулирующих маркетинговых акций, направленных на привлечение новых клиентов и повышение лояльности у постоянных.





Фото: «Русские самоцветы»

Что происходит сейчас в части интернет-продаж? Как они налажены, что меняется в соответствии с моментом?

В сложившихся условиях снижения покупательной способности населения мы постарались не терять связь с нашими клиентами и партнерами, предложив им осуществлять покупки по предварительным заявкам и через интернет-заказы. Возможность для этого появилась благодаря online-площадке – интернет-галерее «Русские самоцветы», которая частично компенсировала потери от закрытия «точек» розничной торговли.

Как налажена работа, производство ювелирной продукции – в какой мере, в каком объёме?

Постепенно ситуация меняется в лучшую сторону, так как с 9 июня открылись наши фирменные магазины «Русские самоцветы», имеющие отдельный вход, и продажи начинают показывать положительную динамику. Мы понимаем, что на определенную категорию изделий (обручальные кольца, изделия с бриллиантами, столовое серебро) сформировался отложенный спрос, и они остаются востребованными. Но задача заключается в том, чтобы в существующих условиях не потерять покупателя в массовом сегменте.

Поэтому наши технологические службы нацелены в настоящее время на разработку мероприятий по снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет модернизации производственных процессов, возможного снижения веса наиболее популярных изделий массового сегмента, разработки новых моделей в сегменте массового спроса. Вся эта работа направлена на диверсификацию каналов продаж и поиск новых направлений деятельности.

Товарный знак ювелирного завода «Русские самоцветы» — стилизованный бриллиант в оправе. Какую часть продукции занимают предметы и украшения с бриллиантами?

Украшения с бриллиантами – это одно из приоритетных направлений деятельности предприятия. На каждой ювелирной выставке мы представляем широкий ассортимент качественных и современных моделей. Более 40% реализуемой предприятием продукции приходится именно на украшения с драгоценными камнями. Мы работаем только с натуральными, природными бриллиантами. Это позволяет нам создавать изделия превосходного качества и при этом держать конкурентоспособные цены. Кроме того, мы уделяем большое внимание стандартам качества, существующий внутренний контроль на всех участках технологического процесса исключает какие-либо претензии со стороны покупателей наших украшений.





Фото: «Русские самоцветы»



Русским самоцветам» во Франции в свое время была вручена престижная международная премия «Золотой Меркурий» «За долю экспорта 25% в более чем 30 стран мира от общего объема выпускаемой продукции». Гильдия ювелиров России в последнее время рассматривает экспортные продажи едва ли не единственным средством выхода из нынешнего кризиса в ювелирной сфере. Какие планы у АО «Русские самоцветы», когда все вернётся в нормальное русло, по части выхода на внешние рынки?

Мы активно работаем в направлении увеличения доли экспорта в общем объеме производства, планируем выход на новые рынки Европы, Азии и СНГ. Практически сразу после снятия ограничений на работу мы начали выполнение сложнейших заказов для новых покупателей из Соединенного Королевства. Китайский рынок также представляет для нас значительный интерес ввиду высокого развития потребления ювелирных украшений оригинального дизайна, в частности мы делаем ставку на наши фирменные эмалево-филигранные произведения. В случае снятия ограничений на проведение массовых мероприятий, надеемся принять участие в крупнейших международных выставках, таких как Ambiente, которая будет проходить во Франкфурте-на-Майне в феврале. Присутствие на подобных мероприятиях позволяет быть «на волне», устанавливать новые деловые контакты и находить новых покупателей.

В 2006 году «Русские самоцветы» начали выпускать уникальные ювелирные украшения с бриллиантами в невидимой закрепке Invisible. Сейчас эту технику подхватили все ювелирные фирмы, работающие с бриллиантами. Какие новые технологии используются сейчас?

В 2019 году мы выпустили новые украшения-трансформеры, способные к «превращениям» из одной модной ювелирной формы в другую. Но стоит обратить особое внимание, что мы не только создаем новые технологии, но сохраняем и развиваем старинные техники и традиции ювелирной школы Санкт-Петербурга и Карла Фаберже. В частности, наша уникальная коллекция золотых украшений с бриллиантами в технике гильошированной эмали «Наследие Фаберже» пользуется неизменной потребительской популярностью. В целом, касательно новых технологий – давайте не будем торопить события и дождемся международной сентябрьской выставки Junwex 2020.

Галина Семенова для Rough&Polished



