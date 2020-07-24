Во втором квартале мировые продажи алмазов в стоимостном выражении снизились на 80-90%

Сегодня

Пандемия Covid-19, распространяющаяся по всему земному шару и происходящая из китайского Уханя, привела к тому, что трейдеры и покупатели алмазов оказались в полном замешательстве.

Традиционные тендеры по продаже алмазов были отменены примерно в марте, поскольку правительства наложили ограничения на поездки, пытаясь предотвратить распространение нового коронавируса.

По словам Пола Зимниски (Paul Zimnisky), независимого аналитика и консультанта алмазной отрасли, во втором квартале мировой объем продажи алмазов снизился примерно на 80-90% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.

В эксклюзивном интервью он рассказал Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из Rough & Polished, что наибольшее влияние на рынок алмазного сырья оказывает прогноз ускорения многолетнего спада объемов производства.

Зимниски сказал, что его прогноз мирового объема производства на 2020 год сейчас почти на 20% ниже, чем это было до пандемии, это будет самым низким уровнем добычи с конца 1990-х годов.

Его глобальный прогноз объемов производства природных алмазов на весь год составил 139 млн каратов.

Данные Кимберлийского процесса (Kimberley Process) показывают, что мировое производство алмазов в 2019 году составило 130,3 млн каратов, хотя Зимниски прогнозировал 141 млн каратов в год.

Примечание: Зимниски публикует ежемесячный отраслевой отчет, распространяемый по подписке, под названием «Состояние алмазного рынка» (State of the Diamond Market) (http://www.paulzimnisky.com/products). Следующий отчет выйдет в первую неделю августа.

Ниже приведены выдержки из интервью:

Каково текущее состояние рынка алмазного сырья?

Торговля алмазами продолжает возобновляться, и в последние недели впервые со времени действия режима самоизоляции небольшая группа производителей организовала продажи. Тем не менее, учитывая глобальный характер торговли, международные ограничения на поездки продолжают существенно препятствовать торговле алмазами между компаниями. Ввиду этого, по моим оценкам, мировые продажи алмазов снизились примерно на 80-90% в стоимостном выражении во втором квартале по сравнению с прошлым годом.

Какие меры были приняты алмазодобывающими компаниями для продажи своих алмазов по мере того, как covid-19 продолжает сеять хаос?

Я думаю, что ограничения на поездки являются самой большой проблемой для торговли алмазным сырьем в настоящее время, поскольку закрытие границ и строгие требования, связанные с карантином, все еще действуют в большинстве основных юрисдикций, где проводятся продажи алмазов. Чтобы обойти эту проблему, некоторые крупные производители алмазов отправили товары в местные торговые центры покупателя для показа, что, на мой взгляд, является беспрецедентным шагом. Некоторые из крупных компаний также предоставили покупателям возможность просмотра и покупки товаров в цифровом виде через порталы, на которых имеются изображения камней с высоким разрешением наряду с подробным описанием характеристик камня. Другой подход, который выбрали некоторые независимые производители, заключается в продаже товаров частным лицам посредством прямой продажи в отличие от традиционного способа продажи на тендере. Хотя эти обходные пути помогли, продажи алмазного сырья в последние месяцы все еще очень низкие. Для возобновления торговли на более нормальном уровне, я думаю, нам нужно будет вновь открыть границы, что, вероятно, произойдет, как только утвержденная вакцина станет широко доступной или будет выработан популяционный иммунитет.

Почему юниорские алмазодобывающие компании демонстрируют лучшие результаты алмазных тендеров по сравнению с такими крупными компаниями, как De Beers и АЛРОСА?

Независимые производители, которые осуществляли продажи во время самоизоляции, скорее всего, делали это из-за необходимости генерировать денежный поток. Эти продавцы оказались во власти очень неликвидного рынка и видели значительное снижение цен по отношению к уровням, существовавшим в начале 2020 года. Крупные компании, которые, возможно, не испытывают острую необходимость форсировать продажи на таком рынке, довольно твердо удерживали свои цены, и они продали товары, следовательно, на очень ограниченные суммы. Я думаю, что те, кому посчастливилось быть в состоянии приостановить продажу своих складских запасов до тех пор, пока условия не улучшатся, помогут поддержать цены на благо рынка в целом в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Каково долгосрочное влияние covid-19 на рынки алмазов и бриллиантов?

Я думаю, что самое большее влияние на рынок алмазного сырья оказывает прогноз ускорения многолетнего снижения добычи. Например, мой прогноз мирового производства на 2020 год в настоящее время почти на 20% ниже, чем был до пандемии, это будет самым низким уровнем добычи с конца 1990-х годов. Я думаю, что последствия сокращения и приостановки производства в этом году будут ощущаться в течение многих лет, так как я думаю, что мы станем свидетелями окончательного закрытия некоторых рудников и изменения долгосрочных стратегий производителей алмазов. Что касается бриллиантов, я думаю, что режим самоизоляции ускорил переход к увеличению объемов продаж алмазов потребителям через электронную торговлю и другие цифровые средства. Некоторые из крупнейших в мире люксовых конгломератов, занимающихся бриллиантами и ювелирными изделиями, в настоящее время продают свыше 20% своих товаров в Интернете, что было немыслимо всего несколько лет назад. Приятно удивляет то, как много ритейлеров показали себя весьма сообразительными при переходе на цифровые продажи в период самоизоляции.

Каков был спрос на бриллианты в Соединенных Штатах и ​​Китае в это время глобальной пандемии?

Так как Китай стал первым рынком, который вновь открылся, это дало первое представление о том, как выглядел неудовлетворенный потребительский спрос после двух-трех месяцев самоизоляции, и он не разочаровал. Многие крупные ювелиры увидели действительно обнадеживающие цифры продаж начиная с апреля и мая. Например, Tiffany заявила, что майские продажи в материковом Китае выросли почти на 100% в годовом выражении. Я ожидаю, что продажи в остальном мире после возобновления продаж не будут такими сильными, как в Китае, но разрозненные сведения последних недель указывают на то, что потребители по-прежнему покупают ювелирные изделия с бриллиантами, иногда в объемах, которые превзошли ожидания. Заглядывая вперед, это будет особенно важный праздничный сезон для отрасли.

Как отрасль синтетических алмазов переживает эту эпоху covid-19?

Я думаю, что спрос на изготовленные человеком бриллианты сильно пострадал из-за огромного числа закрытых розничных магазинов во всем мире, равно как и спрос на природные бриллианты и большинство других предметов роскоши. Насколько я понимаю, реакция потребителей на синтетические бриллианты была неоднозначной в последний праздничный сезон. Условно говоря, они по-прежнему остаются новой категорией товара, поэтому потребуется некоторое время, чтобы полностью определить, как они принимаются потребителями. Тем не менее, есть, конечно, первоначальный интерес потребителей к товару, но я не уверен, насколько это связано с тем, что он стал повальным увлечением. Мой прогноз на долгосрочную перспективу таков - синтетические бриллианты в конечном итоге превратятся в уникальный класс товара, отличный от природных бриллиантов, при этом основной его характеристикой является гораздо более низкая цена по сравнению с природными бриллиантами. Я думаю, что наиболее распространенной областью применения синтетических алмазов будут высокотехнологичные отрасли, я думаю, это имеет очень прекрасный рыночный потенциал.

Каковы шансы того, что выращенные в лаборатории бриллианты уменьшат долю рынка природных бриллиантов во время этой пандемии и после ее окончания?

Безусловно, существует вероятность того, что синтетические бриллианты займут значительную долю рынка, но для этого, я думаю, отрасль синтетических бриллиантов действительно должна добиться успеха в маркетинге своего товара, а отрасль природных бриллиантов должна сдать позиции в этой области. Я думаю, что без сомнения, маркетинг в этом играет действительно ключевую роль как для синтетических бриллиантов, так и для природных. Наступающий год должен стать важным для этого сектора, так как линия ювелирных украшений с синтетическими бриллиантами Lightbox компании De Beers расширяет свое присутствие, открыв новое производственное предприятие, которое увеличит предложение компании в десять раз. Цены Lightbox очень конкурентоспособны, и я думаю, что широко доступные синтетические бриллианты по гораздо более низкой цене действительно изменят представление потребителей об этом товаре.

Недавно мы стали свидетелями того, как Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association) была переименована в Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council). Было ли это признанием угрозы, которую представляют выращенные в лаборатории бриллианты?

В какой-то степени, это так, конечно. Я думаю, что отчасти стратегия маркетинга природных бриллиантов состоит в том, чтобы отделять свой продукт от синтетических бриллиантов, других драгоценных камней и других предметов роскоши в целом. Я думаю, что ключом ко всему этому является достижение ситуации, когда природные бриллианты поставляются с подтверждением источника происхождения в точку продажи потребителям. В таком случае потребитель знает, что бриллиант на самом деле является настоящим природным бриллиантом, и знает, что это не конфликтный бриллиант. Кроме того, знание происхождения бриллианта повышает эмоциональную привлекательность, поскольку делает бриллиант более интересным, как и его историю. Особенно при покупке, скажем, дорогостоящего бриллианта, например, бриллианта в обручальном кольце, который может стоить тысячи долларов, я думаю, потребители хотят знать об этом, им нужна эта информация. Кроме того, это заставляет потребителя задуматься об относительной редкости бриллианта: о длительном и сложном процессе геологоразведки, сложном процессе его добычи, о том, что он пришел из очень отдаленного уголка мира, если это бриллиант из канадской Арктики, российской Сибири или намибийской южной Атлантики, а также о том, что этот бриллиант финансово поддерживал такие социальные программы, как здравоохранение и образование в Ботсване.

Зимбабве недавно заявила, что планирует продать запас в объеме свыше 1 млн каратов. Подходящее ли сейчас время для проведения алмазных тендеров?

Они говорят о продаже этих складских запасов в течение нескольких лет. Я думаю, что они ждали подходящего времени для продажи этих товаров и недавно сообщили, что к ним проявлен покупательский интерес. Я предполагаю, что они будут проданы несколькими лотами в течение следующего года или около того и вряд ли это окажет существенное влияние на мировые предложения.

Страна заявила, что рассчитывает реализовать 1 млн каратов на сумму до $100 млн. Является ли это беспочвенными мечтами, учитывая, что в прошлом году было произведено 2,1 млн каратов алмазов на $141,4 млн, или по $67,09 за карат?

Эта цифра, возможно, достижима, если качество товара дает основания для этого, однако очень трудно проанализировать это, не видя товара.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро



