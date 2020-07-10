GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия

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Випул П. Шах (Vipul P Shah), генеральный и управляющий директор Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли. Его предпринимательский талант и профессионализм внесли значительный вклад в превращение компании-производителя бриллиантов в прибыльную вертикально интегрированную компанию. Он сыграл важную роль в создании ювелирного бизнеса компании и глобальной дистрибьюторской сети, которая в настоящее время является одной из лучших в отрасли. Под его руководством компания приобрела статус одного из ведущих диамантеров Индии.

Кроме того, он активно поддерживает всю деятельность по продвижению индийской алмазной отрасли, что позволило ему занимать должность председателя GJEPC с октября 2012 года по сентябрь 2015 года, когда под его руководством было реализовано множество инициатив, направленных на рост экспорта и продвижение индийских драгоценных камней и ювелирных изделий по всему миру. В этом интервью информационному агентству Rough&Polished Випул П. Шах освещает ряд вопросов, касающихся текущей ситуации в мировой алмазной отрасли.

Как ситуация с коронавирусом повлияла на алмазную отрасль в Индии и когда вы ожидаете возобновления полномасштабной работы гранильных фабрик?

Поскольку коронавирус затронул весь мир, включая основные страны для нашего экспорта, такие как Китай, США и Ближний Восток, спрос на драгоценные камни и ювелирные изделия ограничен. Производство бриллиантов в Индии было остановлено ​​во время режима самоизоляции, введенного по всей стране.

Валовой экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в 2020 финансовом году сократился на 10,9% до $35,53 млрд по сравнению с $39,56 млрд в 2019 финансовом году.

В апреле-мае 2020 года в стоимостном выражении экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий сократился на 84% до $572 млн по сравнению с $3,51 млрд в апреле-мае 2019 года.

Хотя фабрики и подразделения начали работать с ограниченной мощностью, очень трудно сказать, когда фабрики заработают на полную мощность, так как число случаев заражения COVID резко увеличивается с каждым днем.

Как пандемия COVID-19 повлияла на алмазные рынки во всем мире, а особенно в Соединенных Штатах?

Вспышка COVID-19 привела к падению спроса на основных рынках потребления бриллиантов, например, в США, Европейском Союзе и Китае. Из-за COVID производство было остановлено, цепочки поставок и рынки были нарушены. Однако в настоящее время в США настроение на рынке улучшается по мере того, как рынок дилеров в Нью-Йорке набирает обороты. Заказы уменьшились. Покупателям требуются бриллианты категории «меле» для свадебных коллекций, и отмечается растущий интерес к более дешевым обручальным кольцам.

Можете ли вы предоставить какие-либо данные об экспорте бриллиантов из Индии по странам?

Индийский экспорт бриллиантов на разные рынки







Ожидаете ли вы падение потребления ювелирных изделий с бриллиантами в США и Китае?

После COVID-19 в Китае наблюдался неудовлетворенный спрос, и ожидается, что в конце 2020 года рынок США восстановится. Торговые выставки, отмененные ранее из-за пандемии, теперь также проводятся в середине этого года с помощью виртуальных платформ. Это поможет набрать обороты и стимулировать ювелирный бизнес на рынке.

Что вы можете сказать о потреблении бриллиантов на внутреннем рынке Индии?

Прежде всего, Индия является страной, потребляющей золото, покупают более 800 тонн в год. Потребители здесь тратят деньги на ювелирные изделия как на инвестиции. Во время такого кризиса и после пандемии тем более будет то же самое. Потребление бриллиантов в Индии уменьшится по сравнению с несколькими последними годами.

Будет ли GJEPC участвовать в программах продвижения и маркетинга бриллиантов и ювелирных изделий как в Индии, так и за рубежом?

GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия и продолжит свою рекламную работу на целевых и развивающихся рынках. К этим инициативам относятся виртуальное управление услугами для бизнеса, участие в международных ярмарках, целевые делегации, кампании брендов в Индии, программы прямого маркетинга, общественные связи и многое другое.

GJEPC также сотрудничает с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), известной в настоящее время как Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council), с целью продвижения ювелирных изделий с бриллиантами на рынках США, Китая и Индии.

Рынок Индии вносит 29-процентный вклад в мировое потребление ювелирных изделий, и, учитывая обширные возможности и потенциал рынка, Совет осуществит несколько маркетинговых программ в регионе.

Что вы предпринимаете для преодоления недостаточной ликвидности в алмазной отрасли страны? Будут ли индийские банки работать над тем, чтобы предоставлять дополнительные кредитные линии производителям бриллиантов?

Министерством торговли был создан Координационный комитет (Coordination Committee, CoC) для изучения проблем и вопросов, связанных с кредитованием и финансированием сектора драгоценных камней и ювелирных изделий. CoC был частью работы по поиску решений и достижению лучшего понимания среди всех заинтересованных сторон. За последние два года CoC провел семь заседаний, на которых обсуждались вопросы, связанные с кредитами и страхованием, и добился определенного успеха.

Принимая во внимание случаи мошенничества в отношении индийских банков и их настороженное отношение к отрасли, как будет развиваться политика индийских государственных банков по поддержке гранильной и ювелирной отраслей в стране? Поделитесь вашим мнением, пожалуйста.

GJEPC принял ряд мер по саморегулированию, включая внедрение платформы MYKYC, которая обеспечила дополнительную прозрачность и позволила устранить соответствующие риски. Вышеупомянутый CoC был также частью наших усилий по повышению уровня доверия банков к нашей отрасли.

Когда вы ожидаете возобновления регулярного импорта алмазов индийской отраслью?

В настоящее время мы обратились к членам с просьбой добровольно сократить импорт в период с 10 июля по 31 июля 2020 года. Однако мы изучим ситуацию в последнюю неделю июля, прежде чем принимать какое-либо решение.

Когда индийские фабрики по производству бриллиантов начнут работать на полную мощность?

Предприятия по производству бриллиантов начали функционировать с ограниченной мощностью, однако очень трудно сказать, когда они начнут работать в полную силу, так как с каждым днем резко увеличивается число положительных случаев заражения COVID.

Как работает в эти дни Специальная таможенная зона (Special Notified Zone, SNZ) в Мумбаи и каковы планы ее дальнейшего развития?

Специальная таможенная зона (SNZ) успешно проводит показ алмазов, но из-за COVID-19 показы алмазов были остановлены с марта 2020 года.

GJEPC сделал предложение правительству по прямой продаже алмазного сырья алмазодобывающими компаниями в Специальных таможенных зонах (SNZ) в Индии. В настоящее время алмазы отправляются в SNZ алмазодобывающими компаниями для показа в стране, после чего SNZ отправляет алмазы обратно в Дубай или Антверпен. Продажи не разрешены, а если они это делают, это подпадает под действие положения о Постоянных организациях (Permanent Entities) в соответствии с Законом о подоходном налоге (IT Act), и взимается подоходный налог с продажи. Затем эти же товары отправляются обратно в Индию через офисы в Дубае или Антверпене, что увеличивает затраты для импортера. До 60% алмазного сырья направляется через Антверпен или Дубай.

Совет попросил правительство о том, что, если клиенты в Индии решат подтвердить свои заказы, то счет может быть выставлен в SNZ. Алмазодобывающие компании могут платить «налог с оборота», не превышающий 0,16% (преобладающая ставка в Бельгии).

Каким будет ваш прогноз на 2020 год для индийской алмазной отрасли?

Ожидается резкое сокращение экспорта бриллиантов. Экспорт бриллиантов в апреле-​​мае 2020 года сократился на 79% до $389,07 млн по сравнению с $1 867,65 млн за аналогичный период прошлого года. Учитывая нынешнюю обстановку, миру и торговле понадобится некоторое время, чтобы вернуться в нормальное состояние. Таким образом, можно ожидать, что в 2020 финансовом году экспорт сократится на 60-70%.

Аруна Гаитонде и Владимир Малахов, Rough&Polished



