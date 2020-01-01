Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»

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Фото: Young Diamantaires





Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта.

В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами мирового алмазного сообщества над созданием платформы, с помощью которой они могли бы безопасно и конструктивно выражать свои мысли, мнения и взгляды.

На вопросы, связанные с деятельностью Young Diamantaires, в интервью агентству Rough&Polished совместно рассказали ее активные члены Рейчел Сахар (Rachel Sahar) и Шай Шнитцер (Shai Schnitzer).

Расскажите, пожалуйста, нашим читателям о вашей организации.

Young Diamantaires - это международная группа людей, представляющих все слои алмазной и ювелирной промышленности. Мы стремимся помогать друг другу, строить далеко идущие отношения и оказывать более широкую поддержку алмазному трубопроводу, там, где это требует нашего вклада.

Когда и кем создана организация?

Проект Young Diamantaires был запущен в 2016 году на 37-м Всемирном алмазном конгрессе в Дубае группой из 13 членов во главе с Рами Бароном (Rami Baron), который инициировал эту концепцию.

Рами является исполнительным членом, председателем группы Всемирной федерации алмазных бирж по стимулированию сбыта и президентом Австралийского клуба алмазных дилеров.

Рами определил необходимость создания платформы для следующего поколения диамантеров, чтобы коммуницировать их идеи, страсть и вдохновение, которые наша индустрия должна принести нам в новом столетии.

Кто может стать членом организации?

Мы приветствуем любого члена международных организаций по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями, который хотел бы внести свой вклад в развитие алмазного ландшафта.

Какие программы вы реализуете?

Young Diamantaires - это группа, а не торговая организация. Как таковая она не реализует программы, а скорее ориентирована на создание сети и платформы единомышленников-профессионалов в алмазной и ювелирной промышленности. Тем не менее мы действительно создаем инициативы, которые лежат в плоскости нашей организации, в интересах алмазных сообществ во всем мире. Наша платформа также дает женщинам возможность созидательного руководства в нашей отрасли.

Какую цель ставить ваша группа для своих членов в условиях нынешнего кризиса?

«Никогда не упускай хороший кризис». В моменты трудностей, которые затрагивают наше сообщество по всему миру, мы поддерживаем друг друга, делимся опытом и фокусируемся на том, чтобы извлечь из кризиса максимальную пользу, подходя ко всему как к возможности.

На мой взгляд, поддерживающая молодая глобальная сеть производителей бриллиантов и ювелирных изделий, трейдеров, местных ювелиров и розничных торговцев (некоторые из таких предприятий принадлежат семьям на протяжении нескольких поколений), делящихся информацией друг с другом - это правильное место для того, чтобы получить ваши самые ценные идеи.

Мы стараемся найти возможности в рамках текущей ситуации. Мы использовали дополнительное время вне офиса, чтобы укрепить связи между членами нашей группы; слушать мысли и идеи друг друга и обсуждать способы работы в рамках «новой нормальности», как только истечет срок действия глобальной изоляции.

Какие меры, на ваш взгляд, следует предпринять для преодоления кризиса в алмазной и ювелирной промышленности?

Одинокий волк - вне игры. Сотрудничество – в игре. Это касается всей цепочки поставок. Я ясно вижу сотрудничество между ювелирами и производителями (старым и новым поколением), горнодобывающими компаниями, торговыми платформами и т. д.

Проактивность. Будучи проактивным во время кризиса, вы можете превратить его в инструмент для достижения цели. Отличным примером, который мы видели во время изоляции, были ежедневные вебинары. Уши были раскрыты, потому что люди активно искали информацию, а теперь они активно ищут ответы, прогнозы, решения.

Экосистемы. Это то, как все части подходят друг к другу, а не отдельные единицы. Компании со здоровыми экосистемами поставщиков, партнеров, поставщиков, услуг и глобального присутствия могут найти способы работать вместе, потому что это отношения, которые строятся на доверии, а не только на транзакциях.

Торговые выставки против онлайн-выставок. Ускорение внедрения цифровых решений (онлайн-платформы, онлайн-аукционы, онлайн-продажи), как мы понимаем, займет определенное время.

Мы считаем, что эта большая изоляция еще больше подчеркнет тенденции, которые набирали обороты еще до того, как разразилась пандемия. Когда цены на активы во всем мире станут более уязвимыми и изменчивыми, ценность вечного бриллианта как надежного актива, представляющего собой хорошую инвестицию, станет ясна большему числу людей. Кроме того, текущая ситуация усилит тенденцию покупки бриллиантов онлайн, включая интеграцию поддерживающих технологий для укрепления доверия потребителей. Хотя, с другой стороны, мы считаем, что глобальная изоляция и ее временные последствия для мировой торговли, в свою очередь, подчеркнут силу местных сообществ и беспрепятственное взаимодействие между их членами. Для алмазного бизнеса это может означать улучшение взаимодействия между потребителями и их местными ювелирами.

Как вы относитесь к синтетическим бриллиантам и драгоценным камням?

Наша группа является частью природной алмазной экосистемы. Таким образом, мы будем сотрудничать со всеми организациями, которые стремятся развивать сегмент природных алмазов этическим и справедливым образом.

Мы признаем тот факт, что существует определенный рыночный спрос на синтетические алмазы. Несмотря на то, что это совершенно другой продукт, отдельный от великих ценностей вечности, любви и непреходящих связей, отраженных в гранях прекрасного природного бриллианта, мы уважаем желание продавать товар до тех пор, пока это делается прозрачным способом.

Каковы ваши планы на ближайшую, среднюю и долгосрочную перспективу?

В ближайшей и среднесрочной перспективе мы хотели бы продолжить развитие нашего недавно запущенного вебсайта https://www.ydts.org. Мы намерены расширить нашу членскую базу и создать инструменты для общения членов нашей сети, в том числе через вебсайт. Мы заняты сбором средств для проекта и работаем над всеми элементами его реализации.

В долгосрочной перспективе мы хотели бы создать платформу, которая расширит возможности для женщин и создаст почву для продуктивного диалога между ее членами, что, в свою очередь, способствовало бы их карьерному подъему на руководящие должности в торговле природными бриллиантами и ювелирными изделиями. Иными словами, обеспечивала бы дорогу в организации алмазной промышленности, где наши члены могли бы получить представление об общественной деятельности, осуществляемой в интересах нашей индустрии.

Aлекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished



