Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция - Динеш Навадия

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Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) в настоящее время является региональным председателем (регион Гуджарата) Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии уже третий срок. Он также является директором правления Совета по профессиональной подготовке в области драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Skill Council of India, GJSCI), директором правления Индийского алмазного института (Indian Diamond Institute, IDI) и вице-президентом Торгово-промышленной палаты (Chamber of Commerce & Industries) Южного Гуджарата.

Выпускник факультета экономики, Навадия также имеет степень магистра в области социальной работы (MSW), выданной Гуджаратским университетом (Gujarat Vidhyapith), Ахмедабад. Будучи сам диамантером, Навадия является партнером Tiku Gems.

Навадия также является президентом Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association) в течение 7 лет, представляя интересы отрасли в государственных органах, обеспечивая поддержку микро-, малым и средним предприятиям.

В этом интервью агентству Rough&Polished, Динеш Навадия рисует позитивную картину состояния центров огранки и полировки, несмотря на сложные нынешние времена. С полной уверенностью Навадия прогнозирует возрождение устойчивой индийской алмазной отрасли в будущем.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Индийский сектор огранки и полировки бриллиантов сильно пострадал в последние несколько лет, но еще больше в последнее время, когда спрос со стороны потребительских рынков упал из-за торговых войн, беспорядков, спада в экономике, синтетических алмазов, пандемии коронавируса и всего прочего. Есть ли предложения по выходу из этой ситуации?

Индийской алмазно-бриллиантовой отрасли требуется дальнейшая интеграция, начиная с огранки и полировки и заканчивая производством золотых и серебряных ювелирных изделий с бриллиантами, что, в свою очередь, повысит конкурентоспособность индийских производителей на мировом ювелирном рынке.

Нынешняя ситуация охватывает весь мир, и потребуется время, чтобы все успокоилось.

На ваш взгляд как крупнейшего поставщика бриллиантов на мировые рынки, как сказывается спад в индийском секторе производства бриллиантов на мировых рынках бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами? Будет ли надвигаться сектор выращенных в лаборатории бриллиантов (ВЛБ), чтобы восполнить нехватку? Как вы прокомментируете?

Алмазная отрасль Индии всегда удовлетворяла мировой спрос и будет это делать и в будущем. В настоящее время спад наблюдается во всем мире, а не только в Индии.

Если появится глобальный спрос на бриллианты, индийский сектор производства бриллиантов будет удовлетворять его. Работники индийской алмазной отрасли являются экспертами в огранке и полировке бриллиантов. Расходы и процесс обработки природных, синтетических и ВЛБ одинаковы.

Многие алмазодобывающие страны, например, страны Африки, Россия и т. д., предприняли инициативы по созданию центров по огранке и полировке бриллиантов в своих странах. Как, по вашему мнению, это повлияет на положение Индии, и какие шаги следует предпринять, чтобы сохранить положение Индии как крупнейшего центра по производству бриллиантов в мире?

Индийская отрасль огранки и полировки бриллиантов - это отрасль, насчитывающая семь десятилетий и основанная на навыках и мастерстве ремесленников. Невозможно быстро создать такую квалифицированную рабочую силу в промышленном масштабе.

В прошлом такие страны, как Китай, пытались сделать то же самое, но безуспешно. Производственные центры в Ботсване и других африканских странах созданы ввиду законов, действующих в этих странах.

Но также необходимо, чтобы правительство Индии приняло рекомендации, предложенные GJEPC, по увеличению экспорта с целью обеспечения процветания и конкурентоспособности на международном рынке.

Совсем недавно индийские центры огранки бриллиантов, особенно Сурат, крупнейший производственный центр, стали свидетелями массового оттока работников, и производство не велось в течение нескольких месяцев из-за пандемии COVID-19. Расскажите нам об этом беспрецедентном кризисе, который затронул некогда оживленный Сурат. Ожидаете ли вы, что рабочие сами вернутся, когда все снова придет в нормальное состояние?

Нынешняя отрасль Гуджарата состоит из рабочих, которые в основном на 75% состоят из жителей Гуджарата и на 25% из рабочих, прибывших из-за пределов Гуджарата. Рабочие, прибывшие не из Гуджарата и проживающие в Сурате, уехали в свой родной город из-за распространения COVID-19.

Такие учреждения, как GJEPC, SDA и GJNRF, предоставили работникам отрасли пособие по безработице, финансовую помощь и оказали другие меры поддержки.

Рабочие, особенно из районов Саураштра и Северного Гуджарата, также возобновили свою работу после снятия режима изоляции в Гуджарате.

Поскольку к импортерам алмазного сырья в Индии обратились торговые организации с просьбой добровольно приостанов импорт в течение июня, считаете ли вы, что это следует продлить на следующие пару месяцев, чтобы сбалансировать избыточные складские запасы алмазов и бриллиантов в индийской алмазной отрасли?

Ежемесячно будет проводиться оценка ситуации, и на основе этого будет принято соответствующее решение.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished