Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии

Сегодня

Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания.

О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать сегодня, с отраслевым информационным агентством Rough & Polished поделилась Ирина Слесарева, эксперт, арт-директор конкурса «Русская бриллиантовая линия», член жюри международных ювелирных конкурсов, участник состоявшегося в конце апреля онлайн-открытия цифровой платформы Watches & Wonders.

Вы сейчас активно общаетесь с вашими коллегами из Италии, Испании, Польши, Швейцарии. Какие там настроения?

Сегодня почти все участники международного ювелирного бизнеса оказались в одинаковых условиях, когда резко сократился потребительский спрос, приостановлена работа производств, ремонтных мастерских, офисов, складов и т. д. Это всё происходит, несмотря на меры господдержки, которые предпринимают правительства разных стран, выделяя средства на финансирование заработной платы, предоставляя кредиты на льготных условиях и гранты. Ювелирный бизнес оказался парализован везде.

В социально ответственной Европе ювелиры ищут возможность сохранить персонал и обсуждают статьи расходов, которые можно было бы сократить в первую очередь. Для поддержки продаж предлагают электронные подарочные сертификаты, чтобы покупатели не отказывались от покупок совсем. Еще один эффективный прием – индивидуальные скидки (до 20%) продавцам, которые сейчас работают удаленно. Как и в России, очень многие ритейлеры до периода Covid-19 делали ставку на оффлайн, настраивая сайты и аккаунты в соцсетях на привлечение трафика в магазины. Сейчас все изменилось за считанные дни - оказалось, что нужно срочно создавать интернет-магазины, обеспечивать безопасную доставку, перестраивать стратегии и формат, пересматривать ассортимент, делать новые лукбуки, писать адаптированные тексты…

На профессиональных площадках обсуждают новые ювелирные тренды, стратегии развития, прогнозируют профили покупателей.

Чем сейчас занимаются ваши знакомые ювелиры в самоизоляции?

Одни продолжают работать, придумывают новые коллекции, выполняют заказы. Правда, как говорят, нет гарантий, что их выкупят, но пока не отказались, а это уже хорошо. Кто-то активно осваивает digital-формат, снимает фотосессии через Face Time, как Vertigo Jewellery Lab, реализует социальные проекты и призывает к ответственности, как Татьяна Холоднова и ее Jewelry Personal Protective Equipment (JPPE) с украшениями-символами в виде защитных масок. Несмотря на ограничения, сейчас хорошее время для продвижения, потому что все переехали в онлайн.

Среди ювелиров также есть пессимисты, которые поспешили закрыть бизнес и приготовились к «великой депрессии». Не думаю, что это правильно.

Сейчас активизировались дебаты в ювелирном сообществе. Какие разногласия существуют среди них, какие вопросы - самые наболевшие и в каких из них - единодушие?

Ювелиры единодушно хотят выжить, потому что многие выстраивали свой бизнес годами. Как вы знаете, ювелирную отрасль не признали пострадавшей от пандемии. Господдержкой могут воспользоваться МСП, которые занимаются розничной торговлей часами и ювелирными изделиями (ОКВЭД 47.7). На производственные предприятия, оптовую торговлю и ремонт льготы и субсидии не распространяются. Это одна из главных тем обсуждений. В ювелирном производстве, по данным Гильдии ювелиров России, занято 5000 компаний и около 110 тыс. специалистов, которые могут остаться без работы. На последней перед майскими праздниками пресс-конференции Бориса Титова прозвучала информация о том, что списки пострадавших отраслей будут дополнены, расширен перечень ОКВЭДов, поэтому у ювелиров есть шанс. На региональном уровне такие решения уже приняты. В Костромской области, например, в перечень пострадавших от пандемии сфер деятельности включено производство ювелирных изделий и бижутерии (ОКВЭД-2 32.1).

Еще одна проблема - корректное взаимодействие производителей и розницы. Сейчас, когда сложно соблюдать графики платежей, всем надо как-то договариваться. И главное - продажи. Ювелиры адаптируют под свои нужды технологии сетевого маркетинга, такие, как ТМ Ringo, запуская акции «Станьте агентом», разрабатывают партнерские программы поддержки, как «Красцветмет» с их «Отелем для металла».

Все разделяют мнение, что «мы тонем, падаем в пропасть»?

Нет, не все. Некоторые крупные компании продолжают работать, словно нет никакого кризиса. Например, менеджмент одного известного российского бренда из Костромской области через чат напрямую общается с клиентами, оказывает партнерским магазинам юридическую поддержку, берет на себя переговоры с арендодателями, проводит конференции и вебинары для продавцов. У таких компаний меньше шансов утонуть, потому что они реализуют одну из самых правильных антикризисных стратегий – поддерживают, а не выталкивают тех, кто находится с ними в одной лодке.

Чем вы сами занимаетесь в это время? Не прекращаете работу, отслеживаете все новости в отрасли?

Мой график почти не изменился. Я участвовала в онлайн-открытии часовой выставки Watches & Wonders, в презентации Louis Moinet, которые не стали переносить свои показы на будущий год, как участники Baselworld, а устроили видеотрансляции - Discovery Days для всех, кого приглашали в Базель. HKTDC в Гонконге запустили экспозицию Spring Virtual Expo, где есть много интересных дизайнерских коллекций. Сейчас у меня появилось больше времени для общения и обучения. Мне очень нравится, что в нашей профессиональной среде все открыты для сотрудничества - это очень важно.

Вы входите в жюри многих ювелирных конкурсов. Когда все восстановится, можно предполагать, какие произойдут изменения?

Любые конкурсы можно проводить онлайн, если они не привязаны к выставкам - как раз такие проекты пострадают меньше всего. Milano Jewelry Week и Artistar Jewels сейчас решено перенести на июнь 2021 года, но организаторы продолжают принимать заявки и планируют разместить все конкурсные работы в осеннем спецвыпуске журнала L’Orafo. Не так давно завершился конкурс INSTORE Design Awards 2020, который тоже прошёл в онлайн-формате. На самом деле никто не может знать, как будут развиваться события. Но все надеются на лучшее.

Каков ваш прогноз среднесрочный и на ближайшие месяцы?

Это не первый кризис, который мы переживаем, и, конечно, всё восстановится. В какой степени и когда - это зависит от стратегий, которые выберут компании. В свое время кампания “A Diamond Is Forever” позволила выжить De Beers, и даже сегодня на ней держится вся индустрия бриллиантовых украшений. В ближайшие месяцы люди станут избирательно относиться к покупкам. Ювелирам нужно будет искать новые формы взаимодействия с покупателями, чтобы убедить их в том, что драгоценности даже в трудные времена важны для радости. Я бы посоветовала обратить внимание на то, как креативно работают дизайнерские марки, которые уже давно перешли в онлайн и используют широкие возможности цифрового маркетинга.

Галина Семенова для Rough & Polished



