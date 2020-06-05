Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»

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Фото: arciso1 (Pixabay)





First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае.

First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения алмазов на рудниках, до выставления их на тендеры, что позволяет оптимизировать стоимость продаваемых камней.

В интервью агентству Rough & Polished Йохан Эриксон (Johan Erikson) говорит о воздействии коронавирусной пандемии на торговлю алмазной продукцией и тендерах, которые его компания смогла провести и намерена продолжать в дальнейшем, а также о будущих ценах на бриллианты и маркетинге.

Повлияла ли пандемия COVID-19 на тендеры First Element?

Это, безусловно, повлияло на наши тендеры и на всю отрасль в целом. К счастью, нам удалось завершить все наши тендеры в начале эпидемии, и полученные доходы очень помогли производителям в эти времена.

Многие тендеры от других производителей пришлось отменить, либо при их проведении был зафиксирован большой процент изъятий товаров. Причем некоторые уже запущенные тендеры не смогли быть завершены.

Однако с тех пор, как во всем мире были введены запреты на въезд и последующие запреты на поездки, это очень затруднило логистическое планирование тендеров.

Какие меры вы приняли, чтобы сохранить свои тендеры в эти неопределенные времена?

Для компании First Element было крайне важно предоставить всем своим покупателям со всего мира возможность участвовать как в текущих, так и предстоящих торгах. Теперь это можно сделать из их собственных офисов благодаря обновлениям, внесенным в онлайн-инфраструктуру First Element, и безопасной онлайн-платформы торгов. Покупатели могут просматривать и делать ставки на алмазы с уверенностью в предоставленной им информации, которая, в свою очередь, будет поддерживать их конкурентоспособность при проведении наших будущих тендеров.

Клиенты будут иметь доступ к профессиональным фотографиям посылок высокого разрешения, а также к подробной информации о разбивке состава каждой посылки. Это будет соответствовать нашему регулярному ассортименту, который очень хорошо известен и на который полагаются наши клиенты.

Кроме того, для некоторых премиальных камней мы предоставим консультацию по цвету, чистоте и специфическим особенностям камня. Мы также сделаем доступным загружаемый файл, чтобы позволить покупателям работать над камнем.

Но самое главное, что First Element сформирует экспертную группу из трех человек, чтобы обсуждать с клиентами и консультировать их по избранным камням. Члены этой группы, вместе взятые, имеют более чем 100-летний опыт работы в области полировки, маркетинга, изготовления и оценки бриллиантов. First Element проведет по предварительной записи видео-встречу в формате Zoom и представит свои мнения и рекомендации по тому или иному камню, а также ответит на любые вопросы потенциального покупателя.

Уверены ли вы сегодня в интересе покупателей к тендерам?

Тендеры по-прежнему являются лучшим способом продажи для производителей, поскольку они позволяют обеспечить активную конкуренцию из-за высокой посещаемости. Это также дает производителям уверенность, что они получают наилучшую возможную цену в текущих рыночных условиях.

Клиенты, в свою очередь, получают следующие преимущества: они могут делать ставки строго на те посылки и алмазы, которые им необходимы; делать ставку на товары, которые им подходят для дальнейшего производства; они могут предложить цену, которая для них комфортна.

Каковы следующие запланированные тендеры First Element?

Мы планируем провести тендер в наших офисах в Йоханнесбурге, ЮАР, с 18 по 23 июня 2020 года, а затем в тендерном центре Антверпена - с 6 по 10 июля 2020 года.

Как вы относитесь к выращенным в лаборатории алмазам?

Инвесторы и клиенты, которые понимают истинную ценность природного алмаза, скорее купят алмаз, который защитит их инвестиции. На данный момент выращенные в лаборатории алмазы еще не доказали, что они являются потенциальным инвестиционным инструментом.

На ваш взгляд, какая стратегия из двух наиболее востребована сегодня - сокращение продаж алмазными компаниями и поддержание цен на алмазы или поддержание объемов продаж и снижение цен?

Ни одна из вышеперечисленных. Для того, чтобы наша промышленность выжила, должны выжить шахты. Многие шахты не смогут продолжать работать при более низких ценах. Поэтому именно мы как отрасль должны защищать шахты и следить за тем, чтобы производители и фирмы по огранке алмазов получали устойчивую прибыль, а также гарантировать, что клиент получает ценный товар для своих инвестиций.

По вашему мнению, как изменятся цены на бриллианты в ближайшем будущем?

Цены на полированные алмазы должны постепенно расти, как и все остальное в жизни. Это, в свою очередь, позволит покупателям снова рассматривать бриллианты в качестве инвестиционного инструмента.

Когда мы можем ожидать восстановления спроса на необработанные алмазы?

Это очень сложный вопрос. Надо дождаться того, когда промышленность снова вернется к нормальному ритму.

Как вы считаете, в нынешней ситуации стоит тратить больше или меньше средств на маркетинг?

Я считаю, что отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг, чтобы обеспечить спрос на бриллианты и устойчивый рост цен. Это позволит защитить шахты, дилеров, производителей, а также розничных торговцев.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished



