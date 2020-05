Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события

Сегодня



Фото: Герд Альтманн (Pixabay)



Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить, когда они могут возобновить свою деятельность. Кроме того, мы попросили их прокомментировать попытки временно приостановить импорт сырья в Индию. Petra Diamonds, Lucapa Diamond, De Beers и Botswana Diamonds предоставили нам свои комментарии. Хотя на момент написания этой статьи Lucara Diamond еще не ответила, нам удалось получить некоторую информацию в их отчете за первый квартал 2020 года, в котором был рассмотрен ряд вопросов из тех, что мы задавали.

Ниже приводятся их ответы:

Petra Diamonds - Марианна Боуэс (Marianna Bowes), пресс-секретарь

Petra по-прежнему делает все необходимое для поддержания мер по ограничению вспышки COVID-19 в странах, где работает компания, и для снижения угрозы в отношении наших сотрудников, подрядчиков и других местных участников отрасли.

Южная Африка

16 апреля 2020 года министр полезных ископаемых и энергетики Южной Африки объявил, что горнодобывающие компании, которые были вынуждены законсервировать рудники или сократить объемы работ, теперь могут увеличить объемы производства до 50% в период общенационального режима самоизоляции. Все предприятия этой компании в Южной Африке в настоящее время доведены до этого уровня. Кроме того, 23 апреля 2020 года президент Рамафоса объявил о поэтапном снятии ограничений, основываясь на оценке риска c 1 мая 2020 года, - обращение к нации можно найти здесь. Пока еще идет подробное обсуждение влияния этих действий на компанию с Департаментом минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE).

Перед наращиванием объемов производства компании должны были продемонстрировать, что у них есть Стандартные операционные процедуры (СОП), соответствующие распоряжениям по COVID-19, изданным Советом Южной Африки по полезным ископаемым. Кроме того, DMRE применил ряд условий для увеличения мощностей, связанных с проверкой состояния здоровья и тестированием, наличием помещений и оборудования для карантина сотрудников, которые показали положительный результат на COVID-19, а также для организации перевозки сотрудников от дома до соответствующих мест их работы. Эти условия и упомянутое выше объявление можно найти на веб-сайте DMRE.

Перед тем как приступить к наращиванию объемов производства, Petra приняла СОП и меры, которые соответствуют как директиве, так и условиям, упомянутым выше, проведя консультации с представительными профсоюзами и должностными лицами DMRE, находящимися на рудниках.

Танзания

Как было объявлено в «Обновленной информации о рынке» (Market Update) 9 апреля 2020 года, рудник Уильямсон (Williamson) был поставлен на уход и техобслуживание, причем для защиты активов и ресурсов рудника выполняются только основные вида обслуживания.

Производственный план группы

Выполнение производственного плана на 2020 финансовый год в объеме 3,8 млн каратов приостановлено до тех пор, пока компания не сможет лучше оценить все последствия сохраняющегося сокращения использования производственных мощностей.

Lucapa Diamond - Стивен Везеролл (Stephen Wetherall), управляющий директор

С 25 марта 2020 года Lucapa приостановила работу рудника Мотае (Mothae);

С 1 апреля 2020 года сократила операции на месторождении Луло (Lulo) до основных видов обслуживания;

С 1 мая 2020 года возобновила деятельность на месторождении Луло примерно до 50%.

Сложная обстановка в алмазной отрасли в 2019 году была успешно преодолена группой, и в конце прошлого года и в начале 2020 года мы наблюдаем гораздо более благоприятную обстановку с ценами. Однако последствия пандемии и профилактических мер, предпринятых многими правительствами в конце 1 квартала 2020 года, были значительными для сектора, что привело к приостановке работ на обоих рудниках. Мы и наши партнеры еще не приняли каких-либо решений относительно возобновления деятельности на руднике Мотае, но мы продолжаем внимательно следить за мерами правительства, рекомендациями органов здравоохранения и за ситуацией на рынке.

Индия

Что касается разговоров об индийском запрете на [импорт] алмазов, я не уверен, что он сейчас нужен или это правильно. Прошло время с того момента, когда о нем начали говорить, и крупные производители алмазов уже прекращают или уже прекратили - или сократили - свое производство и изменяют обычно строгие требования, предъявляемые к клиентам в отношении приобретения товаров. Не имеет никакого логического смысла ставить запрет на фоне действий, уже предпринимаемых этими крупными промышленными производителями алмазов по ограничению поставок и снижению негативного воздействия на сектор. Важно отметить, что многие страны-производители сильно зависят от алмазодобывающего сектора, и они также серьезно страдают от воздействия COVID-19; важно, чтобы алмазный сектор открылся как можно скорее, чтобы эти страны могли начать восстановление своей экономики.

Полный запрет на импорт в Индию оказывает влияние на многие страны, так как Индия видит, что в страну поступает примерно 85% мирового объема производства алмазов. Я думаю, что запрет был бы недальновидным шагом. Странам-производителям алмазов и важным рынкам (таким, как Индия) необходимо вести диалог и находить сбалансированную позицию для возобновления поставок и восстановления алмазопровода. Также совсем не в интересах Индии тянуть с возобновлением работы ее сектора, иначе существует риск того, что альтернативные каналы конкурентов начнут набирать обороты в других местах. Все заинтересованные стороны в секторе должны работать вместе, полный запрет не является решением.

Глядя на это только с точки зрения нашей компании, я менее обеспокоен тем, что в Индии вводится запрет, поскольку мы производим малые объемы дорогостоящих алмазов. Бόльшая часть нашего продукта, имеющего более высокую стоимость (> 75% от стоимости продукции нашего рудника) обычно не попадает в Индию, так как эти алмазы проходят огранку и полировку в других центрах. Кроме того, наша широко разрекламированная стратегия сотрудничества с сильными диамантерами, занимающимися дорогостоящими камнями, в виде беспроигрышного долгосрочного партнерства должна помочь нашим рудникам и спросу на наш продукт обрести хорошую устойчивость, когда мы выйдем из этой пандемии и возобновим производство.

De Beers - Дэвид Джонсон (David Johnson), пресс-секретарь

Все наши предприятия по производству алмазов сейчас либо вернулись к работе, либо сделают это в ближайшем будущем, хотя все они продолжают работать не в полную силу. De Beers Group недавно опубликовала пересмотренный производственный план на 2020 год, отметив, что мы сократим производство на 7 млн каратов (с 32-34 млн каратов до 25-27 млн каратов). Он будет постоянно анализироваться.

На данном этапе невозможно сказать точно [когда мы полностью возобновим нашу деятельность], поскольку остается несколько факторов, которые могут повлиять на ситуацию. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом, уделяя особое внимание принятию ответственных, долгосрочных решений.

Мы по-прежнему нацелены на предоставление гибкости для наших клиентов в этот непростой период, как мы это делали в предыдущие сложные периоды. Мы понимаем, что наши клиенты также сталкиваются со чрезвычайной и беспрецедентной ситуацией, поэтому обеспечение максимальной гибкости в процедурах закупок является ключевой составляющей нашего подхода.

Индия

Хотя мы понимаем, что текущая ситуация является сложной для всех звеньев цепочки создания стоимости и что есть желание защитить людей от ее последствий, мы рассматриваем это как общую проблему, которая требует общих решений. Поддержание функционирования глобальных цепочек поставок имеет жизненно важное значение, особенно сейчас, и сдерживание предприятий от закупок в случае, если у них есть спрос, было бы контрпродуктивным. Между тем, многие люди среди населения, проживающего вокруг наших предприятий, используют доходы от добычи алмазов для поддержания своего здоровья и благополучия, так же, как и в других частях мира. Мы считаем важным, чтобы отрасль могла нормально функционировать с целью оказания максимальной поддержки всем, кто на нее рассчитывает. Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers, недавно опубликовал открытое письмо на эту тему.

Botswana Diamonds - Джеймс Кэмпбелл (James Campbell), управляющий директор

Бόльшая часть нашей работы по геологоразведке алмазов организована в виде кампаний, а не текущих операций. Поэтому мы реорганизовали нашу геологоразведочную деятельность, чтобы возобновить ее, как только позволят власти стран, в которых мы работаем.

В Южной Африке нам не разрешается перемещаться через границы провинций на нынешнем этапе режима самоизоляции, и поэтому геологоразведочные работы могут быть возобновлены только после отмены этого конкретного распоряжения. В равной степени запрещены международные поездки, и поэтому то же самое относится к нашей деятельности в Ботсване и Зимбабве.

Lucara Diamond (результаты первого квартала)

В марте 2020 года компания внедрила стратегию управления в кризисной ситуации в связи с COVID-19, чтобы защитить здоровье и благополучие своих сотрудников в Ботсване и Канаде и обеспечить финансовое благополучие компании. Рудник Карове (Karowe) сохраняет полную работоспособность в условиях действия новых мер и распоряжений, введенных правительством Ботсваны в конце марта 2020 года. Эти меры определяют добычу как важнейшую деятельность в Ботсване и включают в себя ужесточение ограничений на поездки, сокращение общего количества сотрудников и соблюдение надлежащего социального дистанцирования. Сотрудники, которые могут работать удаленно, делают это. Поскольку ожидается, что ограничения на поездки, связанные с COVID-19, будут действовать в течение неопределенного времени, это повлияет на возможность компании провести тендеры в Ботсване. В качестве временной меры правительство Ботсваны разрешило компании Lucara продажу алмазов в Антверпене, Бельгия, в случае необходимости.

Lucara провела первый из четырех запланированных тендеров на продажу алмазов в этом году 5 марта и достигла продажных цен, отличавшихся от прогноза лишь на 1%, однако цены на алмазы с тех пор снизились в связи с падением спроса по мере того, как COVID-19 продолжил распространяться по всему миру. Полное влияние COVID-19 на операционные и производственные перспективы Lucara на 2020 год остается крайне неопределенным, и в результате этого, производственный план компании на 2020 год находится в подвешенном состоянии до дальнейшего уведомления.

Второй тендер Lucara, первоначально запланированный на середину мая 2020 года, был отложен и будет перенесен на более подходящую дату в ближайшем будущем, когда будут оценены рыночные условия. Платформа цифровых продаж Clara, которая позволяет покупателям размещать заказы без физического просмотра товаров и покупать только те алмазы, которые им нужны, каждый камень отдельно, продолжает проводить продажи. Ограничения на поездки в Ботсване, Южной Африке, Индии и Европе вызвали сбои в апреле, препятствующие выполнению некоторых поставок.

Запланированная программа капитальных расходов Lucara на 2020 год в основном сосредоточена на запуске нашего проекта расширения подземного рудника Карове и ранее была рассчитана на увеличение объема производства в 3-ем квартале, она полностью финансируется за счет денежных потоков в рамках бюджета в $53 млн. С учетом нынешней неопределенности в отношении нашего прогноза поступлений в 2020 году, эта программа пересматривается и сокращается, чтобы сосредоточиться на критических этапах до конца года. Программа расширения подземной разработки оценивается в $514 млн и рассчитана на пять лет. Компания намерена профинансировать часть капитальных затрат за счет заемных средств, а остальное - за счет денежных средств от операционной деятельности. В свете неопределенности, возникшей в результате пандемии COVID-19, компания также пересматривает свои первоначальные оценки и предположения относительно количества и сроков поступления денежных потоков, ожидаемых от текущей деятельности, что касается предполагаемых финансовых потребностей для программы подземного расширения.

Периодически возобновляемый кредит компании на оборотный капитал в размере $50 млн, представляемый банком Bank of Nova Scotia, был продлен на один год до 5 мая 2021 года. Bank of Nova Scotia имеет первоочередное обеспечение за счет обременения на активы рудника Карове, принадлежащего компании, и гарантий от ее дочерних компаний, которые владеют активами рудника Карове. В рамках расширения и до тех пор, пока Lucara не достигнет более четких прогнозов денежных потоков в краткосрочной перспективе, Lucara согласилась ограничить капитальные затраты, связанные с проектом расширения подземной разработки. Продление этого кредита предоставляет Lucara важный источник ликвидности в период значительной неопределенности на мировых рынках.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро, Rough&Polished