Платформа Get Diamonds скоро будет доступна на русском, хинди, арабском и любых других языках по запросу из любых стран

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Диамантер первого поколения Йорам Дваш (Yoram Dvash), в настоящее время исполняющий обязанности президента Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и являющийся президентом Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE), в 1991 году открыл свою компанию Yoram Dvash Diamonds Ltd. по производству бриллиантов и торговле ими.

Йорам Дваш является членом Израильской ассоциации производителей бриллиантов (Israel Diamond Manufacturers Association, IsDMA) с начала нынешнего столетия и членом совета директоров IsDMA с 2011 года. Он также работал в совете директоров Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI). На выборах 2013 года Йорам Дваш был избран почетным секретарем Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE), председателем ее отраслевого комитета и председателем комитета по маркетингу и внешним связям. Йорам Дваш впервые вошел в совет директоров Израильской алмазной биржи в 2013 году.

На выборах 2015 года Йорам Дваш был избран президентом Израильской алмазной биржи. В 2016 году, через пять месяцев после избрания президентом Израильской алмазной биржи, он был избран вице-президентом Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB).

В интервью отраслевому изданию Rough&Polished Йорам Дваш выражает свою уверенность в деятельности торговой платформы Get Diamonds, которая была разработана Всемирной федерацией алмазных бирж для обеспечения прозрачности, а также в том, что она станет идеальным местом для соединения трейдеров по всему миру.

Не могли бы вы рассказать нам больше о торговой платформе Всемирной федерации алмазных бирж Get Diamonds?

Пандемия коронавируса вызвала огромный кризис в мировой экономике, но Всемирная федерация алмазных бирж, объединяющая 29 алмазных бирж, решила превратить кризис в возможность и внести существенные изменения в то, как традиционно велся бизнес.

Остановка в торговле, выставках и международных рейсах привела к осознанию того, что онлайн-коммерция является главной силой, которая должна остаться. Клиенты сократили количество посещений магазинов и в основном перешли в онлайн. Учитывая это, WFDB решила приобрести онлайн-торговую платформу для бриллиантов Get Diamonds.

Огромные усилия были вложены в эту платформу, чтобы сделать ее удобной и дружественной для пользователей, легко доступной и прозрачной. Более того, это не частное предприятие, а некоммерческая компания, принадлежащая WFDB. Get Diamonds - это действительно «От отрасли - для отрасли».

Трейдерам из разных стран интересно узнать больше о процедуре работы на платформе Get Diamonds. Кроме того, как она будет соотноситься с RapNet или другими торговыми платформами?

В течение очень короткого пятилетнего периода Get Diamonds захватила рынок и зарекомендовала себя как крупнейшая в мире платформа для торговли бриллиантами, на которой зарегистрировано более 1,2 млн камней стоимостью более 5,5 млрд долларов, более 3200 трейдеров и более 25 000 покупателей по всему миру. Это доказывает нам, насколько важна полная прозрачность для торговли бриллиантами. В настоящее время платформа бесплатна в использовании и будет предлагаться по очень доступным ценам.

Как вы думаете, Get Diamonds принесет пользу алмазным трейдерам по всему миру в целом?

Я думаю, что основным фактором успеха новой торговой платформы является то, что она так отличается от того, что было доступно ранее. Эта платформа не является частной собственностью и не находится под влиянием различных непрозрачных интересов.

Это платформа, созданная алмазной отраслью и для нее, и ее целью является обеспечение прозрачности, которую она приносит с собой. Это идеальная платформа для профессионального и объективного соединения покупателей и продавцов со всего мира.

Как в настоящее время работается китайской версии сайта Get Diamonds, недавно запущенной WFDB? Трейдеры также хотят знать о русской и арабской версиях. Как скоро они появятся?

После того, как мы запустили версии на английском, иврите и китайском, стали доступны также версии на русском и на хинди. Скоро будет добавлен и арабский язык.

Как только в какой-либо стране возникнет потребность в том или ином языке или появится интерес к этому проекту, мы сделаем все, чтобы сделать платформу удобной и обеспечить удобный интерфейс.

Мы рассматриваем будущее поколение как очень большую надежду для нашей отрасли, поэтому мы решили инвестировать ресурсы и создать новый веб-сайт, который будет служить центром для молодых диамантеров по всему миру. Потребовалось много времени, чтобы создать этот сайт, который подойдет молодым представителям отрасли и позволит им обратиться к творческому сотрудничеству, чтобы улучшить свою бизнес-деятельность. В конце концов, они - будущее отрасли, и мы рады видеть, что более 300 молодых диамантеров по всему миру присоединились к сайту Young Diamantaire.

Я приглашаю всех, кто еще не присоединился, зарегистрироваться на этом сайте.

В заключение: как, по вашему мнению, кризис, вызванный COVID-19, повлияет на мировую алмазную отрасль? Негативный эффект сейчас ощущается прямо от «шахт до ритейлеров». Каков ваш прогноз на период после COVID-19? Есть ли свет в конце туннеля?

Возможно, мы приближаемся к концу волны коронавируса. Правительства уже начали открывать экономику, а компании и предприятия постепенно начинают возвращаться к работе. Я прогнозирую, что в течение нескольких месяцев колеса торговли и промышленности снова быстро завертятся.

Мы надеемся, что восстановим мировую алмазную индустрию для роста и процветания на благо всех диамантеров мира. Мы также надеемся, что сможем внести существенные изменения, поощряя переход к торговле, которая является более цифровой и менее физической. Неудивительно, что старшие руководители алмазной отрасли, такие как президент CIBJO д-р Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент Гонконгской алмазной федерации (Hong Kong Diamond Federation) Лоренс Ма (Lawrence Ma) и президент Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Center) призвали использовать Get Diamonds. Успех платформы обусловлен тем, что пришло ее время - пришло время, чтобы отрасль самостоятельно управляла своей торговлей в свою пользу.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished



