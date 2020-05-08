Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок – De Beers

Сегодня

Алмазный гигант De Beers заявил, что важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, принимая во внимание значительное влияние Covid-19 на отрасль.

Представитель группы De Beers Дэвид Джонсон (David Johnson) заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту Rough & Polished Мэтью Няунгуа, что, несмотря на сложную ситуацию для всех звеньев цепочки создания стоимости, решения необходимы общие.

Он прокомментировал недавнюю рекомендацию индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) и других индийских торговых органов для алмазного сектора этой азиатской страны прекратить импорт алмазного сырья на 30 дней, начиная с середины мая.

Компания De Beers заявила, что все ее предприятия по добыче алмазов либо вернулись к работе, либо сделают это в ближайшем будущем, хотя все они работают, но в пониженном режиме.

Как вы прокомментируете возможный запрет на импорт алмазного сырья в Индию?

Хотя мы понимаем, что текущая ситуация является сложной для всех звеньев цепочки создания стоимости и что существует желание защитить людей от ее последствий, мы рассматриваем это как общую проблему, которая требует общих решений. Жизненно важно поддерживать работу глобальных цепочек поставок, особенно в такое время, и предотвращать закупки предприятий в случае спроса с их стороны было бы контрпродуктивным. Ведь многие люди в поселениях вокруг наших предприятий полагаются на доходы от алмазов для поддержания своего здоровья и благополучия, так же, как и в других частях мира. Мы считаем важным, чтобы отрасль могла нормально функционировать, дабы обеспечить максимальную поддержку для всех тех, кто на нее полагается.

Каков уровень воздействия Covid-19 на алмазный сектор?

COVID-19 оказывает существенное влияние на алмазную отрасль, как и на многие отрасли промышленности по всему миру. Режимы строгого карантина в различных частях земного шара влияют на все сегменты цепочки создания стоимости, а это означает, что уровни торговли значительно сократились. Однако сейчас мы начинаем наблюдать, как некоторые рынки выходят из-под карантина, и данные из таких мест, как Китай, положительны - потребительский трафик и расходы вернулись быстрее, чем ожидали многие, и наблюдался хороший спрос на бриллианты. Поскольку нынешний кризис также вызвал усиление значимости личных связей, мы считаем, что бриллианты вновь начнут играть важную роль в жизни людей по мере преодоления нами нынешних трудностей.

Каково текущее состояние ваших добывающих производств?

Все наши добывающие производства сейчас либо вернулись к работе, либо сделают это в ближайшем будущем, хотя все они работают, но в пониженном режиме. De Beers Group недавно опубликовала пересмотренный план производства на 2020 год, указав в нем, что мы сократим добычу на семь миллионов каратов (с 32-34 миллионов каратов до 25-27 миллионов каратов). Это останется предметом постоянного анализа.

Когда вы планируете полностью возобновить свою деятельность?

На данном этапе невозможно сказать точно, поскольку остается несколько переменных, которые могут повлиять на ситуацию. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом, уделяя особое внимание принятию ответственных, долгосрочных решений.

В СМИ есть сообщения, в которых говорится, что вы допустили 100-процентные отсрочки закупок на четвертом сайте и обратный выкуп до 30% продукции. Как вы это прокомментируете?

Мы по-прежнему нацелены на обеспечение гибкости для наших клиентов в этот непростой период, как мы это делали и в предыдущие непростые периоды. Мы понимаем, что наши клиенты также сталкиваются с неординарной и беспрецедентной ситуацией, поэтому обеспечение максимальной гибкости в процедурах закупок является ключевой частью нашего подхода.

Почему вы решили временно отложить процесс подачи заявок на новые контракты сайтхолдеров?

Мы понимаем, что в текущей ситуации клиентам важно сосредоточиться на своей основной деятельности, поэтому мы временно приостановили процесс подачи заявок.

Когда вы ожидаете возобновления этого процесса?

Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и сообщим клиентам заранее, как только мы решим возобновить процесс подачи заявок.

Какие изменения вы рассматриваете для новых контрактов с сайтхолдерами?

Текущие контракты сайтхолдеров должны закончиться в декабре 2020 года, поэтому мы переходим к новому контрактному периоду с начала 2021 года. В рамках этого мы рассмотрели подход, практиковавшийся во время текущих контрактов, и теперь вносим коррективы, стремясь обеспечить, чтобы новые контракты развивались так же, как внешняя среда. В новом контрактном периоде будут представлены различные типы контрактов для разных типов клиентов (производителей бриллиантов, дилеров и интегрированных розничных продавцов) с тем, чтобы мы могли наилучшим образом удовлетворить потребности каждого типа бизнеса.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished



