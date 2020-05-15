Рахул Джаухари: покупка солитеров стала онлайновым явлением

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Рахул Джаухари (Rahul Jauhari), старший вице-президент по глобальным продажам и маркетингу компании Star Rays, продвигался по служебной лестнице более 14 лет, приобретая опыт в развитии бизнеса, консультировании в сфере роскошного образа жизни, анализе рынка, изучении тенденций мировой моды и предметов роскоши, стратегическом планировании, мерчендайзинге, поставках товаров и стратегии ценообразования, операциях, ориентированных на получение прибыли и во многих других областях.

В течение последних двух с лишним лет, работая в должности старшего вице-президента, Рахул занимается маркетингом Star Rays по всему миру, используя свой опыт. До этого он был коммерческим директором HRD в Индии, а также старшим управляющим по международному бизнесу в Gitanjali Gems Ltd. У Рахула также есть несколько дипломов, например, по компьютерным наукам и информационным технологиям (IT); по оценке бриллиантов, полученном от GIA; по управлению маркетингом от NMIMS; и по программе для руководителей высшего звена по управлению предметами роскоши от IIM, Бангалор.

В этом интервью агентству Rough&Polished Рахул Джаухари рассказывает о Star Rays, о пути, пройденном крупной индийской алмазной компанией на протяжении многих лет, а также о планах на будущее...

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Star Rays недавно объявила о своем намерении стать первой индийской углеродно-нейтральной алмазной компанией в этой стране. Расскажите нам подробнее об этой инициативе ...

Алмазной отрасли не часто отдают должное за ее усилия по защите природы и поддержке своих сотрудников и местного населения, даже несмотря на то, что многие в этом секторе активно создают устойчивое будущее для нашей планеты и ее жителей.

Star Rays является лидером среди компаний по огранке и полировке алмазов. Социальная ответственность и защита окружающей среды являются главными приоритетами Star Rays. Star Rays убеждена, что устойчивый рост может быть достигнут благодаря повышению уровня развития и благосостояния ее сотрудников и членов их семей, деловых партнеров, местного населения и окружающей среды.

Углеродная нейтральность является лишь одной из нескольких инициатив, предпринятых Star Rays. Это помогло укрепить ее репутацию экологически и социально ответственной компании. Подчеркивая свою приверженность принципам устойчивого ведения бизнеса, Star Rays проводит оценки выбросов углерода в течение последних двух лет и твердо намерена стать первым в Индии углеродно-нейтральным производителем бриллиантов. Star Rays сотрудничает с Carbon Expert, консалтинговой фирмой по выбросам углерода, которая разработала процессы и передовые методы с целью оказания помощи компаниям стать углеродно-нейтральными в соответствии со Стандартом корпоративного учета и отчетности по протоколу о сокращении выбросов в атмосферу парниковых газов (Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard). Star Rays также участвует в Инициативе Всемирной ювелирной конфедерации по измерению и компенсации роста содержания парниковых газов (World Jewellery Confederation’s Greenhouse Gas Measuring and Offsetting Initiative), чтобы гарантировать, что измерение выбросов и очистка от углерода проводятся по международным стандартам.

Можете ли вы рассказать нашим читателям историю Star Rays, сообщить подробности о графике роста, продуктах и ​​т. д.?

Star Rays является одним из ведущих производителей солитеров с 1980 года. в 2014 году мы получили статус сайтхолдера De Beers. Наше предложение также включает бриллианты стандарта CanadaMark и Forevermark. Как член Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council) мы стремимся соблюдать этические нормы во всех сферах нашей деятельности.

На нашем предприятии по производству бриллиантов в Сурате производится свыше 60 000 солитеров в год размером от 0,30 до 5 карат и больше. Мы предлагаем безупречное обслуживание при покупке с широким выбором свыше 12 000 солитеров через наш веб-сайт и мобильное приложение.

Мы экспортируем продукцию в более чем 28 стран мира и имеем представительства в Нью-Йорке, Дубае, Гонконге и Мумбаи.

В недавнем прошлом Star Rays учредила дочернюю компанию Star Rays Diamonds Botswana (Pty) Ltd, полностью принадлежащую ей, которая производит бриллианты на полностью оборудованной, современной фабрике в Габороне, Ботсвана. В настоящее время на предприятии работает около 45 человек, большинство из которых местные.

Мы намерены создать производство по бенефикации на самом высоком уровне (в сравнении с лучшими мировыми практиками), обеспечивающее долгосрочную устойчивость. Star Rays также стремится передавать навыки, обеспечивать благосостояния сотрудников и вносить вклад в развитие местного населения там, где она работает. Star Rays Botswana также является сайтхолдером De Beers.







Фабрика компании Star Rays Фото: Star Rays



Как производитель солитеров, использует ли Star Rays несколько источников для покупки алмазов? какие алмазодобывающие компании в настоящее время являются основными поставщиками алмазов для Star Rays?

Мы напрямую получаем высококачественные алмазы от ведущих мировых алмазодобывающих компаний, например, De Beers, АЛРОСА и Dominion. Помимо этих крупных компаний, мы также закупаем алмазное сырье у других алмазодобытчиков.

Если алмазодобывающие компании сократят свои поставки, сможет ли индийская отрасль вернуться к своему устойчивому прошлому? Какое влияние окажет избыток алмазов на цену? Какие изменения вы предвидите в этом году?

Принимая во внимание текущую ситуацию, когда половина мира находится в самоизоляции из-за распространения коронавируса, отрасль думает о приостановке импорта алмазов на следующий месяц или около того. Это может быть очень разумным шагом, чтобы вернуть какой-то баланс между сниженным спросом и текущим предложением. Будет практически невозможно продолжать производство на том же уровне, так как спрос вскоре сильно сократится.

Непредсказуемо, когда и каким образом все вернется к нормальной жизни. В такие неопределенные времена отрасль должна продолжать продавать из своего существующего запаса, не добавляя больше бриллиантов, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев.

Алмазодобывающие компании с пониманием отнеслись к ситуации и предложили варианты для того, чтобы отложить покупки на более позднее время. Это в некоторой степени помогло ослабить давление на среднюю часть алмазопровода - мидстрим.

В мидстриме наверняка в будущем произойдет дальнейшая консолидация. Он должен развиваться и становиться более динамичным. Нам нужен подход к производству бриллиантов, более ориентированный на спрос. Циклический подход в отрасли не очень помог, по сравнению с оптимистическим.

Как экспортеры, как вы оцениваете ситуацию со спросом на солитеры на мировом рынке? солитеры какого качества, размеров, формы и других показателей хорошо продаются на зарубежных рынках по сравнению с внутренним индийским рынком? Какой сейчас объем бизнеса на внутреннем рынке?

Поскольку пандемия затронула большинство крупных стран, очень трудно сказать, сколько времени потребуется на возвращение потребительского спроса к нормальному уровню. Мы можем надеяться, что через 4-5 месяцев все может начать улаживаться. Дальний Восток (Китай и Гонконг) начал демонстрировать признаки восстановления на деловой арене.

Индия производит и экспортирует около 90% мирового объема бриллиантов, поэтому страна экспортирует практически все виды бриллиантов по всему миру.

Спрос на солитеры был стабильным на зарубежных рынках. В каждой стране есть рынок для всех видов солитеров, поэтому практически невозможно связать определенное качество солитеров со страной. На долю Китая приходится около 15% мирового потребления бриллиантов, и большая часть этих бриллиантов размером менее 1 карата (0,30, 0,40, 0,50, 0,70, 0,90 пойнтов, цвета от F до I, чистоты VS-SI). США продолжают обеспечивать около 45% мирового потребления бриллиантов, и это очень зрелый и диверсифицированный рынок. В США есть рынок для всех видов солитеров, начиная от лучшего качества до коммерческого.

На долю Индии приходится около 6-8% мирового рынка бриллиантов, что в стоимостном выражении составляет около $8 млрд. С 2000 года в Индии наблюдается постоянный рост потребления бриллиантов. Просто в последние пару лет рост по разным причинам затормозился. В Индии очень любят бриллианты, что, безусловно, приведет к росту потребления в будущем.

Так как в последнее время организаторы либо отменили, либо отложили глобальные выставки и ярмарки из-за COVID-19, как это повлияло, в частности, на Star Rays? Повлияет ли это отрицательно на индийскую отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий целом? Как вы считаете?

Отмена или перенос мероприятий, безусловно, скажется в ближайшее время. Эти события предоставляли отличную платформу для связей с общественностью, установления связей и демонстрации товаров. Поскольку повторение такой пандемии нельзя исключить в будущем, отрасли придется использовать больше цифровых и онлайн-технологий, чтобы компенсировать отмену этих торговых выставок. Я чувствую, что отрасль может в значительной степени смягчить это негативное воздействие, используя инструменты цифрового маркетинга и сетевых технологий.

Покупка солитеров уже стала онлайновой. Наши глобальные клиенты смогли получить доступ к нашим запасам через наш веб-сайт и приложение даже во время этой самоизоляции.

Похоже, что выращенные в лаборатории бриллианты (ВЛБ) пришли надолго, и многие компании присоединились к этому популярному сектору. Как вы думаете, каким будет будущее отрасли природных бриллиантов? Считаете ли вы, что сектор природных алмазов и сектор ВЛБ могут сосуществовать без каких-либо серьезных проблем? Каково ваше мнение?

На мой взгляд, это две разные категории, и обе будут иметь возможность для сосуществования. Будет неправильно говорить, что одна будет доминировать над другой. Глядя на более высокую маржу прибыли, многие компании стали этим заниматься, но в долгосрочной перспективе эти маржи резко сократятся. Уже за последний год цены на ВЛБ снизились на 40-60%, и считается, что цены на ВЛБ стабилизируются на уровне примерно 10% от их природных аналогов.

Обе эти категории будут обслуживать различные потребности людей. Потребители, вероятно, начнут рассматривать ВЛБ как бижутерию. Природные бриллианты продолжат удерживать свое первенство благодаря своей редкости и способности сохранять стоимость.

Сегодня индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий сильно пострадала из-за проблем с ликвидностью, высоких цен на алмазное сырье, падения цен на бриллианты, роста цен на золото и сокращения банковского финансирования; в центрах огранки сократился объем производства, рабочие остались без работы ... и так далее. Как вы думаете, куда сейчас движется отрасль?

Мы переживаем фазу консолидации. В мидстриме было слишком много игроков. Я бы сказал, что за последнее десятилетие в отрасли наблюдался нереальный и неустойчивый рост. Отсутствие финансовой дисциплины в отрасли привело к тому, что банки ее стали избегать.

Высокая стоимость алмазного сырья опять же может быть связана с легкостью финансирования. Если какая-либо отрасль начнет производить больше алмазов, чем требуется для удовлетворения спроса, то, естественно, цены снизятся. В погоне за достижением крупных объемов экспорта отрасль сбилась с пути и пошла за нецелесообразными объемами производства.

В будущем компании должны соблюдать финансовую дисциплину и принимать рациональные бизнес-решения. Нам придется перейти от отрасли, ориентированной на производство бриллиантов, к отрасли, ориентированной на маркетинг. Нам нужно относиться к бриллиантам как к предмету роскоши, а не как к товару. Язык торговли должен меняться по всем направлениям.

Наконец, как дела у Star Rays в эти неспокойные времена? Какие стратегии использует компания, чтобы преодолеть этот период? Есть ли какие-то планы по диверсификации, возможно, будете в будущем заниматься ВЛБ?

Этика и ценности лежат в основе нашего бизнеса. Мы всегда верили в оптимальную организационную структуру, которая является гибкой и основывается на рациональных деловых решениях.

Мы будем более разумно тратить средства на технологии и цифровой маркетинг, так как это будет способствовать развитию компаний в будущем. Устойчивость и прослеживаемость - две ключевые области, на которых мы по-прежнему сосредоточиваем свое внимание.

Недавний спад из-за пандемии отрицательно сказался на всех, и мы не исключение. Этот год, возможно, не самый лучший для отрасли из-за пандемии, но в долгосрочной перспективе мы сохраняем позитивный настрой.

Мы по-прежнему сосредоточены на нашем бизнесе, связанном с природными бриллиантами, и в ближайшее время у нас нет планов проводить диверсификацию и заниматься ВЛБ.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished