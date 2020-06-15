Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны

15 июня 2020

Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA).

Эксперт, консультант. Более 15 лет занимается вопросами экспертизы и оценки драгоценных камней.

Бриллианты и украшения с ними бывали востребованы даже в самых сложных экономических ситуациях. Вот и вы два месяца назад запустили свой новый проект под названием Moscow Diamond Club. В чем его актуальность и новизна?

В принципе, за предшествующие годы репутация бриллианта была сильно подорвана. И для нашего бизнеса важно как раз доказывать и напоминать, что, несмотря на все кризисы и происходящие события, бриллиант включает в себя кроме красоты и уникальности ещё и инвестиционную привлекательность.

Так вы решили вернуть веру в бриллианты?

Мы решили внести в это дело посильную лепту и создали проект – Moscow Diamond Club. В нем участвуют как те, кто останавливает свой выбор на бриллианте как на неотъемлемой части произведений ювелирного искусства, так и те, кто доверяет бриллианту как объекту инвестиций на протяжении многих столетий. И если с точки зрения красоты и изысканности ювелирных изделий с бриллиантами все достаточно просто - они не могут не нравиться - то с точки зрения инвестиций возникает ряд вопросов.

Первое, что нужно понимать, это то, что бриллианты - не акции и не стоит рассматривать их как возможность заработать на быстром росте цены. Они не подвержены быстрому росту. Достоинство бриллианта - в сохранении своей ценности на протяжении столетий, в максимальной концентрации этой самой стоимости на единицу массы и в высокой ликвидности в случае продажи. За бриллиант всегда можно получить деньги, а время, необходимое для этого, напрямую зависит от желаемой цены.

Основная же проблема заключается в том, что покупка делается неправильно, по сильно завышенной от реального рынка цене. Иногда такое превышение может составлять 100-200%. Так называемая эмоциональная покупка. Мало найдется желающих покупать квартиру без выяснения рынка и консультаций с риэлтором, а бриллианты - пожалуйста! Хотя некоторые бриллианты стоят сопоставимо со стоимостью квартиры, а какие-то и сильно дороже. Не стоит пенять на бриллиант, если он был куплен в три раза дороже его реальной цены на рынке. Что же делать? Обращаться за консультациями к профессионалам. К нам или кому-нибудь еще, к кому есть доверие. Вот только одного мнения недостаточно. Желательно собрать несколько мнений, а затем сформировать своё.

Зная основные параметры, можно узнать его стоимость на международном рынке: по прейскуранту RAPAPORT. Существует площадка Rapnet – одна из самых больших в мире. В специальном приложении вводятся характеристики камня - вес, цвет и чистота, - и легко увидеть, что камень весом 1,31 карата можно купить в Гонконге за 7627 долларов, в Мумбае - за 7754, в Дубае - за 8143 и так далее. Это глобальный рынок, здесь нет обмана, здесь торгуют профессионалы, на чье мнение можно опираться.

Почему покупатель должен предпочесть услуги вашей площадки?

Наши цены будут строго соответствовать основным мировым биржам (а это в два и более раза дешевле цен, сложившихся в России). У нас цена за такой же камень (о котором говорилось выше), с теми же характеристиками, будет стоить 6445 долларов, и найти его за такую цену где-то еще будет крайне затруднительно – это сейчас легко проверить. Покупатель, стоя перед выбором, видит гарантированно правильные характеристики, цены и принимает решение. К тому же наши камни - не на биржах Рамат-Гана и Мумбая, а здесь. Все бриллианты перед продажей проходят обязательное тестирование: сертифицированы или проверены в Московской геммологической лаборатории (МГЛ) - основном арбитре Бриллиантового клуба. Контроль качества ювелирных изделий у нас - максимально жёсткий. А заключение МГЛ считается максимально полным в нашей стране. Кроме того, у членов клуба предусмотрена возможность обратного выкупа с минимальным дисконтом или вообще за те же деньги. Заказы выполняются без предоплаты, доставка сейчас актуальна только по Москве, но планируется в любую точку России. Кроме всего, будет предусмотрена пожизненная гарантия.

Как давно вы занимаетесь вторичным рынком?

Вторичным рынком драгоценных камней занимаюсь уже более 20 лет. К сожалению, этот рынок до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны. По данным американской компании Blue Nile, стоимость бриллиантов на руках превышает триллион долларов (Rough&Polished, 2017). И хотя оборот бриллиантов в России несоизмеримо мал по сравнению с мировым оборотом, всё равно это огромные деньги. И то, что мы делаем, это маленькие посильные шаги в сторону структурирования и наведения порядка на вторичном рынке нашей страны.

Среди основных вопросов этого рынка вопрос о ликвидности бриллианта. Что делать, если у вас есть бриллиант и его надо превратить в деньги? Наши банки (в отличии от западных) не кредитуют под драгоценные камни. В перенасыщенных комиссионных магазинах они могут продаваться годами. А если деньги нужны срочно? Скупки дают ничтожно мало, получить хотя бы полцены практически невозможно. Остаются ломбарды, но большинство из них (95%) работает только с золотом как с ломом, но не с драгоценными камнями. Золоту повезло больше: купленный сегодня грамм золота можно продать завтра практически за те же деньги. С бриллиантами все обстоит иначе - образуется огромный разрыв между покупкой и продажей. Подливает «масла в огонь» еще и большое количество подделок, синтетики – отличить их практически невозможно без участия опытных экспертов и надежного современного оборудования. Ситуация такова, что мест, где можно продать бриллианты, совсем немного, да там за них предлагают унизительные цены.

Общаясь с покупателями бриллиантов, я вижу, что многие с пониманием относятся к тому факту, что при продаже они не получат всю сумму. Так, например, купивший бриллиант за десять тысяч долларов США, готов продать его за восемь тысяч. Но если за него не дают ни пять, ни четыре, то второй раз он покупать бриллиант не станет. Покупатель уже разочаровался в бриллианте как в объекте инвестиций. А без инвестиционной составляющей бриллиант - основной камень в ювелирном бизнесе - ждет жалкая роль сувенира.

Вы предусмотрели это в проекте?

Основное в проекте нашей площадки: разрыв цен между покупкой и продажей бриллианта должен быть сведен к разумному минимуму. Покупатель сегодня должен знать, за сколько он сможет продать свой бриллиант завтра – и это обязательное условие. Эпидемии коронавируса и прочие форс-мажоры мы рассматривать не будем.

Второе: и покупатель, и продавец должны быть окружены заботой и комфортом - мы же привыкли окружать заботой только покупателя. Мы собрали несколько удобных сервисов на нашей площадке. Главная идея: желающие продать свой бриллиант могут продавать его по своей собственной цене. У каждого из них будет свой личный кабинет, в котором он будет выставлять свои бриллианты и проверять, как они продаются и по какой цене. И цену свою выставлять самостоятельно. Рынок сам будет формировать, что и по какой цене должно будет продаваться. Многие из нас бывают на международных конференциях и выставках, знают, кто предлагает какой камень и за какую цену. Конкуренция бирж Израиля, Нью-Йорка, Гонконга и Мумбая выстраивает цены. Так и должно быть.

Продать камень без изделия трудновато, поэтому мы отобрали несколько ювелирных фирм – будем сотрудничать с теми, кто тщательно относится к качеству ювелирных изделий. Мы предлагаем несколько самых лучших моделей, и человек, решивший купить понравившийся ему бриллиант, может получить его в изысканном изделии, с доставкой на дом, в красивой подарочной упаковке.

В рамках популяризации этого проекта мы успели провести несколько пиар-акций: были бриллиантовыми партнерами на представлении Каннских львов в России, в декабре провели презентацию нашего проекта на Международной геммологической конференции в Москве. В феврале 2020 была запущена пилотная версия. Но ситуация в мире, конечно, вносит свои коррективы.

До недавнего времени вторичный рынок считался перспективным, а сейчас это уже спорно – вам не кажется?

На вторичный рынок пандемия и карантинные меры уже влияют и очень сильно – достаточно посмотреть на реакцию: в марте Рапапорт опустил цены на некоторые позиции на 5-10%. Это, безусловно, печально, хотя с чем сравнивать. Падение акций компаний некоторых мировых лидеров превысило 20%.

Мы запустили наш проект в сложное время. Чтобы тебя увидели, надо взлететь на какую-то высоту, а для этого нужны максимально благоприятные условия для взлета. И пусть у тебя классные условия, выгодное предложение, великолепный сервис, сейчас все под вопросом. Количество заходов на сайт сократилось в десятки раз. Сейчас все находятся в лёгком замешательстве, а кто-то в тяжелой панике.

Может, пандемия, наоборот, оживит вторичный рынок?

Вторичный рынок, конечно, будет оживлен хотя бы потому, что все начнут считать свои деньги. А одна и та же вещь на первичном и на вторичном рынке очень сильно отличается по цене - это первое. Основной же момент заключается в том, что у ювелирного бизнеса, в России особенно, практически отсутствует подушка безопасности. А без нее мы даже не можем предположить, что нас ждет. И может оказаться так, что большая часть ювелирного рынка вообще прекратить свое существование. Хотя бы потому, что не с чего будет сделать перезагрузку - нет тех кредитных инструментов, вообще какой-то политики, которая бы поддерживала ювелирный бизнес. Все, что обещается, в большей части не будет реализовано. Но вторичный рынок никуда не денется ни при каких катаклизмах.

То есть затишье ювелирной торговли коснется и вашего проекта, но он окажется все же в более выигрышном положении?

Здесь существуют две стороны: отсутствие денег у людей вообще коснется любого бизнеса – продуктов питания, даже лекарств. Ювелирная отрасль пострадает больше - как и туризм, например. Недавно РБК, со ссылкой на отчет Сбербанка опубликовал следующие цифры: за первую неделю режима самоизоляции с 30 марта по 5 апреля траты россиян на ювелирные изделия упали почти до нуля, а именно на 97%, и эта отрасль - лидер падения.

Но есть и другая сторона: те, кто выживет, в большей степени выживут благодаря присутствию в интернете, формированию максимально выгодных предложений и максимально удобных услуг. Будет большой общий провал, а мы постараемся направить силы на интернет-торговлю и на предоставление максимально качественной услуги для потребителя.

Будем надеяться, что во время идеального шторма наша шлюпка будет иметь максимальный запас прочности, а дальше – покажет время.

Галина Семенова для Rough&Polished