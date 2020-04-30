Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

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В алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели.

По словам директора Постоянного центра Кимберлийского процесса (Centre Permanent du Processus de Kimberley) в Габоне Мебуа Эссуку (Meboua Essoukou), старатели добывают около 300 каратов в месяц.

Она рассказала корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) через переводчика, что теперь они хотят изменить ситуацию за счет привлечения иностранных инвестиций.

Эссуку сказала, что De Beers, SouthernEra, Канада, и Motapa Diamond, ЮАР, ранее уже проводили некоторые геологоразведочные работы.

По ее словам, ожидается, что иностранные инвесторы продолжат геологоразведку и, возможно, начнут добычу полезных ископаемых.

Ниже приведены выдержки из интервью:

Каково состояние добычи алмазов в Габоне?

В настоящее время в Габоне не ведется промышленная добыча алмазов, а та добыча, что ведется, осуществляется старателями.

У вас есть известные месторождения алмазов в Габоне?

Известно, что есть три участка, содержащих алмазы, это Маконгонио (Makongonio), Мицик (Mitzic) и Оконджа (Okondja). На них была проведена разведка алмазов, и сейчас мы ищем инвестиции для проведения дальнейшей работы на этих участках.

Проводилась ли геологоразведка в промышленном масштабе?

Геологоразведка проводилась в промышленном масштабе. Ее проводили такие компании, как De Beers, SouthernEra и Motapa.

Когда De Beers проводила разведку алмазов в Габоне?

Последние геологоразведочные работы проводились в 2003 и 2004 годах. Поэтому с тех пор в стране не велись никакие геологоразведочные работы.

Есть ли в настоящее время у какой-либо компании лицензия на геологоразведку в Габоне?

Нет, сейчас нет.

Что вы делаете для привлечения компаний, заинтересованных в геологоразведке алмазов в вашей стране?

Прежде всего, Габон недавно присоединился к Сертификационной схеме Кимберлийского процесса, и теперь мы ищем инвесторов.

Сколько компаний вы рассматриваете?

Для начала - две или три.

Контролируете ли вы деятельность старателей в Габоне, например, объемы добычи и где они продают свои алмазы?

Старательская добыча ведется здесь уже долгое время, но большинство занимались этим тайно. Поэтому большинство из них не сообщало о своих объемах добычи правительству, но с тех пор, как Габон вступил в КП, большинство из них начали сообщать о своей деятельности правительству. В настоящее время нет площадки для экспорта алмазов, добытых старателями.

Что делает правительство Габона для упорядочения деятельности старателей, чтобы избежать незаконной добычи?

С тех пор, как Габон присоединился к КП, мы обучаем всех мастеров-старателей правилам соблюдения закона. Мы просто приучаем их вести бизнес законно, начиная от старателей и кончая теми, кто покупает у них камни. Габон только что присоединился к КП, мы все еще изучаем процедуры, и нам потребуется время, чтобы освоить это.

Проводилось ли какое-либо исследование со стороны правительства по созданию алмазного ресурса в стране?

Как я уже сказала ранее, исследования, проведенные в стране, осуществлялись частными компаниями.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished



