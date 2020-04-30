Новости

ODC заработала $18,7 млн ​​на мартовском аукционе по продаже алмазов

Полностью принадлежащая Ботсване государственная алмазная компания Okavango Diamond Company (ODC) получила $18,7 млн от реализации 93 алмазных лотов, предложенных на мартовском спотовом аукционе.

30 апреля 2020

Участники вебинара AWDC: рынок драгоценностей с бриллиантами восстановится к концу 2020 года

Пятьдесят один процент участников вебинара Антверпенского всемирного алмазного центра AWDC ожидают, что рынок ювелирных изделий с бриллиантами вернется к нормальному состоянию к концу 2020 года.

30 апреля 2020

Работа ограночных предприятий АЛРОСА приостановлена до осени

АЛРОСА приостановила до конца лета работу своих предприятий по огранке алмазов из-за неблагоприятной ситуации на рынке, сообщает агентство Прайм со ссылкой на интервью генерального директора компании Сергея Иванова телеканалу РБК.

30 апреля 2020

Трудящиеся-мигранты вышли на протест в Сурате уже третий раз за месяц

Сотни рабочих-мигрантов вышли на протест в Сурате уже в третий раз в течение месяца.

30 апреля 2020

AWDC продолжил серию вебинаров с Полом Зимниски

Антверпенский всемирный алмазный центр AWDC продолжил проведение серии своих вебинаров-презентацией на тему «Рынок алмазов: вопросы и ответы с Полом Зимниски».

30 апреля 2020

Габон привлекает иностранных инвесторов для развития зарождающегося алмазного сектора

Сегодня
Эксклюзив

meboua_essoukou_xx.pngВ алмазодобыче в Габоне, который с 2018 года является участником Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme), в настоящее время преобладают старатели.

По словам директора Постоянного центра Кимберлийского процесса (Centre Permanent du Processus de Kimberley) в Габоне Мебуа Эссуку (Meboua Essoukou), старатели добывают около 300 каратов в месяц.

Она рассказала корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) через переводчика, что теперь они хотят изменить ситуацию за счет привлечения иностранных инвестиций.

Эссуку сказала, что De Beers, SouthernEra, Канада, и Motapa Diamond, ЮАР, ранее уже проводили некоторые геологоразведочные работы.

По ее словам, ожидается, что иностранные инвесторы продолжат геологоразведку и, возможно, начнут добычу полезных ископаемых.

Ниже приведены выдержки из интервью:

Каково состояние добычи алмазов в Габоне?

В настоящее время в Габоне не ведется промышленная добыча алмазов, а та добыча, что ведется, осуществляется старателями.

У вас есть известные месторождения алмазов в Габоне?

Известно, что есть три участка, содержащих алмазы, это Маконгонио (Makongonio), Мицик (Mitzic) и Оконджа (Okondja). На них была проведена разведка алмазов, и сейчас мы ищем инвестиции для проведения дальнейшей работы на этих участках.

Проводилась ли геологоразведка в промышленном масштабе?

Геологоразведка проводилась в промышленном масштабе. Ее проводили такие компании, как De Beers, SouthernEra и Motapa.

Когда De Beers проводила разведку алмазов в Габоне?

Последние геологоразведочные работы проводились в 2003 и 2004 годах. Поэтому с тех пор в стране не велись никакие геологоразведочные работы.

Есть ли в настоящее время у какой-либо компании лицензия на геологоразведку в Габоне?

Нет, сейчас нет.

Что вы делаете для привлечения компаний, заинтересованных в геологоразведке алмазов в вашей стране?

Прежде всего, Габон недавно присоединился к Сертификационной схеме Кимберлийского процесса, и теперь мы ищем инвесторов.

Сколько компаний вы рассматриваете?

Для начала - две или три.

Контролируете ли вы деятельность старателей в Габоне, например, объемы добычи и где они продают свои алмазы?

Старательская добыча ведется здесь уже долгое время, но большинство занимались этим тайно. Поэтому большинство из них не сообщало о своих объемах добычи правительству, но с тех пор, как Габон вступил в КП, большинство из них начали сообщать о своей деятельности правительству. В настоящее время нет площадки для экспорта алмазов, добытых старателями.

Что делает правительство Габона для упорядочения деятельности старателей, чтобы избежать незаконной добычи?

С тех пор, как Габон присоединился к КП, мы обучаем всех мастеров-старателей правилам соблюдения закона. Мы просто приучаем их вести бизнес законно, начиная от старателей и кончая теми, кто покупает у них камни. Габон только что присоединился к КП, мы все еще изучаем процедуры, и нам потребуется время, чтобы освоить это.

Проводилось ли какое-либо исследование со стороны правительства по созданию алмазного ресурса в стране?

Как я уже сказала ранее, исследования, проведенные в стране, осуществлялись частными компаниями.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished