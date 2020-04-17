Гильдия ювелиров России: если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае

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Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предложение направлено в Правительство РФ.

Неделю назад Гильдия ювелиров России обратилась к председателю правительства РФ с просьбой о мерах поддержки ювелирной отрасли и с предложениями, учитывающими специфику ювелирного рынка и его отдельных сегментов.

На вопросы агентства Rough&Polished о том, какие это меры и что ожидает отрасль в ближайшем будущем, ответил генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

Насколько тяжелое положение в отрасли в настоящее время?

Мы имеем дело с глобальной проблемой: снижение продаж ювелирных изделий началось ещё осенью 2019 года, до пандемии и девальвации рубля, ближе к новому году продажи упали на 5-8%, январь и февраль дали минус 15-20 %, продажи в начале марта были худшими за 20 лет. Повторюсь, это еще до вируса и до войны с ОПЕК. Потребительский спрос в экономике сжимается как тиски. Но весь ужас положения, в котором предприятия малого бизнеса оказались после закрытия (не будучи занятыми в бюджетной сфере), ещё не оценён. Дальше — колоссальное падение доходов и обрушение потребительского спроса, затем тотальная безработица, массовые банкротства, аресты и распродажи имущества, нужда и нищета…

Уже разгоревшийся пожар в экономике России можно было гасить на ранней стадии, залить деньгами. Если жалко тратить золотовалютные резервы, то на худой конец — свеженапечатанными рублями. Но если Правительство промедлит с мерами финансовой поддержки для бизнеса и граждан до конца мая, то к этому сроку мы уже пройдём точку невозврата.

Введение административных ограничений на осуществление экономической деятельности для миллионов субъектов рынка должно было, безусловно, сопровождаться мерами по компенсации выпадающих доходов (как любят говорить в Минфине). Но в сознании наших властей малый бизнес — это что-то среднее между жуликами и мошенниками. Это айсберг, у которого под водой скрыты теневые доходы, офшорные счета, накопленные барыши и излишки товарных запасов. В ближайшее время владельцы бизнеса будут спасать от полной утраты то, что они считают самым ценным — капитал. Решению этой задачи будет подчинено всё, и ради этого забудется даже то, что капитал создают люди. Это в нашей отрасли самый ценный потенциал — не станки, не оборудование и не товарные запасы. Грамотный, высококвалифицированный персонал в сфере ручной художественно-декоративной обработки металла и камней. Сегодня нужно сберечь этот потенциал. Без их «золотых рук» отрасль не поднимется. Задача эта для работодателей неподъёмная. И малый, и средний, и крупный бизнес сейчас в нокауте и нескоро поднимутся. Да и не будет никто содержать сотрудников на производстве при полном отсутствии продаж.

Ну, а какие меры помощи от государства сейчас могут быть действенными?

Для бизнеса - налоговые каникулы до конца 2020 года (а также мораторий на осуществление мер принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам. Для граждан — существенное увеличение размера пособия по безработице в два-три раза (до 24-36 тыс. руб.). И самое главное — в отношении ювелирной отрасли необходимо признать факт того, что она является самой пострадавшей из всех отраслей по снижению продаж, а следовательно её срочно необходимо внести в соответствующий перечень. Это самый необходимый минимум.

Это может спасти отрасль?

Ну, не спасти, а скажем так, облегчить участь и спасти хотя бы часть отрасли. Если мер поддержки никаких не будет, то 75% отрасли уйдет под воду. Если они будут, то, может быть, 30-40% отрасли погибнет. Без жертв в любом случае не обойдется.

Недавно наш президент заявил, что главное сейчас в кризис – спасти людей, и главное – это люди. А у нас в отрасли роботы работают? Живые люди, причем очень высококвалифицированные специалисты - гораздо более высокого класса, чем работают в автопроме. Вот на отечественных «жигулях» я бы не рискнул ездить, а отечественные украшения носят все наши женщины. Потому что у нас работает высококвалифицированный и хорошо образованный персонал. А если эти люди останутся без работы и средств к существованию, они просто с голоду помирать будут.

Я боюсь, что, если ювелирную отрасль и признают одной из самых пострадавших, ее могут счесть не самой архиважной и насущной для населения.

И поэтому отрасль не может претендовать на меры поддержки? Я бы понял, если бы у нас были только станки – чего станки спасать железные? Выключил, потом опять включил. Но людей нельзя выключить, засолить-замариновать. Им нужно какое-то время прожить, продержаться – для этого нужны меры поддержки. Мы говорим о спасении людей – не более того.

Есть еще добывающие отрасли, которые труднее восстанавливать в отличие от маленьких производств…

У добывающих отраслей проблем нет: на сегодняшний день золото – очень дорогой и высоколиквидный товар. Добывайте, продавайте – вообще никаких проблем. Добычу алмазов останавливать можно – это не нефть. Здесь вопрос, конечно, в запасе прочности – есть ли у АЛРОСА денежные средства на то, чтобы продержаться два-три месяца. Я полагаю, что у нее эти средства есть - в отличие от ювелиров, у которых их точно нет.

Существует ресторанная и туристическая отрасли, где тоже работают люди…

Я не считаю, что ювелирная отрасль важнее, чем туристическая или же общепит, но я работаю в ювелирной. Я согласен с тем, что нужно вычленить ряд отраслей, понесших наибольшие потери. В их числе, да – ювелирная отрасль в первом порядке идет, у нас минус 97%, за нами идет туристическая и общепит – у них там минус 95%, а дальше ряд других отраслей. Но в перечень сегодня, к сожалению, туристическую отрасль включили, а ювелирную забыли. Отсрочка по налогам, реструктуризация кредитов, снижение аренды - все эти меры сегодня распространяются только на перечень наиболее пострадавших отраслей, в который бы мы и хотели, чтобы была включена ювелирная отрасль. Они предполагают предоставление отсрочки по уплате налогов на шесть месяцев - это действительно может многим помочь. Предоставление льготного кредитования под выплату заработной платы - тоже может помочь. Они предполагают уменьшение страховых платежей в два раза, ну и ряд других мер, по реструктуризации кредитов в том числе.

И самое главное, мы ожидаем, что относительно этого перечня наиболее пострадавших отраслей Правительство в ближайшее время предпримет еще некоторые меры поддержки. И хотя мы считаем эти меры половинчатыми, запоздалыми и неполными – но тем не менее, как минимум, половине нашей отрасли они могут помочь. Поэтому надо бороться за право их получить. Сегодня у нас права на получение этих мер помощи нету, так как отрасль не считается пострадавшей.

Скажите, пожалуйста, какие компании сейчас оказывается в самом тяжелом положении в ювелирной отрасли - большие производства, как «Русские самоцветы», «Эстет», или маленькие?

Маленькие. Понимаете, в чем самая главная на сегодняшний день проблема? Смотрите, если вам нечем платить заработную плату – ну хорошо, всегда можно пойти на сокращение сотрудников, на увольнение, с кем-то договориться, кому-то объяснить, но в любом случае произвести глобальные сокращения штатной численности и уменьшить затраты. Если вам нечем платить налоги, значит надо банкротить эту фирму и организовывать другую, без налоговых долгов, и начинать, что называется, с чистого листа. Да, можно выжить. Но две проблемы - если у вас кредит, который нечем обслуживать, и если у вас арендная плата. Вот кредиты: у кого-то есть, у кого-то нет, а вот арендная плата у малого бизнеса есть у всех. Магазин это, производство ли – у всех арендованные площади. Если вы не платите арендную плату пару месяцев, вас просто выкидывают на улицу вместе с вашим оборудованием, вместе с вашими прилавками, как кота в форточку. И все на этом: ваше оборудование гниет под дождем, его разворовывают, вам некуда даже его перевезти – у вас нет денег, чтобы заплатить арендную плату. А у крупных предприятий, как правило, все здания находятся в собственности. У них есть хотя бы вот эта подушка – в этом преимущество крупного бизнеса. Но есть у него и недостаток: им тяжелее распрощаться с персоналом, провести сокращения сотрудников.

Насколько государство в состоянии помочь?

У государства есть возможность предусмотреть в бюджете расходы на поддержку отраслей. Да, это вызовет дефицит бюджета, наверное, надо будет влезать в долги, занимать деньги – если не хочется трогать накопленные золотовалютные фонды. Грубо говоря, у государства в руках есть печатный станок. Людям нужны деньги – возьмите, напечатайте и выдайте в виде субсидий на компенсацию потерянных доходов: была заработная плата, соответственно со справкой 2-НДФЛ пятьдесят тысяч рублей – ну дайте 75% этой суммы в виде субсидии, чтобы люди могли семьи свои прокормить, чтобы могли оплатить кредиты, коммунальные услуги. У государства есть эта возможность. Или один из вариантов, который мы предлагаем - в два раза увеличить пособие по безработице. Сегодня размер пособия по безработице 12130 рублей – на них откровенно не прожить. Минимальная сумма, которая необходима для того, чтобы хоть как-то жить – по крайней мере, 24 тысячи. И государство могло бы взять это на себя: люди увольняются, сокращаются, на несколько месяцев садятся на пособие 24 тысячи рублей – они проживут это время, потом ситуация улучшится, и они пойдут работать. А правительство наше предлагает предпринимателям выплачивать эти деньги сотрудникам. А откуда их выплачивать, если у нас закрыты все магазины и денежных потоков нет? Государство полагает, что есть какие-то заначки у малого бизнеса – да они закончились еще в 2014 году, во время последнего кризиса. Поэтому платить людям нечем.

Какая часть отрасли имеет больше шансов выжить?

Во-первых, что там греха таить, у нас социальное расслоение, при всеобщей нищете и бедности есть люди, которые могут себе позволить кое-что купить. Второе – надо учитывать то, что отрасль на сегодняшний день, в основном, перешла на производство ювелирных изделий из серебра – так вот, средний чек там 3500 рублей. Эти изделия могут покупать бюджетники – у нас ведь половина экономики – это бюджетники. И у них заработные платы не сокращаются и не уменьшаются. И спрос с их стороны останется – поэтому я считаю, что половина отрасли может выжить даже за счет минимальных мер поддержки со стороны государства. Но если и их не будет, то останутся рожки да ножки, процентов 20-25, не более.

А как насчет бриллиантовой отрасли - бриллиантов и украшений с ними?

Давайте начнем с конца, что называется. Когда мы говорим про огранку, то единственный ограночный завод, который у нас реально существует и дает какие-то объемы – это смоленский «Кристалл». Вы спросите, какой у них объем поставок на внутренний рынок. Они скажут – то ли один процент, то ли целых два - все остальное идет на экспорт. Поэтому падение спроса потребителей на внутреннем рынке не может задеть никоим образом их экономику. У них проблема на внешнем рынке. Как помочь со сбытом на внешнем рынке – я не специалист, надо изучать.

Мы не покупаем бриллианты у отечественных производителей – мы покупаем их в Индии. Вас сильно беспокоит судьба индийских огранщиков? Меня – нет.

Как там Индия будет решать вопрос с компенсацией потерь своим огранщикам – это вопрос Индии. Насчет якутских бриллиантов: в Якутии есть там собственные ограночные производства, но они очень небольшие. В Якутии производят очень маленький объем - по крайней мере, в изделиях они продают на порядок больше, нежели гранят сами.

Что Гильдия ювелиров предпринимает?

Мы уже написали много писем – в Федеральную налоговую службу, Министерство экономического развития, в Министерство промышленности и торговли, в Министерство финансов, мы обратились к председателю правительства Мишустину, мы просили оказать нам помощь со стороны общеотраслевых общественных организаций: Торгово-промышленная палата, дальше это Опора России, Деловая Россия… - они тоже обратились в Правительство с просьбой помочь ювелирной отрасли. То есть мы уже обратились повсюду, куда только можем.

Только к Господу Богу еще не обращались. На Него уповаем: разрабатываем план организовать Крестный ход ювелиров, чтобы Бог нам помог и посоветовал правительству включить нас в перечень особо пострадавших.

Вы шутите сейчас или…?

Нет, серьезно: я сейчас пишу письмо Патриарху. И если церковь не поддержит, то скоро всем придется носить крестики, изготовленные в Китае.

Ну, Эдуард Юрьевич, мы можем наш разговор закончить на чуть более оптимистической ноте?

Как Вы знаете, сейчас нет никаких поводов для оптимизма, к сожалению. Мы летим в пропасть, правительство ситуацией не управляет, и к сожалению, я так понимаю, они и не знают, как ею управлять.

Ну, а общий итог: очень хочется пожелать нашему Правительству встряхнуться и засучить рукава. Надо что-то делать.

Галина Семенова для Rough&Polished



