Новости

Индийская компания STPL создала IndoVent, чтобы помочь Индии бороться с COVID-19

Индийская компания STPL, базирующаяся в Сурате, мировой гигант в алмазной промышленности и технологиях, связанных с медицинским оборудованием, разработала аппарат для искусственной вентиляции легких IndoVent.

24 апреля 2020

Gem Diamonds возобновляет добычу в Лесото

На следующей неделе Gem Diamonds возобновит добычу на своем руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото, несмотря на то что карантин в стране был продлен до 5 мая.

24 апреля 2020

Алмазная торговля в Антверпене выдержала первый квартал, апрель оказался штормовым

Осторожный оптимизм, вернувшийся к алмазной индустрии Антверпена после энергичной торговли необработанными алмазами в январе и феврале, оказался недолговечным, поскольку взрывное распространение нового коронавируса COVID-19 сначала закрыло восточные...

24 апреля 2020

В Индии растет контрабанда золота, поскольку цены на этот драгоценный металл достигли небывало высокого уровня

Цены на золото продолжают расти, достигнув на прошлой неделе 630 долларов США за 10 грамм, несмотря на то что другие секторы пострадали из-за карантина, который вводят различные страны для борьбы с COVID-19.

24 апреля 2020

De Beers сокращает производственные показатели на 2020 год

De Beers пересмотрела свой производственный план на 2020 год до 25-27 миллионов каратов алмазов по сравнению с предыдущим показателем в размере от 32 до 34 миллионов каратов.

23 апреля 2020

TaTe Diamonds - намибийская алмазная компания, специализирующаяся на намибийском алмазном сырье

Сегодня
Эксклюзив

taShi_Shiimi_ya_Shiimi_xxz.pngТаШи Шиими-я-Шиими (taShi Shiimi-ya-Shiimi) – руководитель компании TaTe Diamonds, закончивший обучение со степенью бакалавра по экономике и коммерции и получивший степень магистра по стратегическому планированию и развитию бизнеса, имеет многолетний опыт работы в сфере информационных технологий и стратегического управления.

В настоящее время работает управляющим директором TaTe, и его основной задачей является расширение и диверсификация портфеля TaTe Group. Нынешние холдинги компании охватывают широкий спектр отраслей и включают участие в таких секторах, как торговля алмазами и производство бриллиантов, нефть и газ, информационные технологии и недвижимость.

В интервью агентству Rough&Polished таши Шиими-я-Шиими рассказывает о целях, которые он ставит для Tate Diamonds, стремясь превратить ее в полностью вертикально интегрированную компанию, сфера деятельности которой простирается от добычи алмазов до розничной торговли бриллиантами. 

Пожалуйста, расскажите нам об истории Tate Diamonds, ее росте и нынешнем состоянии в качестве ведущей алмазной компании в Намибии.

В апреле 2019 года Tate Diamonds вошла в историю, получив уникальный статус клиента Namdia. Это достижение подтвердило, что TaTe Diamonds является единственной намибийской компанией, вошедшей в число пятнадцати клиентов Namdia из 76 международных алмазных компаний. Все остальные 14 клиентов являются международными компаниями, три из которых имеют филиалы в Намибии.

Это достижение увенчало свыше семи лет напряженной и последовательной работы в алмазной отрасли.

Я пришел в алмазную отрасль в 2011 году и стал партнером бельгийской фирмы по созданию компании Diminco Diamonds Namibia. Как партнер и генеральный директор Diminco Diamonds я направлял компанию на успешное достижение статуса сайтхолдера Namibia Diamond Trading Company. Однако это партнерство прекратилось в 2014 году, и я решил создать TaTe Diamonds.

Алмазная отрасль в Намибии строго регулируется, и нам потребовалось несколько лет, чтобы получить все регламентирующие лицензии и разрешения, позволяющие начать деятельность компании. Эти проблемы еще более усугублялись тем фактом, что мне как единственному акционеру бизнеса пришлось предоставить весь капитал и нести расходы, необходимые для создания компании. К сожалению, банковский сектор Намибии не предоставляет кредиты или заемные средства алмазной отрасли.

Я стремлюсь к тому, чтобы TaTe Diamonds стала первой в Намибии вертикально интегрированной алмазной компанией. Мы хотим участвовать в работе по всему алмазопроводу, т. е. получать алмазное сырье, проводить огранку и полировку наших бриллиантов, изготавливать ювелирные изделия и в конечном счете продавать наши бриллианты в розничной торговле в таких мировых центрах, как Нью-Йорк, Гонконг и Париж.

Откуда Tate Diamonds получает алмазное сырье? Как вы планируете свои потребности в алмазах, если получаете их из разных источников?

Намибия всемирно известна своими природными алмазами ювелирного качества, что способствует непрекращающемуся спросу на намибийские алмазы в мире. Ключевым компонентом успеха алмазной компании являются регулярные поставки нужного вида алмазов. TaTe Diamonds добилась этого, став клиентом Namdia. Наши потребности в алмазном сырье в основном определяются спросом нашего целевого рынка.

Наши алмазы охватывают широкий диапазон, но обычно это камни размером от 1 карата до +10,8 карата, при этом около 75% наших товаров попадают в диапазон от 1 до 5 каратов и все алмазы имеют ювелирное качество.

Поскольку мы стремимся создать намибийскую алмазную компанию, которая специализируется на намибийском алмазном сырье, мы получаем только намибийские алмазы ювелирного качества от Namdia. Происхождение и отслеживаемость наших алмазов и бриллиантов является краеугольным камнем нашей бизнес-модели с целью поддержания доверия наших клиентов.

Каковы планы на будущее? Получив статус клиента Namdia, мы ставим своей целью увеличение существующего выделяемого нам объема и поиск дополнительных источников алмазного сырья. Мы активно участвуем в обеспечении дополнительного источника алмазов, но, к сожалению, на данный момент не можем разглашать какую-либо информацию по этому вопросу.

Экспортирует ли Tate Diamond бриллианты, а также и ювелирные изделия с бриллиантами? В каких странах вы сейчас присутствуете? И какова ситуация со спросом в этих странах?

Мы пока не работаем в ювелирном секторе. Мы работаем над развитием своего присутствия в этой области, но это, вероятно, займет еще около двух лет.

В настоящее время Намибия является нашей единственной базой для деятельности. Я в данный момент нахожусь в США и работаю над созданием ювелирного бизнеса, занимаясь поиском других стратегических партнеров здесь для развития своего присутствия в этой стране. Излишне говорить, что глобальная пандемия почти остановила эти инициативы.

Поставляете ли вы продукцию Tate также и на местный рынок? Какие товары хорошо продаются в Намибии?

К сожалению, из-за численности населения Намибии мы не предлагаем никаких продуктов для местного рынка.

Со времени обретения своей независимости в 1990 году мы наблюдаем неуклонный рост спроса на предметы роскоши, поскольку все больше намибийцев включаются в основную экономику. Я ожидаю, что спрос на ювелирные изделия с бриллиантами будет стабильно расти в следующие 5 лет. 

tate_diamonds_logo.png

Как бриллианты как таковые воспринимаются в Намибии - как инвестиции или предметы, которыми можно наслаждаться? Каковы ваши маркетинговые стратегии?

Бриллианты все еще не рассматриваются в качестве надежного инвестиционного актива населением, если не считать небольших групп людей, ранее пользовавшихся привилегиями в Намибии. Имейте в виду, что до самого недавнего времени бόльшая часть населения Намибии не принимала участия в официальной экономике, и, таким образом, создание богатства и инвестирование для большинства все еще находится на ранней стадии.

Однако все больше растет потребление бриллиантов и других предметов роскоши намибийцами по мере расширения среднего класса, хотя и очень медленными темпами.

Сектор природных алмазов пострадал во всем мире из-за выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов (ВЛБ). Каковы ваши взгляды на ВЛБ? Считаете ли возможным мирное сосуществование обоих секторов?

Будучи диамантером из страны, производящей природные алмазы (то есть из Намибии), я могу быть несколько предвзятым в своем ответе.

Природные алмазы сформировались миллионы лет назад в недрах матери-земли и как таковые представляют собой величайшую красоту и совершенство матери-природы. Природные алмазы остаются одним из самых ценных подарков природы человечеству, и поэтому я искренне считаю, что ничто не заменит это сокровище природы. Очарование и мистика, которые сопровождают этот дар природы, никогда не смогут передать ВЛБ.

При этом, ВЛБ имеют свое место на рынке, и я считаю, что они будут продолжать обслуживать другой сегмент рынка. Если все ВЛБ будут продаваться аналогично модели Lightbox компании De Beers, согласно которой они полностью классифицируются как ВЛБ и продаются по установленным ценам, то эти два вида камней потенциально могут сосуществовать. Проблемы возникают, когда ВЛБ выдаются за природные, поскольку это может нанести вред доверию потребителей к отрасли.

В связи с этим ключевое значение имеет проведение различия между ВЛБ и природными бриллиантами. Исследования показали, что, хотя потребители не возражают против ювелирных изделий с ВЛБ в качестве повседневных аксессуаров, они по-прежнему предпочитают природные бриллианты для самых значимых и особых событий, таких как свадьбы, рождение ребенка, годовщины и т. д.

Я считаю, что у природных алмазов есть убедительная история, свидетельствующая о пользе, которую алмазы приносят алмазодобывающим странам, например, Намибии, и необходимо проделать еще бόльшую работу, чтобы эта информация дошла до потребителей. Я считаю, что TaTe Diamonds имеет хорошие возможности для совместной работы с алмазодобывающими компаниями и правительствами стран-производителей, чтобы выступать за это.

Что вы думаете о недавних противоречиях по поводу прайс-листа Rapaport?

Я думаю, что отрасль достигла такого уровня, когда отраслевой прайс-лист должен формироваться более чем одним отраслевым игроком или источником.

Может ли стать ответом аналогичный прайс-лист, контролируемый всеми участниками отрасли? WFDB выдвинула эту идею. Как вы думаете?

Вопрос о прайс-листе довольно многогранен. Я считаю, что в создание прайс-листа отрасли должны вносить вклад большее число участников отрасли, особенно из стран-производителей. Страны-производители, например, Ангола, Намибия, Ботсвана и Южная Африка, должны играть в этом гораздо большую роль.

Планирует ли Tate Diamonds заняться разведкой алмазов? Когда вы собираетесь начать эту работу?

Да, мы это рассматриваем. Я рад сообщить, что 19 сентября 2019 года министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии выдало TaTe Diamonds первую лицензию на разведку алмазов - EPL6712. Этот район геологоразведки граничит с районом, где в настоящее время ведет добычу De Beers. Мы уже начали некоторые геологические работы и работаем над формированием соответствующей команды специалистов. Нам еще предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем достичь стадии отбора проб.

Как идут дела у Tate Diamonds в эти неспокойные времена (COVID-19)?

Мы рады, что все члены нашей команды все еще здоровы, и мы молимся, чтобы всем нам удалось пережить этот глобальный кризис. Как и остальные участники мировой экономики, мы очень сильно пострадали от этой пандемии. Мы наметили на конец февраля 2020 года проведение своеобразного роуд-шоу для инвесторов с целью поиска новых инвесторов и привлечения капитала для бизнеса. Вся эта работа внезапно остановилась, что поставило нас в довольно сложное положение. Дела в отрасли практически полностью резко остановились, что создает очень большие трудности для нас.

Какие стратегии использует компания для преодоления этого периода?

Мы сократили все денежные расходы и, к сожалению, реализовали стратегию по привлечению к работе лишь минимального числа необходимых участников команды, чтобы пережить это сложное время.

Какой вы видите компанию, скажем, через 10 лет?

Я крайне оптимистичен и уверен, что в следующие 5 лет TaTe Diamonds станет крупным глобальным игроком в отрасли. TaTe Diamonds будет полностью интегрированной и будет широко представлена ​​в секторе поставок, производства бриллиантов и розничной торговли. У TaTe будет ювелирная линия, полностью воплощающая дух «от рудника до пальца» - бриллианты, добытые в Намибии, ограненные и полированные в Намибии и продаваемые в принадлежащем Намибии магазине (в Интернете и в реальном магазине) в Нью-Йорке, Париже и Гонконге.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
Конкурс
©2007-2020
Rough and Polished