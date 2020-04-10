Али Пасторини: «Нашим клиентам нужны только природные бриллианты»

Сегодня

О cитуации в ювелирной отрасли в условиях пандемии коронавируса COVID-19 Rough&Polished рассказала Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1 000 женщин, работающих в секторе торговли золотом и бриллиантами, в основном из Латинской Америки, а также из Турции, Испании, Италии и Германии.

Миссия Mujeres Brillantes (MUBRI) состоит в том, чтобы помочь женщинам в секторах ювелирной и часовой индустрии консолидировать свой бизнес с целью обмена профессиональными навыками и опытом.

Есть ли изменения в планах MUBRI из-за коронавируса COVID-19?

К сожалению, да. Пришло время проявить больше сочувствия к другим и не думать о прибыли или мероприятиях в данный период. Конечно, у нас уже есть проекты на бумаге, готовые к исполнению, как только ситуация с COVID-19 нормализуется. Но мы понимаем, что эта ситуация может продолжаться месяцами, и пока проводим только виртуальные курсы для наших членов.

Какие из следующих вопросов - быстрорастущий сектор выращенных в лаборатории алмазов, потребительский спрос со стороны цепочки поставок, финансирование, избыточные складские запасы или любые другие проблемы – являются, на ваш взгляд, наиболее насущными и требующими немедленного решения для развития алмазодобывающей промышленности?

По моему опыту, избыточные складские запасы и сокращение числа посетителей на выставках ювелирных изделий — это текущая проблема, которую необходимо решить.

Как с этим бороться? Путем создания новых моделей, обновленческого подхода к проведению каждого мероприятия, сокращения запасов, предоставления нового опыта, инвестирования в технологии, создания альянсов с другими отраслевыми сегментами с целью привлечения новых потребителей, массового присутствия в социальных сетях и придания этому большего значения.

Когда же мы увидим оживление на алмазном рынке?

На самом деле я наблюдаю его с 2019 года. Сегодня отличие состоит в том, что скорость этого процесса уже не так высока, как прежде. Но я вижу - о чем говорю постоянно - великолепные для нашей отрасли возможности более эффективно работать с клиентами. Что требуется, так это набраться терпения, чтобы изучить и понять, в чем нуждается и чего хочет этот новый потребитель.

Если вы создадите новый способ общения и поведения с клиентами, то, естественно, станете частью этого изменения и получите прибыль от нового клиента. Если вы будете настаивать на моделях из прошлого, которые больше не соответствуют требованиям времени, ваш бренд потеряет привлекательность.

Есть ли какие-то успехи в решении проблемы восстановления потребительского доверия к природным бриллиантам?

Однозначно! В Латинской Америке, к примеру, клиенты желают только природные бриллианты, никто не спрашивает и не ищет бриллианты лабораторного производства. Как я уже говорила в предыдущем интервью, 2019 год был одним из лучших для моего бренда Del Lima Jewelry (@dellimajewelry). Мы упрочили наш бизнес на новых рынках, куда мы вышли за последние три года, не теряя своей идентичности как бренда, но уважая культуру покупок в каждой стране, что, на мой взгляд, необходимо для увеличения числа клиентов в таком количестве различных мест торговли, которым мы, к счастью, располагаем.

Следовательно, 2020 год - это хороший год, потому что мы стали сильнее и более готовы к любым вызовам, которые иногда будут возникать в течение года, как коронавирус, к примеру. Главное - вы создаете команду, которая вместе с вами предвидит проблемы и возможности. Мы очень хорошо знаем, какие изделия и коллекции предпочитают и покупают большинство наших клиентов, равно как и то, где мы как бренд можем рисковать и внедрять инновации, не сходя со своего пути. Когда вы создаете сильный, реальный и честный бренд, ваши клиенты не ищут лабораторных бриллиантов или даже ценового преимущества.

Как вы оцениваете угрозу коронавируса для торговли бриллиантами и ювелирными изделиями?

Я думаю, что мы должны подготовиться, потому что это то, что повлияет на ситуацию в первом и начале второго квартала. Я думаю, что было бы мудрым, чтобы большинство ювелирных выставок и ярмарок были отменены или отложены, так как настаивать на чем-то в то время, когда мир просит нас подумать обо всех, не добавит позитива чьему-либо имиджу.

Любой, у кого есть товары на складе, скорее всего, будет испытывать сложности с реализацией в этом году. Тем, кто ищет новых потребителей, вероятно, придется в это время столкнуться с тем, что люди не будут совершать приобретения с тем же страстным желанием, что и раньше. С другой стороны, я считаю, что, когда эта ситуация с коронавирусом разрешится, вполне вероятно, что потребители будут более тщательно оценивать, что потреблять и как потреблять, и это будет важно для того, чтобы бренды реагировали на это и вносили изменения.

Сталкиваются ли ювелирные компании с синтетическими бриллиантами, которые не раскрываются? Как это влияет на бизнес? Что действительно может защитить его от вторжения синтетики?

Я слежу за тем, что хотят купить мои клиенты, и, как я понимаю, именно потому, что наш бренд обучает и показывает разницу между природными и лабораторно выращенными бриллиантами, наши клиенты даже не думают о покупке синтетических камней. Им нужны только природные бриллианты.

Я люблю природные бриллианты, но этого недостаточно, чтобы убедить моих клиентов покупать их. Я должна показать на практике, почему я предпочитаю такие камни, и мы проводим различные мероприятия вместе с нашими клиентами, такие как панели и лекции с геммологами, объясняющими в простой форме преимущества наличия природного бриллианта вместо лабораторного.

Опять же, речь идет об образовательном факторе, и мы не делаем вид, что выращенных в лаборатории бриллиантов не существует как таковых. Если вы открыты, чтобы объяснить разницу своему клиенту, наверняка он доверится вам и купит. Вы не должны ожидать, что клиент «угадает», что является лучшим, просто научите и направьте его к лучшему.

Сегодня потребители хотят знать происхождение бриллианта, его историю. Был ли он добыт с соблюдением прав человека и способами, которые не наносят вреда окружающей среде? Видите ли вы необходимость принятия принципов системы ответственного сорсинга алмазов?

Ну, конечно же! Мы должны понять, что мир изменился, изменился способ потребления, изменился способ общения и информирования людей. Я верю, что поколение миллениалов учит нас тому, что мы все являемся частью этой планеты и должны понимать свою роль и то, как действовать на ней.

Это означает, что потребитель хочет знать происхождение сырья, хочет знать историю вашего бренда и то, как он позиционирует себя в мире не только как предмет роскоши, но также и обладать информацией о влиянии ваших действий на окружающую среду, положительное или негативное.

Я приведу пример моего бренда Del Lima. Мы уже некоторое время работаем с переработанным золотом, но с тех пор, как мы начали информировать, что работаем данным образом, наши продажи выросли не только среди молодых потребителей, но и более традиционных клиентов.

Я думаю, что для потребителей это здорово - быть более осведомленными и бдительными. Для такого бренда, как мой, это обнадеживает, чтобы показать, что ваш товар создан ответственно, без вреда окружающей среде и рабочим местам. Как бренд вы чувствуете себя более целостным, потому что можете подавать вашим клиентам хороший пример.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished