Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы

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Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками, производством и логистикой.

Обладая большим опытом в области алмазных технологий и промышленного применения лазеров, он работает над внедрением готовых инновационных продуктов STPL по всему миру, одновременно продвигая имидж компании.

У Рахула два национальных и четыре международных патента, зарегистрированных на его имя. За выдающийся вклад в мировую алмазную отрасль он удостоен целого ряда наград, включая награду «За передовые достижения» 2014 года, присуждаемую Институтом Академии брендов (Brand Academy Institute), а также звание «Самый предприимчивый руководитель», которого он был удостоен в 2013 году Индийским форумом достижений (Indian Achievers Forum).

Недавно компания STPL была награждена премией «Самая инновационная компания в области производственных технологий», присуждаемой JNA Awards, Гонконг. STPL завоевала множество международных наград за инновации, в том числе награду Японии «Выдающийся дизайн», награду США за «Инновации в области разработки систем технического зрения» и ряд других.

Можете ли вы познакомить нас с продукцией STPL с момента основания компании? Кроме индийской алмазной отрасли, в какие другие страны поставляет STPL свою продукцию для алмазного сектора?

С начала своего создания компания STPL выпустила несколько видов передовой продукции. В 1995 году мы начали свой путь с отечественной (первой в Индии) лазерной системы для огранки алмазов, основная задача разработки которой заключалась в обеспечении точности, производительности и доступности, а также в устранении дефицита квалифицированной рабочей силы. С помощью этого лазерного устройства процесс изготовления бриллиантов стал набирать темпы, необходимые для производственного процесса огранки алмазов, но планирование алмазов по-прежнему сдерживало эти темпы, так как очень важно правильно планировать алмаз для получения оптимального выхода бриллианта из конкретного алмаза.

В 2003 году мы разработали первый в Индии планировщик алмазов (Magnus Digital) с целью решения этой проблемы, и с тех пор мы установили свыше 5 000 планировщиков по всему миру. Для повышения безопасности и надежности процесса торговли бриллиантами, используя наш опыт работы с лазерами, в 2006 году мы запустили систему безопасности и проверки бриллиантов (Smart-i15).







В 2011 году STPL запустила четыре процесса (4P) и блокировочное устройство для точной обработки алмаза в соответствии с заданной геометрией конечного алмаза. Благодаря нашим 4P и блокирующей лазерной системе можно получить почти готовый алмаз на одной установке. С 2011 по 2016 годы мы добавили множество свойств нашей продуктовой линейке, обеспечивающих добавленную стоимость, чтобы сделать ее более эффективной с точки зрения получения максимального и точного объема производства.

Наконец, в 2017 году мы запустили первого в отрасли робота и продолжаем нашу историю с помощью новейших устройств. Благодаря постоянным усовершенствованиям и инновациям STPL всегда оставалась законодателем мод в алмазной отрасли.

У нас есть подразделения более чем в 27 странах на 5 континентах. В основном мы работаем с клиентами из США, Китая, Камбоджи, Израиля, России и Бразилии. Помимо отрасли природных алмазов и бриллиантов, мы внедрили передовые технологии и для отрасли выращенных в лаборатории алмазов. На данный момент мы установили в общей сложности более 12 000 систем по всему миру.

Первые в мире роботы STPL для обработки алмазов привлекли внимание мировой алмазной отрасли. Можете ли вы дать нам более подробную информацию об этом новом продукте? Предполагая, что другие отрасли высокоточного и массового производства, кроме алмазной, могли также проявить интерес, какие другие отрасли промышленности обслуживает STPL?

Он называется ROBOMATIC. Действительно, очень приятно видеть, что этот робот работает полностью автоматически. ROBOMATIC работает вместе с нашим планировщиком. В этот робот можно загрузить до 600 камней одновременно. Чтобы понять, как это работает: робот выбирает и размещает камни один за другим, затем он определяет правильный план огранки с помощью ИИ (искусственного интеллекта) и расширенной обработки изображений и получает план от нашего планировщика. Затем робот сам устанавливает камень, чтобы начать процесс резки и придания формы. И затем он начинает проводить огранку камня согласно плану без какого-либо вмешательства человека. Это высокоточная и надежная роботизированная система. Нужно просто загрузить 600 камней в RОВОТ и получить почти готовые камни. Таким образом, операторы должны выполнять только загрузку (алмазов) и выемку (ограненных камней).

Помимо алмазной отрасли, на точности основана также и медицинская промышленность, как и алмазная отрасль. Мы обслуживаем медицинскую промышленность, производя лазерные установки для изготовления сердечно-сосудистых стентов. Точность и качество готовых изделий являются высшими требованиями, учитывая, что стенты будут имплантированы в организм человека. Мы используем наш опыт работы с лидерами медицинской отрасли с целью изготовления надежных устройств, спасающих жизнь. Помимо обслуживания алмазной отрасли и медицинской промышленности, у нас также есть промышленные лазеры для обрабатывающей промышленности.

STPL производит сложную продукцию уже много лет. работаете ли вы над новым продуктом в этом году? И как в настоящее время идут дела STPL в Индии, учитывая, что другие технические игроки также активно выходят на рынок? Какие шаги предпринимает STPL, чтобы сохранить свои позиции мирового лидера в этой области и крупного поставщика технологий для индийского сектора и всего мира?

С самого начала мы работаем над производством и разработкой высокотехнологичных инноваций и устройств в очень доступном ценовом диапазоне. STPL хорошо известна в мировой алмазной отрасли как компания, устанавливающая тенденции и стандарты для инновационных технологий.

Когда дело доходит до сравнения или конкуренции, STPL всегда стояла на переднем крае в плане разработки и внедрения новых инновационных технологий. STPL была отмечена многими международными и национальными наградами. Мы можем с гордостью сказать, что STPL - единственная компания, которая предлагает инновационные технологии почти каждый год.

Таким образом, предоставление высокотехнологичных и высокодоходных технологий в большинстве доступных ценовых порогов является фундаментальной философией, лежащей в основе деятельности STPL.

В этом году у нас появилось больше роботизированных технологий для наших направлений разработок, которые в конечном итоге будут запущены на рынок.

В настоящее время технологическим компаниям необходимо идти в ногу с быстро меняющейся обстановкой в области технологического обновления, инноваций и т. д. Как STPL справляется с такой нестабильностью в мире технологий?

В STPL мы считаем, что инновации и автоматизация могут решить любые проблемы, с которыми сталкивается любая отрасль во всем мире. А для разработки хороших инноваций нужна хорошая команда для самой разработки инноваций и для проведения автоматизации. Мы считаем, что сила компании в ее сотрудниках.

В STPL у нас есть все для того, чтобы привлечь лучшие таланты в отрасли под одной крышей для работы по всем направлениям, по цепочке НИОКР - цепочка поставок - производство - финансы и учёт - маркетинг - продажи - работа с персоналом и управление и т. д. Вся команда поддерживает постоянную связь с клиентами и предлагает решение их проблем. Иногда нашей команде приходится выходить за рамки традиционных способов, но благодаря ориентированному на результат подходу и полной свободе действий она предлагает инновации и предоставляет качество обслуживания мирового класса.

Хотя большинство продуктов STPL, по-видимому, пользуются хорошим спросом, какие из новых продуктов за последние несколько лет внесли значительный вклад в алмазную отрасль, приведший к повышению спроса? Как это отразилось на финансовых результатах вашей компании за год?

STPL предлагает полный ассортимент продукции для алмазной отрасли. У нас есть технологии, начиная с планирования, огранки и придания окончательной формы бриллиантам и заканчивая безопасной торговлей бриллиантами. Они превосходно сочетаются друг с другом, и, как правило, производитель бриллиантов использует весь набор средств, чтобы получить максимальный выход бриллиантов.

Трудно определить, какие из них продаются лучше всего, а какие менее востребованы. Все устройства пользуются постоянным спросом с момента их запуска, это касается наших планировщиков алмазов, системы резки алмазов и систем огранки бриллиантов и обеспечения безопасности бриллиантов.

Следует ли понимать, что вы поставляете продукцию, выполненную по индивидуальным заказам, адаптированную к потребностям ваших клиентов? Можете ли вы привести пример проекта, который был трудным для STPL и почему?

Во всем мире для любого производителя бриллиантов процесс изготовления бриллиантов является довольно сложным процессом с точки зрения получения максимального выхода бриллианта, это также сложно и для каждого необработанного алмаза. Производственные процессы, используемые каждым обработчиком алмазов, в той или иной мере уникальны.

Наши специалисты, занимающиеся исследованиями и разработкой, на постоянной основе поддерживают контакты с ведущими компаниями, которые занимаются массовым производством бриллиантов. Наша команда анализирует используемые ими процессы и на индивидуальной основе разрабатывает для них специальное решение. У каждого нашего продукта есть своя история развития. Производство бриллиантов всегда было очень сложной задачей. Сейчас выполнение этой работы полностью осуществляется с помощью робота на основе ИИ с обеспечением максимальной производительности и предельной точности - задача непростая, но команда STPL всегда верит, что системный подход к инновационному развитию может позволить выполнить любую разработку.

Более того, STPL является участником отрасли с 1993 года, и с тех пор STPL представила множество новаторских инноваций для мировой алмазной отрасли. Так как мы являемся производителем планировщиков и лазеров, предоставляющих больше возможностей для STPL с точки зрения создания любых дальнейших разработок, то планировщик и лазер являются основой.

В заключение, как относится STPL к текущей ситуации с COVID-19, когда отрасли предстоит «закрытие»? Какие шаги предпринимаются компанией, чтобы оставаться актуальной в нынешней сложной обстановке, а также оставаться устойчивой в будущем? Как вы считаете?

Это очень тяжелое время для человечества, и я молюсь за зараженных людей. Как я уже говорил ранее, мои коллеги являются для меня самым ценным, что у меня есть. Их благополучие является главным приоритетом в настоящее время.

Мы приняли все меры предосторожности и меры безопасности, такие как наличие дезинфицирующих средств и масок для лица, ежедневный осмотр сотрудников на проходной, уход при временной нетрудоспособности вследствие недомогания.

Чтобы перейти на следующий уровень, с прошлой недели мы дали указание большинству членов нашей команды работать на удалёнке на дому до поступления новой информации.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished



