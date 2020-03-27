Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи

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На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь по Фаберже Русского отдела Антикварного дома Christie’s, эксперт по оценке художественных ценностей министерства культуры РФ.

Вы были доверенным лицом, другом и соавтором недавно ушедшей из жизни правнучки Карла Фаберже Татьяны Фёдоровны, жившей в Швейцарии. Расскажите о последних годах её деятельности.

В 2017 году Татьяна Федоровна Фаберже стала соавтором книги «Василий Зуев – придворный миниатюрист, художник фирмы Фаберже». В настоящее время заканчивается новая книга с почти таким же названием «Василий Зуев и его продолжатели. К 150-летию со дня рождения миниатюриста и художника фирмы Фаберже». Она выйдет в конце апреля. В отличие от варианта 2017 года, где было 215 страниц, это издание полнее более чем в два раза, в нем будет 520 страниц. В том числе 165 биографий кавалеров наград Мемориального Фонда Фаберже, который был создан нами в 1996 году.

Что сейчас с ее частным архивом - полностью ли он исследован?

Частный архив Фаберже не исследован полностью. В прошлом году в марте Татьяна Федоровна передала мне часть материалов для написания книги, посвященной эмигрантскому периоду братьев Евгения и Александра Фаберже, 1920-1960 годы в Париже. Она приходилась им племянницей. Такая книга обязательно будет написана. Но это очень непростое дело. Книгу, посвященную деду Карла Густавовича Фаберже – Агафону Карловичу (1876-1951) мы писали семь лет. Она вышла в 2012 году под названием «Агафон Фаберже в красном Петрограде». У книги было четыре автора, включая Татьяну Федоровну.

Например, совсем не исследовано такое направление, как работа с бриллиантами и вообще с драгоценными камнями. Между тем мне Татьяна Фаберже рассказала, что ее дед Агафон Фаберже и его брат Александр были выдающимися геммологами - так, они определяли по нацвету, из какой кимберлитовой трубки в Южной Африке добыт алмаз. Сам Агафон был обладателем уникального синего бриллианта, который он предлагал к покупке императрице Александре Федоровне в 1914 году, к 10-летию цесаревича Алексея. Но царица отказалась, ей бриллиант показался дорог. Тогда его с удовольствием купила Варвара Базанова-Кельх, дочь иркутского миллионера, которая коллекционировала драгоценности. У нее был камень в 30 каратов от Фаберже. Она была известна именно как «бриллиантовая» купчиха, а не как обладательница семи пасхальных яиц от Фаберже, исполненных на уровне императорских. Франц Бирбаум, главный мастер фирмы Фаберже, признает в своих «Записках» (1919), что русские бриллиантовые вещи уступали по художественным достоинствам французским, но уж зато закрепка бриллиантов была выше всяких похвал, что признавалось и зарубежными конкурентами. Русские ювелиры первыми начали закреплять бриллианты в платину, а ведь это филигранная работа.

Вы как-то рассказывали, что в продукции фирмы Фаберже не менее трети занимала бриллиантовая группа.

Да, не менее 33 процентов. А сейчас она представлена в антиквариате менее чем 2-3 процентами. Такова судьба всех, особенно «бриллиантовых» фирм, современников Фаберже, придворных ювелиров и поставщиков двора - таких, как Болин, Ган, Кёхли, Зефтиген… Мы может любоваться их изделиями с драгоценными камнями только на полотнах больших художников. Сам Агафон Фаберже отвечал в фирме за два отдела: отдел драгоценных камней и отдел внешней торговли. Партнером фирмы был англичанин Аллан Боу, родом из Южной Африки, что способствовало получению лучшего алмазного сырья. Лучшие гранильщики были в Бельгии, кстати, большинство из них – из царской Польши. Один из них, бывший варшавянин Толковский, в 1919 году написал учебник по огранке алмазов.

Можете привести какой-то пример работы фирмы Фаберже с бриллиантами?

Ну, например, «Зимнее» ювелирное яйцо - одно из 50 императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже. Оно было создано в 1913 году по заказу императора Николая II в подарок его матери императрице Марии Федоровне и стоило по тем временам 24 600 золотых рублей.

Яйцо установлено на основании из горного хрусталя, оформленного в виде тающего льда, с ручьями из платины и 1 508 алмазами огранки «роза». Само яйцо, также из горного хрусталя, с кабошоном из лунного камня на вершине, разделяется на две прозрачные половинки, ободок каждой из которых выполнен из платины, украшенной 360 бриллиантами. Каждая половинка украшена тончайшей гравировкой, моделирующей ледяные кристаллы. Сюрприз представляет собой платиновую решётчатую корзинку с двумя ручками, украшенную 1 378 алмазами огранки «роза». В корзинке размещается изящный букет подснежников - из белого кварца с листьями из нефрита. На основании корзины выгравировано «Фаберже 1913». Кстати, это яйцо было куплено в 2002 году на Нью-Йоркском аукционе Christie’s эмиром Катара.

Что теперь будет с Мемориальным Фондом, который возглавляла Татьяна Федоровна - будут ли перемены, связанные с ее уходом?

Работа Фонда продолжается. Татьяна Федоровна – учредитель Фонда в апреле 1996 года, до последнего дня была его Почетным председателем. В настоящее время в Фонде более 720 человек из 22 стран мира. Точно цифры не могу сказать, потому что увы, люди уходят из жизни - так же, как и Татьяна Федоровна покинула нас 12 февраля за три недели до своего 90-летия. Сейчас председателем фонда избран действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник РФ, учредитель «Волго-Вятского монетного двора», художник-гравер Сергей Иванович Квашнин, имя которого широко известно теперь не только в России, но и в мире. В следующем году мы будем отмечать 25-летие создание Мемориального фонда Фаберже. Я по-прежнему остаюсь ученым секретарем Фонда.

Что происходило в фонде в последние годы, чем вы занимались?

Фонд продолжал реализовывать свои основные задачи, которых четыре:

1. Мемориализация, уход за могилами и памятниками. В 2014 году на кладбище в Дрездене был установлен памятник на могиле матери Карла Фаберже, в январе 2015 года был открыт бронзовый памятник Густаву Фаберже на его родине в Пярну (Эстония). Ухаживаем мы за могилами брата Карла Фаберже Агафона Густавовича и могилой ювелира Михаила Перхина на кладбищах Петербурга.

В следующем году исполняется дата - 25 лет установки в 1996 году памятника Карлу Фаберже на безымянной площади возле АО «Русские самоцветы». Спустя два года, в 1998 году, она получила название «Площадь Карла Фаберже». Такого еще не было в мире.

2. Выявление лучших ювелиров, продолжающих традиции Карла Фаберже и награждение их орденами и почетными знаками Фонда. Хотя, казалось бы, все достойные уже к 2016 году были награждены и отмечены в двух монографиях, посвященных главному мастеру фирмы Францу Бирбауму и вышедших в свет в том же году, однако тогда же был учрежден новый орден «Василия Зуева» для поощрения художников-миниатюристов. Если в 2017 году было 18 человек, награжденных этим специальным орденом, то сейчас их уже 80. Это в основном художники Ростова Великого, центра отечественной финифти, а также художники Петербурга и Москвы.

3. Выпуск книг — это уже упомянутые мною книги, посвященные Василию Зуеву. Также отмечу, что в декабре 2017 года вышла моя автобиографическая книга «В поисках архива Фаберже». В 2018 году вышла книга «Императорское пасхальное яйцо «Ампир» 1902 года» на русском и английском языках. Члены Фонда участвуют в многочисленных конференциях, посвященных вопросам изучения российской истории. Назову конференции в санкт-петербургском Музее Фаберже (кстати, этой сейчас самый большой и лучший по числу экспонатов Фаберже музей в мире), а также конференции по «Исторической психологии», которые проводит два раза в год профессор С. Н. Полторак. В последние годы мы направляем наши усилия на исследование исторического контекста, то есть изучаем «эпоху Фаберже», изучаем биографии художников «круга Фаберже», истории ювелирных фирм – партнеров и конкурентов Фаберже. Это позволяет нам глубже и точнее определить роль лидера – Карла Фаберже. В этом году 24 сентября знаменательная мемориальная дата – 100 лет со дня его смерти. Этому событию будет посвящена мемориальная Конференция в петербургском Музее Фаберже. В апреле открывается в Оружейной палате выставка, посвященная Фаберже. С ноября прошлого года успешно проходит выставка «Фаберже и придворные ювелиры» в Государственном историческом музее. В прошлом и в этом году продолжался сбор средств среди ювелиров России для создания памятника великому ювелиру Михаилу Евлампиевичу Перхину на набережной Онежского озера в Петрозаводске.

4. Задача пополнения базы данных инвентарных номеров также успешно решается, потому что новые номера регулярно появляются на мировых антикварных аукционах. Материалами Базы данных пользуются антикварные дома для исторических справок в каталогах.

Что нового появилось в исследовании творчества Фаберже – исторические факты, направления?

В книге «Василий Зуев и его продолжатели» будет целый раздел, который так и называется «Новые сведения по истории фирмы Фаберже». Вливается в ряд фабержеведов целая группа талантливых историков: доценты Академии Штиглица А. В. Карпов и Н. Н. Мутья, независимый исследователь из Москвы Дмитрий Кривошей, литератор из Петербурга Ирина Климовицкая, историк Императорского Фарфорового завода Александр Кучеров, историк из Ульяновска Александр Кожевин. Уже пять лет мы, группа членов Фонда, занимаемся развитием Музея Василия Ивановича Зуева (1870-1941), созданного пять лет назад при Центре дополнительного образования детей в районном центре Чердаклы, что в 25 км от Ульяновска. Василий Зуев был сыном симбирского мещанина, здесь он прожил последние 24 года своей жизни. Экспонаты музея – это миниатюры, исполненные современными художниками, а также подлинные эскизы работы Евгения Фаберже 1930-х годов, подаренные Татьяной Фаберже, и портреты, посвященные теме Фаберже. Там уже более 160 экспонатов, музей получает восторженную оценку посетителей - в первую очередь, он предназначен для детей и способствует их патриотическому воспитанию. Губернатор Ульяновской области С. И. Морозов принял решение о строительстве целого здания Музея Василия Зуева. Это первый в мире музей художника фирмы Фаберже.

Продолжается ли такое направление фонда, как выявление лучших ювелиров - продолжателей традиций?

Награждения продолжаются, в основном в связи с различными юбилеями. В последние три года нами награждены действительные члены Российской академии художеств, включая президента РАХ народного художника СССР Зураба Константиновича Церетели.

Что вы думаете о нынешнем состоянии ювелирного ремесла в России и его перспективах?

Этот вопрос о нынешнем состоянии ювелирного дела не простой, учитывая сложную экономическую ситуацию не только в России, но и в мире. Однако ювелирные выставки и ярмарки продолжают работать. Многие ювелиры ушли, как теперь модно говорить, «в самоизоляцию» — что-то делают дома. У самых успешных из них есть уже наработанный круг клиентов-заказчиков. По счастью, праздники и юбилеи никто не отменял.

Чего не хватает нынешним мастерам? Можете ли вы отметить какие-то достижения, перемены?

К сожалению, в отличие от дореволюционной практики, у нас в стране отсутствует государственный заказ на высокохудожественные вещи. Хотя, что очень заметно, в последнее время увеличилась доля художников-ювелиров, работающих по церковной тематике. Почти пропали из поля зрения камнерезы, я их не вижу на выставках. Но это не значит, что они покинули профессию. Просто по причине невысокой востребованности внутри страны они стали работать в расчете на зарубежный рынок — их теперь можно видеть в Гонконге, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Германии. Есть выдающийся художник–камнерез в Екатеринбурге. Это Алексей Антонов, очень известный в мире. Он открыл новый музей в своем городе, где демонстрирует камнерезные шедевры, продолжая традиции Фаберже и Денисова–Уральского.

Учитывая сложности работы с золотом и драгоценными камнями и в связи с кризисом, сейчас многие ювелирные фирмы успешно работают с серебром — и здесь есть достижения. Чего не хватает современным ювелирам — это поддержки государства. Но достижения есть, их немало, и они заметны. Надо лишь набраться терпения и пережить тяжелые времена.