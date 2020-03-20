Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»

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Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней и заканчивая реализацией готовой продукции.

Членами конфедерации являются национальные ювелирные ассоциации из более чем 40 стран, в том числе России. В 2006 году CIBJO стала единственной организацией, получившей официальный статус консультанта Экономического и Социального Совета ООН по вопросам развития мировой ювелирной отрасли.

Президент CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri) в этом кратком интервью отвечает на вопросы Rough&Polished, cвязанные с самой животрепещущей на сегодняшний день для мирового сообщества темой – коронавирусом COVID-19.

Как вы относитесь к угрозе коронавируса для торговли бриллиантами и ювелирными изделиями?

Давайте сначала проясним ситуацию. Мы не должны упускать из виду тот факт, что коронавирус прежде всего несет угрозу здоровью человека, и именно с этим нужно бороться в первую очередь. Я живу в Милане, который на данный момент находится почти в полном отключении от привычной жизнедеятельности. По состоянию на 18 марта, в Италии погибло более двух с половиной тысяч человек, а во всем мире эта цифра перевалила за восемь тысяч. Это люди, которые оказались под угрозой, и защита их физического состояния является приоритетом. Поэтому, прежде чем думать о чем-то еще, важно практиковать социальное дистанцирование и оставаться в карантине, если это необходимо.

Но дать людям возможность пережить кризис, это тоже критично, и здесь, конечно, важное значение имеет состояние бизнеса. Очевидно, что непосредственные экономические последствия являются существенными: магазины закрыты, торговые офисы и производства работают с ограниченной производительностью, если вообще работают, а линии снабжения ненадежны. В такие времена, как это, предметы роскоши не находятся в верхней части списка покупок у большинства людей.

Таким образом, для нас как для отрасли первостепенный приоритет должен быть в первую очередь связан с ограничением ущерба, а это означает, что мы не должны оказаться чрезмерно перегружены в финансовом отношении. Очевидно, что те, у кого есть сотрудники, захотят защитить их, и они должны сделать это в меру своих возможностей. Но в то же время они не окажут никакой услуги ни себе, ни своим сотрудникам, если не смогут удержаться на плаву в течение длительного периода бездействия. Каждый должен быть решительным, терпеливым и гибким.

Одновременно мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности, а это значит находиться в таком состоянии, которое позволит нам как можно быстрее прийти в норму, играя ключевую роль в восстановлении, которое неизбежно последует за кризисом. И когда я говорю о долгосрочном здоровье, я имею в виду не только экономическую стабильность, но и стабильность с точки зрения репутации. Важно не только действовать ответственно - важно, чтобы все видели, что мы действуем ответственно.

Когда мы увидим оживление на алмазном рынке?

В нынешних условиях на этот вопрос практически невозможно ответить. Если опыт таких стран, как Китай и Южная Корея, служит свидетельством того, как развиваются события, то, по-видимому, существует цикл эпидемии, который длится два-три месяца, прежде чем общество сможет вернуться к нормальной жизни. Но поскольку различные регионы мира находятся на разных стадиях этого цикла, воздействие на глобальную цепочку поставок, скорее всего, будет продолжительным. Возможно, будет одна волна, хотя, по-видимому, правительства будут лучше информированы и оснащены для борьбы с будущими всплесками, чем сейчас.

Структурно наша цепочка поставок прочна, но нам нужно будет быть очень осторожными, чтобы сохранить равновесие, как только розничные продажи возобновят более нормальный темп, или в условиях того, что станет новой нормой. Если производство будет избыточным, а спрос недостаточным, мы можем увидеть, что цены подавляются в то время, когда компании нуждаются в наличных деньгах.

Я не склонен делать прогнозы, но вполне справедливо предположить, что нам нужно будет стойко держаться до лета, то есть до июля или августа. Будем надеяться, что мы увидим начало восстановления до четвертого квартала и начала праздничного сезона.

Учитывая все сказанное, если мы и научились чему-то за последние несколько недель, так это ожидать неожиданное.

Каковы планы CIBJO на ближайшее будущее?

В настоящее время CIBJO продолжает работать по своему обычному графику, хотя мы вносим коррективы по мере необходимости с учетом событий. Мы должны были присутствовать на форуме ОЭСР по конфликтным минералам в Париже в начале апреля, но он был отменен. Мы также были приглашены провести серию семинаров на выставке Baselworld в конце апреля и начале мая, но она отложена до января будущего года.

По иронии судьбы, при таком количестве людей, запертых в своих домах, мы обнаруживаем, что члены, участвующие в работе наших технических комиссий и комитетов, располагают бо́льшим временем, чем обычно, чтобы посвящать себя делам CIBJO. Эта работа ведется на больших расстояниях, в цифровом формате и в режиме телеконференции, и именно так мы работали уже давно, задолго до нынешнего кризиса.

В настоящее время я планирую создать своего рода межотраслевой форум для обсуждения последствий коронавирусного кризиса и того, как мы можем реагировать на него как сектор. Есть целый ряд вопросов, которые следует рассмотреть, ибо уже сейчас ясно, что это не просто ухаб на дороге, а скорее формирующее событие. Газета New York Times опубликовала статью своего обозревателя Тома Фридмана, который говорит о мире B.C., или «до коронавируса», и A.C., или «после коронавируса». Все изменится, и мы будем действовать по-другому. Нам нужно обсудить это сейчас. Пока мы все сидим дома и ждем, когда кризис пройдет, у нас есть на это время.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough & Polished



