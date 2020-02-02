Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли

Вчера

Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра компьютерных наук в Академическом колледже Тель-Авив - Яффо в Израиле, Дэвид Блок (David Block) является в настоящее время генеральным директором Sarine Technologies, мирового лидера в разработке, производстве и продаже высокоточных технологических продуктов для мировой алмазной и ювелирной отрасли.

В течение последних 18 лет Дэвид Блок работал в Sarine Technologies на различных руководящих должностях в Израиле и Индии. До 2009 года Дэвид Блок занимал должность генерального директора Sarine India, управляя более 70 процентами доходов этой группы.

С 2012 года до назначения его на должность генерального директора в 2017 году Блок занимал должность заместителя генерального директора и директора по производственным вопросам Sarine, отвечая за глобальную производственную деятельность компании и продажи.

До прихода в Sarine Блок работал в нескольких крупных израильских высокотехнологичных компаниях в сфере управления крупномасштабными проектами развития.

В этом интервью агентству Rough&Polished Дэвид Блок рассказывает о некоторых новинках, выпущенных в последние несколько лет, а также о планах Sarine на будущее.

Ниже приводятся выдержки из беседы:

Что нового выпустила Sarine за последние пару лет, будучи пионером в области инновационных технологий, предназначенных для процессов производства и оценки бриллиантов?

За последние пару лет Sarine представила много новых решений, которые изменили алмазную отрасль, сначала в сфере производства бриллиантов, а в последнее время и в розничной торговле. Наше семейство решений Sarine Profile™ меняет способ продажи бриллиантов в магазине, чтобы обеспечить уникальную цифровую среду обслуживания. Sarine также представила первую в истории автоматизированную оценку бриллиантов с помощью искусственного интеллекта с целью предложить новый уровень соответствия и уверенности.



Рассказ о деятельности компании Sarine в магазине Фото: Sarine

За последние пару лет Sarine представила несколько важных решений для различных сегментов алмазопровода:

• Отслеживаемость Sarine Diamond Journey™, которая позволяет расширять историю пути бриллианта и добавить незаявленное отслеживание алмаза и бриллианта от рудника до потребителя, которое можно подтвердить. • Системы картирования метеоритных включений Galaxy®, которая позволяет производителям бриллиантов применять революционную технологию Galaxy также для самых маленьких алмазов размером от 0,25 до 0,40 карата с целью обеспечения точной трехмерной модели алмаза, включая внутренние включения вплоть до типа VS и внешние дефекты поверхности. • Устройство Galaxy® Tension viewer, являющееся передовой технологией, позволяющей выполнять точное трехмерное сканирование и картирование натяжения внутренней структуры алмазов. Оно предоставляет производителям бриллиантов возможность учитывать фактическое местоположение натяжения в алмазах на гораздо более ранней стадии производственного процесса, обеспечивает более безопасный и более выгодный процесс распиловки. • Услуга Verto обеспечивает трехмерную визуализацию ювелирного изделия на основе искусственного интеллекта (ИИ) и позволяет создавать удивительно профессиональные трехмерные цифровые изображения ювелирных украшений с использованием только мобильного устройства, нет необходимости иметь сложную систему визуализации или проводить какую-либо последующую обработку. • Система распознавания характерных признаков бриллианта Sarine TruMatch™, которая обеспечивает безопасность бриллиантов и повышает доверие потребителей. Новая система для использования в магазине обеспечивает надежную проверку бриллиантов, независимо от того, неоправленные ли они или уже вставлены в ювелирное изделие. Эта система идентифицирует уникальный цифровой идентификатор (ID), а затем подтверждает, что характерный признак бриллианта соответствует идентификационным данным, хранящимся в цифровом банке данных.

Можете ли вы пролить немного света на свои последние продукты, такие как Sarine Diamond Journey™, Light™ Performance и новую технологию обработки изображений, например, Verto?

Алмазная отрасль находится на перепутье, испытывая необходимость в полном преобразовании способов отслеживания и продажи алмазов. На ритейлеров оказывают давление такие тенденции, как онлайн-покупки, требования потребителей раскрыть происхождение алмазов и обеспечить отслеживаемость бриллиантов, а также повышение качества обслуживания в магазине.

Решение по отслеживаемости бриллианта Sarine Diamond Journey отображает историю преобразований бриллианта, увлекательно наглядно демонстрируя, как он превращается из необработанного камня в красивый бриллиант, пока не дойдет до потребителя. Кроме того, наше решение по отслеживанию происхождения Provenance Traceability позволяет подтверждать происхождение алмаза технологическим и объективным способом.



Трехмерная визуализацию ювелирного изделия посредством услуги Verto Фото: Sarine

С целью дальнейшего повышения качества обслуживания покупателей, Sarine предлагает опционное дополнение к Sarine Diamond Journey™, модель 3D-Origin™. Эта идентичная физическая копия алмаза, который использовался для изготовления бриллианта, обеспечивает потребителей осязаемой памятью об оригинальном уникальном необработанном камне, из которого создан неповторимый бриллиант.

• Light Performance: решение Sarine Light Performance обеспечивает научную оценку красоты бриллианта. Это самый точный и всеобъемлющий способ определения внешней красоты и привлекательности бриллианта. • Сервис визуализации ювелирных изделий Verto с использованием искусственного интеллекта позволяет создавать самые современные трехмерные модели ювелирных изделий с высоким разрешением с помощью простой камеры или мобильного устройства и специальной калибровочной карты. Подробные 3D-модели автоматически создаются с помощью технологии Verto, не требуя от пользователя специальных знаний и опыта.

По вашему мнению, как искусственный интеллект (ИИ) изменил алмазную отрасль в последнее время? Как Sarine использовала ИИ для повышения гибкости алмазопровода?

В прошлом году мы открыли наши первые лаборатории по оценке, в которых мы теперь проводим оценку чистоты и цвета на коммерческой основе, используя свои запатентованные системы, основанные на искусственном интеллекте и машинном обучении. Этот подход с применением машинного обучения обеспечивает беспрецедентную согласованность и повторяемость и имеет решающее значение для придания отрасли уверенности в показателях «4C» (огранка, цвет, чистота и вес в каратах).

Мы верим, что ИИ будет играть более важную роль в отрасли в ближайшие несколько лет, и мы сможем более подробно рассказать об этом в ближайшие несколько месяцев.

Каким образом облачная система Sarine предоставляет покупателям обслуживание в магазине? Расскажите более подробно, пожалуйста.

Sarine разработала надежную облачную инфраструктуру для предоставления наших интерактивных цифровых отчетов, чтобы розничные продавцы могли предлагать потребителям увлекательное обслуживание с помощью многоканальных продаж.

Современные потребители являются прирожденными пользователями цифровых технологий и ожидают нового уровня обслуживания и информации. Наличие отчетов, доступных на мобильном телефоне или планшете, позволяет потребителям чувствовать себя «как дома» и испытывать уверенность, тем самым получая более свободное и гибкое обслуживание при совершении покупок.



Использование Verto на мобильном телефоне Фото: Sarine

Как до сих пор идут дела у лабораторий Sarine в обстановке высокой конкуренции со стороны множества лабораторий? Сколько лабораторий открыто по всему миру на сегодняшний день? Планирует ли Sarine открыть лабораторию в России, учитывая то, что Россия нацелена на расширение своего сектора производства бриллиантов?

Лаборатория Sarine, использующая ИИ, является первой в мире технологической автоматизированной лабораторией по оценке бриллиантов, основанной на искусственном интеллекте. На сегодня, Sarine открыла две лаборатории, одну в Индии и одну в Израиле.

Мы постоянно изучаем потребности наших клиентов во всем мире и те способы, с помощью которых мы можем предоставить им более легкий доступ к широкому спектру наших услуг, включая оценку.

Тем более в России, где имеется тесное сотрудничество с основными игроками отрасли. Кроме того, мы считаем, что в ближайшие несколько лет оценка бриллиантов претерпит существенные изменения и появятся новые возможности для предоставления клиентам более эффективных услуг по оценке, имеющих соответствующее качество.

Индийское производство бриллиантов в настоящее время находится в состоянии постоянного изменения, и многие компании начинают заниматься также и выращенными в лаборатории бриллиантами (ВЛБ). Изменит ли это каким-либо образом динамику предоставления услуг Sarine сектору, или в будущем все останется «как есть»? Как вы считаете?

Большинство наших производственных решений можно использовать также и для выращенных в лаборатории бриллиантов, так что это еще один сегмент, который мы сейчас обслуживаем.

Кроме того, с точки зрения розничной торговли, растущая необходимость отличать природный бриллиант от выращенного в лаборатории камня создает спрос и порождает интерес к нашим решениям по отслеживанию Diamond Journey и Traceability. Кроме того, обеспокоенность по поводу подлинности бриллиантов помогает нам продвигать наше новое решение по идентификации характерных признаков бриллиантов (TruMatch).

В алмазной отрасли есть место для обоих видов продуктов (природных бриллиантов и ВЛБ), если они полностью раскрыты и дифференцированы во избежание путаницы и каннибализации («поедания» доли рынка одних товаров другими из одной и той же ассортиментной группы – прим. ред.) на уровне розничной торговли.



Система распознавания характерных признаков бриллианта Sarine TruMatch™ Фото: Sarine

Sarine недавно вышла из состояния убыточности и зафиксировала прибыли, по-видимому, благодаря высокому спросу на свое оборудование Galaxy для картирования алмазов. запускает ли Sarine в ближайшее время какой-то принципиально новый продукт, способный изменить ситуацию?

Мы не можем предоставить подробную информацию о решениях, которые еще не были обнародованы. Тем не менее, как инновационная компания, которая в течение последних 30 лет постоянно предоставляла на рынок новые решения и тратит значительную часть своих доходов на научные исследования и разработки, я могу заверить вас, что мы продолжим идти по этому пути и предложим революционные решения, которые повысят эффективность отрасли, бросят вызов существующим предвзятым мнениям и помогут ритейлерам продавать товар новым потребителям.

Сталкивается ли Sarine с нарушением патентных и авторских прав со стороны производителей во всем мире или только со стороны индийских производителей? В каком состоянии находятся иски, поданные Sarine несколько лет назад? И какие шаги предпринимает Sarine для предотвращения кражи интеллектуальной собственности в будущем?

Хотя я не могу предоставить подробности по этому вопросу, я могу четко заявить, что Sarine предпримет любые действия и продолжит защищать свои права на интеллектуальную собственность везде, где это будет представлять риск для нашего бизнеса и бизнеса законных участников отрасли, которые используют наши решения.

В качестве примера скажу, что мы недавно подали дополнительные иски о нарушении патентных прав и авторских прав против производителей оборудования Galaxy, действующих с нарушением права интеллектуальной собственности.

См.: http://sarine.listedcompany.com/newsroom/20200202_230358_U77_BNZOTKCMXEN1ASQS.1.pdf

Наши решительные и бескомпромиссные ответные меры будут гарантировать, что влияние этих угроз на наш бизнес будет минимальным.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough & Polished



