Высокотехнологичное направление - самое перспективное для алмазной технической промышленности

25 февраля 2020

«Синтез Технолоджи» - ведущий производитель алмазов в России. Компания занимается производством монокристаллов углерода – лабораторных алмазов и монокристаллических пластин. Полностью идентичные натуральным алмазы «выращиваются» внутри лаборатории с использованием передовых технологий HPHT, которые воспроизводят естественный процесс создания природных алмазов.

На вопросы R&P отвечает генеральный директор «Синтез Технолоджи» Екатерина Наговицына.

Екатерина Наговицына - выпускница Санкт-Петербургского государственного Института психологии и социальной работы. Профессиональный психолог. Работала в Центральном научно-исследовательском институте материалов (разработка специальных материалов и технологий). Имеет опыт практической руководящей работы в различных компаниях и отраслях, включая опыт работы в качестве генерального директора (ООО «Русмодернизация»).

Технологии выращивания алмазов за последние годы приобрели промышленный характер. Как и когда была создана ваша компания?

Наши акционеры всегда занимались высокотехнологичными производствами. Всегда внимательно отслеживали новые технологии для решения сложных, государственных задач. Выращенные алмазы - это материал 21 века, который имеет максимально широкое применение: от ювелирной промышленности, медицины и микроэлектроники до управляемого термоядерного синтеза.

Как вы пришли в этот бизнес – вы ведь психолог по образованию?

Тем не менее свой трудовой путь я начала в НИИ... И с тех пор всегда интересовалась новыми технологиями. Я являюсь прежде всего менеджером-управленцем. А в менеджменте психология является одним из ключевых факторов. Я постоянно учусь и совершенствую свои знания и навыки.

Согласны ли вы с мнением, что запасы природных алмазов истощатся к середине века и производство искусственно выращенных алмазов приобретет еще большую актуальность? На какого потребителя рассчитана ваша продукция?

Вопрос скорее не в истощении запасов природных алмазов, а во все более возрастающих расходах со стороны алмазодобывающей промышленности на разработку и добычу алмазов. А также в изменении конъюнктуры рынка – когда изменяется и покупатель, и его восприятие продукции.

Здесь есть несколько переменных, которые дают преимущества индустрии лабораторных алмазов перед добытыми. Основным фактором является развитие технологии выращивания лабораторных алмазов. Данная технология позволяет создавать алмазы самого лучшего ювелирного качества и большого размера, в отличии от природных алмазов. В противовес этому более 80% всех добываемых природных алмазов составляют камни менее 0,5 карата или неудовлетворительного качества, при все более возрастающих расходах на их разработку и добычу.

При этом следует отметить другой фактор - готовность рынка и потребителя к таким алмазам. Основной рынок алмазодобывающий промышленности практически не затрагивает миллениалов, они не являются их целевым потребителем, и они просто не входят в маркетинговые стратегии большинства компаний. В то время как выращенные в лаборатории алмазы являются для более молодого потребителя продуктом, обладающим неоспоримыми преимуществами перед добытыми. У современного покупателя при всех прочих есть такие приоритеты, как забота об экологии и низкий уровень воздействия на окружающую среду, и лабораторные алмазы, в отличии добываемых природных алмазов, хорошо резонируют с приоритетами потребителей – миллинеалами - и отвечают их экологическим, социальным и этическим требованиям.

На данный момент рынок становится все более конкурентным, и мы уже сейчас видим, что алмазы, выращенные в лабораторных условиях, выиграют по сравнению с добытыми алмазами, учитывая снижение производственных затрат с течением времени (по сравнению с ростом затрат на добычу). Особенно в сегменте самых высококачественных бесцветных алмазов крупного размера и цветных алмазов, которые крайне редко встречаются в природе.

По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024 году будет составлять $28,26 млрд в результате его растущего спроса на огранку, полировку и бурильные работы. А какой объем выращенных алмазов производите вы сейчас и собираетесь производить в будущем?

Сложно говорить сейчас об объемах рынка выращенных алмазов в будущем, так как при экспоненциальном росте этой индустрии мы также можем видеть маркетинговую составляющую - наращивание объемов должно быть планомерным для того, чтобы избежать обвала цен на всем алмазном рынке.

Если говорить о наших объемах, то к концу 2023 года мы планируем выйти на показатель в 90 000 каратов в год, при том, что мы говорим о крупных (1-20 каратов) бесцветных алмазах ювелирного качества и крупных алмазах fancy цветов, это довольно существенная цифра.

Какими технологиями вы пользуетесь – чем они отличаются от китайских, например, или от ваших коллег, скажем, из «Нью Даймонд Технолоджи»? У вас имеется какое-то свое, оригинальное ноу-хау?

Нужно понимать, что производство лабораторных алмазов - это не просто покупка оборудования: ваше оборудование хорошо настолько, насколько хорошо оно работает. И хотя технологии HPHT (High Pressure, High Temperature) и CVD (Chemical Vapor Deposition) существуют уже достаточно продолжительное время - самая главная задача состоит в том, чтобы найти правильную формулу, которая позволит производить алмазы крупного размера и безупречного качества в больших количествах, с чем мы успешно справились.

Китайский рынок лабораторных алмазов – это пока что в первую очередь мелкие монокристаллы для абразивной промышленности. Хотя и делаются на одном оборудовании методом HPHT, но технологии роста сильно отличаются. Наш рынок, как и, к примеру, у «Нью Даймонд Технолоджи», или у Lightbox от De Beers, это крупные монокристаллы. Конечно, у нас имеется свое ноу-хау, позволяющее получить крупные и качественные алмазы различных цветовых оттенков. И так как наша технология освоена и апробирована в нашем R&D центре - это позволяет нам производить большие объемы предсказуемого качества, исключительной чистоты и цвета, что в достаточной степени удовлетворяет потребностям ювелирных ритейлеров.

Какими проблемами (или, как сейчас правильнее их называть, «вызовами») – научно-технологическими или маркетинговыми - вы сейчас занимаетесь и какие из них считаете основными?

Первый вызов – маркетинговый. Увеличение мощности производства, чтобы стабильно получать серию одинаковых монокристаллов. В промышленности, как технической, так и ювелирной, никому не интересно покупать по 1-2-3 камня, нужно обеспечивать как минимум 100 каратов ежемесячно, определенного размера и свойств. Поэтому мы нашли инвестиции и начинаем строить завод в ОЭЗ «Моглино» в Псковской области.

Второй вызов – как вы называете, «научно-технологический». Сейчас наши инженеры работают над тонкостями технологии управляемого роста монокристаллов. Это позволит значительно увеличить как выход качественного продукта, так и увеличить размеры монокристаллов, которые мы можем получить на наших прессах.

Третий вызов - проблема раскрытия, классификации и стандартизации. Мы, так же, как и другие компании на рынке лабораторных алмазов, боремся за достоверное предоставление информации о технологиях производства и донесение этой информации до потребителей. Отсутствие отраслевых стандартов и структуры маркетинговых коммуникаций является существенной проблемой на рынке и не дает консолидировать усилия всех игроков. И работа над этими проблемами в конечном счете приведет к доверию потребителей к лабораторным алмазам, так как будет предоставлять достоверную информацию потребителю. Для этого у нас даже существует собственный ювелирный бренд - Glow Diamond; при помощи него мы планируем влиять на маркетинговую стратегию производителей лабораторных алмазов и их восприятие конечными потребителями, работая на рынке высокого ювелирного искусства.

Компании, добывающие природные алмазы, поначалу напуганные конкуренцией, сейчас постепенно меняют свое отношение к искусственным. А как вы относитесь к проблеме природных и искусственно выращенных алмазов? Как эти два отдельных, но все же связанных рынка взаимодействуют и влияют друг на друга?

Эти два рынка влияют друг на друга напрямую. Рынок лабораторных алмазов является угрозой для рынка добытых алмазов, и, на наш взгляд, в будущем произойдет полная или частичная замена рынка добытых алмазов на лабораторные ввиду множества факторов – таких, как экономическая составляющая как добычи, так и развития технологий, и более восприимчивый потребитель. Именно баланс между экономическими факторами и конъюнктурой конечных потребителей (как розничных, так и поставщиков, которые с легкостью способны заменить добываемые алмазы на лабораторные, ввиду их физической идентичности) будет влиять на скорость передела всего рынка алмазной индустрии и его замещения со стороны лабораторных алмазов, но это лишь вопрос времени.

Как вы относитесь к прошлогоднему заявлению компании De Beers о строительстве крупнейшего завода по выращиванию алмазов и выходе на рынок их компании Lightbox?

Это является очень взвешенным и дальновидным решением с точки зрение диверсификации добывающего бизнеса - а также показателем того, куда движется вся алмазная отрасль. Из этого можно уже увидеть вектор развития рынка в сторону выращенных в лаборатории алмазов, так как De Beers все же крупнейший игрок на рынке алмазобытчиков. Также это является большим плюсом для всей индустрии лабораторных алмазов, так как De Beers имеет большие маркетинговые ресурсы для расширения рынка и постепенного приведения всей индустрии лабораторных алмазов к единым стандартам и определениям, то есть того, чего сейчас нет.

Чем отличаются – если отличаются ваши алмазы?

Наши алмазы отличаются своим качеством - у нас есть собственная освоенная технология, позволяющая не только получать алмазы исключительного ювелирного качества, но и масштабировать наше производство для получение достаточно больших объемов алмазов. Также мы одна из немногих компаний, которые способны производить цветные (fancy) алмазы крупного размера – такие, как красные, зеленые, розовые, синие и желтые.

C начала 2016 года существует Международная ассоциация выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association - IGDA). Является ли «Синтез Технолоджи» ее членом? Считаете ли вы эффективным действовать сообща, чтобы правильно представлять и продвигать выращенные алмазы и бриллианты?

На данный момент мы уже ведем переговоры по включению в International Grown Diamond Association. И считаем очень важным наладить координацию между производителями и ритейлерами лабораторных алмазов. Отсутствие координации между производителями и розничными ритейлерами лабораторных алмазов предоставляет конечному потребителю разнообразную и иногда запутанную информацию. Некоторые решают сосредоточиться на внешне привлекательных экологических / социальных выгодах от того, что нет необходимости строить шахту, в то время как другие подчеркивают ценовые преимущества. Также существует проблема классификации, которая произрастает из отсутствия координации. На рынке существует множество названий для выращенных алмазов, такие как: лабораторные и синтетические (последнее, к примеру, является ярким примером уничижительного названия и искажения информации о продукте - так как лабораторный алмаз не является ни синтетическим, ни искусственным, поскольку он идентичен природному по всем физико-химическим и оптическим характеристикам).

Из выращенных кристаллов сейчас серийно изготавливают линзы, алмазные наковальни и другие изделия или приборы. Расскажите об этом направлении – производстве алмазов для технических целей. Правда ли, что требования, предъявляемые к техническим характеристикам кристаллов алмаза для индустриальных применений более жесткие, чем для изготовления бриллиантов?

Правда, рынок технических алмазов, по нашему мнению, делится на несколько категорий. Во-первых, это практически полностью занятая китайцами ниша мелкодисперсных алмазов, используемых как абразив, алмазные напыления и т. д. Это достаточно массовый продукт.

Во-вторых, это достаточно крупные монокристаллы, где используются прочностные характеристики алмаза – алмазные наковальни (анвилы), волоки для протяжки проволоки и так далее. В этом сегменте кристалл должен быть сравнительно большого размера, и не иметь внутренних дефектов, обеспечивать прочность.

В-третьих, самое высокотехнологичное направление. Это алмазные оптические линзы, пластины с заданным дефектно-примесным составом для микроэлектроники и оптики, или пластины детекторного качества. Это направление самое перспективное с точки зрения развития алмазной технической промышленности, но и требования к кристаллам максимально строгие. В бриллиантах дефекты иногда создают, наоборот, некоторую уникальность. Ну или добавленная стоимость ювелирного изделия с дефектом будет ниже, но это тоже товар. Для микроэлектроники же любое отклонение от заданных в Техническом задании параметров недопустимо, и алмаз отбраковывается.

Именно поэтому переход на высокотехнологический рынок является для нас более приоритетным и многообещающим, так как наши технологии позволяют добиваться необходимых характеристик и занимать на этом рынке доминирующие положения.

Недавно в СМИ прошла информация о том, что «Синтез Технолоджи» намерена открыть в Псковской области производство монокристаллов углерода – синтетических алмазов и монокристаллических пластин. Расскажите об этом проекте.

Это наш масштабный проект по масштабированию нашего производства. На этот проект мы получили положительное решение и финансирование Экспертного совета Фонда развития промышленности РФ. С конца 2019 года мы являемся резидентами особой экономической зоны Моглино, и с 10 января 2020 года мы арендуем площадь в 1 700 квадратных метров на территории ОЭЗ Моглино. Это дает нам большое преимущество в виде налоговых преференций и расширения наших экспортных возможностей, а также развития трансграничного сотрудничества. Наш проект включает в себя несколько этапов, и если к концу 2020 года мы выходим на показатель 7 000 каратов в год, то уже к 2023 году мы планируем расширение до 90 000 каратов в год.

Галина Семенова для Rough&Polished