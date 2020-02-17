Diamex Lab: «Наши технологии позволяют проследить историю происхождения каждого камня»

17 февраля 2020

О разработках IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений в интервью Rough&Polished рассказал директор компании Diamex Lab Глеб Свердлов.

Расскажите, пожалуйста, о вашей компании

Diamex Lab создана несколько лет назад. Компания входит в состав группы и опирается на ее инфраструктуру. Причиной создания послужила новая трактовка технологий выращивания и улучшения лабораторных и природных алмазов tIIa для ювелирного и промышленного применения. Её предложила команда учёных, работавших над проблемами углерода для нефтегазового направления группы. Сложности в закупе природного сырья и конфликт лабораторных и природных алмазов снизили привлекательность идеи для ювелирного рынка. А исключительно промышленный потенциал вывел проект из сферы интересов Diamex Lab.

Следующий этап в жизни компании начался с работы математиков и программистов. В процессе решения фундаментальной проблемы по моделированию белка, был создан, математический метод моделирования объёмных объектов. Этот метод стал основой разработки конструктора ювелирных украшений.

Сегодня Diamex Lab - инновационная компания, работающая в области разработки IT технологий для рынка алмазов, бриллиантов и ювелирных украшений.

Что представляет собой проект «Июль»?

Проект «Июль» был создан как тестовая площадка. Первый, потребительский взгляд на конструктор julyjewel.ru даёт ощущение красивой картинки, которая несёт в себе лишь новый потребительский опыт, но это не так. Конструктор - фронтальная часть концепции, способной трансформировать и оздоровить рынок.

Сегодня алмазопровод из недр к потребителю состоит из 7 шагов. Каждый из шагов несёт в себе дублирующие издержки в виде налогов, маркетинга, аренды, заработной платы, стоимости привлечённых средств. Чем больше шагов, тем больше проблем с ассортиментом, неликвидом, дебиторской задолженностью, хранением, сезонностью спроса. Расходы уводят деньги с рынка, а проблемы делают бизнес менее устойчивым. Доля перечисленного может составлять до 35% от розничной стоимости продукта.

Вертикальная интеграция нашей концепции позволит оптимизировать дублирующие издержки, избавится от перечисленных проблем и сократить количество шагов. Для крупных добывающих компаний и производителей бриллиантов количество таких шагов может сократиться до двух. Сохранив средства, рынок обретет новую емкость, а консолидированный маркетинговый бюджет позволит противостоять внешним конкурентам и прививать ценности потребления ювелирных украшений, а не вести мелкие междоусобицы.

Решая проблемы отрасли, мы не забываем и про потребителя. Конструктор отражает потребительские инсайды новых поколений. Персонализация предложения, создание ключевой роли для клиента во всем процессе, не ограниченный выбор, покупка на любой бюджет – вот лишь часть учтенных запросов.

«Июль» еще не стал самостоятельным брендом, но стремится к этому. Сейчас мы в большей степени сосредоточены на разработках новых технологий и решений, способных дополнить уже созданное.

Среди них:

• Интерпретация результатов сканирования алмазов и бриллиантов с целью продемонстрировать потребителю в конструкторе реальный камень с реальными включениями. Мы верим, что это направление сделает возможным для конечного потребителя покупку ювелирного украшения с будущим камнем на этапе сырья и расширит рынок для наших коллег, производящих оборудование. • Математическая модель света для реалистичной передачи игры камня на экране компьютера, планшета или смартфона. Даст новый, крайне ценный потребительский опыт. • Динамическая примерка в дополненной реальности. В этом направлении уже работает ряд компаний, и они добились определенных успехов. Надеемся, что нам удастся сказать что-то новое в этом вопросе. • Определение размеров тела человека с помощью инструментария смартфона. Эту задачу можно отнести к фундаментальным.

Кто является вашим поставщиком драгоценных камней и бриллиантов?

Мы провели три теста нашего продукта. Один в искусственных условиях и два в условиях реального рынка. Все три прошли успешно. Мы не занимались масштабированием, и объем продаж был относительно невелик. По этой причине мы воспользовались текущим предложением рынка, не отдавая предпочтения какому-либо производителю. Сейчас нам интересны рынки десяти стран. Мы активно ищем партнеров на этих территориях. По четырём из них мы достигли определенного прогресса.

Diamex Lab не первый год является клиентом АК АЛРОСА (ПАО) поэтому в России приоритетным партнером для проекта «Июль» мы рассматриваем подразделения АЛРОСА: «Бриллианты АЛРОСА» и недавно вошедший в состав компании смоленский «Кристалл». Возможно, наше сотрудничество с АЛРОСА не ограничится только поставками камней, мы будем рады видеть российскую компанию в числе первых наших лицензиатов.

Кто ваши клиенты, каковы их предпочтения?

Если вы про «Июль», то в первую очередь мы видим своими клиентами людей влюблённых, строящих отношения, состоявшиеся семьи. У нас есть свои 4 «С» для клиентов, жаль только они не на «С» начинаются: помолвка, свадьба, рождение, годовщина. Это те четыре события, участию в которых бренда «Июль» мы всегда рады. Во вторую очередь мы думаем о перспективах расширения ассортимента и поводов для коммуникации. Когда бренд обретёт узнаваемость и заслужит доверие своих клиентов, мы будем рады предложить ассортимент на первый зуб, выпускной и подарки для важных и памятных моментов наших клиентов, их близких и друзей.

Если говорить о B2B сегменте, то мы предлагаем приобретение страновых лицензий крупным игрокам рынка с последующей интеграцией нашего решения в структуру компании. На небольших рынках или тех, где поиск лицензиата затягивается, мы готовы стартовать самостоятельно или на базе действующих производств.

Как вы контролируете, что используемые вами камни, происходят из этических источников?

Спасибо за важный и правильный вопрос. Мы поддерживаем необходимость контроля этичности происхождения бриллиантов. Одним из важных критериев выбора лицензиата как раз является его приверженность Кимберлийскому процессу и полная прозрачность в этом вопросе.

Предъявляя высокие требования к другим, мы не делаем поблажек и себе. Архитектура создаваемых нами решений содержит в себе возможность проследить историю происхождения каждого камня. Хорошим примером и ориентиром создания подобных решений для нас являются «Бриллианты АЛРОСА», которые предоставляют своим клиентам полную информацию о истории камня. Выбор региональных поставщиков в тех странах, где «Июль» планирует развиваться самостоятельно, также учитывает этот критерий.

Как вы относитесь к алмазам, выращенным в лабораторных условиях? Используете ли вы лабораторные бриллианты?

Появление на рынке лабораторных бриллиантов было неизбежным событием. Все драгоценные и полудрагоценные камни уже «переболели» этим. Бриллианты оставались единственным непокоренным столпом, атаковать который брались лишь имитации в виде муассанитов и фианитов. Хорошо, что массово это произошло сейчас, а не в 90ые, когда в России появилась эта технология. Текущая ситуация меня как участника рынка не радует, но я отношусь к ней философски. История говорит нам, что текущее положение дел - временное явление. Жизнь расставит все по своим местам и природные бриллианты вновь займут своё заслуженное законное положение.

В рамках бренда «Июль» мы не используем лабораторных бриллиантов.

Как вы считаете, способны ли сектора лабораторных и природных бриллиантов сосуществовать без каких-либо столкновений?

Считаю, что да, способны. И произойдёт это не по воле участников ювелирного рынка. История нашей компании хороший тому пример. Уже сейчас мы наблюдаем ряд прорывов, совершенных нашими коллегами в поиске решений по промышленному применению лабораторных алмазов. На сегодняшний день мединструменты, оптика, электроника и фотоника, а также другие направления создают значительно большую ценность лабораторных алмазов, чем ювелирное применение. Всем нам хорошо известны примеры, когда промышленное потребление с легкостью меняет стоимость материалов и как следствие картину ювелирного рынка. Лабораторные алмазы не станут исключением.

При этом, на мой взгляд, не стоит опасаться потерь ценности природных камней, так как в них присутствует то, чего нет ни у одного сделанного человеком алмаза – это природная уникальность.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough & Polished



