Вступая в 2020 год, алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии

03 февраля 2020

По мнению De Beers, в 2020 году алмазная отрасль находится в более устойчивом состоянии благодаря действиям, предпринятым в прошлом году.

Представитель группы De Beers по связям со средствами массовой информации Дэвид Джонсон (David Johnson) сказал Мэтью Няунгуа (Mathew Nyaungwa) из Rough & Polished, что к предпринятым действиям относятся сокращение объема производства алмазов в ответ на снижение спроса, корректировка цен на алмазное сырье, предоставление клиентам большей гибкости по отсрочке их закупок алмазов и проведение небольших сайтов.

Он сказал, что слабые продажи в последние две недели, предшествовавшие Рождеству в 2018 году (в основном из-за волатильности фондового рынка США и торговой напряженности между США и Китаем), привели к тому, что у ритейлеров была ниже потребность в пополнении запасов в начале 2019 года.

Это, сказал Джонсон, привело к переизбытку запасов в мидстриме (средней части алмазопровода), и впоследствии спрос на алмазное сырье значительно сократился.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Каковы ваши прогнозы о состоянии алмазной отрасли в этом году?

Хотя еще слишком рано давать точные прогнозы, торговые условия мидстрима начали улучшаться после вызовов, существовавших в прошлом году. Мировой потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами остается в основном стабильным, несмотря на рост проблем на некоторых рынках, и продолжает демонстрировать относительно хорошие показатели на ключевом рынке США.

Хотя необходимо будет следить за маркоэкономическими условиями, в том числе за торговой напряженностью между США и Китаем и протестами в Гонконге, положение отрасли, вступающей в 2020 год, в целом более устойчивое в результате действий, предпринятых в прошлом году, что должно привести к восстановлению более стабильной обстановки.

Какие основные факторы повлияли на ваш бизнес и отрасль в целом в 2019 году?

Низкие продажи в последние две недели, предшествовавшие Рождеству в 2018 году (в основном из-за волатильности фондового рынка США и торговой напряженности между США и Китаем), привели к тому, что у ритейлеров была более низкая потребность в пополнении запасов в начале 2019 года. Это привело к тому, что в мидстриме скопились избыточные складские запасы и спрос на алмазное сырье впоследствии значительно сократился.

Эти проблемы усугублялись нехваткой ликвидности в мидстриме, а также влиянием на даунстрим (нижнюю часть алмазопровода), включая повышение доли онлайн-продаж (для них требуются меньшие складские запасы), закрытие некоторых реальных розничных торговых точек (и связанную с этим ликвидацию складских запасов) и то, что все больше ритейлеров стремились заниматься бизнесом на условиях консигнации.

Какие меры вы принимаете, чтобы «сделать прививку» вашей группе от проблем, с которыми вы столкнулись в прошлом году?

В течение прошлого года мы предприняли ряд мер, которые уже помогли улучшить условия торговли. К ним относятся сокращение объемов производства алмазов в ответ на более низкий спрос, корректировка цен на алмазы, предоставление нашим клиентам большей гибкости по отсрочке их покупок алмазов, а также проведение меньших сайтов. Мы также увеличили расходы на маркетинг до самого высокого уровня за последнее десятилетие, чтобы еще больше повысить потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в сезоне продаж 2019 года.

Мы будем продолжать развивать наш бизнес в среднесрочной и долгосрочной перспективе для обеспечения повышения прибыльности за счет целого ряда мер, таких как технологические инновации и принятие решений на основе более широкого использования данных (при поддержке таких инициатив, как платформа Tracr), выявление наилучших способов для максимизации стоимости наших операций в даунстриме с нашими брендами, а также за счет развития и совершенствования нашего подхода к распределению алмазного сырья.

Какой объем производства прогнозируете вы в этом году?

Наш прогноз по добыче алмазного сырья на 2020 год составляет от 32 до 34 млн каратов в зависимости от условий торговли.

Как вы прокомментируете недавние сообщения средств массовой информации о том, что вы планируете сократить число сайтхолдеров в конце текущего срока?

В ближайшие месяцы мы будем напрямую общаться с клиентами по вопросу нового контрактного периода для сайтхолдеров, и при этом упор будет делаться на максимальное использование значительных будущих возможностей в алмазном секторе.

Когда вы ожидаете завершить переговоры о новой сделке по продажам и маркетингу с Ботсваной?

Действующее Соглашение о продаже действует до конца 2020 года, и мы ведем переговоры с правительством Республики Ботсвана о его пролонгации.

Ваша программа GemFair в настоящее время насчитывает 94 участвующих объекта в Сьерра-Леоне. Когда вы выйдете за пределы этой западноафриканской страны?

Мы сосредоточиваем свои усилия на продолжении пилотного проекта в Сьерра-Леоне, и в настоящее время нет планов по дальнейшему расширению программы.

Сколько каратов алмазов вы приобрели у сектора старательской и мелкомасштабной добычи (Artisanal and Small-Scale Mining, ASM) с момента запуска GemFair в апреле 2018 года?

GemFair продолжает развивать свою пилотную программу и пока не публиковала данные об объеме алмазов, приобретенных на сегодняшний день.

Уверены ли ваши потребители в том, что алмазы поступают из сектора ASM, учитывая этические проблемы, поднятые некоторыми людьми?

GemFair предоставит потребителям гораздо более высокий уровень гарантии в отношении источников поставок алмазов из сектора ASM, поскольку она решает проблемы, связанные со стандартами, касающимися работников, с воздействием на окружающую среду и стоимостью, получаемой участниками сектора.

Все добывающие объекты, участвующие в программе, должны соответствовать минимальным этическим и эксплуатационным принципам GemFair, при этом постоянно продолжая совершенствование под руководством и контролем местной команды GemFair.

GemFair использует сделанное на заказ цифровое решение в виде аппаратного обеспечения («набор инструментов» для алмазов) и программного обеспечения (специальное приложение), что обеспечивает отслеживание всех алмазов, приобретенных GemFair, непосредственно с места обнаружения на объекте добычи, обеспечивая уверенность в их этическом происхождении.

Mэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough & Polished



