16 декабря 2019

Компания Stargems, созданная Шайлешем Джавери (Shailesh Javeri) в 1981 году, занимается торговлей алмазным сырьем, производством бриллиантов и ювелирных украшений с ними, оптовой и розничной торговлей этими изделиями, а также проводит тендеры по продаже всей этой продукции.

Несмотря на то, что компания работает в Антверпене и Гонконге, а также в других мировых торговых центрах, она убеждена, что Дубай является «отличным местом для алмазных тендеров», заявил управляющий директор компании Бхавеш Джавери (Bhavesh Javeri) в эксклюзивном интервью корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа.

По его словам, торговля алмазами и бриллиантами в Дубае быстро росла на протяжении ряда лет и этот центр стремится теперь стать образцом безопасной торговли алмазами в соответствии с самыми высокими стандартами качества.

Джавери также сказал, что Stargems, соблюдая отраслевые этические правила, получает камни для тендеров из нескольких источников, среди которых выделяются Ангола, Демократическая Республика Конго и Южная Африка.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Какие услуги предлагает компания Stargems?

Stargems - это глобальная вертикально интегрированная алмазная компания с 38-летним опытом работы в отрасли. Компания специализируется на поиске источников алмазного сырья. Она проводит тендеры по продаже этой продукции. Кроме того, Stargems занимается производством бриллиантов, а также оптовой и розничной продажей бриллиантов и ювелирных изделий.

Почему вы выбрали Дубай для проведения своих алмазных тендеров?

Дубай оказался отличным местом для проведения алмазных тендеров. Алмазы сыграли выдающуюся роль в истории становления Дубая в качестве центра мировой торговли. За последние 20 лет объем торговли алмазами и бриллиантами в Дубае (общий объем импорта и экспорта алмазного сырья и бриллиантов) вырос с $3,6 млрд в 2003 году до более $25 млрд в 2018 году. Неоправленные камни составляют чуть меньше 5% импорта и экспорта ОАЭ. Сегодня Дубай стремится стать образцом безопасной торговли алмазами в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) инвестирует в инфраструктуру и услуги мирового уровня, включая Дубайскую алмазную биржу (Dubai Diamond Exchange, DDE), хранилище DDE, а также мероприятия, связанные с соблюдением правил Кимберлийского процесса, и так далее.

Кроме того, алмазный центр в Сурате, Индия, теперь связан с ОАЭ. Это означает, что в настоящее время Дубай имеет прямой доступ к крупнейшим в мире предприятиям по огранке алмазов. Дубай предлагает удобство поездок (прямые рейсы, упрощенные процедуры получения визы), экономит время (клиенты могут принять участие в тендере и вернуться в Сурат через один или два дня) и является эффективным с точки зрения затрат.

Кроме того, близость к алмазным рудникам в таких местах, как Африка и Россия, среди прочего, делает его предпочтительным центром для алмазодобывающих компаний.

Как вы считаете, не находятся ли алмазные центры в состоянии холодной войны между собой?

Как и в других отраслях, существует определенная конкуренция между центрами торговли алмазами на фоне меняющейся динамики рынка. Канал распределения алмазов постоянно развивается. Если в прошлом очевидными направлениями для алмазного бизнеса были Нью-Йорк, Антверпен и Тель-Авив, то теперь свою актуальность повысили Дубай, Гонконг и Габороне. У нас есть офисы в Антверпене, Дубае, Йоханнесбурге, Мумбае и Гонконге. Мы идем туда, где лучшие коммерческие возможности. Здоровая конкуренция всегда поощряется, однако я бы не назвал это холодной войной.

Мы наблюдаем, как торговля алмазами сейчас делится между старыми и новыми глобальными центрами, как в последние годы происходят взлеты и падения в такой торговле и как идет борьба за клиентов алмазного рынка. Как вы это прокомментируете?

Отрасль стала свидетелем выделения разных объемов финансовой помощи разным центрам по всему миру. И мы теперь видим сдвиг в торговле в тех областях, где больше возможностей для финансирования. Вместе с тем такие изменения являются частью развивающейся динамики рынка.

Сколько африканских стран предоставляют свои камни компании Stargems для их продажи?

Stargems получает камни для тендеров из нескольких источников, среди которых можно выделить Анголу, Демократическую Республику Конго и Южную Африку.

Какие меры вы принимаете, чтобы гарантировать, что вы продаете этически добытые алмазы?

Кимберлийский процесс был создан с целью гарантировать, что алмазы происходят из бесконфликтных источников. Это строгая система сертификации, которая пытается остановить незаконный выход алмазного сырья на мировой рынок. Мы в Stargems следим за тем, чтобы весь наш импорт и экспорт строго следовал политике Кимберлийского процесса и Системе гарантий (System of Warranties, SoW) Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC). Более того, мы проводим комплексную проверку партнеров и работаем только с компаниями, которые занимаются добычей этических алмазов.

Как вы оцениваете алмазный рынок в этом году?

В этом году в отрасли произошло замедление из-за множества факторов. Социально-политические проблемы, такие как американо-китайская торговая война и протесты в Гонконге, оказали дополнительное давление на спрос на бриллианты. Розничные торговцы ювелирными изделиями все чаще предпочитают держать меньше товарных запасов и закупать больше товаров по требованию своих покупателей; это в свою очередь сказалось на секторе производства бриллиантов. Средний сегмент алмазопровода оказался с бременем скопившихся товарных запасов на руках, что в сочетании с сократившимся финансированием отрасли нанесло удар по ценам на бриллианты. Тем не менее производство бриллиантов сейчас вышло на более устойчивый уровень...

Каково ваше видение алмазного рынка в 2020 году?

Мы считаем, что в 2020 году рынок стабилизируется. Цены на алмазное сырье скорректированы до устойчивых уровней с учетом текущих цен на бриллианты.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



