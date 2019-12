Запасы De Beers и АЛРОСА в ближайшем будущем установят потолок цен даже при существенном росте спроса - Зимниски

Сегодня

Поскольку уже идет завершающий месяц 2019 года, есть смысл посмотреть, через что прошла алмазная отрасль и в каком направлении она может двигаться в наступающем году.

Отраслевой эксперт Пол Зимниски (Paul Zimnisky) дал интервью корреспонденту Rough&Polished Мэтью Няунгуа, в котором затрагивается этот и другие вопросы, связанные с алмазной промышленностью.

По словам Зимниски, в недавнем прошлом самой большой проблемой алмазной отрасли было перенасыщение рынка, но он рассматривает спрос в ближайшем будущем в качестве проблемы, несущей в себе наибольший риск, особенно на рынке Большого Китая, так как остается неопределенность, связанная с торговыми переговорами между США и Китаем, и - в меньшей степени - с ситуацией в Гонконге.

Вместе с тем Зимниски сказал, что складские запасы, накопленные основными производителями алмазов в 2019 году, в первую очередь De Beers и АЛРОСА, в ближайшем будущем станут причиной установления потолка цен, даже если будет наблюдаться существенный рост спроса.

Примечание: Пол Зимниски впускает ежемесячный отраслевой отчет под названием «Состояние алмазного рынка» (State of the Diamond Market), высылаемый по подписке. 2 марта, 2020 года он выступит с докладом на конференции Ассоциации геологоразведчиков и разработчиков недр Канады (Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC) в Торонто.

Ниже приведены выдержки из интервью.

Как вы оцениваете отрасль природных алмазов и бриллиантов по мере приближения к концу года?

Я думаю, что ключевой тенденцией в 2019 году было продолжающееся уменьшение избыточных запасов мидстрима, сформированных с привлечением заемных средств, по мере изменения основ этого бизнеса. Отчасти это привело к перенасыщению нижней части алмазопровода в последние примерно два года. Тем не менее, я думаю, что взятая в целом отрасль выходит из этого этапа гораздо более устойчивой. Как аналитик, я видел, что перенасыщение рынка было самой большой проблемой алмазной отрасли в недавнем прошлом, но в дальнейшем я считаю, что наибольший риск связан со спросом в краткосрочной перспективе, особенно на рынке Большого Китая, так как остается неопределенность, связанная с торговыми переговорами между США и Китаем, и - в меньшей степени - с ситуацией в Гонконге. Вступая в год выборов в США, видно, что потребительский рынок в Америке остается устойчивым или даже хорошим, так как в интересах политика поддерживать впечатления здоровой экономики, чтобы завоевать популярность среди избирателей, однако после 2020 года экономику США и потребительский рынок нужно будет пересматривать. Для справки: США остаются крупнейшим рынком бриллиантовой ювелирной отрасли, на который приходится почти половина мирового спроса со стороны конечных потребителей, а Большой Китай занимает второе место, приближаясь к 20% мирового спроса.

Последний сайт De Beers продемонстрировал некоторые успехи после трудного года для отрасли и компании. Наблюдается ли восстановление по мере вступления в сезон праздничных продаж на Западе?

Да, я начинаю видеть некоторые очень ранние признаки восстановления цен на алмазное сырье за ​​последние пару месяцев. Думаю, что это является результатом более сбалансированной ситуации с предложением, когда по мере приближения праздничного сезона возобновилось пополнение запасов в средней и нижней частях алмазопровода. Тем не менее полагаю, что складские запасы, накопленные крупными производителями алмазов в 2019 году, прежде всего De Beers и АЛРОСА, в ближайшем будущем будут способствовать установлению потолка цен, даже если будет наблюдаться существенный рост спроса. Например, если позволят условия, в 2020 году АЛРОСА, по моим оценкам, может поставить на рынок 50-85% запасов, которые она накопила в 2019 году.

Есть ли перспективы ввода в эксплуатацию новых алмазных рудников или отмечается отсутствие желания заниматься геологоразведкой алмазов?

Что касается геологоразведки и разработки, я думаю, что самая большая новость за последнее время - это то, что Rio Tinto собирается заняться проектом Стар-Орион (Star-Orion) компании Star Diamond в провинции Саскачеван, Канада. Это означает, что Rio приступит к составлению технико-экономического обоснования для проекта Стар-Орион, и тогда будет принято решение о строительстве рудника. Это важно, потому что, как я считаю, это свидетельствует об энтузиазме Rio в отношении проекта и природных алмазов в целом. Между прочим, Rio Tinto является второй по величине диверсифицированной горнодобывающей компанией в мире. Что касается других геологоразведочных проектов, то, учитывая, насколько сложна сейчас ситуация для алмазных компаний-юниоров, полагаю, что, если какая-либо компания продолжает развиваться в этой обстановке, это многое говорит и о ней, и о ее проектах. В качестве примера можно указать на North Arrow Minerals, Lithoquest Diamonds, Tsodilo Resources и Adia Resources.

Считаются ли синтетические бриллианты угрозой для природных бриллиантов?

Да, изготовленные человеком бриллианты представляют угрозу для отрасли природных бриллиантов, и любой, кто говорит иначе, вероятно, поступает нечестно. Каждый синтетический бриллиант, который сегодня продается потребителю, особенно по цене, сопоставимой с ценой природного бриллианта, вероятно, представляет собой продажу, потерянную для отрасли природных бриллиантов. Тем не менее я все-таки думаю, что цена на изготовленные человеком бриллианты продолжит падать просто потому, что этот продукт является возобновляемым, произведенным товаром, который не ограничен по своей природе, как в случае с природными бриллиантами. В конечном счете, в сознании потребителей этот товар будет все больше отличаться от природного. Учитывая, что ювелирные изделия с бриллиантами - это эмоциональная покупка премиального класса, а не практичная покупка, то характеристики, говорящие о редкости и ценности, которые присущи природному бриллианту, на самом деле очень важны. Успешный и достаточный маркетинг, проводимый отраслью природных драгоценных камней, сделает это еще более очевидным в сознании потребителя при правильном подходе.

Каковы шансы, что и другие алмазодобывающие компании будут участвовать в производстве синтетических алмазов, как De Beers?

У большинства алмазодобывающих компаний есть очень долгосрочные бизнес-планы, поэтому, вероятно, нет смысла начинать заниматься изготовленными человеком алмазами и бриллиантами, если только это не является исключительно стратегией защиты бизнеса природных алмазов. Я думаю, что мы находимся в многолетнем временном периоде, когда некоторые потребители будут готовы потратить тысячи долларов на изготовленные человеком бриллианты, но это не будет длиться вечно, и нынешняя привлекательная маржа для производителей и розничных продавцов синтетических бриллиантов тоже не будет длиться вечно. Так что я считаю, что изготовленные человеком бриллианты - это преходящее увлечение, и по мере того, как цены на синтетические алмазы и бриллианты будут приближаться к предельным издержкам производства, динамика товара изменится. Конечно, будут случаи успешного проведения уникального брендинга некоторых изготовленных человеком бриллиантов, и компании будут по-прежнему достигать премиальных ценовых уровней, но я не думаю, что это относится к большей части обычных искусственных бриллиантов. Можно купить красивый синтетический рубин или изумруд весом свыше 1 карата меньше чем за $100, и никого это не интересует, и никто не хочет говорить об этом, потому что это увлечение исчезло; я вижу в этом похожую аналогию с тем, к чему придут синтетические бриллианты в будущем.

Говоря о De Beers, считаете ли вы, что ее стратегия в отношении синтетических алмазов работает?

Я думаю, что эта стратегия действительно работает, но это многолетняя стратегия, поэтому потребуется некоторое время. Потребители умны, и при принятии решения о покупке за несколько тысяч долларов, как в случае с бриллиантом, они, по крайней мере, проведут некоторое изучение вопроса. При проведении этого исследования они, скорее всего, столкнутся со структурой ценообразования Lightbox компании De Beers, и в этот момент они, скорее всего, станут больше колебаться в отношении покупки синтетического бриллианта, цена которого в два, три или четыре раза превышает стоимость синтетического бриллианта Lightbox. Я думаю, что вы увидите, что отношение средств массовой информации и всех прочих к бриллиантам, изготовленным человеком, будет смещаться от мысли о том, что они «вносят коренные перемены» в отрасль ювелирных изделий с природными бриллиантами, к тому, что они станут в будущем неотъемлемым компонентом, применяющимся в высокотехнологичных и смежных отраслях.

И наконец, как вы прокомментируете недавнюю неспособность стран-членов КП достичь консенсуса в отношении нового пути, по которому должен идти этот надзорный орган алмазной отрасли в будущем?

Я думаю, что это является напоминанием о том, сколько нюансов существует в деятельности Кимберлийского процесса (Kimberly Process), принимая во внимание количество стран-участниц из многих частей мира, проводящих различную политику и имеющих разную культуру. Удивительно, что эта система по-прежнему так же хорошо объединена, как и в 2003 году. Стоящие перед ней вызовы очень затрудняют достижение консенсуса по проведению радикальных изменений. Тем не менее, я думаю, что по мере продолжения реализации алмазной отраслью инициативы по приданию прозрачности цепочке поставок, спрос на товары без подтвержденного чистого происхождения в конечном итоге прекратится, так что таким образом инициативы КП отчасти будут осуществлены с помощью альтернативного метода.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished