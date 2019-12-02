Обучение оценке алмазов важно для старателей

02 декабря 2019

Иэн Роу (Ian Rowe), исполнительный директор Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI), был назначен на этот пост в сентябре 2019 года, после того как годом ранее он начал там работать в качестве заместителя исполнительного директора.

В своей этой роли Иэн руководил полевыми мероприятиями в Сьерра-Леоне и занимался обширным процессом стратегического планирования с тем, чтобы подготовить DDI к будущему, в котором, как ожидается, старательская добыча обретет намного большую значимость в плане ее развития. В результате DDI теперь готова объединить многие важные уроки, которые она извлекла, в более крупные сквозные программы с положительными результатами для сектора старательской добычи.

Иэн Роу принес в DDI свой двадцатилетний опыт работы в Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне, сотрудничая с правительствами, организациями гражданского общества и органами Организации Объединенных Наций в таких областях, как общественное развитие, социально-экономическое восстановление, сокращение вооруженного насилия и предотвращение конфликтов.

Он занимал руководящие посты в организациях ООН в Демократической Республике Конго и Гаити, работал на различных должностях в Кении, Сомали, Бурунди и Боливии, а в 2008 году входил в состав группы экспертов ООН по Судану, расследуя нарушения эмбарго на поставки оружия в район Дарфура. Непосредственно до прихода в DDI он занимал должность директора Отдела по разоружению, демобилизации, репатриации, реинтеграции и расселению в Миссии ООН по стабилизации в Конго (UN Stabilisation Mission in Congo, MONUSCO). Находясь в конголезском городе Гома, он отвечал за управление 14 региональными отделениями в поддержку процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции под руководством правительства.

Иэн имеет степень бакалавра гуманитарных наук Карлтонского университета на французском и испанском языках и степень магистра по анализу международных конфликтов Университета Кента.

В эксклюзивном интервью отраслевому информационному агентству Rough&Polished Иэн Роу делится своими взглядами на старательскую добычу, а также рассказывает о влиянии инициатив DDI на старательский сектор.

С точки зрения исполнительного директора DDI, какие из программ или инициатив DDI представляются вам наиболее важными и требующими немедленного начала работы?

«Немедленно» - это понятие, которого нет в секторе старательской добычи алмазов. Вместе с тем важной отправной точкой в ​​любой стране, где алмазы добываются вручную, является вопрос законности.

Во многих странах старатели составляют часть «неформальной» экономики, работая без лицензий и без права собственности на районы, в которые они добывают сырье. Однако привлечение их в формальный сектор состоит не только в выдаче лицензий, что в определенной степени связано с административным или процедурным согласованием с законами и политикой, принятыми властями.

Хотя важно навести порядок в старательской и мелкомасштабной добыче алмазов, также важно, чтобы эти старатели были признаны гражданами, в основном очень бедными гражданами (учитывая, что лишь немногие зарабатывают более двух долларов в день, а прочие зарабатывают намного меньше), добывающими для себя средства к существованию и достойными государственной поддержки, на которую они имеют право. Таким образом, изменение мышления является предвестником большего успеха: выход из менталитета, который воспринимает старателей как преступников вместо того, чтобы воспринимать то, что они делают, как возможность выхода из положения и реальный вклад в сокращение бедности.

Как вы думаете, какие проблемы алмазодобычи должны быть приоритетными в плане их решения? И, если это возможно, предложите какое-либо решение.

Если вы имеете в виду добычу алмазов вообще, то одной из самых больших текущих проблем является проблема синтетики. Для старателей любое общее снижение цен на алмазы, вызванное появлением синтетики, сильнее всего ударит по ним, их семьям и общинам, и ирония состоит в том, что производители синтетики любят рекламировать свои товары как более этичные по сравнению с природными алмазами, используя для этого тяжелое положение старателей. Использование нападок на старателей в качестве способа продвинуть продажу синтетики вовсе не выглядит этичным.





Фото: Diamond Development Initiative



Как DDI намеревается помочь старателям в целом? Существуют ли в настоящее время правила для кустарной добычи алмазов? И как вы думаете, как создать свободный и открытый рынок для старателей?

Правила - лишь часть ответа на проблему. Речь идет о стандартах горной добычи, которые делают упор на безопасность, справедливую заработную плату, цены, права человека - например, на отсутствие детского труда - и на восстановление окружающей среды.

Алмазные стандарты Maendeleo (maendeleo или маэнделе́о означает «развитие» на языке суахили – прим. ред.), созданные и разработанные DDI, уже хорошо работают в Сьерра-Леоне, и сейчас мы проводим их пилотное опробование в Конго. Это, конечно, приносит пользу старателям, но они и покупателям гарантируют, что источником сырья является этичное и ответственное производство, помещая эти алмазы на равных с теми, которые производятся промышленными методами.

Какие меры должны быть приняты для обеспечения того, чтобы алмазы, поступающие от старателей, продавались по справедливым ценам? Как это можно упорядочить и каков вклад DDI в это начинание?

Первый шаг для старателей в этом направлении - это понимание ценности того, что они производят. Многие этого не понимают, поэтому обучение оценке алмазов является ключевым вопросом. Во-вторых, нужно предоставить шахтерам возможность выбора пути на рынок. Многие из них имеют дело с ограниченным числом своих сторонников, которые, в свою очередь, являются их единственными покупателями.

Кроме того, растет общественный спрос на информацию о происхождении алмазов, которые приобретаются, а также желание, чтобы они были получены этически и прозрачно отслеживались на протяжении всей цепочки создания стоимости и поставок.

DDI работает с сообществами старателей и малых алмазодобывающих предприятий, промышленностью (включая национальных и международных покупателей) и правительствами именно в надежде на расширение возможностей для старателей в целом.

Пилотная инициатива DDI в Сьерра-Леоне, предусматривающая внедрение стандартов развития Maendeleo в партнерстве с проектом GemFair компании De Beers, является одним из примеров потенциального успеха, которого можно достичь в этом отношении.





Фото: Diamond Development Initiative



Каким образом DDI помогает в продвижении алмазов, добытых кустарными методами? DDI проводит рекламные кампании? Как DDI генерирует средства для оплаты своих рекламных кампаний и мероприятий по продвижению своих проектов?

DDI является неправительственной организацией, поэтому мы должны заглядывать далеко вперед при использовании нашего финансирования. Мы не занимаемся рекламой в традиционном смысле этого слова, но мы тратим много времени и усилий на продвижение наших идей, наших стандартов и тех возможностей, которые они предоставляют правительствам и отрасли в целом.

Мы пишем статьи, выступаем на выставках и являемся активным участником совещаний и рабочих групп Кимберлийского процесса. И, конечно, нам приятно, когда новостные службы, такие как Rough&Polished, интересуются нашей работой.

Оценивала ли DDI, какую долю на рынке занимают алмазы, добытые старателями в Африке и в мире в целом? Ваши комментарии.

По объему в натуральном выражении около 20% необработанных алмазов в мире добывается старательским способом. По стоимости их доля составляет чуть менее 5%. Это может показаться не таким уж большим объемом, но, как показывает длительная борьба за прекращение поставок конфликтных алмазов, они имеют большой потенциал подрывного свойства.

Однако более важным показателем важности такой добычи является тот факт, что такие алмазы являются основным источником дохода для примерно полутора миллионов старателей в пятнадцати странах. И, конечно же, они представляют значительную долю экспортных доходов этих стран.

В настоящее время какие страны охвачены программами DDI? Насколько успешна реализация поставок «алмазов развития» на рынок?

В настоящее время DDI работает в странах Союза стран бассейна реки Мано в Западной Африке (в основном в Сьерра-Леоне, Гвинее и Либерии) и в Демократической Республике Конго.

Мы провели технико-экономические обоснования проектов в других местах и рассматриваем потенциальные проекты в других странах Африки, а также, возможно, в будущем и в Латинской Америке.

Мы все еще находимся на ранних стадиях сложного процесса, поэтому поставки сертифицированных «алмазов развития» по-прежнему ограничены, поскольку среда для их производства продолжает эволюционировать, но потенциал высок, поскольку наши усилия набирают поддержку. Как и наши амбиции.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



